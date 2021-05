Corona-Newsblog: Erstmals seit Oktober - RKI meldet Inzidenz unter 50

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 19.300 (488.136 Gesamt - ca. 459.000 Genesene - 9.875 Verstorbene)

Baden-Württemberg: 9.875 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 59,3

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 129.700 (3.656.177 Gesamt - ca. 3.438.800 Genesene - 87.726 Verstorbene)

Deutschland: 87.726 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 46,8



Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI meldet Inzidenz unter 50 (06.20 Uhr)

++ RKI: Inzidenz unter 50 - Erstmals seit Oktober

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat erstmals seit Oktober vergangenen Jahres wieder den politisch relevanten Wert von 50 unterschritten. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl binnen sieben Tagen gemeldeter Neuinfektionen je 100 000 Einwohner am Mittwoch bundesweit bei 46,8 (Vortag: 58,4; Vorwoche: 72,8). Zwar hatte sich die Sieben-Tage-Inzidenz Mitte Februar kurzzeitig schon einmal im Bereich knapp über 50 bewegt. Doch dann kam die dritte Welle. Zuletzt unterhalb der 50er-Schwelle hatte der Wert im Herbst gelegen: bei 48,6 am 20. Oktober 2020.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 2626 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen vom Mittwochmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.23 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 11 040 Ansteckungen gelegen. An Feiertagen wie Pfingstmontag suchen weniger Menschen einen Arzt auf, wodurch auch weniger Proben genommen werden und es weniger Laboruntersuchungen gibt. Daher werden weniger Neuinfektionen gemeldet.

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 270 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 284 Tote gewesen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie insgesamt 3 656 177 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 438 800 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 87 726 angegeben.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Dienstagabend bei 0,78 (Vortag: 0,84). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 78 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

++ Bundesministerin Lambrecht fordert schnellen Regelbetrieb in Schulen und Kitas

Die Schulen und Kitas in Deutschland sollten aus Sicht von Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht zügig zum normalen Regelbetrieb zurückkehren. Aktuelle Studien zeigten, wie sehr die Corona-Pandemie gerade Schulkinder psychisch belaste, sagte die SPD-Politikerin der „Rheinischen Post“ (Mittwoch).

Bei niedrigen Inzidenzen muss allein aus diesem Grund alles dafür getan werden, den vollen Regelbetrieb in Kitas und Schulen wieder möglich zu machen, und zwar schnell.

Lambrecht hat nach dem Rücktritt von Franziska Giffey neben dem Justiz- auch das Familienressort übernommen. Die Ministerin äußerte sich vor einem weiteren Spitzentreffen von Bund und Ländern zum Thema Impfen am Donnerstag.

Kinder dürfen aus Lambrechts Sicht bei den jetzigen Lockerungen der staatlichen Corona-Beschränkungen nicht hintanstehen. „Wir alle sind froh über die Öffnungen und genießen die ersten Schritte in die Normalität. Mir ist wichtig, dass auch Kinder und Jugendliche hieran teilhaben können. Schwimmbadbesuche, Training im Sportverein — all dies muss bei weiter sinkenden Inzidenzzahlen schnell wieder ermöglicht werden“, betonte sie. Sie setze auch darauf, dass noch im Sommer ein Impfstoff für Kinder und Jugendliche zugelassen werde und ihnen sehr schnell ein Impfangebot gemacht werden kann.

Bei der Debatte um eine vorrangige und schnelle Impfung von Kindern gibt es aber unterschiedliche Meinungen.

++Virologe Mertens gibt klare Antwort zu Kreuzimpfungen wie Astrazeneca mit Biontech

Erst Astrazeneca, dann einen anderen Impfstoff: Das ist eine sogenannte Kreuzimpfung. Viele fragen sich, ob Schutz und Sicherheit gewährleistet sind. Hier gibt es die Antworten des Experten.

Das waren die letzten Meldungen vom Dienstag

++ Drosten-Studie in „Science“: Wie ansteckend sind Kinder?

(20.07 Uhr) Nach der Veröffentlichung seiner Corona-Studie im namhaften Fachblatt „Science“ sieht sich der Virologe Christian Drosten in seinen Einschätzungen zur Ansteckungsfähigkeit auch von Kindern bestätigt.

„Mein anfänglicher Eindruck einer ungefähr gleich großen Infektiosität aller Altersgruppen hat sich bestätigt, nicht nur hier, sondern auch in anderen Studien“, sagte der Experte für Coronaviren laut einer Charité-Mitteilung vom Dienstag. Am Abend bekräftigte er im „Coronavirus-Update“ bei NDR-Info: Anhand erster Daten habe man als klinischer Virologe gesehen, dass alle ungefähr gleich viel Virus hätten. Dieser Eindruck habe sich gehalten.

Für die am Dienstagnachmittag publizierte Studie bestimmten Wissenschaftler um Drosten für mehr als 25.000 Covid-19-Fälle die sogenannten Viruslasten, also die Menge des Viruserbguts in der PCR-Probe. „Die Erbgutkopien repräsentieren näherungsweise die Virusmenge im Rachen der Patienten und lassen daher Voraussagen über deren potenzielle Infektiosität zu“, erklärte die Charité. Von mehr als 4000 Fällen lagen mehrere Proben vor, was Rückschlüsse auf den Verlauf der Infektion erlaubte.

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten sinkt deutlich

(18.03 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten ist nach dem Pfingstwochenende deutlich gefallen. Am Dienstag lag sie nach Angaben des Landesgesundheitsamtes landesweit bei 59,4 — nach 74,6 am Vortag und 87,7 vor einer Woche. 17 der 44 Stadt- und Landkreise liegen nun unter der Marke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Montag waren es noch sieben. Noch vier Regionen liegen oberhalb der 100er-Marke.

Über lange Feiertagswochenenden fallen die Zahlen generell niedriger aus als sonst, weil weniger Menschen zum Arzt gehen und weniger getestet wird.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg den Daten zufolge um 376 auf 488 316. Inzwischen sind 9875 Menschen an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben. Das waren 26 mehr als am Vortag. Als genesen gelten geschätzt 455 250 Menschen (plus 1857).

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts wurden inzwischen 39,8 Prozent der Bevölkerung im Südwesten mindestens einmal geimpft — der Bundesdurchschnitt liegt bei 40,4 Prozent. Als vollständig geimpft gelten 14,2 Prozent (bundesweit: 14,3).

14,1 Prozent der 2377 betreibbaren Intensivbetten sind laut Landesgesundheitsamt im Moment frei. Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Solche Betten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern ebenso für andere gravierende Erkrankungen.

++ Brasilianische Corona-Variante im Ostalbkreis aufgetaucht

(16.54 Uhr) Am Pfingstwochende haben sich in Kirchheim (Ostalbkreis) mehrere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Wie eine Sprecherin des Landratsamts Ostalbkreis mitteilt, handelt es sich dabei um die brasilianische Variante. Das oberste Ziel des Landkreises sei es, das Ausbruchsgeschehen vor Ort einzudämmen.

Deshalb habe das Gesundheitsamt des Ostalbkreises am Wochenende intensiv die Kontakte der positiven Personen nachverfolgt und bespreche mit den Kontaktpersonen die „unbedingt einzuhaltenden“ Maßnahmen, erklärt Katharina Oswald auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Außerdem sei das Gesundheitsamt wegen des Ausbruchs in intensivem Austausch mit dem Kompetenzzentrum des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg gewesen. Sollte sich die brasilianische Variante weiter ausbreiten, müsse das Landratsamt über entsprechende Konsequenzen, wie „eine Ausgangssperre tagsüber“, nachdenken, so Oswald weiter. Der Appell richte sich klar an die Bürger, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu beachten.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) deuteten experimentelle Daten bei der brasilianische Variante auf eine reduzierte Wirksamkeit neutralisierender Antikörper bei Genesenen beziehungsweise Geimpften hin. Eine erhöhte Übertragbarkeit werde ebenfalls als denkbar erachtet. Diese Variante sei erstmals im brasilianischen Staat Amazonas nachgewiesen worden und ähnele in ihren Veränderungen der südafrikanischen Variante.

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹