Corona-Newsblog: RKI meldet 21.953 Neuinfektionen und 250 Todesfälle

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 42.700 (458.183 Gesamt - ca. 406.000 Genesene - 9.465 Verstorbene)

: ca. 42.700 (458.183 Gesamt - ca. 406.000 Genesene - 9.465 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg:9.465

Baden-Württemberg:9.465 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 159,3

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 282.100 (3.473.503 Gesamt - ca. 3.107.300 Genesene - 84.126 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 282.100 (3.473.503 Gesamt - ca. 3.107.300 Genesene - 84.126 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 84.126

Deutschland: 84.126 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 129,1



Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI meldet 21.953 Corona-Neuinfektionen und 250 Todesfälle (06.32 Uhr)

++ RKI meldet 21.953 Corona-Neuinfektionen und 250 Todesfälle

(06.32 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 21.953 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Zum Vergleich: Am Donnerstag vor einer Woche hatte der Wert bei 24.736 gelegen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Donnerstagmorgen bundesweit bei 129,1 (Vortag: 132,8; Vorwoche: 154,9)

Deutschlandweit wurden nach RKI-Angaben binnen 24 Stunden 250 neue Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche waren es 264 Tote.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.473.503 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3 107 300 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 84 126.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,83 (Vortag: 0,82). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 83 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

++ Das waren die letzten Meldungen vom Mittwoch

++ Spahn will Priorisierung für Astrazeneca aufheben

(20.55 Uhr) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will für Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca die Priorisierung sofort aufheben.

"Wir werden generell - und darüber möchte ich morgen mit Karl-Josef Laumann (NRW) und anderen 15 Landesministerkollegen reden - bei Astrazenca eindeutig sagen für Arztpraxen wie für Impfzentren, dass es dort keine Priorisierung mehr gibt", sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend in der Sendung "Aktuelle Stunde" des WDR-Fernsehens.

Unabhängig von Alter oder Vorerkrankung könne dann also jeder, der mit Astrazeneca geimpft werden wolle, auch geimpft werden. Auf die Nachfrage, ab wann das gelten solle, sagte Spahn: "Für Astrazeneca jetzt schon sofort, das ist mein Vorschlag."

Für die anderen Impfstoffe bekräftigte er die bisherige Aussage, dass die Priorisierung voraussichtlich im Juni beendet werden könne, "wenn die Lieferungen weiter so kommen, wovon ich ausgehe".

Bisher werden Alte, Vorerkrankte sowie besonders gefährdete oder systemrelevante Berufsgruppen vorrangig geimpft. Ihre Reihenfolge ist in drei Vorrangstufen geregelt.

Zugleich plädierte Spahn für mehr zeitliche Flexibilität bei der Verabreichung der nötigen zweiten Astrazeneca-Impfung. "Das Zulassungsintervall, der Zeitraum zwischen Erst- und Zweitimpfung, ist vier bis zwölf Wochen. Wir haben jetzt regelhaft zwölf Wochen gemacht, weil die Wirksamkeit höher ist. Wir werden aber deutlich mehr Flexibilität jetzt möglich machen."

Er wisse aus Erfahrungen im eigenen Bekanntenkreis: "Die Zweitimpfung haben jetzt viele lieber früher, auch mit Blick auf den Sommer - das geht mit Astrazenca auch innerhalb der Zulassung."

++ Dritter Tag unter 165: Sieben-​Tage-Inzidenz im Bodenseekreis sinkt wieder

(20.16 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Bodenseekreis liegt laut Landesgesundheitsamt am Mittwoch bei 132. Damit setzt sich der Trend der letzten Tage fort, und die Corona-Zahlen für Friedrichshafen, Tettnang und Umgebung sinken weiter. Es ist bereits der dritte Tag in Folge unter 165 - ab Tag fünf dürfen Schulen laut Bundesnotbremse wieder öffnen.

Am 1. Mai lag die Inzidenz noch bei 176,1. Seitdem sinkt der Wert kontinuierlich. Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals wieder unter 165, seit Dienstag sogar unter 150. Beide Werte sind relevant für die strengen Corona-Maßnahmen, die aktuell im Kreis gelten.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Verfassungsgericht lehnt Eilanträge gegen Ausgangsbeschränkungen ab

(20.11 Uhr) Das Bundesverfassungsgericht hat Eilanträge gegen nächtliche Ausgangsbeschränkungen im Zuge der Corona-Notbremse abgelehnt.

"Damit ist nicht entschieden, dass die Ausgangsbeschränkung mit dem Grundgesetz vereinbar ist", teilte das Gericht am Mittwoch in Karlsruhe aber mit. Diese Frage müsse im Hauptsacheverfahren geklärt werden.

Mehrere Kläger hatten beantragt, dass das Gericht per Erlass die nächtliche Ausgangsbeschränkung vorläufig außer Vollzug setzt.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Das Bundesverfassungsgericht hat Eilanträge gegen nächtliche Ausgangsbeschränkungen im Zuge der Corona-Notbremse abgelehnt. (Foto: imago images/U. J. Alexander)

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Dienstag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹

So reagieren Restaurants/Hotels auf die geplanten Lockerungen in Bayern.

Das Video zum Selbsttest an weiterführenden Schulen