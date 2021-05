Corona-Newsblog: Nur wenige Zweitimpfungen werden im Südwesten verschoben

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 28.000 (480.953 Gesamt - ca. 443.200 Genesene - 9.751 Verstorbene)

: ca. 28.000 (480.953 Gesamt - ca. 443.200 Genesene - 9.751 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 9.751

Baden-Württemberg: 9.751 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 87,7

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 187.000 (3.614.095 Gesamt - ca. 3.340.400 Genesene - 86.665 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 187.000 (3.614.095 Gesamt - ca. 3.340.400 Genesene - 86.665 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 86.665

Deutschland: 86.665 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 72,8



Nur wenige Zweitimpfungen werden im Südwesten verschoben (06.32 Uhr)

++ Nur wenige Zweitimpfungen werden im Südwesten verschoben

(06.32 Uhr) In den Impfzentren in Baden-Württemberg werden nur selten Termine für Zweitimpfungen gegen das Coronavirus verschoben. In der Regel würden die Zweittermine eingehalten, sagte ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums in Stuttgart auf Anfrage.

Zwar sei die Quote der verschobenen Termine nicht zu beziffern, da Termine auf mehreren Wegen verschoben werden könnten wie beispielsweise vor Ort, über ein Callcenter oder ein Postfach des Ministeriums. „In Relation zur Gesamtzahl der Impfungen dürfte die Quote aber nicht sehr groß sein“, sagte der Sprecher. Vorverlegt werde wegen des erforderlichen Abstands zwischen der ersten und zweiten Impfung so gut wie kein Termin.

Es gebe aber durchaus Interesse an Änderungen, hieß es im Ministerium weiter. „Je mehr Impfungen erfolgen, desto mehr Menschen fragen auch nach dieser Möglichkeit“, sagte der Sprecher. Er betonte aber die besondere Bedeutung der Termine: „Die Zweitimpfung ist für eine Immunisierung unbedingt notwendig. Die Zweitimpftermine sind in den Zentren für bestimmte Wochen und damit für bestimmte Lieferungen fest eingeplant.“

Die Verschiebung bereits eingetakteter Zweittermine sei mit einem massiven Aufwand verbunden. Deshalb sollten Zweitimpfungen nur aus wirklich zwingend notwendigen Gründen verschoben werden. „Zahlreiche Menschen warten noch immer auf eine Impfung, weil der Impfstoff weiterhin zu knapp ist“, sagte er. „Das sollten Menschen in ihre Überlegungen immer mit einbeziehen.“

++ RKI: Indische Variante mit Anteil von zwei Prozent

(19.40 Uhr) Bei der Verbreitung der als besorgniserregend eingestuften Coronavirus-Varianten in Deutschland hat es mehrere leichte Verschiebungen gegeben. Nach einem Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch ist die schon länger dominierende Variante B.1.1.7 mit einem Anteil von nun 87 Prozent an den untersuchten Proben im Vergleich zu den Vorwochen leicht zurückgegangen. Die Angabe bezieht sich auf die Woche vom 3. bis 9. Mai. Zeitweise hatte diese deutlich ansteckendere, zuerst in Großbritannien entdeckte Mutante mehr als 90 Prozent ausgemacht.

Die in Indien entdeckte Variante B.1.617 wird laut Bericht in Deutschland zunehmend nachgewiesen, aber auf weiterhin niedrigem Niveau: Das RKI schreibt von einem geringen Anteil von 2 Prozent, in der Woche zuvor waren es 1,5 Prozent. Sie ist in mehrere Untervarianten aufgespalten. Insgesamt sei der Anteil von B.1.617 geringer als in Großbritannien, wo die Variante aktuell in etwa 6 Prozent der untersuchten Proben gefunden werde, heißt es.

Nach wochenlang unauffällig niedrigen Werten hat hingegen die südafrikanische Variante B.1.351 etwas zugelegt, von einem auf drei Prozent. Erklärungsansätze dafür waren nicht angegeben. Die in Brasilien zirkulierende Variante P.1 bleibt laut Bericht sehr selten, mit einem Anteil von 0,3 Prozent.

++ Inzidenz im Bodenseekreis bleibt stabil, Öffnungen ab Samstag denkbar

(19.03 Uhr) Am Donnerstag war die Inzidenz im Bodenseekreis den fünften Tag in Folge unter 100. Damit tritt die Bundes Notbremse außer Kraft. Hier erfahren Sie welche Öffnungen jetzt anstehen.

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten fällt weiter

(18.40 Uhr) Lang ersehnte Lockerungen in vielen Teilen Baden-Württembergs rücken in greifbare Nähe. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz fällt seit Tagen - auf 81,8 am Mittwoch, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte (Stand 16.00 Uhr). Am Vortag hatte der Wert noch bei 87,7 gelegen.

Nach fast zwei Monaten war Anfang der Woche erstmals wieder bei weniger als 100 je 100 000 Einwohnern im Südwesten innerhalb von sieben Tagen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte zuletzt allerdings darauf hingewiesen, dass weniger Tests rund um den Feiertag Christi Himmelfahrt am 13. Mai zu niedrigeren Zahlen führen könnten.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg am Mittwoch um 2125 auf 483 214. Inzwischen sind 9780 Menschen an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben. Das waren 29 mehr als am Vortag. Als genesen gelten geschätzt 441 206 Infizierte (plus 3339).

33 der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen bei den Corona-Zahlen unter der 100er-Inzidenz, dem Richtwert für die bundesweite Notbremse. Am höchsten ist der Wert im Zollernalbkreis mit 189,6, am niedrigsten mit 30,6 im Landkreis Emmendingen.

