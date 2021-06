Corona-Newsblog: Immer häufiger gefälschte Corona-Tests im Umlauf

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 477.900(477.900 Gesamt - ca. 477.900 Genesene - 10.036 Verstorbene)

: ca. 477.900(477.900 Gesamt - ca. 477.900 Genesene - 10.036 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.036

Baden-Württemberg: 10.036 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 26,9

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 58.900 (89.491 Gesamt - ca. 3.557.600 Genesene - 89.491 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 58.900 (89.491 Gesamt - ca. 3.557.600 Genesene - 89.491 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 89.491

Deutschland: 89.491 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 20,8



++ Gastronomen in Aalen: Immer häufiger gefälschte Corona-Tests im Umlauf

(07.00 Uhr) Für einen Kaffee oder ein Bier einen negativen Corona-Test vorzuzeigen, ist vielen Bürgern zu blöd. Deshalb sind nach Aussage von Gastronomen auch in Aalen viele gefälschte Tests im Umlauf.

Dabei gilt ein gefälschter Test als „Gebrauch eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses“ - und das ist strafbar.

++ 167 Corona-Fälle um den Mount Everest während zweiter Welle

(06.26 Uhr) In Dörfern rund um den Mount Everest sind während der heftigen zweiten Welle 167 Corona-Fälle gemeldet worden. Dort leben hauptsächlich Menschen des Sherpa-Volksstamms.

Viele von ihnen führen ausländische Bergsteiger auf den Everest oder andere Berge, tragen deren Gepäck oder kochen für sie während der Expedition.

Seit die ersten von ihnen im April vom Everest-Basislager zurückgekehrt seien, habe es eine stetige Zunahme an Infektionen in Pasang Lhamu gegeben, sagte die Chefin der zuständigen Gesundheitsbehörde, Aarti Maya Tamang, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Kommune um den höchsten Berg der Welt zählt rund 9000 Einwohner. Das Gebiet sei nur teils mit Autos erreichbar.

2020 hatte Nepal kurz vor Beginn der Everest-Hauptsaison im Frühling den Berg wegen der Corona-Pandemie für Besteigungen dicht gemacht.

Diesen Frühling ließ die Regierung aber wieder ausländische Abenteurer rein — und stellte gar einer Rekordzahl von 408 von ihnen eine Genehmigung zur Besteigung für je 11 000 Dollar (rund 9000 Euro) aus.

Nepal gehört nach UN-Angaben zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt und braucht das Geld aus dem Ausland.

++ RKI registriert 3254 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 20,8

(06.13 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 3254 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 4917 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Mittwochmorgen mit bundesweit 20,8 an (Vortag: 22,9; Vorwoche: 36,8).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 107 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 179 Tote gewesen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 705 942 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

++ Ärzteschaft ruft nach mehr Impfstoff

(6.02 Uhr) — Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, drängt die Bundesregierung, für mehr Impfstoff gegen das Coronavirus zu sorgen.

„Der Bedarf übersteigt die zur Verfügung stehenden Kapazitäten deutlich. Wenn wir Termine verschieben müssen, weil Lieferungen ausbleiben, führt das zu Frust bei den Patienten. Und diesen Frust bekommt als Erstes das Praxispersonal zu spüren.“, sagte Reinhardt der „Rheinischen Post“ am Mittwoch.

Der Bund müsse daher sicherstellen, dass so schnell wie möglich ausreichend Impfstoffe für die Praxen, Impfzentren und Betriebsärzte zur Verfügung stehen.

Seit Montag ist die festgelegte Reihenfolge von Bevölkerungsgruppen beim Impfen gegen das Coronavirus aufgehoben. 46 Prozent der Menschen in Deutschland haben bisher mindestens eine Impfung erhalten, knapp 22 Prozent haben den vollständigen Impfschutz.

Das waren die Meldungen am Dienstag:

++ Corona-Inzidenz im Südwesten weiter leicht rückläufig

(19.12 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist weiter leicht rückläufig. Im Laufe der vergangenen sieben Tage haben die Behörden mit Stand vom Dienstag 27,0 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner registriert, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte. Am Montag hatte der Wert noch bei 28,1 gelegen, am Sonntag bei 29,4 und am Dienstag vergangener Woche deutlich höher bei 45,1.

Weiter weisen 32 von 44 Stadt- und Landkreisen eine Inzidenz unterhalb der 35er-Marke auf. Der Wert ist für Lockerungen etwa bei Freibadbesuchen, in der Außengastronomie und bei Kulturveranstaltungen wichtig. Drei Regionen liegen über der 50er-Inzidenzschwelle. Den höchste Wert verzeichnet die Stadt Pforzheim (56,4), den niedrigsten der Kreis Emmendingen (7,8).

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemie-Beginn stieg um 671 auf 496 593. 6 weitere Menschen starben an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit; die Zahl der Toten stieg damit auf 10 036. Als genesen gelten 476 239 Menschen.

++ Landkreis Biberach vor weiteren Lockerungen

(18.00 Uhr) Im Landkreis Biberach treten an diesem Mittwoch weitere Lockerungen in Kraft. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 50 lag, gibt es vor allem im Einzelhandel und in den weiterführenden Schulen Veränderungen. Gleichzeitig gelten entsprechend der neuen Corona-Verordnung unmittelbar die Regelungen der Öffnungsstufen eins bis drei.

Der Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in einer Woche wurde im Landkreis laut Robert-Koch-Institut (RKI) erstmals am 4. Juni mit dem Wert 48,7 unterschritten. Die Inzidenz sank am folgenden Tag weiter auf 38,8. Zuletzt stieg der Wert jedoch wieder, blieb aber am entscheidenden fünften Tag, also am Dienstag, mit 49,2 noch knapp unter dem Grenzwert. Das Landesgesundheitsamt meldete am Dienstagabend eine Inzidenz von 50,7. Bleibt die Inzidenz an drei Tagen in Folge über 50, müssen die Öffnungsschritte zurückgenommen werden.

++ Stiko-Entwurf: Kinder mit bestimmten Erkrankungen gegen Corona impfen

(17.40 Uhr) Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Corona-Impfung laut einem vorläufigen Entwurf nur Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren mit bestimmten Vorerkrankungen. Das Gremium nennt laut dem als vertraulich gekennzeichneten Papier, das der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vorlag, rund ein Dutzend Krankheitsbilder, die mit anzunehmendem erhöhtem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf einhergingen. Eine generelle Impfempfehlung für die Altersgruppe wird in dem Entwurf nicht ausgesprochen. Zuvor hatten „Business Insider“ und andere Medien darüber berichtet.

Die Stiko listet auf: Fettleibigkeit, angeborene oder erworbene Immundefizienz oder relevante Immunsuppression, schwere Zyanose, schwere Herzinsuffizienz, schwere pulmonale Hypertonie, chronische Lungenerkrankungen mit einer anhaltenden Einschränkung der Lungenfunktion, chronische Niereninsuffizienz, chronische neurologische oder neuromuskuläre Erkrankungen, maligne Tumorerkrankungen, Trisomie 21 (Down-Syndrom) und syndromale Erkrankungen mit schwerer Beeinträchtigung.

Zusätzlich sieht der Stiko-Entwurf eine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren vor, „in deren Umfeld sich Angehörige oder andere Kontaktpersonen mit hoher Gefährdung für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden, die selbst nicht geimpft werden können oder bei denen der begründete Verdacht auf einen nicht ausreichenden Schutz nach Impfung besteht (z.B. Menschen unter relevanter immunsuppressiver Therapie)“.

Wie nach entsprechenden Äußerungen von Stiko-Mitgliedern zu erwarten war, wird im Entwurf zunächst wegen „großer Wissenslücken“ hinsichtlich der Sicherheit keine generelle Impfempfehlung für die Altersgruppe ausgesprochen. Der Piks sei aber „nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz des Kindes oder Jugendlichen bzw. der Sorgeberechtigten möglich“.

Begründet wird die eingeschränkte Empfehlung auch mit „nicht allgemein gegebenem“ Nutzen der Impfung zum Verhindern schwerer Verläufe und Todesfälle in dieser Altersgruppe: „Es müssten etwa 100 000 12- bis 17-jährige Kinder und Jugendliche geimpft werden, um einen einzigen Covid-19-bedingten Todesfall in dieser Altersgruppe zu verhindern.“ Auch von einer Umverteilung der noch raren Impfstoffe an gesunde Kinder und Jugendliche wird abgeraten, „solange noch viele ältere Erwachsene mit deutlich höherem Risiko ungeimpft sind“.

Der Entwurf war an Länder und Fachgesellschaften gegangen, die noch Änderungen einbringen konnten. Eine Veröffentlichung der finalen Fassung wird für Donnerstag erwartet.

