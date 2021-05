Corona-Newsblog: Schulöffnungen im Bodenseekreis ab Montag

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 42.400 (463.793 Gesamt - ca. 411.900 Genesene - 9.515 Verstorbene)

: ca. 42.400 (463.793 Gesamt - ca. 411.900 Genesene - 9.515 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg:9.515

Baden-Württemberg:9.515 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 148,9

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 275.900 (3.507.673 Gesamt - ca. 3.147.100 Genesene - 84.648 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 275.900 (3.507.673 Gesamt - ca. 3.147.100 Genesene - 84.648 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 84.648

Deutschland: 84.648 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 121,5



Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI: 15 685 Corona-Neuinfektionen und 238 neue Todesfälle (09.00 Uhr)

und (09.00 Uhr) Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg fällt weiter (18.23 Uhr)

++ Bodenseekreis unterschreitet Inzidenz von 165 den fünften Tag in Folge

(10.04 Uhr) Am Samstag, 08. Mai 2021 wurde im Bodenseekreis die Sieben-Tage-Inzidenz von 165 Neuinfektionen am fünften Tag in Folge unterschritten.

Somit ist laut der Bundes-Notbremse ab Montag, 10. Mai 2021 für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen, Hochschulen, außerschulische Einrichtungen der Erwachsenenbildung und ähnliche Einrichtungen die Durchführung von Präsenzunterricht in Form von Wechselunterricht bzw. Präsenzbetrieb für Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege wieder erlaubt.

Das Landratsamt hat die Inzidenz-Unterschreitung am Samstag (08. Mai 2021) auf seiner Internetseite bekanntgemacht. Ausschlaggebend dafür sind die Inzidenzwerte des Robert-Koch-Instituts (RKI), die täglich veröffentlicht werden.

Die 7-Tage-Inzidenz im Bodenseekreis, von der derzeit der Umfang der Schutzmaßnahmen abhängig ist, zeigt das Landratsamt aktuell auf seiner Homepage unter www.bodenseekreis.de. Derzeit liegt sie bei 137,5 (abgerufen am 8.5.2021, 10.15 Uhr).

++ RKI: 15 685 Corona-Neuinfektionen, 238 Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 15 685 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor (Stand: 05.15 Uhr). Am Samstag vor einer Woche hatte der Wert bei 18 935 gelegen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Samstagmorgen bundesweit bei 121,5. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter auf dem Abwärtstrend. Am Freitag lag sie noch bei 125,7, vergangenen Samstag bei 148,6.

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 238 neue Todesfälle verzeichnet. Diese Zahl stieg im Vergleich zur Vorwoche leicht an, vor einer Woche waren es 232 Tote.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie insgesamt 3 507 673 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3 147 100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 84 648.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Freitagabend bei 0,91 (Vortag: 0,88). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 91 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Auch für Baden-Württemberg berichtet das RKI sinkende Zahlen. Alle wichtigen Informationen können Sie dem Überblick am Beginn dieser Seite entnehmen.

Das waren die letzten Meldungen vom Freitag

++ Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg fällt weiter

(18.32 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg sinkt weiter. Im landesweiten Schnitt wurde innerhalb der vergangenen sieben Tage bei 148,8 pro 100.000 Einwohnern eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen, wie das Landesgesundheitsamt am Freitag in Stuttgart mitteilte (Stand 16.00 Uhr). Am Vortag hatte der Wert bei 155,3 gelegen.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie ist um 2558 auf 463.863 gestiegen. Inzwischen sind 9515 Menschen an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben. Das waren 27 mehr als am Vortag. Als genesen gelten geschätzt 406 961 Infizierte (plus 3199).

24 der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen bei den Corona-Zahlen über der 150er-Inzidenz. Am höchsten ist der Wert im Schwarzwald-Baar-Kreis mit 263,1, am niedrigsten mit 48,2 im angrenzenden Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.

++ Warum das RKI bei der Inzidenz für den Kreis Sigmaringen daneben liegt

(18.11 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Sigmaringen, die der Website des Landkreises Sigmaringen veröffentlicht, stimmt nicht mit den vom Landratsamt veröffentlichten Infektionszahlen überein. Dafür gibt es auch eine Erklärung, heißt es vom Landratsamt.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹