Corona-Newsblog: Vier Biberacher Kitagruppen in Quarantäne

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 45.300 (421.299 Gesamt - ca. 366.700 Genesene - 9.160 Verstorbene)

: ca. 45.300 (421.299 Gesamt - ca. 366.700 Genesene - 9.160 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg:9.160

Baden-Württemberg:9.160 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 184,4

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 291.500 (3.217.710 Gesamt - ca. 2.845.300 Genesene - 80.893 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 291.500 (3.217.710 Gesamt - ca. 2.845.300 Genesene - 80.893 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 80.893

Deutschland: 80.893 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 161,1



Das Wichtigste auf einen Blick:

Vier Biberacher Kitagruppen in Quarantäne (07.39 Uhr)

(07.39 Uhr) RKI registriert 27.543 Neuinfektionen und 265 Todesfälle (06.35 Uhr)

++ Vier Biberacher Kitagruppen in Quarantäne

(07.39 Uhr) In Biberach sind seit Donnerstagmittag mindestens vier Kitagruppen in Quarantäne. Dies gab der Erste Bürgermeister Ralf Miller am Donnerstagabend in der Sitzung des Hauptausschusses bekannt. Die Stadt plant nun Coronatests von Krippen- und Kindergartenkindern – zunächst in einem Feldversuch, möglichst bald aber flächendeckend.

Die Corona-Lage spitzte sich am Donnerstag zu: Der Landkreis Biberach überschritt deutlich die 200er-Inzidenzmarke und in der Stadt Biberach richtet sich der Blick nun besonders auf die Situation bei Kindern und Jugendlichen. „Ihr Anteil am Infektionsgeschehen nimmt zu“, so Ralf Miller im Hauptausschuss. Bislang sei die Schließung von Kitas in Biberach kein Thema gewesen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ RKI registriert 27.543 Neuinfektionen und 265 Todesfälle

(06.35 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 27.543 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

In der Zahl der gemeldeten Neuinfektionen könnten Nachmeldungen aus Nordrhein-Westfalen vom Vortag enthalten sein. Eine größere Zahl von Meldungen der NRW-Gesundheitsämter waren zuvor aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht vollständig übermittelt worden.

Deutschlandweit wurden nach RKI-Angaben innerhalb von 24 Stunden 265 neue Todesfälle verzeichnet. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 164,0. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 161,1 angegeben. Bisher kann laut RKI anhand der Sieben-Tage-Inzidenz der vergangenen Tage noch nicht abgeschätzt werden, ob sich der ansteigende Trend der vergangenen Woche fortsetzt.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.245.253 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.865.000 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 81.158.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag nach dem RKI-Lagebericht von Donnerstagabend bei 1,01 (Vortag: 0,94). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 101 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Das waren die letzten Meldungen vom Donnerstag

++ Weiterer Anstieg der Corona-Inzidenz im Südwesten

Im Laufe der vergangenen sieben Tage haben die Behörden mit Stand vom Donnerstag (16.00 Uhr) im Schnitt 184,4 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner registriert, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte. Am Mittwoch lag der Wert noch bei 182,9.

Es liegen nur noch vier der 44 Stadt- und Landkreise unter der 100er-Inzidenz.

Die Zahl der bestätigten Fälle stieg auf 421 299. Die Zahl der Menschen, die an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit verstorben sind stieg auf 9160. Als genesen gelten 366 756 Menschen.

Mindestens eine Erstimpfung haben nach dem RKI-Impfquotenmonitoring in Baden-Württemberg rund 2,3 Millionen Menschen (20,6 Prozent der Bevölkerung). Vollständig geimpft sind 749 362 Menschen (6,8 Prozent).

++ Gammertinger Unternehmen: Ein Viertel der Belegschaft fällt aus

Die Corona-Ausbrüche in Gammertingen spitzen sich weiter zu. Besonders betroffen ist das Unternehmen Helios-Preisser, wie Geschäftsführer Siegfried Lorch am Donnerstag auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigte. Am Montag vergangener Woche sei der erste Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden, sagt Siegfried Lorch.

Glück im Unglück: Weil sich eine Testpflicht für Unternehmen andeutete, hatte der Geschäftsführer bereits genügend Schelltests für die gesamte Belegschaft bestellt. Noch am Montag wurden auch alle weiteren Angestellten getestet. „Dadurch haben wir vier weitere positive Fälle entdeckt“, sagt Lorch, der die betroffenen Mitarbeiter umgehend nach Hause schickte. Die vier positiven Schnelltests seien mittlerweile durch die genaueren PCR-Tests bestätigt worden.

Da auch Kontaktpersonen in Quarantäne mussten, fehlen dem Unternehmen momentan knapp 30 Beschäftigte.

Auch der Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg befindet sich seit Sonntag in Quarantäne. Er und weitere Teilnehmer einer Sitzung wurden als Kontaktpersonen identifiziert und vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt.

Mehr zur aktuellen Lage im Landkreis Sigmaringen und in Gammertingen lesen Sie hier.

Bürgermeister Holger Jerg (links) befindet sich seit Sonntag in Quarantäne. (Foto: Ignaz Stösser/Archiv)

