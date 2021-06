Corona-Newsblog: Sieben-Tage-Inzidenz auf 36,8 gestiegen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 13.000 (493.292 Gesamt - ca. 470.300 Genesene - 9.991 Verstorbene)

: ca. 13.000 (493.292 Gesamt - ca. 470.300 Genesene - 9.991 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 9.991

Baden-Württemberg: 9.991 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 45,0

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 89.400 (3.687.828 Gesamt - ca. 3.509.600 Genesene - 88.774 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 89.400 (3.687.828 Gesamt - ca. 3.509.600 Genesene - 88.774 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 88.774

Deutschland: 88.774 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 36,8



Sieben-Tage-Inzidenz auf 36,8 gestiegen (06.37 Uhr)

++ Sieben-Tage-Inzidenz auf 36,8 gestiegen

(06.37 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist laut Robert Koch-Institut (RKI) den zweiten Tag in Folge gestiegen. Der Wert lag bei 36,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche (Vortag: 35,2; Vorwoche: 46,8).

Über das offenbar gestoppte Absinken der Inzidenz hatte RKI-Chef Lothar Wieler gesagt, Modellierungen ließen einen leichten vorübergehenden Anstieg erwarten. Das RKI bringe dies mit Öffnungsschritten in Zusammenhang, die die Chancen des Virus erhöhten. Mit einem erneuten exponentiellen Wachstum der Fallzahlen werde bei vorsichtigen Öffnungen allerdings zunächst nicht gerechnet, so Wieler.

Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 4917 Corona-Neuinfektionen. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert kurz nach dem verlängerten Pfingst-Wochenende bei 2626 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 179 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 270 Tote gewesen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.687.828 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.509.600 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 88 774 angegeben.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Dienstagabend bei 0,77 (Vortag: 0,76). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 77 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

++ Landkreis Ravensburg hofft auf den nächsten Öffnungsschritt

(21.30 Uhr) Vier Tage in Folge lag laut Robert-Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Ravensburg am Dienstagmorgen unter der Marke von 50. Bleibt das auch am Mittwoch so, würde es schon am Donnerstag zu Fronleichnam weitreichende Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen, beim Einkaufen, für Sport und Kultur geben.

Allerdings lassen die Zahlen des Landesgesundheitsamtes vom Dienstagabend den Schluss zu, dass die 50 am Mittwoch wieder überschritten wird. Aber auch unabhängig von dieser Zahl dürfen sich die Einwohner des Kreises vermutlich von Montag an über die nächsten Erleichterungen freuen.

Mehr dazu und warum die Situation im Landkreis Ravensburg wegen unterschiedlicher Zahlen kompliziert ist, lesen Sie hier.

++ Stiko-Vorsitzender: Impfung ist „kein Lakritzbonbon“

(20.45 Uhr) Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat um Verständnis für die zögerliche Haltung bei Kinderimpfungen gegen Corona geworben. Zugleich sprach er mahnende Worte in Richtung Politik. „Den Kinder bietet man ja kein Lakritzbonbon an, das ist ein medizinischer Eingriff, und der muss eben entsprechend indiziert sein“, sagte Mertens als Gast des NDR-Podcasts „Das Coronavirus-Update“ am Dienstag.

In der Debatte um die Kinderimpfungen seien viele Argumente „leichthin genannt worden, die einer Nachprüfung nicht standhalten“, kritisierte Mertens. So sei es zum Beispiel „nicht besonders sinnvoll“, das Thema Schule mit der Impfdebatte zu verknüpfen.

Die Stiko — und ich glaube auch viele andere vernünftige Leute — halten diese sprachliche Verbindung von Impfung als Voraussetzung für das normale Leben der Kinder für einen Irrweg.

++ Auslieferung von Curevac-Impfstoff verzögert sich weiter

(19.30 Uhr) Während seit Monaten Impfstoffe der Konkurrenz verabreicht werden, werden für die Zulassung des Vakzins des Tübinger Biotech-Unternehmens Curevac weiter Daten gesammelt. Sie sollen nach wie vor noch im Juni vorliegen, wie ein Sprecher am Dienstag bekräftigte. „Diese werden es uns ermöglichen, das rollierende Zulassungsverfahren mit der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA zu finalisieren.“ Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Das unabhängige Data Safety Monitoring Board (DSMB) sehe keine Sicherheitsbedenken für den Impfstoff CVnCoV, teilte der Sprecher mit. Zudem habe es bestätigt, dass die Studie weiter fortgesetzt werde, um eine ausreichende Anzahl von Daten für die Durchführung einer statistisch signifikanten Wirksamkeitsanalyse zu sammeln.

„Zwischenanalysen zur Bestätigung des Fortschritts einer Studie sind ein normales Prozedere“, erläuterte der Sprecher. „Die Notwendigkeit einer erhöhten statistischen Aussagekraft angesichts komplexer klinischer Studiendaten ist nicht ungewöhnlich und bedeutet nicht, dass der Impfstoff möglicherweise nicht wirksam ist — es bedeutet nur, dass mehr Daten benötigt werden, um überhaupt erst eine fundierte Berechnung der Impfstoffwirksamkeit zu ermöglichen.“ Das Unternehmen habe keinen Zugang zu den anonymisierten Studiendaten und sei vom DSMB nur über den Fortgang der Studie informiert worden.

Einen Bericht zum Stand der Zulassung des Impfstoffes aus Tübingen, lesen Sie hier.

