Corona-Newsblog: Bundestag trifft sich unter Isolations-Bedingungen

10 Uhr - Bundestag tagt unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen

Der Bundestag will im Laufe des Tages die am Montag vom Bundeskabinett beschlossenen Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise verabschieden. Dazu soll eine Ausnahme von der Schuldenbremse gemacht werden, um eine Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro zu ermöglichen.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat die Bedeutung eines funktionsfähigen Bundestags auch in der Corona-Krise hervorgehoben. „Wir sind uns fraktktionsübergreifend einig, die Handlungsfähigkeit dieses Verfassungsorgans unter allen Umständen zu wahren und gleichzeitig das Infektionsrisiko so weit wie irgend möglich zu minimieren“, sagte er am Mittwochmorgen zu Beginn der Bundestagssitzung.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nahm an der Sitzung nicht teil, da sie sich in häuslicher Quarantäne befindet. Der erste Test auf eine Corona-Infizierung war negativ. Die Kanzlerin wurde von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) vertreten.

Die Abgeordneten saßen im Plenum weiter auseinander als üblich, auf vielen Sitzen lagen Schilder mit der Aufschrift „Bitte freilassen“. „Jeder sieht es: Wir tagen unter außergewöhnlichen Umständen“, sagte Schäuble.

In der Debatte um die Corona-Krise drängt die FDP darauf, die aktuellen Maßnahmen nicht länger als nötig aufrechtzuerhalten. Die aktuellen Freiheitsbeschränkungen seien zwar verhältnismäßig, sagte Partei- und Fraktionschef Christian Lindner.

darauf, die aktuellen Maßnahmen nicht länger als nötig aufrechtzuerhalten. Die aktuellen Freiheitsbeschränkungen seien zwar verhältnismäßig, sagte Partei- und Fraktionschef Christian Lindner. Angesichts der Bedrohung durch die Corona-Pandemie hat sich die AfD entschlossen, die Not-Maßnahmen der Bundesregierung im Wesentlichen mitzutragen. „Zusammenstehen ist jetzt erste Bürgerpflicht“, sagte der Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland

entschlossen, die Not-Maßnahmen der Bundesregierung im Wesentlichen mitzutragen. „Zusammenstehen ist jetzt erste Bürgerpflicht“, sagte der Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland Deutschland wird nach den Worten von Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen. „Wenn wir in den nächsten Wochen zusammenhalten, gemeinsam kämpfen, solidarisch sind, bin ich überzeugt, dass unser Land nach Corona ein besseres sein wird“, sagte Brinkhaus

09.14 Uhr - Oberschwabenklinik sucht Schutzausrüstung über Facebook

Auf der Suche nach Masken und Kittel geht die Ravensburger Oberschwabenklinik ungewöhnliche Wege. Über einen Facebook-Aufruf hat das Krankenhaus zur Mithilfe aufgerufen. Inzwischen wurde der Post mehr als 2.200 mal geteilt und 100 mal kommentiert.

Die Voraussetzung für das Material: "Originalverpackt und CE-zertifiziert", so die Klinik in ihrem Aufruf. Inzwischen sind wohl auch einige Angebote eingegangen. Die Oberschwabenklinik bedankt sich bei den Einsendern und bittet um etwas Zeit.

Wörtlich heißt es: "Wir sind tief berührt von den vielen Zuschriften, die uns aktuell erreichen. Allerdings brauchen wir ein bisschen Zeit, um diese zu sammeln und mit unserem Bedarf abzugleichen."

08.57 Uhr - Lage auf deutschen Intensivstationen noch relativ entspannt

Die Lage auf den deutschen Intensivstationen ist nach Angaben von Intensivmedizinern und Deutscher Krankenhausgesellschaft (DKG) insgesamt noch entspannt, aber regional sehr unterschiedlich.

„Im Moment geht es noch. Wir spüren so langsam, dass doch mehr Patienten mit Covid-19-Erkrankung reinkommen“, sagt Uwe Janssens, Chefarzt für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin am St.-Antonius-Hospital in Eschweiler. Dies seien aber nicht unbedingt alles Schwersterkrankte. „Das sind tatsächlich viele Ältere mit dem klassischen Krankheitsbild, Fieber, Lungenentzündung“. Die Lage sei auch regional sehr unterschiedlich.

Die große Welle von Schwerkranken wird aber noch kommen, schätzungsweise in acht bis zehn Tagen. Gernot Marx, Sprecher des Arbeitskreises Intensivmedizin der DGAI

Regionale Unterschiede sieht auch die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI). Kleinere Krankenhäuser hätten weniger und oft einzelne Patienten, sagte Gernot Marx, Sprecher des Arbeitskreises Intensivmedizin der DGAI und Chefarzt der Klinik für Operative Intensivmedizin am Universitätsklinikum Aachen. „Die große Welle von Schwerkranken wird aber noch kommen, schätzungsweise in acht bis zehn Tagen.“ Es sei schwer zu sagen, wann der Höhepunkt zu erwarten sei.

8.30 Uhr - Weltweit stehen Flugzeuge still

Die Corona-Pandemie hat die internationalen Fluggesellschaften nach Auffassung ihres Dachverbandes IATA in die schlimmste Krise ihrer Geschichte gestürzt. Im laufenden Jahr könnten die Umsätze weltweit um bis zu 44 Prozent des Vorjahresvolumens einbrechen, wie der Verband am Dienstag in Genf mitteilte.

Rund 2,7 Millionen Jobs stünden in der Industrie auf dem Spiel, warnte IATA-Generalsekretär Alexandre de Juniac und verlangte massive Finanzhilfen. An Europas Himmel finden derweil immer weniger Flüge statt.

Am Montag gab es laut Eurocontrol nur noch 6.837 kontrollierte Flüge und damit weniger als ein Viertel eines vergleichbaren Tages im vergangenen Jahr.

6.30 Uhr - Katastrophenschutz: Diese Vorbereitung laufen jetzt

Notunterkünfte oder Essen für Helfer, der Aufbau von provisorischen Krankenhäusern oder Transporte wichtiger Schutzkleidung: Hilfsorganisationen im Land bereiten sich auf größere Einsätze in den kommenden Wochen vor. Diese könnten nötig werden, wenn die Zahl der Corona-Patienten weiter so stark ansteigt. Den Katastrophenalarm will Baden-Württemberg weiter vorerst nicht auslösen.

Ein solcher Alarm bedeutet vor allem: Ein zentraler Krisenstab im Innenministerium übernimmt die Planung und Leitung aller Maßnahmen. Derzeit arbeiten im Südwesten mehrere ähnliche Stäbe sowohl im Staats- als auch im Innen- und Gesundheitsministerium. Das funktioniere ebenso gut, so das Argument.

6.20 Uhr - 3D-Druck für Corona Schutzmaßnahmen

Der Knappheit an Schutz-Ausrüstung durch Engagement und Ideenreichtum begegnen ist Sinn der Aktion: Der Frittlinger Daniel Merkler koordiniert Leute, die einen 3D-Drucker zuhause oder momentan unbenutzt in der Firma stehen haben, und die gern etwas Unterstützendes in der Coronakrise damit tun wollen. Sie drucken die Halterungen für Plexiglas-Schutzschilder für Menschen im medizinischen oder pflegenden Bereich. Die Plexiglasscheiben schneidet eine Firma. Alles auf ehrenamtlicher Basis.

6.10 Uhr - Textilbranche vernetzt sich für Produktion von Schutzkleidung

Die Textil- und Modeindustrie vernetzt sich nach Angaben ihres Verbandes, um angesichts der Coronavirus-Pandemie ihre Produktion auf Schutzausrüstung umzustellen. „Es wurden inzwischen verschiedene Netzwerke gegründet, um Hersteller zentraler Zulieferprodukte mit Fertigungsfirmen zusammenzubringen“, sagte eine Sprecherin des Gesamtverbandes der deutschen Textil- und Modeindustrie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Sowohl national als auch europaweit würden sich dem Verband zufolge neue Lieferketten zur Herstellung von Schutzausrüstung bilden. Ob die Produkte dann auch in medizinischen Einrichtungen eingesetzt werden, hänge allerdings von den staatlichen Marktüberwachungsbehörden und Beschaffungsstellen ab. Dafür brauche die Ausrüstung erst eine Zertifizierung.

Im Gesamtverband der deutschen Textilindustrie sind nach eigenen Angaben 1400 Unternehmen organisiert. Rund ein Drittel davon seien Bekleidungsmarken. Zuletzt hatte die Branche in Deutschland rund 135 000 Mitarbeiter.

6 Uhr - Ulmer Bundeswehrkrankenhaus bereit sich auf Corona-Patienten vor

Das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm bereitet sich auf einen möglichen deutlichen Anstieg von Covid-19-Patienten vor. Derzeit könnten in der Intensivmedizin rund 30 Patienten aufgenommen werden, sagte der Leiter der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie, Oberstarzt Matthias Helm.

Weitere zehn Betten würden in der nächsten Zeit bereitgestellt. Je nach Entwicklung und Verlauf der Corona-Krise könnten auch noch andere Stationen für infizierte Patienten freigeräumt werden. Insgesamt hat die Klinik in Ulm knapp 500 Betten.

Wir haben alle Szenarien durchgespielt. Oberstarzt Matthias Helm

Die Vorbereitungen würden in Absprache mit anderen Krankenhäusern in der Region sowie mit dem eigenen Landkreis und den benachbarten bayrischen Behörden getroffen, sagte Helm. „Wir helfen uns gegenseitig aus.“ Noch könne niemand sagen, wie sich die Lage in der nahen Zukunft entwickle. „Wir haben alle Szenarien durchgespielt.“

Allerdings arbeite er mit einem hochmotivierten Team, das beispielsweise durch Auslandseinsätze bereits Erfahrungen in Extremsituationen gesammelt habe. „Deswegen ist bei uns auch eine gewisse Ruhe und Professionalität vorhanden.“

Das waren die letzten Meldungen von Montag, 23. März:

22.39 Uhr - So wird in der Fieberambulanz Friedrichshafen untersucht

Wer schwere Corona-Symptome aufweist, wird von seinem Hausarzt in die Fieberambulanz überwiesen. Hier werden Patienten im Zehn-Minuten-Takt untersucht. Und teilweise getestet.

Wie das abläuft, lesen Sie hier.

21.41 Uhr - So steht es um das Brenzpark Open Air in Heidenheim

Musiker und Veranstalter Siggi Schwarz lässt sich seinen Optimismus nicht nehmen. Der Kartenverkauf läuft bislang für die Konzerte von The Boss Hoss und Angelo Kelly gut.

Aber kann das Open Air überhaupt stattfinden? Hier lesen Sie die aktuelle Lage dazu.

21.08 Uhr - Nach Verwirrung um Coronavirus-Tests: Proben sind fast alle analysiert

In einer Zwischenbilanz der Proben sagte Müller am Abend, fast alle Proben seien analysiert und rund 12 Prozent der Patienten positiv getestet worden. Bei 2000 Proben entspricht das einer Zahl von rund 240.

Der Anteil positiver Patienten unterscheide sich bei den nachträglich gemessenen Proben nicht auffällig von an anderen Tagen in der Kalenderwoche durchgeführten Tests. Das zeige, dass die Empfindlichkeit der Messung nicht auffällig nachgelassen habe. Da ein Abbau der Viren in den Proben aber nicht ausgeschlossen werden könne, sollten Patienten bei einem negativen Ergebnis eine neue Probe einsenden, wenn sie noch krank sind.

