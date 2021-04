Corona-Newsblog: Lucha drängt in Berlin auf mehr Impfstoff

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 41.800 (437.975 Gesamt - ca. 386.900 Genesene - 9.303 Verstorbene)

: ca. 41.800 (437.975 Gesamt - ca. 386.900 Genesene - 9.303 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg:9.303

Baden-Württemberg:9.303 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 176,0

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 343.967 (3.357.268 Gesamt - ca. 2.975.200 Genesene - 82.544 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 343.967 (3.357.268 Gesamt - ca. 2.975.200 Genesene - 82.544 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 82.544

Deutschland: 82.544 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 154,9



++ Gewalt in Familien: Ulmer Experte warnt vor mehr Problemen durch Corona-Pandemie

(07.06 Uhr) Während der Corona-Pandemie hat die Gewalt in Familien anscheinend zugenommen - vor allem dort, wo es schon vorher Probleme gab. "Die Luft wird dünner, und die Menschen explodieren schneller", sagte der Gründer des Kinderprojekts Arche, Bernd Siggelkow.

"Der Stresspegel ist hoch und die psychische Belastung für Kinder immens", so der Leiter der Arche, die an 27 Standorten in ganz Deutschland Angebote für Kinder aus benachteiligten Familien schafft. Die Kinder seien aggressiver untereinander und gegenüber ihren Eltern.

Repräsentative Daten, die eine Zunahme der Gewalt in Familien während der Corona-Pandemie belegen, liegen laut dem Ulmer Experten Jörg Fegert bislang nicht vor.

Doch nach dem Ende des ersten Lockdowns habe die Medizinische Kinderschutzhotline einen deutlichen Anstieg der Anrufe verzeichnet, so Fegert, der die Hotline leitet.

Dort können sich etwa Ärzte, Psychotherapeuten und Mitarbeiter der Jugendhilfe melden, wenn sie kollegiale Beratung bei Verdacht auf Kindesmisshandlung wünschen.

++ Lucha an Spahn: Baden-Württemberg braucht mehr Impfstoff

(06.23 Uhr) Gesundheitsminister Manne Lucha (Grünen) hat den Bund aufgefordert, Baden-Württemberg im Mai und Juni mehr Impfstoff zur Verfügung zu stellen.

Das Land habe gezeigt, „dass wir ohne Weiteres - sofern nur mehr Impfstoff zur Verfügung steht — mehr als 300 000 Impfungen die Woche schaffen“, schrieb der Grünen-Politiker an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

„Fest steht, dass zahlreiche Impfzentren ihre Kapazität noch steigern können“, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart vorliegt.

Spahn habe die Gesundheitsminister der Länder immer wieder aufgefordert, zu beweisen, dass sie ihren Anteil an den damals benannten 2,25 Millionen Dosen pro Woche verbrauchen können.

„Baden-Württemberg hat geliefert und diesen Nachweis erbracht“, schrieb Lucha. Die bisher für Baden-Württemberg angekündigten Lieferungen von rund 317 000 bis maximal rund 338 000 Impfdosen pro Woche seien nicht ausreichend.

Außerdem sei es unerlässlich, auch den niedergelassenen Bereich und die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte mit wesentlich mehr Impfstoff auszustatten. Nur so könne man die Impfkampagne ernsthaft vorantreiben. Auch hier müsse der Bund mehr Impfstoff zur Verfügung stellen.

++ RKI registriert 24 736 Corona-Neuinfektionen und 264 neue Todesfälle

(06.07 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 24 736 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 264 neue Todesfälle verzeichnet.

Das geht aus Zahlen von Donnerstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.55 Uhr wiedergeben. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

Am Donnerstag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 29 518 Neuinfektionen und 259 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Donnerstagmorgen bundesweit bei 154,9. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 160,6 angegeben, vor eine Woche hatte sie bei 161,1 gelegen.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Mittwochabend bei 0,90 (Vortag: 0,93). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 90 weitere Menschen anstecken.

Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Das waren die letzten Meldungen vom Mittwoch

++ Schulen im Bodenseekreis droht erneute Schließung

(21.22 Uhr) Laut Statistik des Landesgesundheitsamts ist die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen im Bodenseekreis auf 168,8 je 100.000 Einwohner gestiegen - und damit über den für Schul- und Kitaschließungen entscheidenden Inzidenzwert von 165.

Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz auch am Donnerstag und Freitag über diesem Wert, greift die sogenannte Bundes-Notbremse dahingehend, dass die Schulen im Bodenseekreis in der kommenden Woche auf Fernunterricht umstellen müssen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Corona-Infektionen im Alb-Donau-Kreis und in Ulm auf Rekordhoch

(18.48 Uhr) Immer dunkler färbt sich das Rot der Corona-Karte blickt man auf Ulm und den Alb-Donau-Kreis. Und die Sorgenfalten in den Amtsstuben sowie im zuständigen Gesundheitsamt dürften größer werden. Dieses hat am Mittwoch einen sprunghaften Anstieg neuer Infektionen für die Region bekanntgegeben. Was steckt dahinter?

Allein in Ulm registrierte das zuständige Gesundheitsamt von Dienstag auf Mittwoch 98 neue Corona-Infektionen. Im Alb-Donau-Kreis sind es 125. Rekordverdächtige Zahlen, die seit Beginn der Pandemie noch nicht erreicht wurden.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Strobl begrüßt Beobachtung einiger „Querdenker“

(15.52 Uhr) Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl hat die Entscheidung des Bundesamtes für Verfassungsschutzes begrüßt, extremistische Teile der Corona-Protestbewegung zu beobachten. „Dass nun gehandelt wird, ist gut“, sagte der CDU-Politiker.

„Der Verfassungsschutz muss die Entwicklung der sogenannten Querdenker fortlaufend analysieren, wir müssen ein ganz besonderes Augenmerk auf diese Bewegung haben.“ Eine weitere Radikalisierung könne nicht ausgeschlossen werden. Sie sei aus Sicht des Verfassungsschutzes „durchaus vorstellbar“, sagte Strobl am Mittwoch.

Das Bundesinnenministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass einige Einzelpersonen und Gruppierungen, die dem Spektrum der Bewegung angehören, einem neuen Sammelbeobachtungsobjekt „Demokratiefeindliche und/oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates“ zugeordnet und „nachrichtendienstlich bearbeitet“ werden.

Damit darf der Verfassungsschutz nun beispielsweise bundesweit Daten zu bestimmten Personen aus der Szene sammeln. Insgesamt befürchtet die Behörde, dass die im Zuge der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen verbreiteten Verschwörungstheorien auch nach dem Ende der Pandemie nicht ganz verschwinden werden.

In Baden-Württemberg beobachtet das Landesamt für Verfassungsschutz bereits die „Querdenken“-Bewegung. Die Behörde ordnet mehrere Akteure dem Milieu der „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ zu, die unter anderem demokratische und rechtsstaatliche Strukturen negieren. Die „Querdenken“-Bewegung weist diese Vorwürfe zurück.

