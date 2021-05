Corona-Newsblog: RKI registriert 5426 Neuinfektionen — Inzidenz bundesweit bei 37,5

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 17.000 (491.213 Gesamt - ca. 464.300 Genesene - 9.933 Verstorbene)

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 115.100 (3.675.296 Gesamt - ca. 3.471.800 Genesene - 88.350 Verstorbene)

Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI registriert 7380 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 39,8 (06.25 Uhr)

(06.25 Uhr) Stiko-Chef Mertens sieht Corona-Impfung für Kinder noch skeptisch (07.37 Uhr)

(07.37 Uhr) Zeichen stehen gut für Präsenzunterrich t nach Pfingstferien in Bayern (10.55 Uhr)

t nach Pfingstferien in Bayern (10.55 Uhr) Ministerium macht Hoffnung: Freizeitparks könnten ab 8. Juni öffnen (14.04 Uhr)

++ RKI: 5426 Neuinfektionen — Inzidenz 37,5

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 5426 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor. Vor einer Woche hatte der Wert bei 7082 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Samstagmorgen mit bundesweit 37,5 an (Vortag: 39,8; Vorwoche: 66,8).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 163 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 170 Tote gewesen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 675 296 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 471 800 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 88 350 angegeben.

Das waren die letzten Meldungen am Freitag

++ EU-Kommission genehmigt deutsche Zehn-Milliarden-Corona-Hilfe

(17.46 Uhr) Die EU-Kommission hat eine mit zehn Milliarden Euro ausgestattete Regelung zur Entschädigung von deutschen Unternehmen in der Corona-Krise genehmigt. Deutschland werde damit Unternehmen aus allen Branchen - zumindest teilweise - für die Einbußen wegen Hygienemaßnahmen entschädigen können, teilte die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager am Freitagabend mit. Es gehe um Beschränkungen, die im Zeitraum 16. März 2020 bis 31. Dezember 2021 galten oder noch in Kraft sein werden. Die Entschädigungen in Form direkter Zuschüsse können den Angaben zufolge 100 Prozent der entstandenen Einbußen abdecken, dürften aber erst gewährt werden, nachdem der Schaden entstanden sei.

++ EMA empfiehlt Biontech für Kinder ab 12 Jahren

(16.43 Uhr) Die europäische Arzneimittelagentur EMA empfiehlt den Biontech-Impfstoff jetzt auch für Jugendliche. Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Hochschulen erhalten 400 000 Schnelltests

(15.55) Die baden-württembergischen Hochschulen werden mit 400 000 Corona-Schnelltests ausgestattet, um den Betrieb in den Unis für die Studierenden so sicher wie möglich vorbereiten zu können. "Die Tests sind ein Baustein für unsere Hochschulen, um schon im laufenden Sommersemester wieder mehr lebendiges Studieren möglich zu machen", sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) am Freitag. Das Ministerium spricht von einer "ersten Tranche". In Baden-Württemberg waren im Wintersemester 2020/21 knapp 364 000 Studierende an den Hochschulen eingeschrieben.

An den Hochschulen seien viele tagesaktuelle Testungen der Studierenden notwendig, sagte Bauer. Denn bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 Ansteckungen auf 100 000 Einwohner sind Präsenzveranstaltungen unter strengen Auflagen wieder erlaubt. Der Zutritt ist aber in aller Regel an einen negativen Test geknüpft. Und die meisten Studierenden sind noch nicht geimpft.

Die Zahl der bestellten Tests sei auf der Grundlage der Planungen der Hochschulen zu Präsenzveranstaltungen und Prüfungen ermittelt worden. Laut Ministerium werden auch die sogenannten Bürgertests als Nachweis von den Hochschulen anerkannt. Nicht bekannt ist bislang, ob und wann weitere Tests bestellt werden.

++ Bundesrat stimmt Änderungen an Corona-Notbremse zu

(15.03 Uhr) Der Bundesrat hat am Freitag mehreren Änderungen an der Corona-Notbremse des Bundes zugestimmt. Unter anderem wird damit geregelt, dass Kinder zwischen 6 und 16 Jahren keine FFP2-Masken tragen müssen - für sie reicht die meist blaue OP-Maske aus. Außerdem müssen Hochschulen keinen Wechselunterricht anbieten, der in Regionen mit hohen Infektionszahlen für andere Schulen eigentlich vorgeschrieben ist. Weitere Ausnahmen gibt es für die Ausbildung von Polizisten, Rettungsdienst, Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie Trainings für Piloten und andere Crewmitglieder.

Im gleichen Atemzug stimmte der Bundesrat zu, dass künftig nicht nur Ärzte, sondern auch Apothekerinnen und Apotheker Nachtragungen im Impfpass vornehmen dürfen. Das soll vor allem nachträgliche Einträge der Corona-Impfung in den digitalen Impfausweis erleichtern. Wer falsche Impf- oder Testbescheinigungen ausstellt, muss künftig mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe rechnen, wer die falschen Bescheinigungen nutzt mit bis zu einem Jahr.

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

