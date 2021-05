Corona-Newsblog: Deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht an

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 40.800 (466.881 Gesamt - ca. 416.500 Genesene - 9.537 Verstorbene)

: ca. 40.800 (466.881 Gesamt - ca. 416.500 Genesene - 9.537 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 9.537

Baden-Württemberg: 9.537 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 145,2

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 266.800 (3.527.251 Gesamt - ca. 3.175.600 Genesene - 84.829 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 266.800 (3.527.251 Gesamt - ca. 3.175.600 Genesene - 84.829 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 84.829

Deutschland: 84.829 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 119,1



Das Wichtigste auf einen Blick:

Virologe Drosten : „Der Sommer kann ganz gut werden in Deutschland“ (06.12 Uhr)

: „Der Sommer kann ganz gut werden in Deutschland“ (06.12 Uhr) RKI registriert 6.922 Corona-Neuinfektionen (05.30 Uhr)

++ Beamtenbund fordert: Alle Lehrer verbeamten

(06.32 Uhr) Der Beamtenbund dbb fordert als Konsequenz aus der Corona-Pandemie die Verbeamtung aller Lehrerinnen und Lehrer. „Für die Kolleginnen und Kollegen im Lehramt wird die Pandemie noch lange nicht vorbei sein“, sagte der Vorsitzende Ulrich Silberbach der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb sei es an der Zeit für echte Anerkennung der tagtäglich erbrachten Leistungen.

Viele Lehrkräfte seien „größten Belastungen“ ausgesetzt, sagte Silberbach und nannte die Umstellung auf digitalen Fernunterricht bei oft unzureichender Netzanbindung und technischer Ausstattung der Schulen, „das Hin und Her“ zwischen Öffnungen, Schließungen und Wechselunterricht, Corona-Tests an den Schulen und die Gefährdung der eigenen Gesundheit.

Zudem gebe es nun die „schwierige Perspektive“, Lerndefizite bei Schülern trotz Personalmangels und ohne ausreichende Unterstützung durch multiprofessionelle Teams aufzuholen.

Die Krise habe die Bedeutung des Beamtenstatus von Lehrkräften zur Aufrechterhaltung der Schulpflicht und der Sicherstellung eines Unterrichtsbetriebs unter Pandemiebedingungen offengelegt, so der dbb-Vorsitzende. „Applaudieren oder warme Worte aus der Politik, die hier ein Stück weit versagt hat, reichen längst nicht mehr aus.“

++ Virologe Drosten: „Der Sommer kann ganz gut werden in Deutschland“

(06.12 Uhr) Der Berliner Virologe Christian Drosten hat sich zuversichtlich über den Verlauf der Corona-Pandemie im Sommer gezeigt. „Ich denke, dass wir zum Juni hin erstmals Effekte sehen, die der Impfung zuzuschreiben sind“, sagte der Direktor der Virologie am Universitätsklinikum Charité am Sonntagabend im ZDF-„Heute Journal“.

„Der Sommer kann ganz gut werden in Deutschland.“ Gerade im Außenbereich werde wieder vieles zugelassen werden können, erklärte er auf die Frage nach Urlaub, Außengastronomie und Grillen mit Freunden. Man dürfe aber nicht zu früh in „totale Euphorie“ verfallen.

Die Krankheit wird im Herbst nicht verschwunden sein. Christian Drosten

Für den Herbst werde die Herdenimmunität die Situation verbessern. „Die Krankheit wird im Herbst nicht verschwunden sein“, Ungeimpfte würden sich weiter anstecken und erkranken können, sagte Drosten. Aber eine unkontrollierte Verbreitung werde es so nicht mehr geben.

Hinzu komme dann allerdings die Situation der noch ungeimpften kleineren Kinder. Viele Erwachsene hätten im Herbst ihre Impfung ein halbes Jahr hinter sich, und deren Schutz werde schwächer. Dabei gehe es dann weniger um die Gefahr einer eigenen Erkrankung der geimpften Erwachsenen als um das Risiko der Weitergabe des Virus an Kinder.

Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie, Charité Berlin, nimmt an einer Pressekonferenz teil. (Archivbild). (Foto: Michael Kappeler / DPA)

++ RKI registriert 6.922 Corona-Neuinfektionen

(05.30 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 6922 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Montagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.15 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 9160 Neuansteckungen gelegen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Montagmorgen bundesweit bei 119,1 (Vortag: 118,6; Vorwoche: 146,9).

Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 54 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 84 Tote gewesen.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntagnachmittag bei 0,90 (Vortag: 0,91). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 90 weitere Menschen anstecken.

++ Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg weiter rückläufig

(03.12 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist abermals leicht gesunken. Im landesweiten Schnitt wurde innerhalb der vergangenen Woche bei 145,2 von 100.000 Einwohnern eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen, wie das Landesgesundheitsamt am Sonntag in Stuttgart mitteilte (Stand 16.00 Uhr). Am Vortag hatte der Wert bei 145,4 gelegen.

21 der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen bei den Corona-Zahlen über der 150er-Inzidenz. Am höchsten ist der Wert im Zollernalbkreis mit 257,7 und am niedrigsten mit 49,8 im Main-Tauber-Kreis.

Das waren die letzten Meldungen von Sonntag:

++ EU verlängert Vertrag mit Astrazeneca nicht

(18.44 Uhr) Die EU hat nach den Worten von Industriekommissar Thierry Breton ihren Impfstoffvertrag mit dem Hersteller Astrazeneca nicht über Juni hinaus verlängert. Das sagte der Franzose am Sonntag im Radiosender France Inter. "Wir haben die Bestellung nicht über den Monat Juni hinaus erneuert", sagte er auf eine Frage zu Astrazeneca. "Wir werden sehen. Wir schauen, was passiert."

EU-Justizkommissar Didier Reynders sagte dem belgischen Sender VRT: "Wir haben ein echtes Problem mit Astrazeneca. Es fehlt das Vertrauen. Es ist folglich unmöglich, künftig diesen Impfstoff zu kaufen." Das Unternehmen ist mit den vereinbarten Lieferungen sehr im Rückstand. Statt 120 Millionen Impfdosen bekam die EU im ersten Quartal nur 30 Millionen. Deshalb hat sie vor einem belgischen Gericht geklagt.

Offiziell hat sich die Kommission aber noch nicht festgelegt. Ein Sprecher betonte auf Anfrage, über Vertragsverlängerungen könne man sich jetzt nicht äußern. Bei Astrazeneca gehe es zunächst um die Erfüllung des geltenden Vertrags. "Wir halten uns aber alle Optionen offen, um uns für die nächsten Phasen der Pandemie vorzubereiten, für die Jahre 2022 und darüber hinaus."

++ Saison für Ravensburg Towerstars wegen Coronafall beendet

(15.58 Uhr) Wenige Stunden vor vor dem geplanten vierten Halbfinale gegen die Kassel Huskies ist die Saison des Ravensburger DEL-Eishockeyteams Towerstars beendet. Grund dafür ist ein Coronafall im Team.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Soldaten aus der Region errichten Sauerstoffanlage in Neu-​Delhi

(14.05 Uhr) Mit zwei Transportflugzeugen der Bundeswehr ist jetzt eine große Anlage zur Herstellung von medizinischem Sauerstoff in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi eingetroffen. In Indien, das sehr schwer von der Corona-Pandemie betroffen ist, wird medizinischer Sauerstoff zur Beatmung der Patienten dringend benötigt.

13 Soldaten und Soldaten, darunter sieben vom Sanitäts-Regiment 3 in Dornstadt, haben in den vergangenen Tagen zusammen mit den indischen Partnern den Baugrund für die Anlage hergestellt, am heutigen Sonntag wird die Anlage aufgestellt, am morgigen Montag sollen die ersten Sauerstoffflaschen befüllt werden.

Das deutsche Team wird noch etwa zehn Tage vor Ort bleiben, um die Anlage in Betrieb zu nehmen und an die indischen Partner zu übergeben.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Mit der Anlage sollen bereits ab Montag Sauerstoffflaschen befüllt werden. (Foto: Bundeswehr)

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog vom Wochenende +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹