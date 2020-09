Corona-Newsblog: Corona-Infektionen bei deutscher Box-Olympiamannschaft

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg: ca. 3.436 (44.903 Gesamt - ca. 39.600 Genesene - 1.867 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.867

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland: ca. 17.733 (258.480 Gesamt - ca. 231.400 Genesene - 9.342 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 9.347

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Corona-Infektionen bei deutscher Box-Olympiamannschaft (09.08 Uhr)



++ Corona-Infektionen bei deutscher Box-Olympiamannschaft

(09.08 Uhr) Mehrere Sportler der deutschen Box-Olympiamannschaft haben sich bei einem Trainingslager im österreichischen Sölden mit dem Coronavirus infiziert.

Am 8. September hätten mehrere Sportler erste Erkältungssymptome gezeigt, berichtet der „Spiegel“. Am folgenden Tag sei dann klar gewesen, dass die Sportler mit Corona infiziert seien. Laut Teilnehmern des Trainingslagers könnten sogar alle 18 Sportler und mehrere Betreuer betroffen sein, schreibt das Nachrichtenmagazin. Erich Dreke, Präsident des Deutschen Boxsport-Verbands (DBV) bestätigte, dass es Infektionen gebe, machte aber keine Angaben zur Zahl der Erkrankten.

Der Generalsekretär des DBV, Michael Müller, sagte dem „Spiegel“, dass die Mannschaft nun komplett in Sölden bleiben müsse, bis das dortige Gesundheitsamt die Quarantäne aufhebe. Die Sportler hätten keine starken Symptome und trainierten trotz der Krankheit. Nach „Spiegel“-Informationen sei an Training im Moment jedoch nicht zu denken.

++ Rund 1200 Corona-Fälle unter Reiserückkehrern in Teststellen

(20.17 Uhr) An den Teststellen im Land wurden rund 1200 Coronavirus-Infektionen unter Reiserückkehrern entdeckt. Dem Sozialministerium zufolge haben sich mehr als 140.000 Menschen an den Flughäfen Stuttgart, Baden-Baden und Friedrichshafen, am Hauptbahnhof Stuttgart sowie an den Autobahn-Parkplätzen Neuenburg (A5) und Kemmental (A8) Speichelproben entnehmen lassen.

Die meisten Infizierten waren demnach auf der Rückreise aus dem Kosovo, aus Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Spanien oder der Türkei.

++ 28 neue Corona-Infektionen im Kreis Ravensburg

(17.29 Uhr) Mit 28 erfassten Infektionen zwischen Dienstag und Freitag hat das Ravensburger Gesundheitsamt einen Höchststand an neuen Corona-Meldungen in diesem Sommer erfasst.

Damit haben sich innerhalb einer Woche nachgewiesen 46 weitere Menschen im Landkreis infiziert. Die Stadt Weingarten war mit sechs neuen Fällen betroffen, in Ravensburg waren es vier.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Landesliga-Derby und Kreisliga-Duell werden abgesagt

(16.52 Uhr) Eigentlich wollten der SV Kehlen und der TSV Eschach am Freitagabend um wichtige Punkte in der Landesliga kämpfen. Nach einem positiven Corona-Befund fällt das Spiel aber aus – ebenso die Partie Schnetzenhausen/Fischbach gegen Lindau.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹