Corona-Newsblog: 18.034 Neuinfektionen und 285 neue Todesfälle

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 42.200 (454.272 Gesamt - ca. 402.700 Genesene - 9.440 Verstorbene)

Baden-Württemberg:9.440 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 161,4

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 282.900 (3.451.550 Gesamt - ca. 3.084.700 Genesene - 83.876 Verstorbene)

Deutschland: 83.876 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 132,8



Das Wichtigste auf einen Blick:

18.034 Corona-Neuinfektionen und 285 neue Todesfälle (06.32 Uhr)

(06.32 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 18.034 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Morgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05:15 Uhr wiedergeben.

Zum Vergleich: Am Mittwoch vor einer Woche hatte der Wert bei 22.231 gelegen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Morgen bundesweit bei 132,8 (Vortag: 141,4; Vorwoche: 160,6)

Deutschlandweit wurden nach RKI-Angaben binnen 24 Stunden 285 neue Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche waren es 312 Tote.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.451.550 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.084.700 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 83.876.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 0,82 (Vortag: 0,88). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 82 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

++ Lage entspannt sich - Baden-Württemberg hinkt bei Sieben-Tage-Inzidenz hinterher

(20.07 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist erneut zurückgegangen, liegt aber noch weit über dem deutschen Schnitt.

Am Dienstag lag der Wert bei 161,3 für die Ansteckungen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Vortag bei 173,1 und somit rückläufig, wie das Landesgesundheitsamt am Dienstag mitteilte.

Damit überschreitet Baden-Württemberg den Bundesschnitt von 141,4 aber noch deutlich. Das benachbarte Bayern erreicht den Wert fast genau.

Im Bundesvergleich sind die Zahlen von Dienstagfrüh im Südwesten besonders hoch. Nur in Thüringen (217,2) und in Sachsen (204,2) liegen die Werte dem Robert Koch-Institut zufolge noch höher.

Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein mit 56,9.

++ Nabada in Ulm fällt auch in diesem Jahr aus

(18.55 Uhr) Wegen der Corona-Pandemie gibt es auch in diesem Jahr kein Nabada in Ulm. Der traditionelle Wasserumzug ist das Massenereignis am Ulmer Stadtfeiertag Schwörmontag, der in diesem Jahr auf den 19. Juli fällt.

Auf der Internetseite der Stadt Ulm ist als nächstes Datum für den Nabada bereits der 18. Juli 2022 angegeben. Außerdem berichtete der SWR von der Absage.

Eine Sprecherin der Stadt Ulm teilte demnach mit, dass das Nabada faktisch abgesagt sei. Das habe auch Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich erwähnt, so der SWR. Eine förmliche Absage sei daher nicht notwendig und auch nicht geplant.

Der traditionelle Wasserumzug fällt das zweite Jahr in Folge aus. Andere Bestandteile des Schwörmontags werde es jedoch geben, so der SWR weiter.

Der Umzug im Wasser ist das Massenereignis am Ulmer Schwörmontag. (Foto: WeLocal / WeLocal Import)

++ Gericht lehnt Anträge gegen Testpflicht an Schulen ab

(18.11 Uhr) Schüler müssen sich dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim zufolge an die Corona-Testpflicht halten, wenn sie am Präsenzunterricht teilnehmen wollen.

Eilanträge von zwei Müttern und ihren drei Kindern gegen die aus ihrer Sicht rechtswidrige Testpflicht hat der VGH abgelehnt. Die Mannheimer Richter finden: Regelmäßiges Testen kann dazu führen, dass das Virus nicht in die Schulen eingetragen, Infizierte erkannt und rasch isoliert werden.

So könnten auch Infektionsketten durchbrochen werden. Die Eignung der Tests bestehe auch, wenn es sich bei deren Ergebnissen um Momentaufnahmen handele. Die Anträge der drei Kinder seien unbegründet.

Seit dem 19. April ist die Vorlage eines negativen Corona-Tests für die Teilnahme am Präsenzunterricht vorgeschrieben. Eltern können ihre Kinder von der Präsenzpflicht befreien.

Das Argument der Mütter, die Handhabung sei für Kinder gefährlich, wies das Gericht zurück. Denn die Eltern könnten die Tests selbst vornehmen, ebenso Apotheken, Arztpraxen oder kommunale Testzentren.

Auch die Anträge der Mütter waren erfolglos. Eine der beiden, eine Gymnasiallehrerin mit Grundschulkind, hatte geltend gemacht, dass sie nicht ausgebildet sei für die Überwachung der Tests. Sie fürchte sich vor Folgeschäden und Haftungsfragen.

Dazu sei sie aber durch die angefochtene Regelung auch nicht verpflichtet, stellte der 1. Senat klar.

Der Antrag der anderen Mutter mit Kindern im Alter von acht und 13 Jahren sei unzulässig. Sie sei in ihren Rechten nicht verletzt - denn sie gehe weder zur Schule noch sei sie dort tätig.

Mit den Anträgen wollten sie erreichen, dass Schüler sich nicht mehr testen lassen müssen. Aber es bleibt dabei: Wer sich nicht testen lässt, darf nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. (Foto: Symbol- Matthias Bein/ DPA)

