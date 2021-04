Corona-​Newsblog: Klinikeinweisungen sinken - kein Grund zur Entwarnung

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 44.000 (443.007 Gesamt - ca. 389.700 Genesene - 9.340 Verstorbene)

: ca. 44.000 (443.007 Gesamt - ca. 389.700 Genesene - 9.340 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg:9.340

Baden-Württemberg:9.340 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 186,3

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 368.296 (3.381.597 Gesamt - ca. 2.995.200 Genesene - 82.850 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 368.296 (3.381.597 Gesamt - ca. 2.995.200 Genesene - 82.850 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 82.850

Deutschland: 82.850 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 153,4



Das Wichtigste auf einen Blick:

Vorteile für Geimpfte? Schäuble rügt Länder - Lokerungen sollen kommen (07.03 Uhr)

sollen kommen (07.03 Uhr) Rate der Covid-Klinikeinweisungen sinkt - aber keine Trendwende (06.20 Uhr)

sinkt - aber keine Trendwende (06.20 Uhr) Inzidenz in Deutschland auf niedrigsten Wert seit Mitte April (06.08 Uhr)

++ Vorteile für Geimpfte? Schäuble rügt Länder - Lokerungen sollen kommen

(7.03 Uhr) Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat das Vorpreschen einzelner Bundesländer bei Lockerungen für Geimpfte noch vor einer bundeseinheitlichen Regelung kritisiert.

"Jetzt haben wir schon wieder den Zustand, dass sich eine Reihe von Ländern nicht an die Absprachen hält", monierte der CDU-Politiker in der "Augsburger Allgemeinen" am Freitag.

Uneinheitliche Lösungen kurz nach dem Beschluss für eine bundeseinheitliche Corona-Notbremse seien irritierend für die Menschen, "ein zu großes Maß an Unterschiedlichkeit kann Vertrauen zerstören", warnte Schäuble.

Für mehr Freiheiten für vollständig Geimpfte und Genesene soll ein Verordnungsentwurf bringen, den das Justizministerium am Donnerstag an die anderen Ressorts geschickt hatte .

Mehr dazu lesen Sie hier.

Wolfgang Schäuble (CDU), Bundestagspräsident, maht einzelne Bundesländer, zu schnell Lockerungen für vollständig geimpfte und Genesene einzuführen. (Foto: Michael Kappeler/dpa / DPA)

++ Rate der Covid-Klinikeinweisungen sinkt - aber keine Trendwende

(06.20 Uhr) Das schnelle Impfen alter Menschen in Deutschland in der Pandemie hat augenscheinlich positive Effekte auf Klinikeinweisungen.

Nach den Daten des Robert Koch-Instituts stieg der Anteil der Einweisungen wegen Covid-19 in Kliniken seit Ende Februar nicht mehr an. Er verharrte bei sieben bis acht Prozent der gemeldeten Infizierten. Nachmeldungen seien für die aktuell niedrigste Zahl von vier Prozent nicht auszuschließen, teilte das RKI auf Anfrage mit.

Im Kampf gegen die dritte Corona-Welle könnte sich also eine erste leichte Entspannung andeuten. Eine Trendwende ist das nach Regierung und Experten aber nicht.

Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der ersten Welle hatte der Anteil der Klinikeinweisungen bei bis zu zwanzig Prozent der zu diesem Zeitpunkt gemeldeten Infizierten gelegen, bei der zweiten Welle bei bis zu zwölf Prozent. Dieser bereits niedrigere Wert hatte nach Einschätzung von Gesundheitsmanagern mit Lehren aus der ersten Welle und mit Fortschritten beim Vermeiden schwerer Krankheitsverläufe zu tun.

Die Corona-Infektionen bei den über 80-Jährigen seien im Vergleich zur zweiten Welle nun aber erheblich zurückgegangen, heißt es beim RKI. So lagen die wöchentlichen Inzidenzen zuletzt bei den 80- bis 90-Jährigen zwischen 60 und 74 pro 100 000 Einwohner - und damit deutlich niedriger als in allen anderen Altersgruppen.

Das sei eigentlich nur durch die Wirkung der Impfung in dieser Altersgruppe zu erklären, hieß es auf Nachfrage beim RKI. Da diese Gruppe früher einen Großteil der hospitalisierten Fälle ausgemacht habe, erkläre sich auch die aktuell viel niedrigere gesamte Hospitalisierungsrate.

In den jüngeren Altersgruppen (35 bis 59 Jahre) seien aber mindestens genauso viele Patienten in der dritten Welle ins Krankenhaus gekommen wie in der zweiten. Sie müssten meist auch länger dort bleiben als früher, insbesondere bei einer Versorgung auf Intensivstationen.

Dort liegen nach dem Register von Intensivmedizinern und RKI aktuell immer noch rund 5000 Menschen, mehr als die Hälfte muss künstlich beatmet werden. Auch Intensivmediziner bemerken, dass ihre Patienten im Vergleich mit den ersten Wellen "immer jünger" werden.

++ RKI registriert 24.329 Corona-Neuinfektionen und 306 neue Todesfälle - Inzidenz auf niedrigsten Wert seit Mitte April

(06.08 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 24.329 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 306 neue Todesfälle verzeichnet.

Das geht aus Zahlen vom Freitagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.35 Uhr wiedergeben. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

Am Freitag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 27 543 Neuinfektionen und 265 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 153,4 - das ist der niedrigste Wert seit Mitte April. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 154,9 angegeben, vor eine Woche mit 164,0.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,92 (Vortag: 0,90). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 92 weitere Menschen anstecken.

Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Das waren die letzen Meldungen vom Donnerstag:

++ Sinkende Inzidenz im Kreis Ravensburg basiert auf Meldepanne

(18.50 Uhr) Im Kreis Ravensburg sind am Donnerstag 103 weitere Corona-Infektionen gemeldet worden. Dass die Inzidenz plötzlich stark sinkt, hat lediglich mit einem Fehler bei der Datenübertragung zu tun. Das teilte das Landratsamt am Nachmittag mit.

Die meisten Neuinfektionen waren in Ravensburg (21) und Weingarten (14) zu verzeichnen. Zehn Fälle musste die Behörde wieder zurücknehmen, weil sich zunächst positive Testergebnisse nicht bestätigen ließen. 92 Personen gelten seit Donnerstag als genesen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Gefälschte Impfpässe auch in Baden-Württemberg aufgetaucht

(16.57 Uhr) Das Landeskriminalamt in Baden-Württemberg warnt davor, Impfpässe in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, da Kriminelle dies missbrauchen. Es seien derzeit gefälschte Impfpässe im Umlauf auch in Baden-Württemberg, teilte das LKA am Donnerstag in Stuttgart mit. Der SWR hatte darüber auf seiner Online-Seite zuerst berichtet.

Im Darknet und bei Messengerdiensten würden solche Blanko-Impfbücher inzwischen für bis zu 200 Euro gehandelt. Der Eintrag im Impfausweis sehe echt aus, trotzdem hätten die Personen nie die attestierte Corona-Schutzimpfung erhalten. Das LKA sei über diese Entwicklung alarmiert.

Kriminaldirektor Oliver Hoffmann, Spezialist für Wirtschaftskriminalität, sagte, mit weiteren Fällen müsse gerechnet werden. Er warnte, dass ein gefälschter Corona-Impfausweis keinerlei Schutz vor einer Ansteckung biete. Das Fälschen eines Dokuments sei an sich eine Straftat und der Gebrauch der Fälschung könne noch weitere Straftaten nach sich ziehen.

Man wisse aus den bisherigen Fällen, dass manche Täter sich Posts in sozialen Medien zu eigen gemacht und dann dort Informationen über die Impfchargen und die Impförtlichkeiten ausgelesen hätten. Diese Informationen könnten dann für die Fälschungen benutzt werden, sagte Hoffmann.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Impfungen für Beschäftigte der kritischen Infrastruktur in BaWü wohl Mitte Mai möglich

(16.01 Uhr) Voraussichtlich von Mitte Mai an sind die Beschäftigten von Unternehmen der dritten Priorität entsprechend der Corona-Impfverordnung des Bundes – etwa aus dem Lebensmittelhandel, der Energieversorgung oder aus anderen Teilen der sogenannten kritischen Infrastruktur – in Baden-Württemberg impfberechtigt.

Als Vorbereitung auf diesen Öffnungsschritt hat die Landesregierung am Donnerstag (29. April) eine Liste der entsprechenden Unternehmen und Bereiche veröffentlicht, deren Beschäftigten zur kritischen Infrastruktur zählen (KRITIS-Liste). Die entsprechenden Stellen können sich ab sofort vorbereiten und beispielsweise das Formular, das später als Impfberechtigung für die Mitarbeitenden dient, auf der Website des Sozialministeriums herunterladen.

Die Öffnung für Beschäftigte aus der dritten Priorität entsprechend der Corona-Impfverordnung sieht vor, dass sich Personen aus verschiedenen Bereichen impfen lassen können. Dazu zählen beispielsweise Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel, Personen, die in besonders relevanter Position in bestimmten Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind, Journalistinnen und Journalisten, Wahlhelferinnen und Wahlhelfer oder Personen, die in besonders relevanter Position in den Verfassungsorganen, in den Regierungen und Verwaltungen, wie etwa der Landesverwaltung, bei der Bundeswehr, der Polizei, beim Zoll, bei der Feuerwehr, beim Katastrophenschutz (einschließlich des Technischen Hilfswerks), in der Justiz oder in der Rechtspflege tätig sind.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Donnerstag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹