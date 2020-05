Corona-Newsblog: Corona-Krise verschärft Spannungen zwischen USA und China

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI & Landesgesundheitsministerium¹

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 4.265 (32.762 Gesamt - ca. 27.000 Genesene - 1.497 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.497

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 19.072 (166.091 Gesamt - ca. 139.900 Genesene - 7.119 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 7.119

Das Wichtigste des Tages:

Corona-Krise verschärft Spannungen zwischen USA und China (06.29 Uhr)

06.29 Uhr - Corona-Krise verschärft Spannungen zwischen USA und China

Die Corona-Krise verschärft die Spannungen zwischen den USA und China. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, sagte: „Im Moment ist es eine Beziehung der Enttäuschung und Frustration.“

US-Präsident Donald Trump warf China erneut vor, das Coronavirus nicht an seinem Ursprung in Wuhan eingedämmt zu haben. „Es hätte in China gestoppt werden sollen. Es hätte direkt an der Quelle gestoppt werden sollen, und das wurde es nicht“, kritisierte Trump im Weißen Haus.

Der Botschafter Chinas in den USA, Cui Tiankai, schrieb in einem Gastbeitrag in der „Washington Post“, es sei an der Zeit, die gegenseitigen Vorwürfe zu stoppen. „China zu beschuldigen, wird die Pandemie nicht stoppen.“ Der Top-Diplomat dementierte energisch, dass China Erkenntnisse über das Virus zurückgehalten habe. „China hat alles getan, um Informationen über das Virus zu teilen.“

Das waren die letzten Meldungen vom Mittwoch

20.51 Uhr - Österreich will Grenzen bis 31. Mai kontrollieren lassen

Österreich will seine Grenzen bis zum 31. Mai kontrollieren. Ursprünglich sollten die Grenzkontrollen nur bis zum 7. Mai andauern. Das geht aus einer neuen Verordnung des österreichischen Innenministeriums hervor, wie das Internetportaol vol.at berichtet. Demzufolge sollen die Grenzen zu Deutschland, Italien, Schweiz, Tschechien und der Slowakei weiter kontrolliert werden.

Wer einreisen will, muss ein ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszustand mit sich zu führen, das einen negativen molekularbiologischen Test auf SARS-CoV-2 bestätigt. Das Zeugnis darf bei der Einreise nicht älter als vier Tage sein. Personen, die ein solches Zeugnis nicht vorlegen können, wird die Einreise verwehrt.

Im Karlsruher Zoo, der wieder geöffnet hat, sind vor einem Gehege auf dem Boden Abstandsmarkierungen angebracht. Der Zoo war wegen der Coronakrise fast acht Wochen geschlossen. Die Zahl der Besucher ist derzeit auf 2000 Menschen, die sich gleichzeitig im Zoo und Stadtgarten befinden dürfen, beschränkt. Zugang haben nur Inhaber einer Dauerkarte nach vorheriger Reservierung im Online-Shop. (Foto: Uli Deck) Blumeninstel Mainau: Viele Blumen, wenige Besucher am ersten Tag der Wiedereröffnung. Es gelten strenge Hygieneauflagen und die Besucherzahl ist begrenzt. (Foto: David Weinert) Die kleine Paula steht im Frankfurter Zoo vor einer Glasscheibe der Pinguin-Anlage, an der Humboldt-Pinguine vorbei schwimmen. Zwei Tage nach dem Opel-Zoo im Taunus ist der Frankfurter Zoo wieder für Besucher geöffnet worden. Um den Besucherstrom überschaubar zu halten, können sich in drei Zeitfenstern zu je drei Stunden jeweils maximal 250 Besucherinnen und Besucher im Zoo aufhalten. (Foto: Arne Dedert) Personen gehen in den Karlsruher Zoo, der wieder geöffnet hat. Der Zoo war wegen der Coronakrise fast acht Wochen geschlossen. Die Zahl der Besucher ist derzeit auf 2000 Menschen, die sich gleichzeitig im Zoo und Stadtgarten befinden dürfen, beschränkt. Zugang haben nur Inhaber einer Dauerkarte nach vorheriger Reservierung im Online-Shop. (Foto: Uli Deck) Manuel Müller, Techniker des Affenbergs, markiert im Affenfreigehege in Salem einen in den Boden eingelassenen Betonstein. Daran können sich Besucher orientieren, um bei Eintritt ins Gehege den Abstand zum anderen einzuhalten. Der Affenberg ist das größte Freigehege für Affen in Deutschland. Er öffnet erst wieder am 25. Mai 2020. (Foto: Felix Kästle) Ludwigsburg: Besucher der Gartenschau "Blühendes Barock" gehen an einem Blumenbeet vorbei. Im Zuge der Lockerungen der Coronavirus-Beschränkungen wurden auch die Gärten des Blühenden Barock wieder teilweise für das Publikum geöffnet. (Foto: Marijan Murat) Streichelzoo wieder geöffnet: Der Haustierhof Reutemühle nahe Überlingen am Bodensee ist auch wieder geöffnet. Nur wenige Menschen waren hier am Mittwoch zu sehen - auch wegen geltender Beschränkungen. (Foto: David Weinert) Impressionen vom Haustierhof Reutemühle bei Überlingen. (Foto: David Weinert) Haustierhof Reutemühle: Am ersten Tag der Wiedereröffnung gibt es offenbar gleich viele Tiere wie Besucher. (Foto: David Weinert) Haustierhof Reutemühle: Am Eingang ist an Tag 1 wenig los. (Foto: David Weinert) Ludwigsburg: Besucher der Gartenschau "Blühendes Barock" gehen an Blumenbeeten vorbei. Im Zuge der Lockerungen der Coronavirus-Beschränkungen wurden auch die Gärten des Blühenden Barock wieder teilweise für das Publikum geöffnet. (Foto: Marijan Murat) 06.05.2020, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Besucher des Karlsruher Zoos, der wieder geöffnet hat, stehen an einem Gehege. Der Zoo war wegen der Coronakrise fast acht Wochen geschlossen. Die Zahl der Besucher ist derzeit auf 2000 Menschen, die sich gleichzeitig im Zoo und Stadtgarten befinden dürfen, beschränkt. Zugang haben nur Inhaber einer Dauerkarte nach vorheriger Reservierung im Online-Shop. (Foto: Uli Deck) Eine Berberaffenfigur aus Stein hat im Affenfreigehege in Salem einen Behelfsmundschutz umgebunden bekommen. Besucher müssen auf dem Affenberg einen Mundschutz tragen. Der Affenberg ist das größte Freigehege für Affen in Deutschland. Der Affenberg öffnet wieder am 25. Mai 2020. (zu dpa: „In den Zoo oder auf den Spielplatz: Öffnung von Freizeitangeboten“) (Foto: Felix Kästle) 06.05.2020, Baden-Württemberg, Heidelberg: Zwei Kinder benutzen eine Schaukel auf einem Spielplatz in der Nähe der Bahnstadt. Kinder dürfen sich seit dem 06.05.2020 wieder auf den Tausenden Spielplätzen in Baden-Württemberg austoben. Allerdings gilt für Spielplätze das bekannte Abstandsgebot. Die Spielplätze waren wochenlang wegen der Coronakrise geschlossen gewesen. (Foto: Uwe Anspach) 1 von 1

20.15 Uhr - Lehrstellen im Südwesten in Gefahr: Corona-Krise verschärft Lage auf Azubimarkt

„Die berufliche Bildung wird an verschiedenen Stellen durch die Pandemie herausgefordert“, sagte die Bundesbildungsbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Mittwoch im Rahmen der Vorstellung des jährlichen Berufsbildungsberichts in Berlin. „Viele Betriebe sehen sich momentan in ihrer Existenz gefährdet und sind deswegen zurückhaltend in der Ausbildungsplanung“, sagte Karliczek. Derzeit werde ein Minus bei den angebotenen Lehrstellen von knapp acht Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnet.

Auszubildende zur Hotelfachfrau, arbeitet in einem Hotel: Viele Betrieb seien zurückhaltend bei der Ausbildungsplanung, sagt Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU). (Foto: Jochen Tack/ imago stock&people)

Auch schon vor Corona gab es auf dem Ausbildungsmarkt Probleme, wie der am Mittwoch vorgestellte Berufsbildungsbericht zeigt. Demnach boten die Betriebe bundesweit 2019 rund 11.000 Ausbildungsplätze weniger an als im Jahr zuvor. Das Angebot lag bei knapp 578.000. Auf der anderen Seite sei aber auch die Zahl der Bewerber gesunken: von 556.000 auf knapp 550.000. Die Zahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge ging um 6300 auf 525.100 zurück.

Das ist unter dem Strich immer noch ein Überangebot an Ausbildungsstellen, aber sinkende Zahlen von Auszubildenden bedeuten sinkenden Fachkräftenachwuchs. Als Gründe für die Entwicklung nennt das Bildungsministerium unter anderem den demografischen Wandel und eine geringere Zahl an Absolventen von allgemeinbildenden Schulen.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aus folgenden Quellen:

Dashboard RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO⁵