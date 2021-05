Corona-Newsblog: Uneinheitliche Corona-Regeln zum Vatertag

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 37.300 (473.284 Gesamt - ca. 426.300 Genesene - 9.640 Verstorbene)

: ca. 37.300 (473.284 Gesamt - ca. 426.300 Genesene - 9.640 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 9.640

Baden-Württemberg: 9.640 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 127,8

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 239.700 (3.565.704 Gesamt - ca. 3.240.300 Genesene - 85.658 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 239.700 (3.565.704 Gesamt - ca. 3.240.300 Genesene - 85.658 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 85.658

Deutschland: 85.658 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 103,6



++ Uneinheitliche Corona-Regeln und Regenwetter zum Vatertag

(09.28 Uhr) Mit Blick auf Corona-Pandemie und Wetter erwartet den Südwesten am Donnerstag wohl ein eher ruhiger Vatertag. In Sachen Corona können abhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz in den jeweiligen Regionen und dem eigenen Impf- oder Genesungsstatus ganz unterschiedliche Regeln im Land gelten.

So dürfen sich in Baden-Württemberg allgemein maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Das gilt für private und öffentliche Veranstaltungen.

Dort, wo wegen anhaltenden Inzidenzen über 100 die Bundes-Notbremse gilt, sind die Regeln schärfer: Hier sind nur Treffen mit einer weiteren nicht zum Haushalt gehörenden Person erlaubt. Kinder unter 14 Jahren zählen jeweils nicht mit. Ausnahme gibt es für all jene, die nach geltenden Regeln als vollständig geimpft oder genesen gelten. Für sie entfallen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen.

Doch regnerisches Wetter dürfte viele Menschen eher in Richtung Wohnzimmercouch als in die Natur locken.

++ Berichte: Dutzende japanische Olympia-Gastgeberstädte sagen ab

(07.59 Uhr) In Japan haben Dutzende Städte ihre Gastgeberrolle für die Olympischen Spiele und die Paralympics in gut zwei Monaten aus Sorge vor dem Coronavirus aufgegeben.

Wie die Zeitung „Nikkei“ und andere japanische Medien am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise berichteten, haben sich zwischen 30 und 40 Gemeinden zurückgezogen, die sich im Rahmen des „Host Town“-Programms als Trainingslager für ausländische Athleten und zum kulturellen Austausch angeboten hatten.

Tokios Nachbarprovinz Chiba gab unterdessen bekannt, vom US-Leichtathletikverband im April informiert worden zu sein, dass er aus Sorge um die Sicherheit der Athleten auf das dort geplante Trainingslager verzichten werde. Auch das britische Rollstuhl-Basketballteam sowie die russischen Fechter werden nach Informationen der Nachrichtenagentur Kyodo nicht wie geplant in Chiba trainieren.

Zwar wolle die japanische Regierung die zusätzlichen Kosten der Gastgeberstädte für Corona-Maßnahmen decken und habe Richtlinien erarbeitet, doch kleinere Gemeinden hätten nicht genug Personal für die zusätzlichen Aufgaben. Außerdem habe eine zunehmende Zahl an ausländischen Delegationen von sich aus einen Rückzieher gemacht.

++ RKI registriert 17.419 Corona-Neuinfektionen

(07.32 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 17.419 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Donnerstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.08 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 18 485 Neuansteckungen gelegen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Donnerstagmorgen bundesweit bei 103,6 (Vortag: 107,8; Vorwoche: 125,7).

Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 278 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 284 Tote gewesen.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,82 (Vortag: 0,83). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 82 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab.

++ Abwärtstrend im Land bei 7-Tage-Inzidenz setzt sich fort

(21.45 Uhr) Am Mittwoch hat das Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg insgesamt weitere 2.855 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand: 16.00 Uhr).

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten in Baden-Württemberg steigt auf mindestens 473.377 an. Davon sind ungefähr 421.018 Personen bereits genesen.

Derzeit sind geschätzt 42.719 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Baden-Württemberg steigt am Mittwoch auf insgesamt 9.640.

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung sind mit Datenstand 12. Mai 2021, 16 Uhr, 597 COVID-19-Fälle in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 382 (64,0 %) invasiv beatmet. Insgesamt sind derzeit 2.187 Intensivbetten von betreibbaren 2.433 Betten (90,0 %) belegt.

Mit dem Beschluss zwischen Bund und Ländern zu Maßnahmen der Eindämmung der COVID-19-Epidemie vom 6. Mai 2020 wurde die 7-Tage-Inzidenz als Messzahl für eine Bewertung des Infektionsgeschehens und entsprechender Kontrollmaßnahmen festgelegt. Sie entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner und liegt für Baden-Württemberg aktuell im Durchschnitt bei 127,7.

++ Baden-Württemberg lockert Corona-Auflagen: Innengastronomie möglich

(19.20 Uhr) Baden-Württemberg will Cafés und Restaurants von Samstag an unter bestimmten Bedingungen wieder die Bewirtung in Außen- und Innenbereichen erlauben. Liegen die Corona-Zahlen in den Kreisen fünf Tage in Folge unter einer Inzidenz von 100, darf dort die Gastronomie mit Hygieneauflagen und Testkonzepten wieder öffnen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen in Stuttgart erfuhr.

Damit wäre die sieben Monate lange Zwangspause für die Gaststätten zu Ende und die Gastronomie im Südwesten läuft langsam wieder an. Das Sozialministerium will an diesem Donnerstag eine Corona-Verordnung verkünden, die unter bestimmten Bedingungen die Bewirtung von Gästen zulässt.

Zunächst sollen Cafés, Restaurants und Hotels nur in Regionen öffnen dürfen, deren Sieben-Tage-Inzidenz bei stabil unter 100 liegt. Die Gesundheitsämter können dann am Freitag feststellen, ob diese Marke an fünf Tagen hintereinander unterschritten wurde. Wenn sie grünes Licht geben, können die Gastronomen an diesem Samstag an den Start gehen.

In Frage kommen Heidelberg mit einem aktuellen Wert (Stand: Mittwoch) von 74,9, die Kreise Emmendingen (46,3), Breisgau-Hochschwarzwald (53,1), Main-Tauber (43,1) und Lörrach (93,6) sowie Freiburg (80,9). Gäste müssen laut Dehoga einen Schnelltest oder den Nachweis einer mindestens zwei Wochen zurückliegenden vollen Impfung oder einer Genesung mitbringen. Weiter gelten die üblichen Regeln zur Hygiene und zur Kontaktnachverfolgung.

Es gibt nach Worten Zwieners das Signal aus dem Ministerium, dass sowohl Außen- als auch Innenbewirtung ermöglicht werden — das wäre in Deutschland derzeit einzigartig. Die Regelung mache Sinn, weil nicht alle Gastronomen über Außenflächen verfügten, bei regnerischem Wetter ein Wechsel in Innenräume erlaubt sein müsse und die Umsätze der Außen-Bewirtung bei kühlerem Wetter geringer seien, sagte der Geschäftsführer für Grundsatzfragen des Dehoga.

Vor dem Öffnen sind die Gastronomen noch mit vielen Unwägbarkeiten konfrontiert: Wie viele Mitarbeiter wollen und können sie einstellen, wie viel Ware bestellen und welches vielleicht abgespecktes kulinarisches Angebot offerieren? „Sie müssen sich vorsichtig herantasten“, meinte Zwiener. Schnellschüsse verbieten sich auch, weil nach drei Tagen Überschreiten der 100-er Marke alle wieder dicht machen müssen.

++ Zweite Auflage des „Tübinger Modells“ mit Luca-App

(16.40 Uhr) Mit Hilfe der Luca-App geht das Tübinger Modell voraussichtlich am kommenden Freitag wieder an den Start. Wie es am Mittwoch aus dem Rathaus der Universitätsstadt hieß, sollen Läden nach dreiwöchiger Pause aufgrund der „Bundesnotbremse“ wieder für Kunden mit einem vereinbarten Termin öffnen. Dies sei möglich, da die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, im Kreis Tübingen am fünften Tag in Folge unter 150 lag.

Wie beim früheren Tübinger Modellversuchs „Öffnen mit Sicherheit“, sei zum Einkaufen ein tagesaktueller negativer Schnelltest Pflicht. „Im Unterschied zum Modellversuch können die Tagestickets wieder an Auswärtige ausgegeben werden“, heißt es zudem in einer entsprechenden Mitteilung.

Von Freitag an sollen die Teststationen wieder ihre Arbeit aufnehmen. Zusätzlich zu den bisherigen Standorten in der Innenstadt sollen dann Stationen am Haagtor und in der Friedrichstraße in Betrieb gehen. Von Montag an soll auch am Kelternplatz getestet werden. Einige Stationen werden nach Angaben aus dem Rathaus abgebaut, da die Nachfrage gering gewesen sei.

In den Läden gelten die Abstands- und Hygieneregeln mit Begrenzung der Kundenzahl und medizinischer Maske weiterhin. Bei der zweiten Auflage des Tübinger Modells soll die Luca-App zur digitalisierten Kontaktnachverfolgung eine tragende Rolle spielen, wie es aus der Stadt heißt.

Wer ein Geschäft betritt, könne sich durch das Scannen eines dort angebrachten QR-Codes mit der Luca-App einchecken und erfülle damit die Terminvereinbarungspflicht. Weitere Datenerhebungen seien dann nicht mehr erforderlich. Gleichwohl könnten Geschäfte auch weiterhin auf telefonische Terminvereinbarung beziehungsweise auf Anmeldungen per E-Mail oder online setzen.

