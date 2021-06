Corona-Newsblog: RKI meldet 652 Neuinfektionen und 93 Todesfälle

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 6.300 (498.347 Gesamt - ca. 482.000 Genesene - 10.096 Verstorbene)

: ca. 6.300 (498.347 Gesamt - ca. 482.000 Genesene - 10.096 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.096

Baden-Württemberg: 10.096 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 23,8

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 40.200 (3.716.170 Gesamt - ca. 3.586.000 Genesene - 89.937 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 40.200 (3.716.170 Gesamt - ca. 3.586.000 Genesene - 89.937 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 89.937

Deutschland: 89.937 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 15,5



Das Wichtigste auf einen Blick:

++ RKI meldet 652 Neuinfektionen, Inzidenz bei 15,5

(06.34 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 652 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.02 Uhr wiedergeben.

Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1204 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Dienstagmorgen mit bundesweit 15,5 an (Vortag: 16,6; Vorwoche: 22,9).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 93 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 140 Tote gewesen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.716.170 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.586.000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 89.937 angegeben.

Das waren die letzten Meldungen vom Montag

++ Kreis Ravensburg darf auf weitere Lockerungen hoffen

(20.05 Uhr) Nach längerer Zeit musste das Landratsamt Ravensburg am Montag wieder einen Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion vermelden. 19 Neuinfektionen gab es über das Wochenende, darunter fünf in Ravensburg. Weingarten, Bad Waldsee und Aulendorf verzeichneten jeweils einen weiteren Fall. 773 Menschen im Landkreis sind jetzt laut Statistik noch infiziert.

Trotz der traurigen Nachrichten können die Menschen im Landkreis Ravensburg weiter auf Lockerungen hoffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist zum Wochenbeginn laut Robert-Koch-Institut auf 33,3 gesunken und lag damit am Montag den ersten Tag unter 35. Bleibt das bis Freitag so, würden die Corona-Regeln weiter gelockert.

Die Frage ist, ob die Entwicklung diesmal stabil bleibt. Schon mehrfach lag der Kreis unter der Marke von 35, zuletzt Mitte letzter Woche. Die Freude war aber bislang nie von langer Dauer, postwendend gab es wieder mehr Neuinfektionen. Besonders die Gastronomie würde von dem nächsten Lockerungsschritt profitieren: Wie im Bodenseekreis gäbe es dann im Außenbereich keine Testpflicht mehr. Zumindest am Dienstag wird die Inzidenz sogar noch weiter sinken, wie aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes vom Montagabend hervorgeht.

++ Digitaler Impfnachweis im Bodenseekreis

(20.00 Uhr) Bereits am Tag vor dem offiziellen Start haben am Sonntag im Kreisimpfzentrum in der Messe Friedrichshafen die ersten Bürger mit ihrer Corona-Impfung auch gleich einen digitalen Impfnachweis erhalten. Geimpfte, die sich nachträglich einen solchen Nachweis aufs Smartphone übertragen möchten, können dies seit Montag in verschiedenen Apotheken im Bodenseekreis - allerdings noch nicht in allen.

Die Liste der Apotheken, die diesen Service in Friedrichshafen und anderen Kommunen im Bodenseekreis anbieten, war zum Start am Montagmorgen noch relativ überschaubar. Und wer im Internet auf www.mein-apothekenmanager.de nachschauen wollte, ob die persönlich bevorzugte Apotheke im Heimatort auf dieser Liste zu finden ist, musste sich zeitweise gedulden, weil die Seite aufgrund überlasteter Server nicht durchgehend abrufbar war.

Seit Montag gibt’s den digitalen Impfnachweis in Apotheken. Ein Ersatz für den gelben Impfpass ist er ausdrücklich nicht, vielmehr ein Zusatzangebot. (Foto: Oliver Dietze)

++ Weniger als 100 Corona-Neuinfektionen im Südwesten

(18.40 Uhr) Erstmals seit Wochen hat die Zahl der täglich gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg die 100er-Marke unterschritten. Das Landesgesundheitsamt in Stuttgart meldete am Montag nur 98 neue bestätigte Fälle. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es noch 225. Allerdings sind die Zahlen zu Wochenbeginn immer etwas niedriger, weil am Wochenende weniger getestet wird und nicht alle Behörden Daten übermitteln.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Südwesten seit Beginn der Pandemie stieg den Angaben zufolge somit auf 498 569. Gestorben an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind inzwischen 10 096 Menschen. Das waren 20 mehr als am Vortag. Als genesen gelten geschätzt 480 996 Infizierte. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 22,2 nach 23,9 am Vortag.

42 der 44 Regionen im Südwesten liegen unter der 50er-Marke, die Stadt Karlsruhe sogar nur bei 6,4. Am höchsten ist der Wert in der Stadt Heilbronn. Hier wurde bei 64,0 Menschen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen eine Corona-Infektion nachgewiesen.

5 268 129 Menschen in Baden-Württemberg sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts mittlerweile einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Das sind den Daten zufolge 47,5 Prozent der Bevölkerung. Der Bundesschnitt liegt knapp einen Prozentpunkt höher. Als vollständig geimpft gelten 2 866 480 Menschen oder 25,8 Prozent im Südwesten (bundesweit: 26,2). Beim Impfstoff von Johnson & Johnson reicht eine Dosis. Bei allen anderen Vakzinen sind zwei Spritzen nötig.

16,1 Prozent der 2371 betreibbaren Intensivbetten sind der Mitteilung nach im Moment frei. Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Solche Betten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern ebenso für Menschen mit anderen gravierenden Erkrankungen.

