Corona-Newsblog: RKI registriert 455 Neuinfektionen — Inzidenz bei 8,0

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 4.000 (499.515 Gesamt - ca. 485.400 Genesene - 10.170 Verstorbene)

: ca. 4.000 (499.515 Gesamt - ca. 485.400 Genesene - 10.170 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.170

Baden-Württemberg: 10.170 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 11,9

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 24.200 (3.722.782 Gesamt - ca. 3.608.100 Genesene - 90.472 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 24.200 (3.722.782 Gesamt - ca. 3.608.100 Genesene - 90.472 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 90.472

Deutschland: 90.472 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 8,0



Das Wichtigste auf einen Blick:

Delta-Variante kommt immer häufiger in Baden-Württemberg vor (06.47 Uhr)

kommt immer häufiger in Baden-Württemberg vor (06.47 Uhr) RKI registriert 455 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 8,0 (06.15 Uhr)

++ So laufen die Impfungen durch Betriebsärzte in der Region

(08.10 Uhr) ZF, Boehringer-Ingelheim und Liebherr haben Impfstraßen für ihre Belegschaft aufgebaut. Doch das wichtigste Element ist immer noch Mangelware. Besonders kleinere Betriebe stehen vor Herausforderungen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Ulrike Hein-Rusinek, leitende Betriebsärztin bei Boehringer-Ingelheim, berichtet, dass ihr Team am Tag über 260 Personen impfen kann. (Foto: Volker Strohmaier)

Der Tettnanger Sensorik-Hersteller ifm hat sich frühzeitig um Impfdosen gekümmert. Mittlerweile haben die meisten impfwilligen ifm-Mitarbeiter ihren ersten Piks bereits erhalten. Einige Impfdosen hat das Unternehmen inzwischen sogar übrig, sodass es diese umliegenden Firmen anbietet.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Delta-Variante kommt immer häufiger in Baden-Württemberg vor

(06.47 Uhr) Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich im Südwesten rasant aus — allerdings auf geringem Niveau. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes vom Montag lag die Zahl dieser Variante (Stand 21. Juni, 16 Uhr) bei 368.

In den vergangenen zwei Wochen belief sich ihr Anteil an allen gefährlichen Varianten auf 6,73 Prozent. In der ersten und zweiten Juni-Woche hatte sich der Prozentsatz noch auf 2,74 Prozent belaufen.

Die Steigerung fiel - auch wegen des Basiseffektes — mit 146 Prozent sehr deutlich aus. Darin sind noch nicht einmal Zahlen enthalten, die nicht ganz sicher der Delta-Variante zugeordnet werden können.

Auch die in Brasilien entdeckte Gamma-Variante steigt, aber langsamer als die Delta-Version. Rückläufig sind die in Großbritannien und Südafrika entdeckten Varianten.

++ RKI registriert 455 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 8,0

(06.15 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 455 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.13 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 652 Ansteckungen gelegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Dienstagmorgen mit bundesweit 8,0 an (Vortag: 8,6; Vorwoche: 15,5; Vormonat: 66,8).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 77 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 93 Tote gewesen.

Das waren die letzten Meldungen von Montag:

++ Die Delta-Variante ist im Bodenseekreis angekommen

(21.42 Uhr) Ein weiterer Mensch ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Bodenseekreis gestorben. Damit steigt die Zahl seit Beginn der Pandemie auf 157. Das meldet das Landesgesundheitsamt am Montagabend. Stand 21. Juni sind im Bodenseekreis aktuell 39 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert – fünf weitere werden in den Kliniken des Landkreises behandelt. Das teilt das Landratsamt des Bodenseekreises mit.

Damit liegt die Sieben-Tagesquote bei 11,5 je 100 000 Einwohner. Somit sind im Bodenseekreis seit Beginn der Pandemie 7748 Corona-Fälle verzeichnet worden.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ 500 Jugendliche feiern trotz Pandemie rund um den Wieland-Park in Biberach

(19.44 Uhr) Es ist ein Bild, das vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie, bei vielen Menschen auf Unverständnis und Ärger stößt. Hunderte Jugendliche feiern auf der Straße, trinken Alkohol und hören laut Musik. Auch in Biberach ist es am Freitagabend eskaliert.

Hunderte Jugendliche haben am Freitagabend bis in die frühen Morgenstunden am Eingang des Wieland-Parks gefeiert. (Foto: Fotos: Tanja Bosch)

Rund 500 Jugendliche und junge Erwachsene versammelten sich zum Feiern rund um den Wieland-Park und die nahegelegene Tankstelle. Die Masse an Menschen machte es der Polizei schwer, einzuschreiten und durchzugreifen. Am Samstagabend konnte eine erneute Party verhindert werden.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Inzidenz im Landkreis Ravensburg ist nur noch einstellig

(17.49 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg ist zum Wochenbeginn nur noch einstellig. Einen Wert von 8,8 meldete das Robert-Koch-Institut am Montag. Erst am Samstag waren weitere Lockerungen in Kraft getreten, weil die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 35 gelegen hatte. Gleichzeitig meldete aber das Landratsamt einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Montag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹