Corona-Newsblog: RKI registriert 29.426 Neuinfektionen und 293 neue Todesfälle

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 33.300 (396.512 Gesamt - ca. 354.200 Genesene - 9.007 Verstorbene)

: ca. 33.300 (396.512 Gesamt - ca. 354.200 Genesene - 9.007 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 9.007

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 165,3

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 257.900 (3.073.442 Gesamt - ca. 2.736.100 Genesene - 79.381 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 257.900 (3.073.442 Gesamt - ca. 2.736.100 Genesene - 79.381 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 79.381

Deutschland: 79.381 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 160,1



Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI registriert 29.426 Corona- Neuinfektionen und 293 neue Todesfälle (06.45 Uhr)

und 293 neue Todesfälle (06.45 Uhr) Impfkapazitäten im Südwesten weiter größer als vorhandene Impfdosen (06.12 Uhr)

++ RKI registriert 29.426 Corona-Neuinfektionen und 293 neue Todesfälle

(06.45 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 29.426 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 294 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen von Donnerstagmorgen hervor.

In seinem aktuellen Lagebericht von Mittwochabend schreibt das RKI: „Nach einem vorübergehenden Rückgang der Fallzahlen über die Osterfeiertage setzt sich der starke Anstieg der Fallzahlen fort.“ Rund um die Osterfeiertage war laut RKI weniger getestet und gemeldet worden.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Donnerstagmorgen bundesweit bei 160,1. Am Vortag gab das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 153,2 an, vor vier Wochen lag sie bei 90,4.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag nach dem RKI-Lagebericht von Mittwochabend bei 1,11 (Vortag: 1,08). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 111 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

++ Impfkapazitäten im Südwesten weiter größer als vorhandene Impfdosen

(06.12 Uhr) Im Südwesten könnte weiterhin deutlich mehr geimpft werden als Corona-Impfstoff vorhanden ist — doch die Liefermengen sollen schon bald zunehmen.

Im April wird Baden-Württemberg pro Woche rund 300.000 Dosen Corona-Impfstoff erhalten, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart mitteilte. Dem stehen Kapazitäten von bis zu 80.000 täglichen Impfungen in den Impfzentren im Land gegenüber.

In den Praxen der niedergelassenen Ärzte könnten laut einer Umfrage der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg ebenfalls bis zu 80.000 Impfungen verabreicht werden, so der Sprecher. Tatsächlich landen in den Impfzentren derzeit täglich zwischen 40.000 und 45.000 Impfungen in den Armen der Baden-Württemberger. In den Praxen habe es in der ersten Woche nach dem dortigen Impfstart bis einschließlich Dienstag dieser Woche rund 161.000 Impfungen gegeben. Dies entspricht rund 23.000 Impfungen am Tag.

Beim Fortschritt der Impfkampagne spielt neben dem Umfang der Impflieferungen auch die Verteilung und Akzeptanz für die verschiedenen Impfstoffe eine Rolle. In der kommenden Woche erhalten die Impfzentren laut Ministerium rund 14.400 Dosen von Astrazeneca und rund 287.000 Dosen von Biontech/Pfizer.

Für die letzte Aprilwoche betragen die Liefermengen demnach 12.000 Dosen von Astrazenca, 199.000 Dosen von Biontech/Pfizer und 80.400 Dosen des Impfstoffs von Moderna. Der geringe Anteil an Astrazeneca sei dadurch begründet, dass die Impfzentren hiervon ab Ende April nur noch Dosen für Zweitimpfungen erhielten, alles andere gehe ab nächster Woche an die Hausärzte, so der Sprecher.

Welchen Umfang die Impflieferungen ab Mai haben werden, ist derzeit noch unklar.

++ Historischer Einbruch bei den Azubi-Zahlen im Südwesten und Bayern

(21.42 Uhr) Die Corona-Krise hat deutlich sichtbare Spuren auf dem Ausbildungsmarkt hinterlassen. Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes haben nur noch 465 200 Personen in Deutschland im vergangenen Jahr einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen.

Das sind 9,4 Prozent weniger als noch 2019. „Der aktuelle Einbruch ist in seiner Höhe bislang einzigartig“, sagen die Statistiker. So wenige Menschen wie noch nie seit der Wiedervereinigung in Deutschland haben eine Ausbildung begonnen.

Auch in Baden-Württemberg und Bayern ging die Zahl der Ausbildungsverträge stark zurück. Nach den vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg wurden im vergangenen Jahr 66 700 Ausbildungsverträge im Südwesten abgeschlossen. Dies bedeutet einen Rückgang um gut 6200 Verträge beziehungsweise ein Minus von 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Zum Stichtag 31. Dezember 2020 belief sich die Zahl der Azubis auf 185 100 Auszubildende im Südwesten – ein Minus von 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Bayern lag die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildunsgverträge bei 83 400, was ein Minus von 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

++ Corona-Fälle wegen falsch-positiver Schnelltests gestrichen

(20.19 Uhr) Die Corona-Lage im Kreis Ravensburg bleibt angespannt, die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch nur leicht gesunken. Sie lag am Nachmittag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes bei 123,7. Am Vortag war der Wert noch mit 137 angegeben worden. Die Inzidenz besagt, zu wie vielen Ansteckungen es je 100.000 Einwohner binnen einer Woche im Landkreis gekommen ist.

Das Landratsamt teilte am Mittwochabend mit, dass 64 weitere Infektionen gemeldet worden sind. Immer wieder muss die Behörde aber auch gemeldete Fälle zurücknehmen. Am Mittwoch wurden 13 gemeldete Fälle der Vortage zurückgenommen

++ Mehr als 170 - Infektionen im Kreis Tuttlingen steigen stark an

(17.46 Uhr) Am Mittwoch hat der Landkreis Tuttlingen 50 neue positive Corona-Fälle in 16 Kreisgemeinden zu verzeichnen gehabt.

14 Covid19-Patienten befinden sich im Klinikum, zwei von ihnen sind auf der Intensivstation, einer wird beatmet. Es gibt derzeit einen Verdachtsfall. In den Pflegeheimen und Rehaeinrichtungen sind aktuell ein Bewohner und zwei Mitarbeiter infiziert. Sechs britische Mutationen konnten nachgewiesen werden. Neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid19 sind nicht zu verzeichnen. Der Inzidenzwert liegt bei 175.

++ Anderer Impfstoff für unter 60-Jährige beim Zweittermin

(16.42 Uhr) Menschen in Baden-Württemberg unter 60 Jahren, die aufgrund ihrer Impfberechtigung bereits eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben, können nach der neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) die Zweitimpfung nach neun oder zwölf Wochen mit einem so genannten mRNA-Impfstoff erhalten. Darauf weist das Gesundheitsministerium hin.

Damit bleiben alle bereits gebuchten Astrazeneca-Zweitimpftermine gültig. Unter 60-Jährige werden im Impfzentrum bei der Zweitimpfung auf einen vorhandenen mRNA-Impfstoff umgebucht. Dies geschieht direkt vor Ort. Sollte ein mRNA-Impfstoff an diesem Tag nicht zur Verfügung stehen, wird vor Ort ein neuer Termin für eine Zweitimpfung vergeben.

