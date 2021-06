Corona-Newsblog: RKI registriert weniger als 1000 Neuinfektionen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 7.000 (498.250 Gesamt - ca. 481.200 Genesene - 10.076 Verstorbene)

: ca. 7.000 (498.250 Gesamt - ca. 481.200 Genesene - 10.076 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.076

Baden-Württemberg: 10.076 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 23,8

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 45.100 (3.715.518 Gesamt - ca. 3.580.600 Genesene - 89.844 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 45.100 (3.715.518 Gesamt - ca. 3.580.600 Genesene - 89.844 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 89.844

Deutschland: 89.844 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 16,6



Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI registriert weniger als 1000 Neuinfektionen (06.31 Uhr)

++ RKI registriert weniger als 1000 Neuinfektionen

(06.31 Uhr) Erstmals seit mehr als acht Monaten haben die Gesundheitsämter in Deutschland weniger als 1000 Neuinfektionen binnen eines Tages an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet.

So registrierte das RKI 549 neue Fälle, wie aus Zahlen vom Montagmorgen hervorgeht. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen pro Tag am 21. September mit 922 dreistellig.

Vor einer Woche hatte der Wert bei 1117 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Montagmorgen mit bundesweit 16,6 an (Vortag: 17,3, Vorwoche: 24,3).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 10 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 22 Tote.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.715.518 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3.580.600 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 89.844 angegeben.

Das waren die letzten Meldungen vom Sonntag

++ Apotheken bitten beim digitalen Impfnachweis um Geduld

(18.32 Uhr) Ab Montag, den 14. Juni, werden in den Impfzentren nach der Zweitimpfung digitale Impfnachweise ausgegeben. Diese können dann durch einen QR-Code von Smartphone-Apps ausgelesen werden, sodass der gelbe Impfpass nicht mehr mitgeführt werden muss. Apotheken können die Nachweise nachträgich ausstellen. Bis die Technik funktioniere dauere es noch etwas. Mehr dazu lesen Sie hier.

++ G7 unterstützt ärmere Länder mit einer Milliarde Impfdosen

(15.19 Uhr) Im Kampf gegen die Corona-Pandemie stellt die G7-Gruppe ärmeren Ländern mindestens eine Milliarde Dosen Impfstoff zur Verfügung. Dies geschehe sowohl über Spenden als auch über Zahlungen an das Impfprogramm Covax, sagte der britische Premierminister Boris Johnson am Sonntag nach dem Abschluss des Treffens in Carbis Bay. Wie sich die Zahl genau zusammensetzt, sagte Johnson zunächst nicht. Er hatte zuvor angekündigt, dass Großbritannien 100 Millionen Dosen spendet, die aus dem eigenen Überschuss stammen.

++ Rund 450 Leute feiern auf der Ravensburger Veitsburg

(14.06 Uhr) Erneut ist es am Wochenende zu großen Freiluftpartys auf der Veitsburg und am Ravensburger Serpentinenweg gekommen – mit den bekannten negativen Begleiterscheinungen. Die Polizei zeigte mehrere Personen an. Zwei Beamte wurden sogar mit vollen Bierdosen beworfen.

Nach den Ereignissen des vorvergangenen Wochenendes hatten Polizei und städtisches Ordnungsamt bereits am Freitag angekündigt, an diesem Wochenende mehr Präsenz am Veitsburghang zeigen zu wollen. Am 4. Juni hatten dort geschätzt 400 vor allem junge Leute groß Party gemacht.

Diese Freiluftfeier hatte nicht nur zu Ruhestörungen, Unmengen an Müll und zahlreichen Verstößen gegen die Corona-Verordnung geführt. Einzelne randalierten im Anschluss auch noch in der Ravensburger Altstadt.

Am Wochenende ging bei bestem Sommerwetter am Veitsburghang nun wieder zur Sache. Nach Auskunft der Polizei hatten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag jeweils rund 450 Feiernde eingefunden.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Freitag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹