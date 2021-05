Corona-Newsblog: RKI meldet 8769 Neuinfektionen und 226 neue Todesfälle

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 25.700 (484.507 Gesamt - ca. 449.000 Genesene - 9.811 Verstorbene)

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 173.500 (3.635.162 Gesamt - ca. 3.374.600 Genesene - 87.128 Verstorbene)

Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI: 8769 Corona-Neuinfektionen und 226 neue Todesfälle (06.39 Uhr)

++ RKI: 8769 Corona-Neuinfektionen und 226 neue Todesfälle

(06.39 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 8769 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 11 336 Ansteckungen gelegen.

Die 7-Tage-Inzidenz gab das RKI am Freitagmorgen mit bundesweit 67,3 an (Vortag: 68,0; Vorwoche: 96,5).

Allerdings könnte die Inzidenz ein besseres Bild der Infektionslage zeichnen, als sie tatsächlich ist. Denn aufgrund von Feier- und Brückentagen wie in der vergangenen Woche suchen dem RKI zufolge weniger Personen einen Arzt auf, wodurch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die Gesundheitsämter gemeldet werden.

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 226 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 190 Tote gewesen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie insgesamt 3.635.162 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3.374.600 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 87.128 angegeben.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Donnerstagabend bei 0,82 (Vortag: 0,76). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 82 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Das waren die letzten Meldungen vom Donnerstag

++ Auf diese Veranstaltungen dürfen die Biberacher im Juni hoffen

(19.21 Uhr) Das städtische Kulturamt plant den Neustart mit einem „Kultursommer“. Dabei gibt es viele Veranstaltungen in kurzer Folge. Auch hinter den Kulissen wurde fleißig gewerkelt. mehr dazu lesen Sie hier.

++ Biergärten im Alb-Donau-Kreis könnten am Montag öffnen

(18.25 Uhr) Seit Tagen ist die 7-Tage-Inzidenz des Alb-Donau-Kreises unter 100. Schon ganz bald könnte daher die Notbremse ausgesetzt werden, Lockerungen wären die Folge. Auch für Ulm sind Lockerungen absehbar. Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Kretschmann bittet Studierende um Entschuldigung: "Wahrnehmungsdefizit"

(17.59 Uhr) Nach den ersten beiden Semestern im Corona-Lockdown und Kritik an den Auflagen für die Hochschulen hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein "Wahrnehmungsdefizit" eingeräumt und Studierende um Entschuldigung gebeten. Es sei ihm nach Gesprächen bewusst geworden, dass die Landespolitik die Lage der Studierenden anfangs zu wenig im Blick gehabt habe.

Covid-19 sei anfangs vor allem für ältere Menschen gefährlich und teils tödlich gewesen, sagte Kretschmann. Auf sie habe sich zunächst der Fokus gerichtet. "Da junge Leute in aller Regel keine schweren Krankheitsverläufe hatten, hat man sich erstmal nicht so drum gekümmert", räumte er ein. Zudem sei man der Ansicht gewesen, dass digitales Lernen bei Studierenden eher gelinge als an Schulen.

Vor einem Gespräch hatte die Landesstudierendenvertretung die teils prekäre Situation der angehenden Akademiker in der Corona-Krise beklagt. "Viele Studierende befinden sich weiterhin in einer schweren finanziellen Notlage", sagte Präsidiumsmitglied Andreas Bauer von der Hochschule Mannheim. "Die politische und mediale Aufmerksamkeit lag vor allem bei den Schulen und weniger bei den Studierenden." Die wirtschaftlichen und akademischen Nachteile der Studierenden seien kaum diskutiert worden, sagte Bauer.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹