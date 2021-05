Corona-Newsblog: Impfquote steigt - Knapp ein Drittel hat Erstimpfung erhalten

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 42.500 (461.237 Gesamt - ca. 409.200 Genesene - 9.488 Verstorbene)

: ca. 42.500 (461.237 Gesamt - ca. 409.200 Genesene - 9.488 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg:9.488

Baden-Württemberg:9.488 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 155,3

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 278.700 (3.491.988 Gesamt - ca. 3.128.800 Genesene - 84.410 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 278.700 (3.491.988 Gesamt - ca. 3.128.800 Genesene - 84.410 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 84.410

Deutschland: 84.410 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 125,7



Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI registriert 18 485 Corona-Neuinfektionen und 284 neue Todesfälle (06.00 Uhr)

(06.00 Uhr) Astrazeneca-Impfstoff wird freigegeben (18.04 Uhr)

++ RKI registriert 18 485 Corona-Neuinfektionen und 284 neue Todesfälle

(06.00 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 18 485 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen des RKI von Freitagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05:10 Uhr wiedergeben.

Zum Vergleich: Am Freitag vor einer Woche hatte der Wert bei 24 329 gelegen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 125,7 (Vortag: 129,1; Vorwoche: 153,4).

Deutschlandweit wurden nach RKI-Angaben binnen 24 Stunden 284 neue Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche waren es 306 Tote.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 491 988 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3 128 800 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 84 410.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,88 (Vortag: 0,83). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 88 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Auch beim Impfen ist ein Fortschritt zu vermelden: 31% der Bevölkerung haben eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Knapp 10% haben schon die zweite Dosis erhalten.

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten sinkt weiter

(19.25 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist weiter auf Schrumpfkurs.

Im landesweiten Schnitt wurde innerhalb der vergangenen sieben Tage bei 155,3 von 100 000 Einwohnern eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen, wie das Landesgesundheitsamt am Donnerstagnachmittag in Stuttgart mitteilte. Am Vortag hatte der Wert bei 159,2 gelegen.

25 der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen bei den Corona-Zahlen über der 150er-Inzidenz.

Am höchsten ist der Wert im Schwarzwald-Baar-Kreis mit 264,9, am niedrigsten mit 44,8 im angrenzenden Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Es ist der einzige Kreis im Südwesten unter der 50er-Marke, ab der Gesundheitsämter Kontakte von Infizierten nachverfolgen können.

++ Baden-Württemberg will mehr Impfstoffe

(19.07 Uhr) Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hatte den Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unterstützt, die Priorisierung für dieses Vakzin Astrazeneca aufzuheben. Der Bund hat sich dazu am Donnerstagabend entschieden.

Lucha forderte vom Bund allerdings mehr Impfstoffe für die Impfzentren. In Baden-Württemberg berichteten viele Arztpraxen von Diskussionen mit den Patienten über den Impfstoff, erklärte Lucha.

In den Impfzentren hingegen gebe es keine Hinweise auf ungewöhnlich viele Absagen von Astrazeneca-Terminen. Er forderte den Bund generell auf, mehr Impfdosen zur Verfügung zu stellen. Die Impfzentren im Südwesten liefen noch nicht unter Volllast. "Jede Impfdosis, die zu uns ins Land kommt, wird rasch verimpft", sicherte Lucha zu.

Gleichzeitig treiben die Betriebsärzte im Südwesten vor dem geplanten Impfstart in den Unternehmen ihrerseits das Land zur Eile an.

Der Hausärzteverband Baden-Württemberg begrüßte die Aufhebung der Priorisierung im Fall von Astrazeneca. Das sei "ein erster Schritt der nun auch für die anderen Impfstoffe erfolgen muss", hieß es in einer Mitteilung am Donnerstagabend.

Wegen des aktuellen Mangels von Corona-Impfstoff hatte Lucha zuletzt erneut einen Brief an Spahn geschrieben. Darin appellierte er, "die für Baden-Württemberg bereitgestellte Impfstoffmenge für die Impfzentren um 100 000 Impfdosen zu erhöhen und auf dem Niveau von 400 000 bis 450 000 fortzuführen".

++ Uni Klinik wehrt sich gegen Vorwürfe von Pflegern

(18.50 Uhr) Drei Pflegekräfte des Universitätsklinikums Ulm haben am Mittwoch für großes Aufsehen gesorgt. Die Mitarbeiter haben sich an die Gewerkschaft Verdi gewandt, um ihrem Unmut über die Arbeitsverhältnisse auf der Covid-19-Station der Uni Ulm Luft zu verschaffen. Von "chaotischen Zuständen", einem "unfassbaren Druck" und "Zwölf-Stunden-Schichten" war unter anderem die Rede.

Wie die Situation auf der Corona-Station seit einem Jahr an der Uni ist, beschreiben nun der Pflegedienstleiter Intensiv, Udo Wihlenda, Martina Magel, Stellvertretende Stationsleiterin der Intensivstation und Krankenschwester Annabel Schleicher, die als Helferin täglich am Bett der Covid-19-Patienten steht.

Den ganzen Text dazu lesen Sie hier.

++ Astrazeneca-Impfstoff wird freigegeben

(18.04 Uhr) Die Menschen in Deutschland können sich in ihrer Arztpraxis künftig ohne Priorisierung mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen. Bund und Länder beschlossen am Donnerstag die Aufhebung der Bevorzugung von Risikogruppen bei diesem Impfstoff, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin mitteilte.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹