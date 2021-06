Corona-Newsblog: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter zurück auf 6,6

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 3.800 (499.981 Gesamt - ca. 486.500 Genesene - 10.185 Verstorbene)

: ca. 3.800 (499.981 Gesamt - ca. 486.500 Genesene - 10.185 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.185

Baden-Württemberg: 10.185 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 9,0

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 19.700 (3.724.806 Gesamt - ca. 3.614.500 Genesene - 90.616 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 19.700 (3.724.806 Gesamt - ca. 3.614.500 Genesene - 90.616 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 90.616

Deutschland: 90.616 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 6,6



Das Wichtigste auf einen Blick:

Tourismusverband: An der Küste und Richtung Alpen wird es voll (06.55 Uhr)

wird es voll (06.55 Uhr) Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter zurück auf 6,6 (06.12 Uhr)

++ Tourismusverband: An der Küste und Richtung Alpen wird es voll

(06.55 Uhr) Die Nachfrage nach Sommerurlaub zwischen Rügen und Garmisch-Partenkirchen brummt.

„An der Küste und Richtung Alpen wird es voll werden“, sagte der Präsident des Deutschen Tourismusverbandes (DTV), Reinhard Meyer, der Deutschen Presse-Agentur nach dem Start der Sommerferien in den ersten Bundesländern.

Aber auch andere Regionen profitierten. „Beliebt ist insbesondere alles, was mit Natur zu tun hat, zum Beispiel Wandern oder Fahrradfahren.“

„Die Nachfrage nach Städtetourismus ist dagegen eher noch verhalten, denn er profitiert in der Regel besonders stark von Gästen aus dem Ausland“, berichtete der DTV-Präsident.

Zwar gebe es in Europa angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen und steigender Impfquoten relativ viel Freiheit beim Reisen. Das gelte aber nicht unbedingt für andere Regionen.

Umfrage: Urlaub in Deutschland machen?

++ Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter zurück auf 6,6

(06.12 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen geht weiter zurück und liegt nun bei 6,6.

Innerhalb eines Tages wurden 1008 Neuinfektionen gemeldet, wie das Robert-Koch-Institut am Donnerstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte. Zudem wurden 93 weitere Todesfälle registriert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an. Sie ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Auflagen.

Seinen bislang höchsten Stand hatte der Wert mit 197,6 am 22. Dezember erreicht. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 11,6.

Das waren die letzten Meldungen von Mittwoch:

++ So wird mit dem Impf-Abfall am Bodensee verfahren

(19.41 Uhr) Im KIZ am Bodensee können bis zu 6.000 Impfungen pro Woche verabreicht werden. Entsprechend hoch ist die Menge an Müll, die sich hier anhäuft. Vor allem geht es um medizinischen Abfall. Doch was passiert eigentlich damit?

++ Ulm verlost Plätze für die Schwörfeier

(17.29 Uhr) Ins Wasser fällt der höchste Ulmer Feiertag, der Schwörmontag (19. Juli), wegen der Pandemie zwar nicht; allerdings finden die Feierlichkeiten nur in reduzierter Form statt.

Das Nabada fällt ganz aus und zur Schwörfeier auf dem Weinhof darf nur eine begrenzte Personenzahl zugelassen werden. Bleibe die Indizenz so stabil niedrig wie derzeit, dürften rund 450 Gäste auf dem Weinhof dabei sein, informiert die Stadt.

In wenigen Wochen steigt die Ulmer Schwörfeier auf dem Weinhof. (Foto: Alexander Kaya)

Wie im vergangenen Jahr soll ein Großteil der Plätze verlost werden. Wer bei der Schwörfeier dabei sein möchte, kann sich bis Freitag, 2. Juli, über www.ulm.de/schwoerfeier melden, um an der Verlosung teilzunehmen. Es könne jeweils eine Begleitperson mitgebracht werden.

Die Schwörfeier wird aber auch live übertragen: ab 11 Uhr im Internet über www.ulm.de

++ 4000 Impfdosen zusätzlich für den Landkreis Sigmaringen

(15.38 Uhr) Das Land Baden-Württemberg hat angekündigt, dass das Kreisimpfzentrum Hohentengen 4000 Dosen Astrazeneca-Impfstoff zusätzlich erhält, um den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis rasch Impftermine anbieten zu können, das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Sie sind nun eingetroffen. Insgesamt erhielt das Kreisimpfzentrum in der letzten Woche 2925 Dosen Biontech Impfstoff. Nun kommen einmalig 4000 Dosen des Serums von Astrazeneca dazu.

Ab Donnerstag sind 4000 Impftermine für Astra Zeneca Impfstoff exklusiv für Bürgerinnen und Bürger, die im Landkreis wohnen, erhältlich. Die Hotline ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr erreichbar. Der Landkreis schlägt sofort einen konkreten Termin in den nächsten Tagen vor, so dass einer raschen Impfung nichts mehr im Wege steht, heißt es in dem Schreiben.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Mittwoch +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹