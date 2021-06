Corona-Newsblog: 7-Tage-Inzidenz wieder leicht gestiegen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 14.100 (492.519 Gesamt - ca. 468.500 Genesene - 9.969 Verstorbene)

: ca. 14.100 (492.519 Gesamt - ca. 468.500 Genesene - 9.969 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 9.969

Baden-Württemberg: 9.969 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 42,8

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 95.900 (3.682.911 Gesamt - ca. 3.498.400 Genesene - 88.595 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 95.900 (3.682.911 Gesamt - ca. 3.498.400 Genesene - 88.595 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 88.595

Deutschland: 88.595 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 35,2



7-Tage-Inzidenz wieder leicht gestiegen (06.37 Uhr)

++ 7-Tage-Inzidenz wieder leicht gestiegen

(06.37 Uhr) Erstmals seit drei Wochen liegt die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland wieder höher als am Vortag. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor.

Demnach wurden den Gesundheitsämtern zuletzt 35,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche gemeldet. Einen Tag zuvor wurde der Wert noch mit 35,1 angegeben (Vorwoche: 58,4). Zuletzt gestiegen war die Inzidenz von 9. auf den 10. Mai, seitdem war sie kontinuierlich gefallen.

Was der Inzidenz-Anstieg genau bedeutet, ist nur schwer einzuschätzen. Das RKI hatte nach Pfingsten darauf hingewiesen, dass der Feiertag zunächst zu weniger gemeldeten Erregernachweisen - und damit einer niedrigeren Inzidenz - geführt haben dürfte.

Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 1785 Corona-Neuinfektionen. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1911 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 153 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 33 Tote gewesen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.682.911 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.498.400 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 88.595 angegeben.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht bei 0,76 (Vortag: 0,75). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 76 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

++ Merkel: Bundes-Notbremse gegen Corona kann Ende Juni auslaufen

(20.25 Uhr) Die „Bundes-Notbremse“ mit einheitlichen Maßnahmen bei hohen Corona-Infektionszahlen kann aus Sicht von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Ende Juni außer Kraft treten. „Sie kann auslaufen jetzt“, sagte Merkel am Montag in Berlin. Die Kanzlerin machte zugleich für den Fall wieder bundesweit steigender Infektionszahlen deutlich:

Sollte sich etwas entwickeln durch Mutationen, was wir alles nicht hoffen, dann können wir das jederzeit reaktivieren.

Die im April in Kraft getretenen bundeseinheitlichen Regeln sind im Infektionsschutzgesetz längstens bis zum 30. Juni befristet.

Merkel betonte, dass die Notbremse „sehr zur Klarheit“ beigetragen habe, um die dritte Corona-Welle zu bremsen. Sie dankte für Vernunft und Anstrengungen der Menschen in den vergangenen Monaten, betonte aber zugleich: „Corona ist noch da, auch wenn die Inzidenzen erfreulicherweise jetzt sinken. Wir müssen weiter auch in größerem Maße vernünftig sein, als wenn es diese Pandemie nicht gäbe.“

Das bundeseinheitliche Vorgehen sei mit Bedacht bis zum 30. Juni befristet worden, sagte Merkel. Es wüssten inzwischen auch alle, was bei wieder steigenden Infektionszahlen zu tun sei. Nur wenn dies wieder flächendeckend und nicht nur lokal auftreten sollte, wäre es sinnvoll, auch wieder das Instrumentarium einer solchen Notbremse einzusetzen. Das könne man jederzeit tun, sagte die Kanzlerin. „Wir brauchen sie aber jetzt nicht insgesamt aufrechtzuerhalten.“

Die von Bundestag und Bundesrat beschlossene Notbremse hatte seit 24. April in vielen Teilen Deutschlands gegriffen. Sie muss bisher automatisch gezogen werden, wenn an drei folgenden Tagen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten wurde. Dazu gehören nächtliche Ausgangsbeschränkungen, Beschränkungen für Freizeit und Handel sowie Schulschließungen. Auch unter der Schwelle von 100 gibt es Beschränkungen, die die Länder festlegen.

Zuvor hatte sich unter anderem auch CDU-Chef Armin Laschet dafür ausgesprochen, die Bundesnotbremse wie geplant zum 30. Juni auslaufen zu lassen. „Es gibt angesichts sinkender Inzidenzzahlen keinen Anlass, sie zu verlängern“, sagte er nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern in Beratungen des CDU-Präsidiums. Auch Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, „mit dem beginnenden Sommer die Pandemie allmählich hinter uns zu lassen“. Infektionszahlen gingen zurück, die Maßnahmen hätten gut gewirkt. Gewisse Regeln müssten weiter aber gelten, darunter die Pflicht zum Homeoffice. „Wir müssen vorsichtig bleiben.“

++ Tägliches Zahlen-Update vom Landesgesundheitsamt zur Corona-Pandemie in Baden-Württemberg

(19.20 Uhr) Insgesamt wurden dem Landesgesundheitsamt (LGA) am Montag 266 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit steigt die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 492.713 an. Davon sind ungefähr 466.157 (+1.207) Personen genesen. Derzeit sind geschätzt 16.587 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert.

Dem LGA wurden heute 20 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 9.969. Die landesweite Reproduktionszahl beziehungsweise der 7-Tages-R-Wert wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit R 0,75 angegeben. Sie ist die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt werden.

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung sind mit Datenstand 31. Mai 2021, 16 Uhr, 364 COVID-19-Fälle in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 225 (61,8 %) invasiv beatmet. Insgesamt sind derzeit 2.001 Intensivbetten von betreibbaren 2.357 Betten (84,9 %) belegt.

Mit dem Beschluss zwischen Bund und Ländern zu Maßnahmen der Eindämmung der COVID-19-Epidemie vom 6. Mai 2020 wurde die 7-Tage-Inzidenz als Messzahl für eine Bewertung des Infektionsgeschehens und entsprechender Kontrollmaßnahmen festgelegt. Sie entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner und liegt für Baden-Württemberg aktuell im Durchschnitt bei 42,9.

++ Ulmer Impfzentrum schließt Halle

(18.10 Uhr) Weil wie angekündigt Impfstoff fehlt, können im Ulmer Impfzentrum im Juni nicht mehr so viele Menschen geimpft werden, wie es die Infrastruktur in der Ulmer Messe eigentlich erlauben würde. Eine Folge: Eine der beiden Hallen wird in der zweiten Juni-Woche geschlossen. Bernd Kühlmuß, der Ärztliche Leiter des Ulmer Impfzentrums, teilte am Montag mit, dass nach wie vor für den gesamten Juni „nur relativ geringe Impfstoff-Liefermengen“ für das Impfzentrum vorgesehen seien.

Um zumindest die Zweitimpfungen „so lange wie möglich“ gewährleisten zu können, wurde – wie bereits bekannt – die Freigabe neuer Erstimpftermine weitgehend eingestellt. Dies werde in den nächsten Wochen zu „deutlichen Reduktionen“ des Betriebs führen. Bislang wird in zwei Hallen des Messezentrums geimpft (insgesamt wurden schon 300 000 Dosen durch das Impfzentrum verabreicht, die mobilen Teams inklusive). Das ändert sich ab 7. Juni. Denn um die Ressourcen zu schonen und die Motivation der Mitarbeiter zu erhalten, wird Halle 6 geschlossen. Wenngleich nur vorläufig, zunächst bis 13. Juni. Dies habe man nach „langen Abwägungen“ entschieden, so Kühlmuß.

Was das alles bedeutet und wie sich das Ulmer Impfzentrum auf die Impfung von Schülern vorbereitet, lesen Sie hier.

¹