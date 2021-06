Corona-Newsblog: Erstmals seit 9 Monaten - bundesweite Indzidenz ist einstellig

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 7.900 (499.231 Gesamt - ca. 484.200 Genesene - 10.157 Verstorbene)

: ca. 7.900 (499.231 Gesamt - ca. 484.200 Genesene - 10.157 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.157

Baden-Württemberg: 10.157 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 14,0

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 29.600 (3.721.139 Gesamt - ca. 3.601.200 Genesene - 90.369 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 29.600 (3.721.139 Gesamt - ca. 3.601.200 Genesene - 90.369 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 90.369

Deutschland: 90.369 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 9,3



Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI meldet 1108 Neuinfektionen - Inzidenz unter 10,0 (09.00 Uhr)

++ RKI registriert 1108 Neuinfektionen — Inzidenz bei 9,3

(09.00 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1108 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Samstag hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1911 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden nun den Angaben nach binnen 24 Stunden 99 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 129 Tote gewesen.

Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 90 369 angegeben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Samstagmorgen mit bundesweit 9,3 an und fällt damit erstmal seit dem 13. September 2020 wieder in den einstelligen Bereich (Vortag: 10,3; Vorwoche: 18,3). Das Institut zählte seit Beginn der Pandemie 3 721 139 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 601 200 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Freitagabend bei 0,70 (Vortag: 0,72). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 70 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Karl Lauterbach räumt ein, das Virologe Hendrik Streeck mit seiner Prognose für die Entwicklung der Pandemie im Sommer richtig lag. (Foto: Michael Kappeler / DPA)

Das waren die letzten Meldungen vom Freitag.

++ Deltata-Variante: Merkel mahnt zur Vorsicht bei Fußball-EM

(20.05 Uhr) Kanzlerin Angela Merkel hat angesichts der aggressiven Delta-Variante des Coronavirus zu großer Vorsicht bei der Fußball-EM gemahnt.

„Es ist schön, dass jetzt in München zum Beispiel wieder 14 000 Fans sein können. Aber wenn ich vollkommen besetzte Stadien sehe in anderen Ländern Europas, dann bin ich bisschen skeptisch, ob das jetzt schon die richtige Antwort auf die augenblickliche Situation ist“, sagte Merkel am Freitag.

Bei einem Reproduktionswert von 0,7, wie es ihn derzeit in Deutschland gebe, werde die Delta-Variante wahrscheinlich zu aggressiv sein, „als dass wir eine Konstanthaltung unserer Inzidenz haben können, wenn sie sich voll ausgebreitet hat“, sagte Merkel auf die Frage, ob die Gefahr drohe, dass sich der Fehler des Sommers 2020 wiederhole.

Damals gab es auch sehr geringe Inzidenzwerte, die aber im Herbst und Winter wieder emporschnellten.

++ Delta-​Variante des Coronavirus erstmals in Lindau nachgewiesen

(19.38 Uhr) Bei der Delta-Variante, auch als indische Mutation bekannt, soll es sich um eine hochansteckende Virusmutation handeln. Im Landkreis Lindau wurden laut Landratsamt zwei Fälle nachgewiesen.

„Die beiden Fälle stehen unmittelbar miteinander in Zusammenhang und die Erkrankung ist nach der Rückkehr einer Reise aufgetreten“, schreibt das Landratsamt.

++ So lief der Impftag bei Schwäbisch Media

(18.46 Uhr) Gut drei Millionen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger sind zurzeit vollständig gegen das Coronavirus geimpft – über die Hälfte davon sind über 60 Jahre alt und damit Teil der Hochrisikogruppe. Deshalb sind am 07. Juni alle Impfschranken gefallen.

Die Priorisierungspflicht wurde aufgehoben und die Betriebsärzte als dritte Säule nach den Hausärzten mit ins Boot geholt. Und auch in unserem Schwäbisch-Media-Verlagshaus war es heute soweit.

++ Panne in bayerischen Testzentren: Personendaten online einsehbar

(17.59 Uhr) Name, Wohnort, Handynummer: Solche sensiblen Daten von Menschen, die sich in zwei bayerischen Testzentren für einen PCR-Test angemeldet hatten, waren zeitweise im Internet einsehbar. Man bedaure den Vorfall sehr, teilte der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Bayern als Betreiber am Freitag mit. "Der ASB hat die Datenlücke umgehend geschlossen und das Schutzniveau erhöht."Zuvor hatte t-online über die Datenpanne berichtet. Betroffen sind zwei Testzentren in Franken.

"Diese Daten gehören nicht für Unbefugte abrufbar gemacht. Das ist ganz klar", sagte Andreas Sachs, Vizepräsident des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht, der Deutschen Presse-Agentur. Er schränkte aber ein, nach vorläufiger Einschätzung sehe man das Datenleck nicht als "schweren Sicherheitsvorfall".

Unklar ist, ob Unbefugte tatsächlich auf die Daten zugegriffen haben. Es werde umfassend geprüft, zum jetzigen Zeitpunkt sei davon nicht auszugehen, teilte der ASB mit. Über eine Suchmaschine war das Dokument t-online zufolge nicht zu finden. Vielmehr brauchte man den entsprechenden Link. Gesundheitsdaten wie Testergebnisse waren nicht hinterlegt. Laut ASB sind 1600 Menschen betroffen.

