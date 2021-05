Corona-Newsblog: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf unter 100

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 36.200 (475.324 Gesamt - ca. 429.500 Genesene - 9.651 Verstorbene)

: ca. 36.200 (475.324 Gesamt - ca. 429.500 Genesene - 9.651 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 9.651

Baden-Württemberg: 9.651 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 119,1

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 232.200 (3.577.040 Gesamt - ca. 3.259.000 Genesene - 85.848 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 232.200 (3.577.040 Gesamt - ca. 3.259.000 Genesene - 85.848 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 85.848

Deutschland: 85.848 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 96,5



Das Wichtigste auf einen Blick:

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf unter 100 (06.39 Uhr)

++ Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf unter 100

(06.39 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) erstmals seit dem 20. März wieder die Schwelle von 100 unterschritten. Der Wert am Freitag lag bei 96,5 (20. März: 99,9).

Am Vortag hatte das RKI die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 103,6 angegeben, am Freitag vor einer Woche mit 125,7. Einen Höchststand hatte die bundesweite Inzidenz während der dritten Welle am 26. April mit 169,3 erreicht. Der bisher höchste Inzidenz-Wert hatte bei 197,6 am 22. Dezember vergangenen Jahres gelegen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11 336 Corona-Neuinfektionen. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 18 485 Neuansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 190 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 284 Tote gewesen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 577 040 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 259 000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 85 848.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,87 (Vortag: 0,82). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 87 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

++ Das waren die letzten Meldungen am Donnerstag

++ Zweite Auflage des "Tübinger Modells" startet am Freitag

(18.58 Uhr) Das Tübinger Modell soll am Freitag wieder an den Start gehen - mit Hilfe der Luca-App. Geschäfte, die wegen der "Bundesnotbremse" drei Wochen geschlossen waren, dürfen wieder für Kunden mit Termin öffnen, wie es aus dem Rathaus hieß. Dies sei möglich, da die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, im Kreis Tübingen fünf Tage in Folge unter 150 lag. Am Donnerstag lag die Inzidenz im Kreis Tübingen bei 101,5.

Zum Einkaufen sei ein tagesaktueller negativer Schnelltest Pflicht. Wie beim ersten Anlauf des Tübinger Modells sollen dazu mehrere Teststationen die Arbeit aufnehmen. In Läden gelten Abstands- und Hygieneregeln unter anderem mit Begrenzung der Kundenzahl.

Bei der zweiten Auflage soll die Luca-App zur digitalisierten Kontaktnachverfolgung eine tragende Rolle spielen, wie es heißt. Wer ein Geschäft betritt, kann sich durch das Scannen eines dort angebrachten QR-Codes mit der Luca-App einchecken.

++ Blutritt wegen Corona mit kleiner Reitergruppe ohne Frauen

(18.00 Uhr) Der traditionelle "Blutritt" in Weingarten findet am Freitagmorgen coronabedingt ohne Gläubige oder Zuschauer und mit nur wenigen Reitern statt. Frauen sind nach Angaben der Diözese Rottenburg-Stuttgart trotz erstmaliger Zulassung nicht dabei. In der kleinen Reitergruppe, welche die Heilig-Blut-Reliquie begleite, seien ausschließlich Männer. Teile der Prozession sollen im Internet übertragen werden.

Entsendet werden die Reiter dieses Jahr ausschließlich durch den Verein Blutfreitagsgemeinschaft Weingarten. Dass keine Frauen beim "Blutrittle" dabei sind, habe zwei Gründe, sagte Vorsitzender Christoph Sprißler. Zum einen fehlten der Gruppe Frauen, die mitreiten wollen, zum anderen stehe noch eine Satzungsänderung aus.

Eigentlich wären in diesem Jahr erstmals Frauen für die Reiterprozession zugelassen gewesen. Das hatte das Leitungsgremium der veranstaltenden katholischen Kirchengemeinde im November 2020 nach jahrelangen Diskussionen entschieden. Seitdem dürfen die teilnehmenden Reitergruppen auch Frauen zur Prozession schicken.

++ Sportvereine erhalten fünf Millionen Euro für Ferienangebote

(14.06 Uhr) Mit dem Ferienprogramm „Erlebe Deinen Sport!“ will der Freistaat Kinder und Jugendliche in Bewegung bringen. Sportvereine könnten dafür über den Bayerischen Jugendring (BJR) bis zu 2500 Euro pro Woche abrufen, teilte das Kultusministerium am Donnerstag in München mit.

Dafür stünden insgesamt fünf Millionen Euro zur Verfügung. Gemeinsam mit der Bayerischen Sportjugend (BSJ) wolle man einen kräftigen Impuls für den Kinder- und Jugendsport setzen, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler).

Die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben den Kinder- und Jugendsport sowie die Vereine hart getroffen. Ferienangebote seien nun eine Chance, damit Vereine, Kinder und Jugendliche wieder zueinander finden könnten, sagte der BSJ-Vorsitzende Volker Renz.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Donnerstag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹