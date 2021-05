Corona-Newsblog: RKI registriert 7534 Neuinfektionen und 315 neue Todesfälle

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 42.700 (451.387 Gesamt - ca. 399.300 Genesene - 9.410 Verstorbene)

: ca. 42.700 (451.387 Gesamt - ca. 399.300 Genesene - 9.410 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg:9.410

Baden-Württemberg:9.410 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 173,1

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 288.400 (3.443.516 Gesamt - ca. 3.061.516 Genesene - 83.591 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 288.400 (3.443.516 Gesamt - ca. 3.061.516 Genesene - 83.591 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 83.591

Deutschland: 83.591 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 141,4



Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI registriert 7534 Corona-Neuinfektionen und 315 neue Todesfälle (06.42 Uhr)

++ RKI registriert 7534 Corona-Neuinfektionen und 315 neue Todesfälle

(06.42 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 7534 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen des RKI von Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05:08 Uhr wiedergeben.

Zum Vergleich: Am Dienstag vor einer Woche hatte der Wert bei 10 976 gelegen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 141,4 (Vortag: 146,9; Vorwoche: 167,6)

Deutschlandweit wurden nach RKI-Angaben binnen 24 Stunden 315 neue Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche waren es 344 Tote.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 433 516 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 061 500 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 83 591.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montagabend bei 0,88 (Vortag: 0,92). Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

++ Das waren die letzten Meldungen vom Montag

++ Schausteller: Wiesn-Absage darf nicht Aus für alle Volksfeste sein

(19.51 Uhr) Die coronabedingte Absage des Oktoberfests darf nach Ansicht des Deutschen Schaustellerbundes (DSB) nicht automatisch das Aus aller deutschen Volksfeste bedeuten.

Die Wiesn sei weltweit das Aushängeschild und Flaggschiff der deutschen Volksfeste, kein anderes Fest sei in den Medien so präsent, erläuterte der DSB am Montag.

Das Oktoberfest sei nicht repräsentativ für die 9750 anderen deutschen Volksfeste und Kirmessen, sondern "ein Fest der Superlative". Kein anderes deutsches Volksfest ziehe so viele Besucher - sechs Millionen - in seinen Bann, sei Magnet für Millionen Touristen aus ganz Europa, Südostasien und den USA - und begrüße bis zu 400 000 Gäste an einem einzigen Tag.

Das familienorientierte deutsche Volksfest hingegen wende sich mit seinem vielfältigen Angebot an die Einheimischen und die Gäste aus dem nahen Umland. Veranstalter sollten diese Unterschiede berücksichtigen.

Besucher stoßen auf dem Oktoberfest mit Maßkrügen an. In diesem Jahr wird das nicht möglich sein. (Foto: Felix Hörhager/dpa/Archiv/Symbolbild / DPA)

++ Umfrage: Wird nach Corona alles wie zuvor?

(19.26 Uhr) Mit dem Beginn der Pandemie vor mehr als einem Jahr hat sich das Leben verändert. Maske tragen, Abstand halten, Homeoffice und anderes ist angesagt, bis die Corona-Krise überstanden ist. Und dann? Wird das Leben dananch wieder so sein, wie es davor war? Blicken Sie in die Zukunft und sagen Sie uns Ihre Meinung.

