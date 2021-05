Corona-Newsblog: RKI registriert 14.909 Corona-Neuinfektionen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 37.600 (470.443 Gesamt - ca. 423.200 Genesene - 9.608 Verstorbene)

: ca. 37.600 (470.443 Gesamt - ca. 423.200 Genesene - 9.608 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 9.608

Baden-Württemberg: 9.608 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 131,8

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 242.600 (3.548.285 Gesamt - ca. 3.220.300 Genesene - 85.380 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 242.600 (3.548.285 Gesamt - ca. 3.220.300 Genesene - 85.380 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 85.380

Deutschland: 85.380 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 107,8



Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI registriert 14.909 Corona-Neuinfektionen (06.12 Uhr)

++ Stiko-Vorsitzender: Wollen Corona-Impfung für Kinder genau prüfen

(06.36 Uhr) In der Debatte um künftige Corona-Impfungen auch für Kinder und Jugendliche hat der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission zu Geduld gemahnt. „Wir wollen in jedem Fall die Daten zur Impfung von Kindern genau prüfen, bevor eine generelle Impfempfehlung für Kinder gegeben werden kann“, sagte Thomas Mertens der Zeitung „Die Welt“.

„Derzeit diskutierte Argumente wie Urlaub können nicht die primären entscheidungsrelevanten Argumente der Stiko sein.“ Wenn die Zulassung für Kinder von 12 bis 15 Jahren erteilt sei, „dann sollten tatsächlich Kinder mit schweren Vorerkrankungen zuerst geimpft werden“.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Dienstag bekräftigt, dass bis zum Ende der Sommerferien den 12- bis 18-Jährigen in Deutschland ein Impfangebot gemacht werden soll. Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) stellte in Aussicht, dass sie noch im Mai über eine Zulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer für Jugendliche entscheiden könnte.

++ RKI registriert 14 909 Corona-Neuinfektionen

(06.12 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 14.909 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Mittwochmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.13 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 18.034 Neuansteckungen gelegen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 107,8 (Vortag: 115,4; Vorwoche: 132,8).

Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 268 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 285 Tote gewesen.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 0,83 (Vortag: 0,88). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 83 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Das waren die letzten Meldungen von Dienstag:

++ Priorisierung für alle Impfstoffe wird in Arztpraxen aufgehoben

(21.43 Uhr) In Hausarztpraxen in Baden-Württemberg soll die Priorisierung für alle Impfstoffe aufgehoben werden. Dies solle nach einem gemeinsamen Beschluss des Sozialministeriums und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg ab kommendem Montag gelten.

Was das bedeutet und wen das betrifft, mehr dazu lesen Sie hier.

Zugleich werden ab dem 17. Mai in den Impfzentren die gesamte in der Coronaimpfverordnung aufgeführte Prioritätengruppe 3 geöffnet, hieß es weiter. Dazu zählen auch diejenigen, die aus beruflichen Gründen eine Impfberechtigung erhalten und zur KRITIS-Liste des Landes zählen. Unter anderem Verkäufer und Verkäuferinnen, Beschäftigte aus dem Ernährungs- oder Energiesektor oder aus andere kritische Infrastrukurbereichen.



Die ganze Liste gibt es hier

++ Kreis Sigmaringen vor Öffnung

(20.30 Uhr) Zwar ist der kommende Donnerstag ein Feiertag, aber rein rechtlich hat an diesem Tag das Warten für viele Kunden ein Ende. Im Kreis Sigmaringen ist ab diesem Tag Click and Meet wieder möglich.

Das teilt das Landratsamt am Dienstag mit. Hintergrund ist, dass die Sieben-Tages-Inzidenz am Dienstagmorgen fünf Werktage in Folge unter 150 lag. Am Dienstagabend betrug der Wert 117,7. Welche Einrichtungen ab wann geöffnet sind, sollten Bürger bei den jeweiligen Läden erfragen, empfiehlt das Landratsamt.

Ein Besuch sei dann mit Vorlage eines tagesaktuellen Corona-Schnelltests und einem vereinbarten Termin möglich. Damit das Einkaufen unkompliziert möglich wird, eröffnen in etlichen Gemeinden weitere Teststationen oder erweitern ihre Öffnungszeiten.

Außerdem wurde bekannt, dass der Betrieb des Kreisimpfzentrums Hohentengen über den 30. Juni hinaus gesichert ist. Voraussichtlich bis Ende September können hier alle Impfwilligen einen Termin für eine Corona-Impfung vereinbaren. Derzeit gibt es noch eine Impfreihenfolge, diese soll aber nach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Juni aufgehoben werden.

Mehr zum verlängerten Betrieb des KIZ Hohentengen lesen Sie hier.

++ Inzidenz fällt im Vergleich zum Vortag um fast 10 Punkte

(19.30 Uhr) Am Dienstag, 11. Mai 2021, hat das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg insgesamt weitere 2.557 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand: 16.00 Uhr).

Damit steigt die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 470.522 an. Davon sind ungefähr 417.749 (+2.813) Personen wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen.

Derzeit sind geschätzt 43.165 (-299) Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert.

Dem LGA wurden heute 43 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 9.608.

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung sind mit Datenstand 11. Mai 2021, 16 Uhr, 614 COVID-19-Fälle in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 383 (62,38 %) invasiv beatmet. Insgesamt sind derzeit 2.165 Intensivbetten von betreibbaren 2.434 Betten (88,9 %) belegt.

Mit dem Beschluss zwischen Bund und Ländern zu Maßnahmen der Eindämmung der COVID-19-Epidemie vom 6. Mai 2020 wurde die 7-Tage-Inzidenz als Messzahl für eine Bewertung des Infektionsgeschehens und entsprechender Kontrollmaßnahmen festgelegt. Sie entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner und liegt für Baden-Württemberg aktuell im Durchschnitt bei 131,8. Gestern lag die gemeldete 7-Tage-Inzidenz für Baden-Württemberg noch bei 140,8.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Montag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹