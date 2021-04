Corona-Newsblog - Testpflicht bei Reisen soll laut Spahn für vollständig Geimpfte entfallen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 28.600 (380.734 Gesamt - ca. 343.200 Genesene - 8.868 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 8.868

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 109,3

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 230.800 (2.956.316 Gesamt - ca. 2.647.600 Genesene - 78.003 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 78.003

Deutschland: 78.003 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 110,4



Das Wichtigste auf einen Blick:

Sozialministerium empfiehlt neuen Code für Impfung anzufordern (08.42 Uhr)

anzufordern (08.42 Uhr) Pharmaindustrie fordert Hilfe von Land und Bund um Innovationen besser umsetzen zu können (07.50 Uhr)

um Innovationen besser umsetzen zu können (07.50 Uhr) Russischer Pharmakonzern will zukünftig in Illertissen produzieren (06.48 Uhr)

Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht an. RKI meldet knapp 25.500 Neuinfektionen (06.28 Uhr)

++ Jetzt live: Pressekonferenz zur Corona-Lage

Bundesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Cher des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler informieren auf ihrer Pressekonferenz über die aktuelle Lage der Corona-Pandemie

Das Robert-Koch-Institut informiert zusammen mit dem Bundesgesundheitsminster Jens Spahn (CDU) über die aktuelle Lage der Coronapandemie

++ Impfen geht voran - Testpflicht bei Reisen soll für vollständig Geimpfte entfallen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) einen Fortschritt der Impfkampagne verkündet. Demnach haben 15% der Deutschen bereits die erste Impfung erhalten. 6% der Bevölkerung haben bereits einen vollständigen Impfschutz.

Weiter plant das Ministerium die Testpflicht bei Rückkehr aus Urlaubsgebieten für vollständig Geimpfte auszusetzen. Es sei denn, diese reisen aus einen Hochinzidenzgebiet an. Dann soll auch weiterhin die Testpflicht bestehen bleiben.

Trotz dem Voranschreiten der Impfungen, auch bedingt durch die Hinzunahme der Hausärztinnen und Hausärzte, warnt Spahn weiter vor der Entwicklung der Pandemie. Der Chef des RKI, Lothar Wieler unterstreicht diese Warnung und apelliert an die Bürgerinnen und Bürger: „Wenn Sie ein Impfangebot haben, nehmen Sie es bitte wahr.“

++ U-60-Jährige sollten nach Update neue Codes für Impfbuchung anfordern

(08.42) Wegen eines Updates des Buchungssystems für Corona-Impftermine empfiehlt das Stuttgarter Sozialministerium Menschen unter 60 Jahren, einen neuen Vermittlungscode anzufordern. Wer mit einem älteren Code bucht, könnte einen Termin für eine Impfung mit dem Wirkstoff von Astrazeneca erhalten, der aber derzeit in Deutschland nur älteren Menschen empfohlen wird.

Hintergrund ist nach Angaben eines Ministeriumssprechers vom Donnerstag, dass bei der Terminbuchung auf der Onlineplattform www.impfterminservice.de, eine Altersschranke eingebaut wurde. So sollen Astrazeneca-Termine nur noch Menschen über 60 Jahren angeboten werden.

Diese Altersschranke funktioniere jedoch mit älteren Vermittlungscodes, die vor dem Update erstellt wurden, nicht. Hier wurde das Alter schon beim Erstellen der Vermittlungscodes abgefragt.

Eine Umbuchung vor Ort auf den Wirkstoff von Biontech sei nicht möglich, da nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe. Menschen unter 60 Jahre, die nicht mit Astrazeneca geimpft werden möchten, sollten diese Termine wieder stornieren, sich neue Vermittlungscodes geben lassen und mit diesen dann — je nach Verfügbarkeit — direkt Biontech-Termine buchen.

Der Ministeriumssprecher wies darauf hin, dass Über-60-Jährige in Baden-Württemberg noch nicht generell impfberechtigt seien, sondern nur etwa bei bestimmten Vorerkrankungen oder wegen ihres Berufs.

++ Pharmabranche fordert Hilfe vom Land in Berlin

(07.50 Uhr) Die Pharmaindustrie im Südwesten wünscht sich Unterstützung vom Land beim Bund. Die Politik müsse die Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Medikamenten verbessern, sonst nützte den Unternehmen auch viel Innovation nichts, sagte der Geschäftsführer des Branchenverbands Chemie.BW, Ralf Müller.

Diese Bedingungen würden wie auch hohe Arbeits- und Energiekosten auf Bundesebene gesetzt. „Hier erwarten wir uns aber Schützenhilfe durch die Landesregierung.“ Als Beispiel nannte Müller, dass etwa Genehmigungsverfahren für den Bau neuer Anlagen in Deutschland viel zu lange dauerten.

Noch sei Baden-Württemberg ein starker Pharmastandort, sagte Müller. „Es wird geforscht, entwickelt, produziert und vertrieben.“ Aber es müsse hier auch weiterhin möglich sein, das nötige Geld zu verdienen, „um diese Leistungen an einem Standort wie Deutschland zu erbringen“.

Die 120 Unternehmen in Baden-Württemberg mit rund 40 000 Beschäftigten hätten nach Verbandsangaben vergangenes Jahr 15,2 Milliarden Umsatz gemacht. Das entspricht einem Anteil von 37 Prozent in der hiesigen Chemie- und Pharmaindustrie.

++ Impfhoffnung aus Russland? R-Pharm plant Produktion in Illertissen

(06.48 Uhr) Der russische Pharmakonzern R-Pharm will von Juni oder Juli an im bayerischen Illertissen den in Moskau entwickelten Corona-Impfstoff Sputnik V produzieren und investiert dafür aktuell mehr als 30 Millionen Euro in eine impfstofftaugliche Biotech-Produktion.

Mehr zum Vorhaben des Pharmakonzerns lesen Sie hier (Plus).

++ RKI registriert 25.464 Corona-Neuinfektionen und 296 neue Todesfälle

(06.28 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 25 464 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 296 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI von Freitagmorgen hervor. Das RKI geht jedoch davon aus, dass sich in den Ferien meist weniger Menschen testen lassen, was zu einer geringeren Meldezahl an die Gesundheitsämter führe.

Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 21 888 Neuinfektionen und 232 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 110,4. Am Vortag gab das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 105,7 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Donnerstagabend bei 0,80 (Vortag: 0,76). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 80 weitere Menschen anstecken. Die nach Ostern beobachteten kleinen R-Werte können laut RKI jedoch auch mit einer geringen Testzahl in den vergangenen Tagen zusammenhängen. „Die Werte können erst in einigen Tagen bewertet werden“, schreibt das Institut.

++ Zahl der Geimpften gestiegen, Zahl der freien Intensivplätze gesunken

(06.18 Uhr)Nach Einbeziehung der Hausärzte ist die Zahl der Corona-Impfungen in Deutschland sprunghaft angestiegen. Allein am Mittwoch wurden 656 000 Dosen verabreicht, so viele wie noch nie an einem einzigen Tag.

Zugleich wächst die Zahl der Schwerkranken auf den Intensivstationen. Es klingt wie pure Verzweiflung, wenn der Mediziner Christian Karagiannidis vom Intensivregister twittert: „Liebe Entscheidungsträger, wie hoch sollen die Zahlen denn noch steigen bevor Ihr reagieren wollt???“ Eine Antwort auf diese Frage ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Bund und Länder sind im Moment so uneins, dass sogar eine Verschiebung der für Montag geplanten Beratungen über die weitere Corona-Strategie im Raum steht.

Derzeit sind in Deutschland nur noch knapp 10% der Intensivkapazitäten frei (Quelle: DIVI-Intensivregister). Stand heute Morgen 05.19 Uhr hat Baden-Württemberg sogar weniger als 10% freie Intensivkapazitäten.

++ Stuttgart verbietet nächste "Querdenker"-Demos

(19.34 Uhr) Die Stadt Stuttgart will nach massenhaften Verstößen gegen die Corona-Regeln bei einer Demonstration mit rund 15 000 Teilnehmern am Karsamstag zwei von "Querdenkern" angemeldete Protestveranstaltungen verbieten. Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) begründete dies nach Angaben vom Donnerstag damit, "dass sich die Anmelder bei Versammlungen in der Vergangenheit als unzuverlässig im Sinne des Versammlungsrechts erwiesen hätten und deswegen keine Gewähr dafür gegeben sei, dass Versammlungsauflagen eingehalten werden". Die beiden Demos waren für den 17. April geplant.

Nopper hatte die Erlaubnis der Stadt für die Demonstration von Karsamstag verteidigt und auf das Versammlungsrecht verwiesen, das trotz Corona gelte. Das Landessozialministerium hatte hingegen auf ein Verbot gedrungen. Aus Sicht der Behörde und von Rechtsexperten hätte die Veranstaltung in der Pandemie untersagt werden können.

Die Demo, zu der Teilnehmer auch aus anderen Bundesländern gekommen waren, hatten Vertreter der "Querdenken"-Bewegung angemeldet. Das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet diese Gruppierung. Die Behörde ordnet mehrere Akteure dem Milieu der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" zu, die unter anderem demokratische und rechtsstaatliche Strukturen negieren. Die "Querdenken"-Bewegung weist diese Vorwürfe zurück.

