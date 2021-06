Corona-Newsblog: Privatvermögen auf Rekordhoch

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 496.996(496.996 Gesamt - ca. 478.800 Genesene - 10.046 Verstorbene)

Das Wichtigste auf einen Blick:

Privatvermögen im Corona-Jahr auf Rekordhoch - meiste Reiche in USA (07.23 Uhr)

im Corona-Jahr auf - meiste Reiche in USA (07.23 Uhr) Künftige GEW-Chefin: Nicht noch einmal monatelange Schulschließungen (06.15 Uhr)

Südpack startet Mitarbeiterimpfung (06.12 Uhr)

++ Privatvermögen im Corona-Jahr auf Rekordhoch - meiste Reiche in USA

(07.23 Uhr) Die Menschen rund um den Globus haben einer Studie zufolge im Corona-Krisenjahr 2020 in der Summe so viel Reichtum angehäuft wie nie.

Das private Finanzvermögen stieg gegenüber dem Vorjahr um gut 8 Prozent auf den Rekordwert von 250 Billionen Dollar, also rund 205 Billionen Euro, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Analyse der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) hervorgeht.

Dazu trugen steigende Börsenkurse und wachsende Ersparnisse bei. Erstmals berücksichtigte BCG auch Sachwerte wie Grundbesitz oder Gold. Das Gesamtvermögen abzüglich Schulden belief sich so auf 431 Billionen Dollar. Das Vermögen ist jedoch ungleich verteilt. Vor allem der Club der Reichen und Superreichen wuchs kräftig.

In Deutschland stieg das private Finanzvermögen unter anderem aus Bargeld, Kontoguthaben, Aktien, Pensionen und Lebensversicherungen den Angaben zufolge um rund sechs Prozent auf rund 9 Billionen Dollar. Das Sachvermögen erhöhte sich um fünf Prozent auf 13 Billionen Dollar. Abzüglich der Schulden besaßen die privaten Haushalte in Deutschland insgesamt knapp 20 Billionen Dollar.

++ RKI registriert 3187 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 19,3

(06.20 Uhr) — Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 3187 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Donnerstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.03 Uhr wiedergeben.

Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 4640 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Donnerstagmorgen mit bundesweit 19,3 an (Vortag: 20,8; Vorwoche: 34,1).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 94 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 166 Tote gewesen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.709.129 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.563.800 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 89.585 angegeben.

++ Künftige GEW-Chefin: Nicht noch einmal monatelange Schulschließungen

(06.15 Uhr) — Die designierte Chefin der Bildungsgewerkschaft GEW, Maike Finnern, hält lange coronabedingte Schulschließungen im neuen Schuljahr für höchstwahrscheinlich verzichtbar.

Das ist nicht noch einmal vorstellbar. Ich glaube nicht, dass wir noch einmal in eine Situation kommen, in der Schulen mehrere Monate geschlossen werden müssen. Maike Finnern, GEW-Chefin

Finnern soll an diesem Donnerstag beim digitalen Gewerkschaftstag der GEW zur neuen Vorsitzenden gewählt werden. Die bisherige NRW-Landeschefin löst damit die langjährige Vorsitzende Marlis Tepe ab.

Gleichzeitig beraten die Kultusminister der Länder am Donnerstag in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen an den Schulen nach den Sommerferien.

„Wichtig ist, dass die Bundesländer jetzt die Phase bis zum kommenden Schuljahr nutzen, um in den Schulen zu investieren“, sagte Finnern.

Es gehe nicht nur um Luftfiltergeräte, sondern auch darum, dass Fenster sich öffnen lassen, Heizungen funktionieren und es in jedem Raum ein Waschbecken gibt.

++ Südpack startet Mitarbeiterimpfung

(06.12 Uhr) Seit dem 7. Juni können die Betriebsärzte loslegen und die Mitarbeiter der Unternehmen gegen Corona impfen. Sie bilden neben den Impfzentren und Hausärzten die dritte Säule der Impfkampagne in Deutschland. Auch bei Südpack in Ochsenhausen werden seit Mittwoch die ersten Mitarbeiter geimpft.

Bereits vor Wochen waren bei Südpack die Vorbereitungen für die eigene Impfkampagne abgeschlossen. Was jedoch noch fehlte, waren das Startsignal seitens der Politik sowie der nötige Impfstoff.

Nun ist sowohl das Signal gegeben als auch die ersten Impfdosen geliefert. Seit Mittwoch werden die ersten Corona-Impfungen im unternehmensinternen Impfzentrum bei Südpack am Hauptsitz in Ochsenhausen durch den Betriebsarzt durchgeführt.

Dem ersten Impfling wird im unternehmensinternen Impfzentrum das Vakzin verabreicht. (Foto: Südpack Ochsenhausen)

Das waren die Meldungen am Mittwoch:

++ Corona-Inzidenz im Südwesten weiter rückläufig

(19.30 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist weiter leicht rückläufig. Im Laufe der vergangenen sieben Tage haben die Behörden mit Stand vom Mittwoch 26,0 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner registriert, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte. Am Dienstag hatte der Wert noch bei 27,0 gelegen. Am Dienstag vergangener Woche lag er deutlich höher, bei 45,1.

33 von 44 Stadt- und Landkreisen weisen eine Inzidenz unterhalb der 35er-Marke auf. Der Wert ist für Lockerungen etwa bei Freibadbesuchen, in der Außengastronomie und bei Kulturveranstaltungen wichtig. Den höchsten Wert verzeichnete der Landkreis Tuttlingen (59,7), den niedrigsten der Kreis Emmendingen (7,2).

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemie-Beginn stieg um 624 auf 497 217. Zehn weitere Menschen starben an oder mit Corona. Die Zahl der Toten stieg damit auf 10 046. Als genesen gelten 477 289 Menschen (plus 1050). Die (errechnete) Zahl der aktiven Covid-Fälle im Land, sank zum ersten Mal seit Oktober vergangenes Jahr auf unter 10.000.

++ Cannstatter Volksfest findet erneut nicht statt

(17.17 Uhr) Nach der Absage des Münchner Oktoberfests wegen des Coronavirus findet auch das Cannstatter Volksfest in Stuttgart erneut nicht statt. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Das zweitgrößte Volksfest in Deutschland war vom 24. September bis zum 10. Oktober 2021 geplant. Die „Bild“ hatte zuerst berichtet.

++ Regierung löscht Impf-Video mit Arzt wegen Äußerungen zu Israel

(14.55 Uhr) Die Bundesregierung hat ein in ihrem Auftrag erstelltes Informationsvideo zur Impfkampagne in arabischer Sprache wegen früherer Äußerungen des darin auftretenden Arztes zum Nahost-Konflikt aus dem Verkehr gezogen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Mittwoch in Berlin:

Als wir das Video ins Netz stellten, waren uns diese Dinge nicht bekannt. Steffen Seibert

Man sei erst durch eine Medienanfrage auf die entsprechenden Äußerungen des Berliner Hausarztes zum Staat Israel aufmerksam geworden. Die Bundesregierung wolle mit diesen Äußerungen „auf keinen Fall in Zusammenhang stehen“.

Das Video aus der Reihe Impfwissen sei daraufhin entfernt worden. „Ich bedauere sehr, dass wir das nicht rechtzeitig ausreichend geprüft hatten“, sagte Seibert. Die internen Abläufe würden nun überprüft, um sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederhole,

Die Bundesregierung werde auch weiterhin wichtige Informationen auf Arabisch und in anderen Sprachen veröffentlichen. Ziel sei es, auch Menschen zu erreichen, die der deutschen Sprache noch nicht ausreichend mächtig seien.

++ Digitaler Corona-Impfpass wird ab Donnerstag in Deutschland eingeführt

(14.35 Uhr) Vollständig geimpfte Menschen sollen in Kürze ihre Immunisierung mit einem digitalen Impfzertifikat über das Handy nachweisen können: Die Einführung dieses Digital-Passes in Deutschland starte bereits am Donnerstag, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. „Der digitale Impfpass wird jetzt Schritt für Schritt ausgerollt und in den Apps verfügbar sein“, fügte er hinzu. Minister Jens Spahn (CDU) werde die Details am Donnerstag in einer Pressekonferenz erläutern.

Der digitale Impfpass soll es vollständig geimpften Menschen erlauben, ihre Immunität per Handy nachzuweisen, ohne immer ihr gelbes Impfbuch mit sich führen zu müssen. Dies kann etwa bei Restaurantbesuchen oder bei Kulturveranstaltungen nützlich sein, falls dort ein Impfnachweis verlangt wird.

Für den Digitalpass kann die bereits bestehende Corona-Warn-App genutzt werden, zusätzlich soll eine gesonderte App angeboten werden. Ab Juli soll der Digital-Pass auch für das grenzüberschreitende Reisen in der EU genutzt werden können.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Mittwoch waren knapp 19 Millionen Menschen in Deutschland vollständig geimpft. Damit hätten sie Anspruch auf den digitalen Impfnachweis. Laut Ministeriumssprecher gibt es für sie drei Möglichkeiten, an einen QR-Code zu kommen, mit dem sie den Nachweis dann aufs Handy laden können.

Sie können den Code entweder in dem Impfzentrum oder der Arztpraxis bekommen, wo sie die Zweitimpfung erhalten haben. Außerdem können sie sich den Code auch per Post zuschicken lassen.

Die dritte Möglichkeit besteht darin, den Code in einer Apotheke zu erhalten. Bereits am Dienstag hatte der Apothekenverband mitgeteilt, dass die ersten Apotheken am kommenden Montag damit beginnen, den digitalen Impfnachweis auszustellen.

