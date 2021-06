Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 5.800 (498.622 Gesamt - ca. 482.700 Genesene - 10.113 Verstorbene)

: ca. 5.800 (498.622 Gesamt - ca. 482.700 Genesene - 10.113 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.113

Baden-Württemberg: 10.113 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 18,8

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 36.600 (3.717.625 Gesamt - ca. 3.590.900 Genesene - 90.074 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 36.600 (3.717.625 Gesamt - ca. 3.590.900 Genesene - 90.074 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 90.074

Deutschland: 90.074 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 13,2



Das Wichtigste auf einen Blick:

Corona-Newsblog: RKI meldet 1455 Neuinfektionen und 137 Todesfälle (06.33 Uhr)

++ Corona-Newsblog: RKI meldet 1455 Neuinfektionen und 137 Todesfälle

(06.33 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1455 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Mittwochmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.11 Uhr wiedergeben.

Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 3254 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden nun den Angaben nach binnen 24 Stunden 137 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 107 Tote gewesen. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 90.074 angegeben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Dienstagmorgen mit bundesweit 13,2 an (Vortag: 15,5; Vorwoche: 20,8). Das Institut zählte seit Beginn der Pandemie 3.717.625 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.590.900 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Dienstagnachmittag bei 0,72 (Vortag: 0,77). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 72 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Das waren die letzten Meldungen vom Dienstag

++ Wirtschaftsministerin: Krise ist noch nicht überwunden

(19.23 Uhr) Baden-Württemberg will von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen weiter unter die Arme greifen. Wegen der nach wie vor großen Herausforderungen sollen weitere Gelder insbesondere an kleinere und mittelgroße Betriebe fließen, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Dienstag in Stuttgart.

Unter anderem wurden die Hilfen für Soloselbstständige aufgestockt und eine Prämie eingeführt, die Unternehmen helfen soll, Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zu holen oder neu einzustellen.

Die von der Krise besonders betroffene Veranstaltungs-, Messe und Eventbranche und das Taxi- und Mietwagengewerbe sollen künftig mit höheren Summen gefördert werden. Statt bisher 150 000 Euro kann ein Betrieb nun mit bis zu 300 000 Euro bezuschusst werden.

In der Breite ist es uns gelungen, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumildern. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU)

In Baden-Württemberg gebe es aktuell rund 1000 Betriebe und etwa 20 000 Beschäftigte, die in Kurzarbeit seien.

Insgesamt 6,3 Milliarden Euro flossen seit März 2020 an Unternehmen und Selbstständige in Baden-Württemberg, wie Hoffmeister-Kraut bilanzierte. Davon stammten mehr als 578,4 Millionen Euro aus Landesmitteln.

++ Lektionen gelernt: EU-Vorbereitung auf nächste Pandemie

(18.50 Uhr) Europa will auf künftige Pandemien deutlich besser vorbereitet sein — entsprechende Vorschläge wie das gehen soll, hat die EU-Kommission am Dienstagabend vorgestellt.

Als eine der Lehren aus der Corona-Pandemie soll es ab Ende des Jahres einen europäischen Chef-Epidemiologen geben. Damit soll unter anderem die Kommunikation in einer Pandemie verbessert werden.

Zudem ist geplant, noch in diesem Jahr ein neues und verbessertes Informationssystem einzuführen.

Wir müssen nun diese Lehren in Veränderungen umwandeln. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Künftig soll es auch jährlich einen Bericht über den Status von Vorbereitungen geben, zudem wird die Möglichkeit diskutiert, einen EU-weiten Pandemie-Ausnahmezustand ausrufen zu können.

Zudem will die EU in der Lage sein, 500 bis 700 Millionen Impfdosen im Jahr zu produzieren, die Hälfte davon während der ersten sechs Monate einer Pandemie.

Noch sind die Ideen nicht beschlossen. Über die Vorschläge der EU-Kommission soll beim kommenden EU-Gipfel Ende nächster Woche gesprochen werden.

++ 6,6 Millionen digitale Impfnachweise - System zeitweise überlastet

(17.20 Uhr) Großer Andrang auf den neuen digitalen Corona-Impfnachweis hat am Dienstag zwischenzeitlich zu einzelnen technischen Verzögerungen geführt. Das System sei wegen des Ansturms zeitweise überlastet gewesen, teilte das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage in Berlin mit.

Insgesamt seien aber bis zum Nachmittag inzwischen 6,6 Millionen Zertifikate von Impfzentren, mobilen Diensten, Arztpraxen und Apotheken ausgegeben worden.

In Rheinland-Pfalz geriet die Ausgabe der digitalen Zertifikate am Dienstag wegen technischer Probleme auf der Bundesplattform ins Stocken, wie das Landesgesundheitsministerium mitteilte. Wie ein Sprecher sagte, hielt diese Situation vier Stunden lang an. Demnach kam es zu Verzögerungen. Laut Landesapothekerverband waren etliche Apotheken betroffen.

