Corona-Newsblog: RKI registriert 1911 Neuinfektionen und 33 Todesfälle

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 21.300 (487.776 Gesamt - ca. 456.600 Genesene - 9.849 Verstorbene)

: ca. 21.300 (487.776 Gesamt - ca. 456.600 Genesene - 9.849 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 9.849

Baden-Württemberg: 9.849 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 74,5

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 142.400 (3.653.551 Gesamt - ca. 3.423.700 Genesene - 87.456 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 142.400 (3.653.551 Gesamt - ca. 3.423.700 Genesene - 87.456 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 87.456

Deutschland: 87.456 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 58,4



Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI registriert 1911 Neuinfektionen und 33 Todesfälle (06.45 Uhr)

(06.45 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1911 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 06.05 Uhr wiedergeben.

Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 4209 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI heute Morgen mit bundesweit 58,4 an (Vortag: 62,5; Vorwoche: 79,5). An Feiertagen wie Pfingstmontag suchen weniger Menschen einen Arzt auf, wodurch auch weniger Proben genommen werden und es weniger Laboruntersuchungen gibt. Daher werden weniger Neuinfektionen gemeldet.

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 33 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 221 Tote gewesen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie insgesamt 3.653.551 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.423.700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 87.456 angegeben.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Montagabend bei 0,84 (Vortag: 0,87). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 84 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

++ Das waren die wichtigsten Meldungen von Montag

++ Das Pfingstwochende hatte vielerorts Lockerungen im Gepäck

(19:20 Uhr) Überwiegend frohe Gesichter hat es am Pfingstwochenende bei den Gästen und bei den Wirten anlässlich der Wiedereröffnung der Gastronomiebetriebe gegeben – beim „Öffnungsschritt 1“ nach der „Corona-Notbremse“ in Tettnang. Der große Ansturm in der Gastronomie blieb in Tettnang aber noch aus. Lesen Sie hier mehr zur Öffnung in und um Tettnang

Auch im Alb-Donau-Kreis gab es zuletzt erfreuliche Werte bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Seit Heute dürfen Gastwirte mit Hygieneauflagen wieder ihre Tische für Gäste decken. Hier erfahren Sie etwas zur Stimmung in der Gastro-Szene im Alb-Donau-Kreis.

Gleiches gilt auch für den Landkreis Ravensburg. Die langen Monate der Entbehrung haben ein Ende. Und es heißt: Endlich wieder ausgehen. Wie die Ravensburger den ertsen Öffnungstag genießen, lesen Sie hier.

Der Bodenseekreis ist auch dabei, wenn es um die Öffnung der Außengastronomie geht. Die Öffnung der Gastgärten sorgt für gute Laune und für eine gute Stimmung. Manch einer spricht von so einem tollen Tag.

Die Zahlen im ganzen Land sind weiter am sinken. In den kommenden Tagen dürften demnach immer mehr Lockerungend der „Corona-Bundesnotbremse“ möglich werden. Das spiegelt sich auch in den Zahlen des Landesgesunheitsamtes Baden-Württemberg wieder.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten ist am Pfingstmontag auf 74,6 gesunken. Am Tag zuvor hatte die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche bei 80,2 gelegen.

Noch acht Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen bei der Sieben-Tage-Inzidenz über der Marke von 100. Das sind drei weniger als am Sonntag. 36 der 44 Stadt- und Landkreise unterschreiten nach Angaben des Landesgesundheitsamts vom Montag damit den Wert von 100 erkannten Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen in einer Region.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg den Daten zufolge um 266 auf 487 940. Inzwischen sind 9849 Menschen an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben. Das waren 3 mehr als am Vortag. Als genesen gelten geschätzt 453 393 Infizierte.

Mit Stand 22. Mai wurden in Baden-Württemberg nach Angaben des Robert Koch-Instituts 4 355 653 Menschen einmal mit Impfstoffen geimpft, bei denen für den vollständigen Schutz eine zweite Dosis erforderlich ist. Das sind 39,2 der Bevölkerung im Südwesten — der Bundesdurchschnitt liegt bei 39,9 Prozent. Als vollständig geimpft gelten 1 519 490 Menschen oder 13,7 Prozent (bundesweit: 13,6). Eingerechnet hierbei sind auch Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson, bei dem eine Dosis ausreicht.

14,6 Prozent der 2372 betreibbaren Intensivbetten sind laut Landesgesundheitsamt im Moment frei. Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Solche Betten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern ebenso für andere gravierende Erkrankungen.

++ Merkel: Diese Pandemie wird nicht die letzte sein

(16.00 Uhr) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dazu aufgefordert, Lehren für die Zukunft aus der aktuellen Corona-Krise zu ziehen. „Diese Pandemie ist noch nicht bewältigt; und sie wird auch nicht die letzte sein“, sagte sie am Montag in einer Videobotschaft zum Auftakt der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). „Nach der Pandemie ist vor der Pandemie“, fuhr Merkel fort. „Auf die nächste sollten wir möglichst gut vorbereitet sein.“

Da es auch künftig immer wieder zum Ausbruch neuartiger Krankheiten kommen werde, müsse die Welt in die Lage versetzt werden, auf pandemische Bedrohungen „möglichst rasch reagieren zu können“, sagte Merkel. Sie griff dabei Vorschläge von WHO-Arbeitsgruppen zur Corona-Krise auf und unterstützte unter anderem die Einrichtung eines Globalen Gesundheitsrates, der die Einhaltung der Gesundheitsvorschriften in den Mitgliedstaaten überprüfen könnte.

Angela Merkel: „Nach der Pandemie ist vor der Pandemie.“. (Foto: John Macdougall / DPA)

Merkel betonte zudem die Bedeutung der WHO. Die Pandemie habe vor Augen geführt, wie wichtig internationale Zusammenarbeit sei. „Die WHO sollte deshalb weiter eine Führungsrolle bei der globalen Gesundheitsvorsorge übernehmen“, sagte die Kanzlerin. Dafür müsse die Organisation finanziell und personell nachhaltig unterstützt werden.

Der Kampf gegen die Pandemie und Maßnahmen zur Verhinderung ähnlicher Gesundheitskrisen in der Zukunft stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Tagung der WHO-Mitglieder. Noch bis zum 1. Juni wollen sie dabei auch über eine Reform der Organisation beraten, um sie unabhängiger sowie transparenter zu machen und sie finanziell besser auszustatten, um ihre Schlagkraft bei Gesundheitskrisen zu erhöhen.

++ Weltweit sind laut WHO 115.000 Pflegekräfte an Corona gestorben

(13.50 Uhr) Mindestens 115.000 Pflegekräfte sind nach einer Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion ums Leben gekommen.

„Es gibt nur spärliche Berichte, aber wir schätzen, dass mindestens 115.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheits- und Pflegedienste mit dem Leben für ihren Dienst an anderen bezahlt haben“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag zum Auftakt der Jahrestagung der 194 WHO-Länder in Genf.

Er werde nicht um eine Schweigeminute bitten, sagte Tedros. Stattdessen rief er die wenigen Dutzend Anwesenden im Tagungsraum sowie alle online aus den Hauptstädten Zugeschalteten zu einer Dankesaktion für die Millionen Pflegekräfte weltweit auf.

Er ermunterte Zuschauerinnen und Zuschauer, viel Krach zu machen, etwa zu applaudieren, zu rufen oder mit den Füßen zu stampfen. Er selbst stimmte in anhaltenden Applaus ein.

Zu Beginn der Pandemie hatte es in zahlreichen Ländern zu einer bestimmten Tageszeit öffentliche Applausaktionen gegeben, um Pflegekräften für ihren Einsatz zu danken.

