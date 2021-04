Newsblog: RKI registriert 22.231 Corona-Neuinfektionen und 312 neue Todesfälle

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 42.000 (435.322 Gesamt - ca. 384.000 Genesene - 9.293 Verstorbene)

: ca. 42.000 (435.322 Gesamt - ca. 384.000 Genesene - 9.293 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg:9.293

Baden-Württemberg:9.293 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 191,9

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 319.231 (3.332.532 Gesamt - ca. 2.954.000 Genesene - 82.280 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 319.231 (3.332.532 Gesamt - ca. 2.954.000 Genesene - 82.280 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 82.280

Deutschland: 82.280 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 160,6



Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI registriert 22 231 Corona-Neuinfektionen und 312 neue Todesfälle (6.12 Uhr)

und 312 neue Todesfälle (6.12 Uhr) Weiterer Corona-Toter im Bodenseekreis (21.46 Uhr)

im Bodenseekreis (21.46 Uhr) Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten leicht gesunken (18.20 Uhr)

(18.20 Uhr) Baden-Württemberg öffnet Impfterminvergabe für mehr Menschen mit Vorerkrankungen (17.05 Uhr)

++ RKI registriert 22.231 Corona-Neuinfektionen und 312 neue Todesfälle

(6.16 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 22.231 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 312 neue Todesfälle verzeichnet.

Das geht aus Zahlen von Mittwochmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.10 Uhr wiedergeben. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

Am Mittwoch vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 24 884 Neuinfektionen und 331 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 160,6.

Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 167,6 angegeben, vor eine Woche hatte sie bei 160,1 gelegen.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Dienstagabend bei 0,93 (Vortag: 1,01). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 93 weitere Menschen anstecken.

Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Das waren die letzten Meldungen von Dienstag:

++ Weiterer Corona-Toter im Bodenseekreis

(21.46 Uhr) Die Zahl der aktuell Infizierten im Bodenseekreis ist seit dem Wochenende einigermaßen stabil. Die Zahl schwankte leicht von knapp unter bis knapp über 800 Infizierte. Am heutigen Dienstag (Stand: 15 Uhr) gelten im Bodenseekreis 814 Menschen als infiziert.

Neu infiziert haben sich laut Landesgesundheitsamt 89 Personen. Damit sind insgesamt 6715 Infektionen im Bodenseekreis nachgewiesen worden.

2228 Menschen sind in Quarantäne, das sind 21 mehr als vor einem Tag. Außerdem meldet das Landratsamt Bodenseekreis in seinen Statistiken eine traurige weitere Zahl: Ein Mensch im Bodenseekreis ist in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Insgesamt gibt es damit seit Beginn der Pandemie 145 Tote.

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten leicht gesunken

(18.20 Uhr) Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche ist im Südwesten leicht gesunken. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag (Stand: 16.00 Uhr) bei 191,9 (Montag: 197,4) wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Montag mitteilte. Am Sonntag hatte der Wert bei 196,3 gelegen. Im Vergleich zum Vortag verzeichnete die Behörde 3886 neue Corona-Neuinfektionen und 37 neue Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus.

Damit stieg die Zahl der nachgewiesen Fälle auf 435.378. Die Zahl der Todesfälle beträgt nun 9293. In vier Kreisen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit unter dem Wert von 100. Insgesamt gibt es in Baden-Württemberg 44 Stadt- und Landkreise.

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung sind 602 Covid-19-Patienten in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung. Davon werden 353 invasiv beatmet. Insgesamt sind derzeit 2173 Intensivbetten von betreibbaren 2463 Betten belegt.

Mehr als 2,5 Millionen Menschen in Baden-Württemberg haben bereits einmalig eine Corona-Impfung erhalten, wie aus den Daten des Impfquotenmonitorings des Robert Koch-Instituts (Stand: 8.00 Uhr) hervorgeht. Das entspricht einer Impfquote von 22,9 Prozent. 779 948 Menschen (7 Prozent) im Südwesten verfügen bereits über den vollständigen Impfschutz.

++ Baden-Württemberg öffnet Impfterminvergabe für mehr Menschen mit Vorerkrankungen

(17.05 Uhr) Vom 3. Mai öffnet das Land die Vergabe von Impfterminen für alle Menschen mit Vorerkrankungen aus der dritten Priorität. Dazu gehören zahlreiche Menschen mit Vorerkrankungen, etwa behandlungsfreien Krebserkrankungen, HIV, Rheumaerkrankungen und Autoimmunerkrankungen, Herzerkrankungen, Asthma oder Adipositas.

Impfberechtigt sind ab Montag auch jeweils bis zu zwei Kontaktpersonen von Menschen, die aufgrund einer dieser Erkrankungen oder aufgrund des Alters von über 60 Jahren pflegebedürftig sind. Noch etwas gedulden müssen sich die Beschäftigten von Berufsgruppen aus der dritten Priorität. Mit der Öffnung dieser Stufe wird, abhängig von den Impfstofflieferungen, etwa Mitte Mai gerechnet.

Mit dem weiteren Öffnungsschritt werden schätzungsweise rund 1,5 Millionen weitere Menschen impfberechtigt. Entsprechend ist ab Montag wieder mit einer großen Nachfrage bei der zentralen Terminvergabe zu rechnen.

