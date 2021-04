Corona-Newsblog: RKI registriert 10.976 Neuinfektionen und 344 neue Todesfälle

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 41.200 (431.437 Gesamt - ca. 381.000 Genesene - 9.256 Verstorbene)

: ca. 41.200 (431.437 Gesamt - ca. 381.000 Genesene - 9.256 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg:9.256

Baden-Württemberg:9.256 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 197,3

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 297.000 (3.310.301 Gesamt - ca. 2.931.400 Genesene - 81.968 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 297.000 (3.310.301 Gesamt - ca. 2.931.400 Genesene - 81.968 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 81.968

Deutschland: 81.968 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 167,6



RKI registriert 10.976 Neuinfektionen und 344 neue Todesfälle (06.12 Uhr)

++ Angriff auf ZDF-Team in Berlin — Ermittlungen seit einem Jahr

(06.35 Uhr) Ein Jahr nach der Attacke gegen ein ZDF-Team in Berlin ermittelt die Staatsanwaltschaft noch immer. Eine Prognose zum Abschluss des Verfahrens sei derzeit nicht möglich, sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde auf dpa-Anfrage.

Das Fernsehteam war am 1. Mai 2020 von einer größeren Gruppe überfallen worden.

Ermittelt werde wegen des Verdachts gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung sowie Landfriedensbruchs im besonders schweren Fall, so die Sprecherin.

Das Ermittlungsverfahren richte sich gegen sechs namentlich bekannte Beschuldigte sowie weitere unbekannte, mutmaßliche Mittäter. Weitere Auskünfte zu den umfangreichen Ermittlungen könnten nicht erteilt werden, hieß es.

Das Kamerateam hatte bei einer Demonstration gegen die Corona-Regeln gefilmt, es war im ZDF-Auftrag für das Satireformat „heute-show“ unterwegs.

Ermittler hatten mit mehreren Aufrufen nach Zeugen gesucht und um Foto- oder Videoaufnahmen von der sogenannten Hygiene-Demonstration an dem Tag gebeten. Nach früheren Angaben gab es auch Hinweise, dass die Täter geplant vorgegangen sein könnten.

++ RKI registriert 10.976 Neuinfektionen und 344 neue Todesfälle

(06.12 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 10.976 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 344 neue Todesfälle verzeichnet.

Das geht aus Zahlen von Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.10 Uhr wiedergeben. N

Am Dienstag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9.609 Neuinfektionen und 297 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 167,6.

Am Vortag gab das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 169,3 an, vor eine Woche lag sie bei 162,4.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Montagabend bei 1,01 (Vortag: 1,08). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 101 weitere Menschen anstecken.

Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

++ Impfung beim Betriebsarzt: Minister Lucha besucht Pilotprojekt

(06.02 Uhr) Mit einem Pilotprojekt beim Kranhersteller Liebherr in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) haben die ersten Corona-Impfungen bei Betriebsärzten im Südwesten begonnen. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) wird das Impfzentrum auf dem Firmengelände am Dienstagnachmittag besuchen.

Bereits am Montag haben die ersten Impfungen für die über 60-jährigen Mitarbeiter des Werks begonnen. Für Montag und Dienstag dieser Woche stehen Liebherr zunächst 200 Impfdosen aus dem Kontingent des Landes zur Verfügung, wie eine Sprecherin des Sozialministeriums mitteilte.

Von den rund 4000 Beschäftigten hätten bereits etwa 2500 ihr Interesse an einer Impfung bekundet, sagte ein Unternehmenssprecher. Geimpft werden aber zunächst nur die über 60-Jährigen. Es gilt auch hier die Priorisierung.

Das Land hatte vor kurzem angekündigt, ab dem Sommer auch Betriebsärzte in die Impfungen einzubeziehen und den Ablauf zuvor in Modellprojekten zu erproben.

Das waren die letzten Meldungen von Montag:

++ 1000 Mitarbeiter bei Evobus in Neu-Ulm in Kurzarbeit

(20.56 Uhr) Während der Daimler-Konzern im ersten Quartal einen Milliarden-Gewinn verbucht, leidet die Bussparte des Unternehmens nach wie vor stark unter der Corona-Krise. Davon ist vor allem Evobus in Neu-Ulm betroffen, da die Nachfrage nach Reisebussen pandemiebedingt stark zurückgegangen ist.

Der Absatz von Daimler Buses ging im ersten Quartal 2021 deutlich um 27 Prozent auf 3700 Einheiten zurück. In der Region EU 30 (Europäische Union, Großbritannien, Norwegen und Schweiz) betrug der Rückgang 48 Prozent, in Brasilien, dem Hauptmarkt in Lateinamerika, 18 Prozent.

Von den 3850 Mitarbeitern am Standort Neu-Ulm seien mehr als 1000 in Kurzarbeit, sagte ein Pressesprecher von Daimler. Die Montage ist zu 90 Prozent in Kurzarbeit, die Lackiererei (in der auch Stadtbusse bearbeitet werden) zu 30 Prozent. Andere Bereiche wie Verwaltung, Vertrieb oder Entwicklung arbeiten im normalen Umfang.

.

++ Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich der 200er-Grenze

(19.37 Uhr) Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche könnte im Südwesten schon bald den Wert von 200 überschreiten. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag (Stand: 16.00 Uhr) bei 197,4, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Montag mitteilte.

Am Sonntag hatte der Wert bei 196,3 gelegen. Im Vergleich zum Vortag verzeichnete die Behörde 1800 neue Corona-Neuinfektionen und 30 neue Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus.

Damit stieg die Zahl der nachgewiesen Fälle auf 431.492. Die Zahl der Todesfälle beträgt nun 9256. In 4 Kreisen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit unter dem Wert von 100. In 32 der 44 Stadt- und Landkreis in Baden-Württemberg übersteigt der Wert dagegen die Schwelle von 165, ab der etwa Schulen und Kitas schließen müssen.

Nach den Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) lagen am Montag in Baden-Württemberg 592 Corona-Patienten auf Intensivstationen in Krankenhäusern. 357 von ihnen wurden invasiv beatmet. Rund 87 Prozent der 2451 betreibbaren Intensivbetten sind derzeit belegt.

Mehr als 2,5 Millionen Menschen in Baden-Württemberg haben bereits einmalig eine Corona-Impfung erhalten, wie aus den Daten des Impfquotenmonitorings des Robert Koch-Instituts (Stand: 8.00 Uhr) hervorgeht. Das entspricht einer Impfquote von 22,5 Prozent. Etwa 773 000 Menschen (7 Prozent) im Südwesten verfügen bereits über den vollständigen Impfschutz.

++ Impfpriorisierung wird laut Merkel spätestens im Juni beendet

(18.10 Uhr) Die bisherige Priorisierung bei den Impfungen gegen das Corona-Virus soll nach Darstellung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spätestens im Juni fallen. „Das heißt nicht, dass dann jeder sofort geimpft werden kann. Aber dann kann sich jeder um einen Impftermin bemühen, und die werden dann nach Maßgabe der Versorgung auch gegeben“, sagte Merkel am Montag in Berlin nach Beratungen mit den Länder-Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten.

In vielen Bundesländern seien bereits die Prioritätengruppen I und II geimpft, sagte Merkel weiter. Die Gruppe III sei geöffnet. Im Großen und Ganzen gehe man davon aus, dass diese Gruppe im Mai die erste Impfung erhalten werde, „so dass wir dann spätestens, je nachdem wie viele Impfdosen wir bekommen, ab Juni - aber ich sage nochmals: spätestens - die Priorisierung aufheben können“.

++ Wilhelma öffnet für Corona-Getestete

(17.34) Stuttgarts Zoo und Botanischer Garten, die Wilhelma, darf seine Außenbereiche wieder öffnen. Das berichtet der Nachrichtendienst epd. Ab diesem Mittwoch können Gäste die Anlagen besuchen, sofern ein aktueller negativer Corona-Schnelltest vorliegt. Kinder unter fünf Jahren brauchen den Test nicht.

Selbsttests gelten nicht, es muss ein Test von offizieller Seite vorliegen. Abstands- und Maskenregelungen bleiben in Kraft, Tickets müssen online gebucht werden.

