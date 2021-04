Corona-Newsblog: Ärztegewerkschaft findet Notbremse kommt zu spät und zu lasch

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 39.600 (417.455 Gesamt - ca. 368.700 Genesene - 9.146 Verstorbene)

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 291.500 (3.217.710 Gesamt - ca. 2.845.300 Genesene - 80.893 Verstorbene)

++ Ärztegewerkschaft: Corona-Notbremse richtig, aber zu spät

(07.22 Uhr) Die vom Bundestag beschlossene Corona-Notbremse greift aus Sicht der Ärztegewerkschaft Marburger Bund zu kurz im Kampf gegen die dritte Pandemiewelle. "Die Maßnahmen sind richtig, kommen aber deutlich zu spät und gehen in einzelnen Punkten nicht weit genug. Die Infektionsdynamik hätte schon früher gebrochen werden können", sagte die Vorsitzende Susanne Johna der "Rheinischen Post". Die Politik habe viel Zeit verstreichen lassen, obwohl es aus der Intensivmedizin deutliche Hilferufe gegeben habe. Jetzt sei das Personal in vielen Krankenhäusern wieder extrem belastet, und Kliniken kämen an Kapazitätsgrenzen - nicht nur bei Covid-19-Patienten.

Johna äußerte die Hoffnung, "dass die Menschen noch einmal diese Kraftanstrengung mitmachen und mithelfen, die dritte Welle zu brechen". Schon jetzt seien Verlegungen von Patienten in weit entfernte Krankenhäuser an der Tagesordnung. "Eine solche Krisenmedizin kann niemand wollen", sagte sie.

++ RKI: Grippewelle ausgeblieben - Novum mindestens seit 1992

(06.40 Uhr) Mit bisher nur 519 im Labor bestätigten Fällen geht die wohl schwächste Grippe-Saison seit Jahrzehnten in Deutschland dem Ende entgegen. Nach Definition der Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) am Robert Koch-Institut (RKI) seien die Kriterien für den Beginn einer Grippewelle nicht erfüllt worden, teilte eine RKI-Sprecherin auf Anfrage mit. Das heiße: "Es hat in dieser Saison überhaupt keine Grippewelle gegeben." Dies sei ein Novum seit Beginn der Grippeüberwachung durch die 1992 gegründete Arbeitsgemeinschaft. Auch die meisten anderen Länder der Nordhalbkugel seien von der Welle verschont geblieben.

Gemeldet wurden laut dem Bericht bisher für diese Saison insgesamt 13 laborbestätigte Todesfälle im Zusammenhang mit der Grippe. In den Saisons zuvor waren es meist je einige Hundert, in der schweren Welle 2017/18 knapp 1700. Nach RKI-Schätzungen liegen die tatsächlichen Zahlen aber deutlich höher: Für 2017/18 zum Beispiel wurde angenommen, dass 25 000 Menschen starben. Die Schwere der Grippewelle variiert normalerweise von Jahr zu Jahr.

Als Begründung für das Ausbleiben der Infektionswelle gelten Corona-Maßnahmen mit Mindestabständen, Hygiene, Masken, Empfehlungen zum Lüften von Räumen, Homeoffice-Regelungen und zeitweisen Schulschließungen, wie das RKI bestätigte. Da diese Maßnahmen laut RKI "mehr oder weniger in allen Ländern weltweit gegen die Corona-Pandemie genutzt wurden", hätten Grippeviren weltweit und auch schon im Sommer 2020 auf der Südhalbkugel kaum noch messbar zirkuliert.

++ RKI registriert 29 518 Corona-Neuinfektionen

(06.15 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 29 518 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen des RKI von Donnerstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.05 Uhr wiedergeben. Deutschlandweit wurden nach RKI-Angaben innerhalb von 24 Stunden 259 neue Todesfälle verzeichnet. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Am Donnerstag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 29 426 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 293 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Donnerstagmorgen bundesweit bei 161,1. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 160,1 angegeben. Bisher kann laut RKI anhand der Sieben-Tage-Inzidenz der vergangenen Tage noch nicht abgeschätzt werden, ob sich der ansteigende Trend der vergangenen Woche fortsetzt.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 217 710 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2 845 300 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 80 893.

Das waren die letzten Meldungen vom Montag.

++ Starker Anstieg der Corona-Inzidenz im Südwesten

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg verzeichnet einen starken Anstieg. Im Laufe der vergangenen sieben Tage haben die Behörden mit Stand vom Mittwoch (16.00 Uhr) im Schnitt 182,9 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner registriert. Am Dienstag lag der Wert noch bei 172,5.

Am Mittwoch vergangene Woche (14. April) lag der Wert noch bei 165,3.

Nur noch 3 der 44 Stadt- und Landkreise liegen unter der 100er-Inzidenz. 25 Kreise liegen zwischen 100 und 200, 16 über der 200er-Marke.

Die höchste Inzidenz weist der Landkreis Heilbronn (314,4) auf, es folgen Schwäbisch Hall mit 273,9 und Rottweil mit 273,1.

Die Zahl der bestätigten Fälle seit Pandemiebeginn stieg um 4813 auf 417 504. 33 weitere Menschen starben an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit. Die Zahl der Toten stieg damit auf 9146. Als genesen gelten 363 966 Menschen.

++ Schulen im Landkreis Ravensburg droht erneute Schließung

(18.30 Uhr) So viele Neuinfizierte an einem Tag gab es im Kreis Ravensburg zuletzt Anfang Januar: Das Landratsamt hat am Mittwoch 131 weitere Coronafälle gemeldet.

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Ravensburg schnellt nach oben. Der Wert liegt nach Berechnungen der „Schwäbischen Zeitung“ aktuell bei 180. Das Landesgesundheitsamt gibt wegen des Meldeverzugs einen Wert von 169,9 an.

Geht es nach der vom Bundestag beschlossenen Notbremse, müssen die Schulen im Kreis wahrscheinlich bald schon wieder auf Distanzunterricht umstellen. Der Wert liegt bei beiden Modellen nämlich über dem vom Bund festgelegten Wert von 165.

Mehr zur „Bundes-Notbremse“ und den Regelungen lesen Sie hier.

++ Diffuses Infektionsgeschehen in Ehingen

(18.00 Uhr) Die Zahl der Neuinfektionen in Ehingen ist am Dienstag sprunghaft in die Höhe geschossen. Lagen die Zahlen der Neuinfektionen in der Tagen zuvor bei rund 10 Patienten, die sich positiv auf das Corona-Virus gestetst wurden, schoss die Zahl am Dienstag auf 24 Neuinfektionen in die Höhe. Den Ausbruch kann sich niemand so recht erklären. „Für uns stellt sich das Geschehen völlig diffus dar“, sagt die Sprecherin der Stadt Ehingen, Bettina Gihr mit Blick auf die Liste der Neuinfizierten.

„Aber vom Ablauf her ist es auch so, dass die Ortspolizeibehörde die geprüfte Meldung vom Landratsamt bekommt und dann vor Ort die Verfolgung der Kontaktpersonen beginnt.“ Die Folgen der ansteigenden Zahlen, die sich im gesamten Alb-Donau-Kreis bemerkbar machen, sind gravierend.

Mehr zum Ansteigen der Zahlen in Ehingen lesen Sie hier.

