Corona-Newsblog: Bundesregierung will bundesweite Corona-Notbremse ziehen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 30.600 (389.388 Gesamt - ca. 349.900 Genesene - 8.946 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 8.949

Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 143,7

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 243.400 (3.022.323 Gesamt - ca. 2.700.200 Genesene - 78.746 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 78.746

Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 140,9



Bundesregierung will bundesweite Corona-Notbremse ziehen (06.37 Uhr)

ziehen (06.37 Uhr) RKI registriert 10.810 Neuinfektionen und 294 neue Todesfälle (06.10 Uhr)

++ Bundesregierung will bundesweite Corona-Notbremse ziehen

(06.37 Uhr) Das Bundeskabinett will möglichst noch am Dienstag bundesweit einheitliche Einschränkungen beschließen, um die immer stärkere dritte Corona-Welle in Deutschland zu brechen. Dazu soll voraussichtlich das Infektionsschutzgesetz geändert werden. In einem neuen Paragrafen 28b soll festgelegt werden, was zu tun ist, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz über 100 liegt.

In den vorausgehenden Verhandlungen zwischen Bund und Ländern war für diesen Fall vorgesehen worden, dass der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung von 21 bis 5 Uhr bis auf Ausnahmen untersagt wird. Zahlreiche Politiker äußern sich zu den Verhandlungen:

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) wandte sich besonders gegen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen .

. Auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, ist skeptisch. „ Übertragungen im Freien sind nicht nur sehr selten . Sie führen in der Regel auch nicht zu Clusterinfektionen“, sagte er der Düsseldorfer „Rheinischen Post“.

. Sie führen in der Regel auch nicht zu Clusterinfektionen“, sagte er der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) kritisierte hingegen die vorgeschlagenen Regelungen für die Schulen . „Alle Schulen ab einer Inzidenz von 200 pauschal dichtzumachen wäre für das Kindswohl fatal“, sagte Verbandspräsident Thomas Fischbach der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

. „Alle Schulen ab einer Inzidenz von 200 pauschal dichtzumachen wäre für das Kindswohl fatal“, sagte Verbandspräsident Thomas Fischbach der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Demgegenüber appellierte die Intensivmediziner-Vereinigung Divi an Bundesregierung, Bundestag und Bundesländer, die Regelungen möglichst schnell noch diese Woche zu verabschieden. Denn der bisherige Höchststand an Intensivpatienten wird wohl noch schneller erreicht als erwartet, nämlich bereits im April, wie der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx, der „Augsburger Allgemeinen“ sagte.

++ RKI registriert 10.810 Neuinfektionen und 294 neue Todesfälle

(06.10 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 10.810 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 294 neue Todesfälle verzeichnet.Das geht aus Zahlen des RKI von Dienstagmorgen hervor.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 140,9.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.022.323 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montag bei 1,09 (Vortag: 1,08). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 109 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert sei weiter gestiegen, schreibt das RKI. Die in den Tagen nach Ostern beobachtete Absenkung des Werts könnte an der vorübergehend geringeren Testzahl gelegen haben.

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten steigt auf fast 144

(05.30 Uhr) In Baden-Württemberg hat das Corona-Infektionsgeschehen weiter angezogen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 143,7, wie das Landesgesundheitsamt am Montag (Stand 16.00 Uhr) mitteilte. Am Sonntag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen 7 Tagen 139,5 betragen.

Die Zahl der bestätigten Fälle stieg um 1125 auf jetzt 389.433. An oder mit dem Coronavirus starben 19 weitere Menschen, insgesamt sind es 8.946 Tote. Als genesen gelten 346.855 Menschen (plus 1.379).

Laut Daten des Divi-Intensivregisters (Stand Montag 16.00 Uhr) sind 486 an Covid-19 erkrankte Menschen in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 284 invasiv beatmet. Von 2.405 Intensivbetten seien derzeit 2098 belegt (87,2 Prozent).

Das waren die letzten Meldungen von Montag:

++ EMA prüft Thrombose-Fälle bei weiterem Vakzin

(21.24 Uhr) Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) prüft Fälle von Thrombosen nach einer Coronaimpfung mit dem Vakzin des Herstellers Johnson & Johnson.

Vier ernsthafte Fälle von Blutgerinnseln seien nach einer Impfung aufgetreten, teilte die EMA in Amsterdam mit. Eine Person sei gestorben. Einer der Verdachtsfälle sei während der klinischen Studien aufgetreten. Die Behörde betonte, dass ein Zusammenhang mit dem Impfstoff des US-Herstellers noch nicht festgestellt worden sei.

Die EMA hatte am Mittwoch bei einer erneuten Prüfung von seltenen Thrombosen-Fällen nach der Impfung mit dem Präparat von Astrazeneca festgestellt, dass es einen Zusammenhang gebe. Die Häufigkeit gemeldeter Zwischenfälle mit Blutgerinnseln im Gehirn treten nach EMA-Angaben mit ungefähr 1 je 100.000 auf. Die EMA gab weiter uneingeschränkt grünes Licht für eine Verwendung. Der Nutzen des Wirkstoffes sei höher zu bewerten als die Risiken, erklärte die Arzneimittelbehörde.

++ Viele Astrazeneca-Termine in Ulm frei: Impfberechtigte Interessierte sollen sich melden

(18.55 Uhr) Die Mannschaft im Impfzentrum Ulm kommt immer besser voran. Die Einrichtung in der Messe nähert sich ihrer Maximalleistung: Seit Montag werden täglich rund 2400 Dosen verabreicht, 1500 mit dem Biontech- und 900 mit dem Astrazeneca-Impfstoff. Dieser ist allerdings nicht mehr ganz so begehrt.

Dies teilte am Montag der medizinische Leiter des Impfzentrums, Professor Bernd Kühlmuß, mit. Die Impftermine mit Astrazeneca seien nicht mehr „voll ausgebucht“. Am Montag habe zum Beispiel nur für die Hälfte der 900 verfügbaren Termine eine Buchung bestanden.

Dies könne aber eine Chance sein für Menschen, die keine Bedenken haben, sich mit Astrazeneca impfen zu lassen. So hätten alle über 60-jährigen Impfberechtigten laut Kühlmuß momentan die Möglichkeit, „sehr schnell“ einen Impftermin zu erhalten, ebenso könnten auch impfberechtigte Menschen unter 60 Jahren, die keine Vorbehalte gegen den Impfstoff haben, „kurzfristig“ einen Termin erhalten.

Wichtig: Sie müssen sich dazu an den Impfterminservice wenden. Das Impfzentrum kann keine Termine vergeben; die Terminvergabe erfolge ausschließlich zentral über Telefon 116 117 oder online unter 116117.de oder www.impfterminservice.de. Wer impfberechtigt ist, erfahren Interessierte unter www.impfen-bw.de

++ Ostalbkreis erlässt erneut nächtliche Ausgangssperre

(17.05 Uhr) Das Landratsamt Ostalbkreis hat erneut eine Ausgangssperre erlassen. Diese tritt ab Mittwoch, 14. April, in Kraft. Bürger dürfen dann zwischen 21 und 5 Uhr nur noch mit triftigen Gründen das Haus verlassen. Das teilt die Kreisverwaltung in einer Pressemeldung am Montag mit.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Regierung einigt sich offenbar auf Testpflicht für Unternehmen

(15.54 Uhr) In der Koalition besteht nach Angaben der SPD Einigkeit darüber, Unternehmen zu einem Schnelltest-Angebot für Präsenzbeschäftigte im Betrieb zu verpflichten. Das berichtet die Tagesschau.

Die SPD geht davon aus, dass das Bundeskabinett insgesamt sowohl schärfere Corona-Regeln per Bundesgesetz beschließen als auch eine Verordnung für die Testangebotspflicht in Unternehmen billigen wird.

Das Gesetz soll am Dienstag ins Bundeskabinett gehen.

