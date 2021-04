Corona-Newsblog: RKI registriert 13.245 Corona-Neuinfektionen und 99 neue Todesfälle

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 31.500 (388.266 Gesamt - ca. 347.800 Genesene - 8.927 Verstorbene)

: ca. 31.500 (388.266 Gesamt - ca. 347.800 Genesene - 8.927 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 8.927

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 139,6

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 249.200 (3.011.513 Gesamt - ca. 2.683.900 Genesene - 78.452 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 249.200 (3.011.513 Gesamt - ca. 2.683.900 Genesene - 78.452 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 78.452

Deutschland: 78.452 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 126,4



Das Wichtigste auf einen Blick:

Nach Ferienende nur Fernunterricht für die meisten Schüler (07.34 Uhr)

für die meisten Schüler (07.34 Uhr) Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten steigt auf fast 140 (06.45 Uhr)

(06.45 Uhr) RKI registriert 13.245 Corona-Neuinfektionen und 99 neue Todesfälle (06.24 Uhr)

++ Nach Ferienende nur Fernunterricht für die meisten Schüler

(07.34 Uhr) Wegen der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen beginnt die Schule für viele Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg am Montag nach den Osterferien zunächst wieder nur im Fernunterricht.

Geplant war das anders, aber das Land hat Öffnungsschritte an den Schulen zurückgenommen. In der ersten Woche wird es bis auf wenige Ausnahmen keinen Präsenz-, sondern nur Unterricht auf die analoge oder digitale Weise geben.

Für Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Klasse 7 soll eine Notbetreuung für die Kinder angeboten werden, deren Eltern dringend darauf angewiesen sind. Hintergrund ist die Sorge, dass sich die Corona-Mutante verstärkt über Kinder und Jugendliche verbreitet.

Geöffnet bleiben Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren. Auch die Abschlussklassen sollen teilweise in Präsenz unterrichtet werden.

Mit dem Schulstart nach den Ferien ändert sich auch die Teststrategie des Landes. In der ersten Woche müssen sich Schüler noch nicht testen lassen, es bleibt auf freiwilliger Basis. In der Woche ab dem 19. April dürfen Lehrer, Schüler und auch Hausmeister ohne negativen Corona-Test nicht mehr am Unterricht teilnehmen oder das Gelände betreten.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten steigt auf fast 140

(06.45 Uhr) In Baden-Württemberg hat das Corona-Infektionsgeschehen weiter angezogen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 139,5, wie das Landesgesundheitsamt am Sonntag mitteilte.

Am Samstag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen 134 betragen. Am Vortag war er bei 120,2, am Donnerstag bei 109,3.

Die Zahl der bestätigten Fälle stieg um 1549 auf jetzt 388.308. An oder mit Corona starben 15 weitere Menschen, insgesamt sind es 8927. Als genesen gelten 345 476 Menschen (plus 1702).

++ Viele Läden öffnen in Bayern nur für Termin-Shopping nach Corona-Test

(06.32 Uhr) Einkaufen geht ab Montag in vielen Geschäften in Bayern nur noch mit Termin und mit einem negativen Corona-Test. Diese neuen Vorschriften gelten in allen Regionen, in denen die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner zwischen 100 und 200 liegt. Ausgenommen davon sind Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Drogerien und Optiker.

Alle anderen Läden dürfen Kundinnen und Kunden nur noch betreten, wenn sie einen Termin und sich auf das Coronavirus testen lassen haben. Dafür können sie einen offiziellen Nachweis einer Teststation vorlegen.

Bei einem PCR-Test darf dieser maximal 48 Stunden alt sein, bei einem Schnelltest maximal 24 Stunden.

Eine andere Möglichkeit sind Schnelltests vor oder in dem Laden. Diese können die Einzelhändler vor ihrem Geschäft oder in geeigneten Räumen anbieten. Eine weitere Möglichkeit sind Selbsttests vor oder in dem Laden unter Aufsicht des Betreibers.

++ RKI registriert 13.245 Corona-Neuinfektionen und 99 neue Todesfälle

(06.10 Uhr) Die Zahl der insgesamt in Deutschland gemeldeten Corona-Infektionen ist auf über drei Millionen gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag haben sich nachweislich 3.011.513 Menschen in Deutschland mit dem Virus infiziert.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.683.900 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 78 452.

Binnen eines Tages wurden 13.245 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 99 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI von Montaggmorgen hervor. Am Montag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Zudem könnten die Zahlen wegen der Schulferien noch nicht vergleichbar mit früheren Werten sein.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Montagmorgen bundesweit bei 136,4.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntag bei 1,08 (Vortag: 1,02). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 108 weitere Menschen anstecken.

Das waren die letzten Meldungen von Sonntag:

++ Inzidenz im Landkreis Biberach steigt auf über 160

(18.53 Uhr) Am Samstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Biberach bei 154,5; am Sonntag bereits bei 161, und damit deutlich über dem Landesschnitt von rund 140. Über das Wochenende wurden an den beiden Tagen somit insgesamt 86 neue Fälle registriert. Eine weitere Person ist verstorben.

++ Ulm bereitet Ausgangsbeschränkung vor

(17.29 Uhr) Nach einem deutlichen Anstieg in den vergangenen Tagen hat die 7-Tage-Inzidenz im Stadtkreis Ulm am Wochenende den Wert von 150 je 100.000 Einwohner überschritten. Am Samstag lag der vom Landesgesundheitsamt festgestellte Inzidenzwert für Ulm bei 152,2.

Seit vergangenem Donnerstag liegen die Werte über 130 / 100.000 Einwohner. Deshalb bereitet das Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau-Kreis für den Stadtkreis Ulm Ausgangsbeschränkungen per Allgemeinverfügung für die Zeit zwischen 21 und 5 Uhr vor.

Entscheidend sind noch die Werte vom heutigen Sonntag. Die Beschränkungen würden dann ab Dienstag, 13. April, um 0 Uhr in Kraft treten. Sie würden also in der Nacht vom Montag auf den Dienstag wirksam werden.

++ Lucha mahnt vor Ramadanbeginn die Hygieneregeln an

(15.17 Uhr) Kurz vor Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan hat Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha (Grüne) das Einhalten der Hygieneregeln in der Corona-Pandemie angemahnt.

„In diesem Jahr gilt während des Fastenmonats wieder der eindringliche Appell, Kontakte auf das absolut notwendigste zu reduzieren und die Hygieneregeln weiter konsequent einzuhalten“, erklärte Lucha am Sonntag in Stuttgart. „Es ist leider nach wie vor nicht die Zeit für größere Feiern und geselliges Beisammensein.“

Der Ramadan beginnt am Dienstag (13. April). Das Fasten ist für viele Muslime wichtig, sie essen von Beginn der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang nichts. Für Kranke, Alte, Schwangere oder Stillende, Kinder und körperlich schwer Arbeitende gibt es Ausnahmeregelungen. Im Südwesten bekennen sich rund 600.000 Menschen zum Islam.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Sonntag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹