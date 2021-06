Corona-Newsblog: RKI registriert 1016 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 7,2

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 3.600 (499.678 Gesamt - ca. 485.900 Genesene - 10.175 Verstorbene)

: ca. 3.600 (499.678 Gesamt - ca. 485.900 Genesene - 10.175 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.175

Baden-Württemberg: 10.175 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 10,4

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 21.800 (3.723.798 Gesamt - ca. 3.611.500 Genesene - 90.523 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 21.800 (3.723.798 Gesamt - ca. 3.611.500 Genesene - 90.523 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 90.523

Deutschland: 90.523 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 7,2



Das Wichtigste auf einen Blick:

Problem Delta: Kann Herdenimmunität überhaupt noch erreicht werden? (07.17 Uhr)

überhaupt noch erreicht werden? (07.17 Uhr) RKI registriert 1016 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 7,2 (06.38 Uhr)

++ Problem Delta: Kann Herdenimmunität überhaupt noch erreicht werden?

(07.17 Uhr) Wenn möglichst viele Menschen geimpft sind, endet die Pandemie – so oder so ähnlich sieht die Hoffnung vielerorts aus. Zunehmend machen Experten aber deutlich: Ganz so einfach ist es nicht. Das liegt auch an der Ausbreitung der aggressiveren Delta-Variante.

Die wichtigsten Fragen und Antworten finden Sie in unserem Übersichtsartikel.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Ansteckendere Virusvarianten wie Delta lassen die Politik im Süden Deutschlands bei den Lockerungen zögern. (Foto: Daniel Bockwoldt/dpa)

++ RKI registriert 1016 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 7,2

(06.38 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1016 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Mittwochmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.06 Uhr wiedergeben.

Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1455 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 7,2 an (Vortag: 8,0; Vorwoche: 13,2).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 51 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 137 Tote.

Den Sieben-Tage-R-Wert gab das RKI am Dienstagabend mit 0,68 (Vortag: 0,68) an. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 68 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Das waren die letzten Meldungen von Dienstag:

++ Delta-Variante in Hessen offenbar bei mehr als 20 Prozent

(21.52 Uhr) Trotz der derzeit entspannten Corona-Lage in Deutschland ist die als ansteckender geltende Delta-Variante des Virus auf dem Vormarsch. „Wir haben doch deutliche Anzeichen, dass Delta auch in Hessen mittlerweile schon über 20 Prozent der Fälle dominiert“, sagte Landesgesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Daran sehe man, „dass das sehr schnell geht“.

Die Variante sei noch infektiöser als die Alpha-Variante, sagte Klose. „Aber wir haben keine Hinweise darauf, bisher jedenfalls, dass diese Variante noch mehr schwere Erkrankungen auslöst.“ Er gehe davon aus, „dass Delta sich relativ schnell durchsetzen wird und die vorherrschende Variante sein wird“. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte zuletzt erklärt, es sei nicht die Frage, ob, sondern wann Delta das Infektionsgeschehen in Deutschland dominieren werde.

++ Offenes Impfen mit Astrazeneca in Spaichingen

(18.36 Uhr) Das Klinikum Landkreis Tuttlingen bietet am Gesundheitszentrum Spaichingen am Freitag, 25. Juni, im Rahmen einer offenen Impfsprechstunde den Impfstoff Astrazeneca an. Impfwillige können ohne Voranmeldung von 13 Uhr bis 15.30 Uhr an die ehemalige Notaufnahme des Gesundheitszentrum Spaichingen in der Robert-Koch-Straße 31 in Spaichingen kommen. Mitgebracht werden müssen die Krankenversicherungskarte und der Impfpass.

Zur Vermeidung von Wartezeiten sind die BürgerInnen angehalten, schon im Vorfeld das Aufklärungsmerkblatt sowie den Anamnesebogen ausgefüllt mitzubringen. Diese Dokumente stehen unter www.impfen-bw.de unter „Vorabregistrierung“ zur Verfügung.

Die zugehörige Zweitimpfung ist am 17. September.

Voraussetzung für die Impfung ist, dass die Person über 18 Jahre alt ist, in den letzten sechs Monaten keine Covid-19-Erkrankung festgestellt wurde und aktuell keine Krankheitssymptome bestehen. Individuelle Hintergründe können mit dem impfenden Arzt besprochen werden.

++ Drei Corona-Fälle in Kindergarten in Immenstaad

(16.51 Uhr) Im Kindergarten „Seegaddel“ in Immenstaad sind drei Kinder positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das bestätigt die Einrichtung auf Nachfrage. Wie das Landratsamt Bodenseekreis mitteilt, hatte es am Dienstag drei positive Schnelltests in dem Kindergarten gegeben.

Mehr dazu lesen Sie hier.

