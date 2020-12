Corona-Newsblog: Bundesweiter Lockdown rückt näher

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 45.600 (179.160 Gesamt - ca. 130.200 Genesene - 3.293 Verstorbene)

: ca. 45.600 (179.160 Gesamt - ca. 130.200 Genesene - 3.293 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 3.293

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg : 168,9

Baden-Württemberg Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 309.000 (1.272.078 Gesamt - ca. 942.100 Genesene - 20.970 Verstorbene)

: ca. 309.000 (1.272.078 Gesamt - ca. 942.100 Genesene - 20.970 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 20.970

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 156,3

Spanien: Unklarheit um Testpflicht für Kanaren-Urlauber (16.19 Uhr)

für Kanaren-Urlauber (16.19 Uhr) Polizei in Bayern soll eigene Impfzentren bekommen (16.09 Uhr)

soll eigene Impfzentren bekommen (16.09 Uhr) Impfzentren in der Region ab Dienstag startklar (14.28 Uhr)

startklar (14.28 Uhr) Kretschmann verhängt Ausgangsbeschränkungen (13.19 Uhr)

verhängt Ausgangsbeschränkungen (13.19 Uhr) Pflegekräfte könnten ab 2021 besser bezahlt werden (10.54 Uhr)

könnten ab 2021 besser bezahlt werden (10.54 Uhr) Neue Höchstwerte - 598 Todesfälle an einem Tag (6.34 Uhr)

an einem Tag (6.34 Uhr) Sondersitzung: Gericht zweifelt an Corona-Allgemeinverfügungen (7.34 Uhr)

++ Landkreis treibt Planungen für Impfzentrum in Hohentengen voran

(16.37 Uhr) Ab 15. Januar sollen 750 Menschen täglich geimpft werden. Eine konkrete Regelung folgt noch.

Derzeit sucht das Landratsamt nach Personal und hat bereits einen großen Aufruf gestartet. Der Landkreis wird die Koordination, den Aufbau und die Organisation vor Ort übernehmen. Hier lesen Sie mehr.

++ Spanien: Unklarheit um Testpflicht für Kanaren-Urlauber

(16.19 Uhr) Welchen Corona-Test müssen Urlauber bei der Einreise auf den Kanarischen Inseln vorlegen? Das bleibt vorerst weiter unklar. Das spanische Fremdenverkehrsamt in Deutschland teilte am Freitag mit, bei der Einreise sei wie im Rest des Landes zwingend ein negativer PCR-Test vorzulegen.

„Antigen- oder Schnelltests werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht akzeptiert“, hieß in einer Mitteilung für ganz Spanien. Die Corona-Informationsstelle der Regionalregierung auf den Kanaren sagte der Deutschen Presse-Agentur jedoch, es sei weiterhin möglich, auch mit den schnelleren und billigeren Corona-Schnelltests einzureisen.

Für die Tourismusbranche der Inseln wäre der Verzicht auf Schnelltests ein Rückschlag. Aber nicht der einzige: Großbritannien strich die Inseln als letzte Region Spaniens von der Liste der Gegenden, aus denen Reiserückkehrer nicht in Quarantäne mussten.

++ Bayerische Polizei plant eigene Impfzentren

(16.10 Uhr) Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) fordert, dass sich Polizisten möglichst schnell gegen Corona impfen lassen können. „Die Polizei ist unverzichtbar für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und hat eine ganz zentrale Rolle bei der Durchsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen“, sagte Herrmann laut Mitteilung vom Freitag.

Wir planen eigene Impfzentren mit unseren Polizeiärzten, um die kommunalen Impfzentren zu entlasten und weite Anfahrtswege für die Beschäftigten zu vermeiden. Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister

Die Polizei habe wegen ihrer häufigen Kontakte zur Bevölkerung ein höheres Ansteckungsrisiko und müsse deshalb bestmöglich geschützt werden. Es brauche daher genügend Kapazitäten für freiwillige Impfungen für die Polizisten, mahnte Herrmann.

Die Bayerische Polizei arbeite derzeit an einem Impfkonzept für die eigenen Mitarbeiter. „Wir planen eigene Impfzentren mit unseren Polizeiärzten, um die kommunalen Impfzentren zu entlasten und weite Anfahrtswege für die Beschäftigten zu vermeiden“, sagte Herrmann. Derzeit seien 283 Beschäftigte der Bayerischen Polizei mit dem Coronavirus infiziert, als genesen gelten seit Anfang März 917 Personen (Stand: 9. Dezember)

++ Immunisierung nach Schnelltests unsicher

(16 Uhr) Schnelltests auf Covid-19-Antikörper sind aus Sicht von Experten kein sinnvolles Instrument bei der Entscheidung darüber, wer eine Impfung gegen die Krankheit bekommt oder nicht.

Michael Müller, Vorstandsvorsitzender des Berufsverbands der Akkreditierten Medizinischen Labore (ALM), hat nach Aussage vom Freitag noch keine Informationen darüber, ob und welche Tests in Betracht kommen, eine Immunität nach einer Corona-Infektion oder Covid-Erkrankung zu dokumentieren.

Zuvor hatte schon der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, der Einschätzung eine Absage erteilt, Impfdosen würden „verschwendet“, wenn sie Menschen verabreicht würden, die wegen einer unerkannten Corona-Erkrankung möglicherweise bereits immun seien.

Zur Begründung sagte der RKI-Chef, dass nach bisherigen Erkenntnissen weniger als zehn Prozent der Bevölkerung — inklusive Dunkelziffer - mit dem Corona-Virus infiziert worden seien. Bei diesen sei zudem unklar, wie lange eine Immunität danach überhaupt anhalte.

++ Schweiz verschärft Corona-Maßnahmen nur wenig

(15.51 Uhr) Wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen greift in der Schweiz die Regierung härter durch. Die am Freitag beschlossenen Maßnahmen bleiben verglichen mit Deutschland und anderen Nachbarländern aber lasch.

Ausgangssperren gibt es nicht, Geschäfte und Restaurants werden nicht geschlossen, die Skigebiete bleiben über Weihnachten und Neujahr geöffnet. Treffen in privatem Raum werden nicht weiter beschränkt. Weiter dürfen sich zehn Personen treffen, inklusive Kinder und ohne Beschränkung der Haushalte.

Landesweit sollen Restaurants, Bars, Läden, Museen, Bibliotheken sowie Sport- und Freizeitanlagen nun zwischen 19 Uhr und 6 Uhr morgens schließen. Das soll bis zum 22. Januar gelten. Abgesehen von Bars und Restaurants sollen sie sonn- und feiertags geschlossen bleiben.

Kantone, die ihre Zahlen bereits mit strikten Maßnahmen herunter gebracht haben, sollen die Sperrstunde auf 23 Uhr ausweiten können. Diese Ausnahme gilt, wenn unter anderem ihr R-Wert — der angibt, wie viele Personen ein Infizierter ansteckt — unter 1 bleibt. Landesweit liegt er knapp darüber. Hier lesen Sie mehr.

++ Auch Söder schnellstmöglich für harten Lockdown

(15.40 Uhr) Gemeinsam mit Ländern wie Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und anderen trat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag vehement für ein möglichst schnelles Herunterfahren des öffentlichen Lebens noch vor Weihnachten ein. „Wir spüren, es läuft uns davon, es zerrinnt uns zwischen den Fingern“ , mahnte Söder am Freitag bei der Vorstellung eines neuen Impfzentrums in Nürnberg.

Bereits am Freitag verschärfte Bayern die Regelungen weiter und verhängte ein Alkohoholverbot für den gesamten öffentlichen Raum.

Seit Tagen gelten in Bayern bereits Ausgangsbeschränkungen, vor allem in den Abend- und Nachtstunden zwischen 21 Uhr und 5 Uhr, besonders dort, wo die Zahl der Infektionen sehr hoch ist. Im ostbayerischen Landkreis Regen, wo die Sieben-Tagen-Inzidenz bei fast 600 liegt, sollen Geschäfte und Kitas geschlossen werden, möglicherweise schon in den nächsten Tagen.

++ Zahlreiche Verstöße auch bei Corona-Kontrollen in Tuttlingen

(15.35 Uhr) Die Polizei in Tuttlingen hat ihre Kontrollen in der Kernstadt in den letzten Tagen aufgrund anhaltend hohen Infektionszahlen intensiviert.

Bei 478 kontrollierten Personen seit dem letzten Wochenende sind 131 Betroffene beanstandet worden. Überwiegend wurden trotz der zunehmend angespannten Situation Masken nicht oder nicht richtig getragen oder Verstöße gegen den Mindestabstand festgestellt.

++ 65 Verstöße gegen die Maskenpflicht bei Polizei-Kontrollen in Freiburg

(15.26 Uhr) - Die Polizei hat von Dienstag bis Donnerstag in Freiburg, den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach und Waldshut die Einhaltung der Corona-Verordnung im öffentlichen Raum kontrolliert. Darunter fielen vor allem belebte Plätze, Einkaufsstraßen und Warte- und Haltestellen des ÖPNV.

Rund 65 Personen wollten dabei trotz Aufforderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen oder sich an das Abstandsgebot halten. Am Bahnhof Kirchzarten kam es bei der Kontrolle eines 18-jährigen Maskenverweigerers zu Beleidigungen von Polizeibeamten.

Gegen alle Maskenverweigerer leitete die Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Weitere Kontrollen im öffentlichen Raum sind geplant.

++ Bergwachten rechnen mit weniger, aber schwierigeren Einsätzen

(15.15 Uhr) Bayerns Bergwacht sieht den kommenden Wochen laut einem Sprecher „ein Stück weit gelassen“ entgegen - trotz einer zunehmenden Zahl an Skitourengehern und Schneeschuhwanderern. „Die Wahrscheinlichkeit, beim Tourengehen einen Unfall zu erleiden, ist wesentlich geringer als bei der Abfahrt auf der Piste“, sagte der Sprecher am Freitag.

Die Ski-Gebiete bleiben vorerst geschlossen. (Foto: Angelika Warmuth/dpa / DPA)

Bislang stünden bei der Bergwacht in Bayern pro Jahr rund 100 Einsätzen wegen Tourengehern etwa 3000 Einsätze wegen Skifahrern gegenüber. Wegen geschlossener Skilifte rechne man daher mit insgesamt weniger Einsätzen, aber je nach Schneelage mit mehr Bergungen im freien Gelände, sagte der Sprecher. „Das ist immer aufwendiger als auf der Piste und kann eine Zeit lang dauern.“ Hier lesen Sie mehr.

Auch die Bergwacht Schwarzwald in Baden-Württemberg rechnet angesichts stillstehender Lifte im Corona-Winter mit schwierigeren Einsätzen abseits der Piste. In einem normalen Winter gebe es die meisten Unfälle auf den Pisten, nur ein kleiner Teil geschehe im freien Gelände. „Dieses Jahr erwarten wir das Gegenteil. Wir gehen nicht von einer Steigerung der Einsatzzahlen aus, sondern von deutlich komplexeren Einsätzen“, sagte Bergwacht-Landeschef Adrian Probst der „Badischen Zeitung“ am Donnerstag.

++ Corona-Studie in Österreich: Mehr als Hälfte der Fälle unerkannt

(15.02 Uhr) Bei einer Coronavirus-Studie in Österreich waren mehr als die Hälfte aller entdeckten Fälle zuvor nicht registriert. Das galt sowohl für akute Infektionen Mitte November als auch für Antikörper im Blut, die auf frühere Infektionen hindeuten.

Das teilte die Statistikbehörde des Landes am Freitag zur Prävalenz-Studie der Medizinischen Universität Wien im Auftrag des Wissenschaftsministeriums mit. Von einer repräsentativen Stichprobe von fast 8000 Menschen ließen sich rund 2200 Mitte November einen Abstrich und Blutproben abnehmen.

Der Schätzung zufolge waren Mitte November in Österreich rund 228.000 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert - offiziell waren zu dem Zeitpunkt rund 103.000 akute Fälle erfasst.

++ Bayerischer Handel fürchtet Geschenke-Mangel bei strengeren Corona-Auflagen

(14.44 Uhr) Der bayerische Handel warnt im Falle schneller und strenger Corona-Maßnahmen vor einem Geschenke-Mangel.

„Es ist kurz vor Weihnachten. Viele haben, auch in Bayern, ja noch nicht die Weihnachtswunschliste ihrer Liebsten abgearbeitet“, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann, am Freitag dem Radiosender „Antenne Bayern“.

Das wollen wir nicht, das wollen die Kunden nicht und das will sicherlich auch nicht die Politik. Bernd Ohlmann, Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern

Ohne Vorlauf könne es passieren, dass die Kunden vor verschlossenen Türen stünden. „Ich denke das will niemand. Das wollen wir nicht, das wollen die Kunden nicht und das will sicherlich auch nicht die Politik.“

Zudem warnte Ohlmann, dass wenn die von ihm befürchtete Schließung von Geschäften jenseits der Grundversorgung nur mit kurzem Vorlauf komme, „alle in die Läden stürmen“. „Dann gäbe es Schlangen davor. Und dann ist die Ansteckungsgefahr natürlich auch wieder groß.“

++ Stuttgarter Impfzentrum ist fast fertig

(14.28 Uhr) - In der Stuttgarter Liederhalle laufen die letzten Vorbereitungen für die groß angelegte Impf-Aktion. „Wir sind am Dienstag startklar“, gibt sich der Leiter der Apotheke, Holger Hennig, überzeugt. Danach heißt es dann warten.

„Wir rechnen damit, dass der Impfstoff einen Tag nach seiner Zulassung ausgeliefert wird und wir einen weiteren Tag danach die ersten Impfungen setzen können“, sagt der Apotheker.

Nach Angaben des Sozialministeriums haben sich bislang mehr als 5000 freiwillige Ärztinnen und Ärzte gemeldet, um in den Impfzentren mitzuhelfen. Diese sind ebenso gefragt wie medizinisches Fachpersonal, Security-Mitarbeiter, Dolmetscher, Fahrer, Reinigungskräfte und Aushilfen für die Registrierung. An manchen Standorten soll auch die Bundeswehr eingesetzt werden.

++ Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer in USA vor Zulassung

(14.20 Uhr) Endspurt zur Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und dessen US-Partner Pfizer: „Gerade eben hat die FDA Pfizer darüber informiert, dass sie auf eine Zulassung hinarbeiten wollen“, sagte US-Gesundheitsminister Alex Azar am Freitagmorgen (Ortszeit) dem US-Sender ABC.

Die FDA bestätigte diese Angaben per Mitteilung. Auch die Gesundheitsbehörde CDC sei informiert worden, damit die Auslieferung des Impfstoffs dann rasch losgehen könne. Die Notfallzulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA könne „in den nächsten Tagen“ kommen. „Am Montag oder Dienstag kommender Woche könnten wir sehen, dass Menschen geimpft werden.“

++ Ausgangsbeschränkungen ab Samstag in Baden-Württemberg

(13.15 Uhr) Wegen steigender Corona-Zahlen gilt in ganz Baden-Württemberg ab diesem Samstag eine Ausgangsbeschränkung.

Ausnahmen könnten etwa die Arbeit oder ein Arztbesuch sein, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Freitag in Stuttgart. Tagsüber sind mehr Kontakte erlaubt als nachts.

Nur über Weihnachten - vom 23. bis 27. Dezember - sei der Besuch von privaten und religiösen Veranstaltungen auch nachts erlaubt, sagte Kretschmann. Die Maßnahmen sollen vorerst für vier Wochen gelten. Hier lesen Sie mehr.

++ Ab Dienstag gibt es kostenlose FFP2-Masken für Risikogruppen in Apotheken

(11.52 Uhr) Über 60-Jährige und Menschen mit Vorerkrankungen erhalten ab kommender Woche drei FFP2-Masken.

Dazu müssen sie lediglich eine Selbsterklärung ausfüllen und damit bestätigen, dass sie zu einer Risikogruppe gehören, erklärt Florian Becker, Vorstandsmitglied des Landesapothekenverbandes Baden-Württemberg und Apotheker in Bad Waldsee. Jeder Apotheke im Land sei eine bestimmte Anzahl an Masken zugeteilt worden.

Die Bundesregierung möchte mit der Aktion dazu beitragen, das Infektionsrisiko in der Weihnachtszeit zu verringern. Hier lesen Sie mehr.

++ NRW-Regierung will bundesweiten Lockdown vor Weihnachten

(11.41 Uhr) Die nordrhein-westfälische Landesregierung will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf auf einen bundesweiten Lockdown noch vor Weihnachten dringen.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) werbe dafür, mit den Einschränkungen sogar früher zu starten, als die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina vorgeschlagen habe, hieß es.

Er wolle ein klares, wirksames Signal, um die Zahl der Neuinfektion spürbar zu senken, da die ernste Lage jetzt konsequentes Handeln verlange. Nach dem Willen der NRW-Regierung solle es „schnellstmöglich“ eine Konferenz der Ministerpräsidenten geben, in der ein möglichst zügiger bundesweiter Lockdown vereinbart werde. Laschet und sein Vize Joachim Stamp (FDP) wollten sich am Mittag in Düsseldorf konkret dazu äußern.

Die Leopoldina hatte am Dienstag gefordert, die Feiertage und den Jahreswechsel für einen harten Lockdown zu nutzen. Vom 24. Dezember bis mindestens zum 10. Januar 2021 sollte demnach in ganz Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen und auch Geschäfte — außer für den täglichen Bedarf — sollten schließen.

++ Rund 720.000 Menschen in Baden-Württemberg hätten Priorität bei Corona-Impfungen

(11.33 Uhr) 720.138 Menschen in Baden-Württemberg waren Ende vergangenen Jahres 80 Jahre oder älter und hätten damit Priorität bei den Corona-Impfungen, wenn der Vorschlag der Ständigen Impfkommission umgesetzt wird.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts vom Freitag waren das knapp 6,5 Prozent der Bevölkerung im Südwesten. Die Kommission des Robert-Koch-Institutes hat bereits ihren Vorschlag dazu vorgelegt, wer in welcher Reihenfolge geimpft werden soll. In der ersten Gruppe sind Menschen im Alter von 80 Jahren und älter.

++ Studie: Kinder haben sich im Lockdown mehr bewegt

(11.19 Uhr) Kinder und Jugendliche haben sich einer Studie zufolge im Corona-Lockdown im Frühjahr im Schnitt rund 36 Minuten länger pro Tag in ihrem Alltag bewegt — aber auch eine Stunde mehr am Bildschirm verbracht.

Das ergab eine am Freitag veröffentlichte Erhebung des Karlsruher Instituts für Technologie und der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe mit mehr als 1700 Kindern und Jugendlichen zwischen 4 und 17 Jahren. Zudem verbrachten sie durchschnittlich knapp 18 Minuten mehr pro Tag mit „unorganisiertem Sport“ wie Kicken, Basketball- oder Federballspielen.

Jedoch: Quantität sei nicht Qualität, betonte Professor Alexander Woll: „Spielen im Freien, Fahrradfahren, Garten- oder Hausarbeit haben nicht dieselbe Intensität wie Training und Wettkämpfe im Verein.“ Geschlossene Vereine bedeuteten im Schnitt 28,5 Minuten weniger Sport pro Tag. „Wie sich der Wegfall von Sport in Schule und Verein langfristig auf die Motorik oder das Übergewicht auswirkt, wissen wir noch nicht.“

++ Einzelhandel pocht auf umfangreiche Entschädigung bei hartem Lockdown

(11.05 Uhr) Der Einzelhandel pocht bei einem harten Corona-Lockdown auf Entschädigungen, wie sie anderen Branchen seit November gewährt werden. „Wenn es zum Lockdown kommt, kann man uns eine entsprechende Entschädigung nicht versagen, das verlangt die Gleichbehandlung“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Wolfgang Puff, der „Augsburger Allgemeinen“ vom Freitag. Grundlage für Entschädigungsleistungen im Handel müsse der Rohertrag sein, forderte er.

„Sollten alle Geschäfte im Nonfood-Bereich geschlossen werden, drohen gewaltige Umsatzausfälle“, sagte Puff. Im gesamten Bundesgebiet sei mit Ausfällen in siebenstelliger Höhe zu rechnen.

Auch der Handelsverband Baden-Württemberg beklagt Umsatzeinbußen:

Auch der Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), warnte vor den negativen Folgen für den Handel bei einer Verschärfung von Corona-Maßnahmen. Eine drohende Schließung im Dezember „hätte bei oft mittelständischen Häusern dramatische Auswirkungen. Vor allem bei Unternehmen mit modischer Ware“, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium dem „Handelsblatt“.

Bareiß betonte die Bedeutung des Einzelhandels für die Innenstädte. „Die Corona-Pandemie entwickelt sich zum beispiellosen Konjunkturprogramm für die großen Online-Händler“, sagte er. Die Politik habe hier „eine große Verantwortung, die in Europa fast stationäre Struktur zu sichern“.

++ Heil macht Pflegekräften Hoffnung auf bundesweit bessere Bezahlung

(10.54 Uhr) Die Beschäftigten in der Altenpflege in Deutschland können im kommenden Jahr voraussichtlich bundesweit auf einheitlich bessere Bezahlung hoffen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte am Freitag im Bundestag an, dafür einen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklären zu wollen. Dieser Tarifvertrag war von der Gewerkschaft Verdi und kleineren Arbeitgeberverbänden ausgehandelt worden. Nun befassen sich die kirchlichen Dienstgeber in einem Konsultationsverfahren damit.

Eine Pflegekraft geht in einem Pflegeheim mit einer älteren Dame über einen Korridor. Künftig sollen Beschäftige in der Alten- und Krankenpflege besser bezahlt werden. (Foto: Christoph Schmidt / DPA)

Erwartet wird, dass der Tarifvertrag im kommenden Jahr nach monatelangem Ringen dann so breit getragen ist, dass er Heil vorgelegt werden kann mit dem Ziel der Allgemeinverbindlichkeitserklärung. Dann würde er in ganz Deutschland für die Altenpflege gelten. Heil erklärte, wenn dieser Antrag im kommenden Jahr vorliege, werde er ihn 2021 für allgemeinverbindlich erklären.

++ Gemeindetag: Stärkere Ausgangsbeschränkungen vor Weihnachten geplant

(10.19 Uhr) Die Kommunen halten die von der Regierung in Baden-Württemberg geplanten landesweiten Ausgangsbeschränkungen noch vor Weihnachten für dringend geboten.

„Uns fällt nichts anderes ein, als die Kontakte weiter zu beschränken“, sagte der Präsident des baden-württembergischen Gemeindetags, Roger Kehle, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Die Corona-Zahlen schießen in die Höhe.“

Wir können nicht immer warten, bis die anderen Länder und die Kanzlerin alles mitbeschließen. Roger Kehle, Präsident des baden-württembergischen Gemeindetags

Das Land wolle eine nächtliche Ausgangssperre und auch tagsüber Ausgangsbeschränkungen beschließen, die am kommenden Dienstag in Kraft treten sollen. Dies sei das Ergebnis eines Gesprächs zwischen kommunalen Landesverbänden und Regierungsvertretern am Donnerstag gewesen.

Er gehe davon aus, dass die grüne-schwarze Regierung die Maßnahmen am heutigen Freitag auf den Weg bringe und dann der Landtag sich am Montag in einer Sondersitzung damit befassen werde. „Wir können nicht immer warten, bis die anderen Länder und die Kanzlerin alles mitbeschließen“, sagte Kehle. Das gelte auch für den am Freitagmorgen verkündeten Lockdown für Baden-Württemberg nach Weihnachten bis mindestens 10. Januar.

++ Altmaier stellt höhere Corona-Hilfen in Aussicht

(10.13 Uhr) Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat höhere Corona-Hilfen im Fall eines harten Lockdowns in Aussicht gestellt.

Der CDU-Politiker machte am Freitag in einer Videoschalte mit Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) deutlich, es gehe etwa darum, bei den Überbrückungshilfen ab Januar den Förderhöchstbetrag zu erhöhen. Derzeit liegt dieser bei 200.000 Euro pro Monat. Dazu sei er in Gesprächen mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD).

Altmaier sagte, er gehe davon aus, dass man „zeitnah“ zu klaren Aussagen komme. Der Minister sprach mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen von einem exponentiellen Wachstum. „Und deshalb muss die Politik handeln.“

++ Baden-Württemberg geht nach Weihnachten in den Lockdown

(8.42 Uhr) Baden-Württemberg geht wegen der ungebremst steigenden Corona-Infektionen nach Weihnachten bis mindestens 10. Januar in den Lockdown. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte am Freitag an, zur Not eine gemeinsame Lösung mit den Nachbarländern Baden-Württembergs anstreben zu wollen, sofern keine bundeseinheitliche Lösung gefunden werden könne. Wie genau der Lockdown aussehen soll, blieb zunächst offen.

„Die Lage ist leider alarmierend“, betonte Kretschmann. „Wir haben Anzeichen für eine erneute exponentielle Zunahme der Neuinfektionen, deshalb müssen wir zwingend die Maßnahmen drastisch verschärfen.“

Landesregierung und Kommunale Landesverbände kämen gemeinsam zu der Einschätzung, dass ein harter Lockdown nach Weihnachten bis mindestens 10. Januar 2021 unerlässlich sei. Kretschmann sagte, er werde sich auf der für Sonntag anberaumten Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin entsprechend für einen solchen Schritt einsetzen. Falls man sich nicht auf eine einheitliche Lösung einigt, will der Südwesten mit den Nachbarländern voranschreiten.

Wegen stark steigender Corona-Neuinfektionen in ganz Baden-Württemberg kommt das grün-schwarze Kabinett am Freitag in Stuttgart zu einer Sondersitzung zusammen. Anschließend ist eine Pressekonferenz mit Kretschmann und Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) geplant. Hier lesen Sie mehr.

++ Sondersitzung: Gericht zweifelt an Corona-Allgemeinverfügungen

(7.34 Uhr) Wegen stark steigender Corona-Neuinfektionen in ganz Baden-Württemberg kommt das grün-schwarze Kabinett am Freitag in Stuttgart zu einer Sondersitzung zusammen. Anschließend ist eine Pressekonferenz mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) geplant. Ein Thema wird unter anderem eine Entscheidung des Karlsruher Verwaltungsgerichts vom Vorabend sein, das die Rechtmäßigkeit von Allgemeinverfügungen anzweifelt, mit denen Stadt- und Landkreise für Hotspots strengere Maßnahmen verhängen.

Die baden-württembergische Regierung hatte die Kommunen angewiesen, strengere Maßnahmen als in der landesweit gültigen Rechtsverordnung zu ergreifen, wenn an drei Tagen in Folge diese Sieben-Tages-Inzidenz bei 200 oder höher liegt. Solche Allgemeinverfügungen gelten beispielsweise in den Städten Mannheim und Pforzheim sowie in den Landkreisen Calw und Lörrach. Darin sind unter anderem nächtliche Ausgangsbeschränkungen, weitreichende Vorgaben zur Maskenpflicht sowie die Schließung etwa von Friseursalons geregelt.

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe teilte nun nach einem Eilverfahren konkret zu Pforzheim mit, dass solche Allgemeinverfügungen womöglich das falsche Instrument für solche weitreichenden Regeln seien. Weil sich diese auf das gesamte Stadtgebiet und auf verschiedenste Verhaltensweisen im öffentlichen Raum erstreckten, „seien die Grenzen für den Erlass einer Allgemeinverfügung wohl überschritten“, hieß es (Az.: 2 K 5102/20). Eine Allgemeinverfügung müsse aber einen „hinreichend (…) abgegrenzten“ Sachverhalt regeln. Diese Begrenzung könne zum Beispiel räumlicher oder zeitlicher Art sein. Allgemeinere Regelungen müssten in Form von sogenannten Rechtsnormen ergehen.

Anders als bei der formellen Frage hat das Gericht laut Mitteilung keine Zweifel beim Thema Ausgangsbeschränkung. „Eine weitgehende Kontaktbeschränkung sei angesichts einer hohen Inzidenz von aktuell mehr als 300 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern in Pforzheim und einem diffusen Infektionsgeschehen erforderlich“, hieß es.

++ Thüringen plant Ladenschließungen

(7.01 Uhr) Thüringen plant angesichts steigender Corona-Infektionszahlen Ladenschließungen und Distanzunterricht ab der ersten Klasse. Ab dem 19. Dezember sollen etliche Geschäfte schließen, wie die Staatskanzlei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Davon ausgenommen könnten demnach Lebensmittelgeschäfte und Geschäfte für den Grundbedarf sein. Die Landesregierung verwies auf eine entsprechende Regelung in Sachsen. Die Regelung gelte vorbehaltlich der Entscheidungen der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz.

In den Schulen soll für die Klassenstufen eins bis sechs Distanzunterricht eingeführt werden. Dies gelte vorerst am 21. und 22. Dezember 2020 sowie zwischen dem 4. und 10. Januar 2021. Bei Kindern der Klassenstufen eins bis vier soll eine schulische Betreuung angeboten werden, sollten sie nicht von den Eltern betreut werden können.

Über eine mögliche nächtliche Ausgangsbeschränkung will das Kabinett am Dienstag beraten. Dann soll auch klar sein, wie die Regelungen über Weihnachten und den Jahreswechsel aussehen werden.

++ US-Arzneimittelbehörde empfiehlt Biontech-Impfstoff

(6.47 Uhr) Eine Expertenkommission der US-Arzneimittelbehörde FDA hat eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer empfohlen. Das Gremium stimmte am Donnerstag in einer öffentlichen Sitzung für die Zulassung in den USA, die damit nun binnen weniger Tage beschlossen werden könnte.

Zwar ist das Votum des Expertengremiums nicht bindend. Es spricht aber alles dafür, dass der Biontech-Impfstoff bald eine Notfallzulassung erhält. Bereits am Dienstag hatte die FDA erklärt, sie stufe den Impfstoff als sicher und wirksam ein. Am Mittwoch kündigte das US-Gesundheitsministerium an, den Biontech-Impfstoff bereits ab Anfang kommender Woche in Krankenhäusern und Altenheimen einsetzen zu wollen.

Der Impfstoff ist bereits in Großbritannien, Kanada und weiteren Ländern zugelassen. In der EU läuft die Prüfung für eine Notfallzulassung.

Der Biontech-Impfstoff beruht auf der sogenannten mRNA-Technologie. Anders als bei herkömmlichen Impfstoffen werden hierbei nicht der Erreger oder Teile des Erregers gespritzt, sondern der genetische Bauplan des Erregers weitergegeben, so dass der Körper das Antigen selbst bildet und eine Immunantwort entwickelt.

++ Neue Höchstwerte - 598 Todesfälle an einem Tag

(6.34 Uhr) Die Zahl der binnen eines Tages an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldeten Corona-Neuinfektionen und die Todesfälle haben einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter übermittelten binnen 24 Stunden 29.875 Neuinfektionen, wie aus Zahlen vom Freitagmorgen hervorgeht. Das sind über 6000 mehr als am Vortag, als mit 23 679 Fällen ebenfalls ein Rekord erreicht worden war. Außerdem meldete das RKI am Freitag mit 598 neuen Todesfällen den zweiten Höchstwert binnen kurzer Zeit. Der bisher höchste Tagesstand von 590 Toten war am Mittwoch erreicht worden.

In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen erwartet wurde. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 20.970.

Insgesamt zählt das RKI seit Beginn der Pandemie 1.272.078 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 10.12., 0 Uhr). Nach Schätzungen sind rund 942.100 Menschen inzwischen genesen.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstag bei 1,03 (Vortag: 0,99). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 103 weitere Menschen anstecken. Der Wert schwankt seit einigen Wochen um 1 herum und bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

++ Baden-Württemberg verschärft Maßnahmen massiv

(6.27 Uhr) Baden-Württemberg will wegen der ungebremst steigenden Corona-Infektionen das öffentliche Leben im Land weiter herunterfahren. So seien unter anderem zu Anfang der kommenden Woche eine nächtliche Ausgangssperre sowie tagsüber Ausgangsbeschränkungen geplant, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart nach einem Gespräch der grün-schwarzen Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden am Donnerstag. Hier lesen Sie mehr.

++ Crailsheim überschreitet 300er-Marke

(21.53 Uhr) Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat Crailsheim einen Inzidenzwert von 300 überschritten. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 304,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist die Stadt aktuell negativer Spitzenreiter im Landkreis Schwäbisch Hall, der am Donnerstag auf eine Inzidenz von 133,2 kommt.

Als Hauptursache werden laut einer Pressemitteilung der Stadt vor allem Corona-Ausbrüche in Senioren- und Pflegeeinrichtungen ausgemacht. Von 31 Neuinfektionen am Mittwoch sind ein Drittel in Altenheimen aufgetreten. In den vergangenen Tagen ging teilweise sogar die Hälfte aller positiven Testungen in Crailsheim auf Pflegeheime zurück. Allerdings ist zuletzt auch eine Zunahme an Neuinfektionen in Unternehmen sowie vor allem in Familien festzustellen.

Als einer der größten Arbeitgeber in der Stadt hat die Rathausspitze entschieden, für die Verwaltung vom 23. bis 31. Dezember Betriebsferien anzuordnen und danach eine weitere Woche überwiegend im Homeoffice zu arbeiten. „Wir können nur allen anderen Arbeitgebern in der Stadt dazu raten, diesem Vorbild zu folgen und damit ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Angehörige zu schützen“, sagt Sozial- und Baubürgermeister Jörg Steuler.

Zum Schutz von Seniorinnen und Senioren appelliert die Stadtverwaltung zudem an die jüngeren Bürger auf Einkäufe des täglichen Bedarfs zwischen 8 und 12 Uhr zu verzichten. In diesem Zeitkorridor sollte es Menschen aus Risikogruppen ermöglicht werden, ohne größeres Gedränge einkaufen gehen zu können und damit unnötige Kontakte zu vermeiden.

++ Mehr als 4200 neue Corona-Fälle und 64 weitere Tote im Südwesten

(20.59 Uhr) Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 4208 Fälle gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind damit 179.154 Ansteckungen registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Donnerstag (Stand: 16 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg um 64. Insgesamt wurden bisher 3292 Corona-Tote im Südwesten gezählt. Als genesen gelten 125.715 Menschen.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 168,8 und damit nochmals höher als an den Vortagen. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt. 13 davon überschreiten die 200er-Marke pro 100 000 Einwohner, die Stadtkreise Heilbronn und Pforzheim liegen sogar über der 300er-Marke.

516 schwer an Covid-19 erkrankte Patienten mussten im Südwesten zuletzt auf Intensivstationen behandelt werden, 294 von ihnen wurden künstlich beatmet. Von derzeit 2904 verfügbaren Intensivbetten im Land sind fast 81 Prozent belegt.

++ EU-Gipfel macht Weg für Corona-Milliarden frei

(20.36 Uhr) Nach wochenlangem Streit haben die EU-Staaten den Weg für den nächsten Haushaltsplan und die milliardenschweren Corona-Hilfen doch noch freigemacht. Auf einem Gipfel in Brüssel billigten die Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend einen von der deutschen EU-Ratspräsidentschaft mit Ungarn und Polen ausgehandelten Kompromiss zur neuen Rechtsstaats-Klausel. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte für die Lösung geworben und kann damit einen Erfolg verbuchen.

Ungarn und Polen hatten das 1,8 Billionen Euro schwere Haushaltspaket für die nächsten sieben Jahre einschließlich 750 Milliarden Euro an Corona-Hilfen blockiert, weil sie mit dem Rechtsstaats-Mechanismus nicht einverstanden waren. Doch warten die von der Pandemie hart getroffenen EU-Staaten dringend auf das Geld. Der Gemeinschaft drohte ein ernster Dauerkonflikt. Nun können die Hilfen im nächsten Jahr fließen, sofern das Europaparlament zustimmt. Auch ein Nothaushalt 2021 bleibt der EU voraussichtlich erspart.

Der Kompromiss sieht eine Zusatzerklärung zu dem neuen Mechanismus vor, mit dem bestimmte Rechtsstaatsverstöße durch Kürzung von EU-Mitteln geahndet werden können. Darin ist unter anderem festgelegt, welche Möglichkeiten Ungarn und Polen haben, sich gegen die Anwendung der Regelung zu wehren. Eine davon ist eine Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof, was die Anwendung des Verfahrens deutlich hinauszögern könnte.

Beim zweiten zentralen Gipfelthema — der Verschärfung des EU-Klimaziels für 2030 — zeichnete sich nach Angaben aus EU-Kreisen Unterstützung ab. Die vorbereitete Gipfelerklärung sieht vor, dass die EU bis 2030 ihre Treibhausgase um 55 Prozent senkt, im Vergleich zu 1990. Bisher ist das Ziel minus 40 Prozent. Auch dies wäre international ein wichtiges Zeichen. Doch wurde zunächst noch kein Beschluss zum Klimaziel gefasst.

Schneller ging die Einigung auf eine abgestimmte Linie im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Insbesondere bei den möglichen Lockerungen der bisherigen Reisebeschränkungen wolle man zusammenarbeiten — sobald es die gesundheitliche Situation erlaube. Wenn bald Impfstoffe eingesetzt werden könnten, heiße das nicht, „dass die Pandemie vorbei ist“. Von der EU-Kommission erwarte man Empfehlungen zu Verwendung und gegenseitiger Anerkennung von Antigen-Schnelltests. Auch ein gemeinsamer Ansatz für Impfpässe soll entwickelt werden.

++ Sondersitzung des Südwest-Kabinetts zur Corona-Lage

(20.12 Uhr) Angesichts stark steigender Corona-Neuinfektionen in ganz Baden-Württemberg kommt das grün-schwarze Kabinett am Freitag in Stuttgart zu einer Sondersitzung zusammen. Anschließend ist eine Pressekonferenz mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) geplant, wie das Staatsministerium am Donnerstagabend weiter mitteilte.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen war zuvor innerhalb eines Tages um 4208 Fälle auf insgesamt 179.154 Ansteckungen gestiegen. Landesweit lag der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 168,8 und damit nochmals höher als an den Vortagen.

