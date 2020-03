Corona-Newsblog: Bundesregierung plant Neuverschuldung, Mieter dürfen auf Hilfe hoffen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 13.957 (¹ - Stand: 21.3., 9 Uhr), 19.848 (³)

Geheilte Deutschland: 180 (²,³)

Kritische Fälle Deutschland: 2 (²,³)

Todesfälle Deutschland: 68 (²,³) Stand: 21.3., 9 Uhr

Infizierte Baden-Württemberg: 3.665 (⁴ - Stand: 20.3., 15 Uhr)

Todesfälle Baden-Württemberg: 17 (⁴ - Stand: 20.3., 15 Uhr)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Das Wichtigste im Überblick:

Bundesregierung plant Neuverschuldung von 150 Milliarden Euro

Neun Coronavirus-Todesfälle in Würzburger Pflegeheim

917 neue Fälle im Südwesten

Bayern verhängt Ausgangsbeschränkungen

Baden-Württemberg verbietet Menschengruppen im öffentlichen Raum

Handelsverband fordert klare Regeln für Supermärkte

Wegen der Dynamik der Fallzahlen, unterschiedlicher Meldewege und Erfassungsmethoden gibt es Diskrepanzen zwischen weltweiten, bundesweiten und regionalen Daten.

10.30 Uhr: Bundesregierung plant Neuverschuldung von 150 Milliarden Euro

Zur Linderung der Folgen der Corona-Pandemie plant die Bundesregierung in diesem Jahr eine Neuverschuldung von insgesamt 150 Milliarden Euro. Nach dpa-Informationen plant die Bundesregierung einen Nachtragshaushalt für 2020. Sie will auch die Notfallregelung in der Schuldenbremse ziehen. So soll ermöglicht werden, dass sich der Bund in der Corona-Krise deutlich höher verschuldet als bisher erlaubt.

10 Uhr: Bäcker wendet sich mit tränenerstickter Stimme an die Kunden

Mit einem eindringlichen Appell an Kunden und Politik hat ein Bäcker aus Hannover binnen Stunden Hunderttausende Menschen auf Facebook erreicht. „Der Mittelstand wird fallen gelassen. Es ist eine Katastrophe“, sagte Gerhard Bosselmann, der Inhaber der Bäckereikette Bosselmann, in einem Facebook-Video. So würden die versprochenen Förderungen der Bundesregierung nicht bei den kleinen Unternehmen ankommen. Hier geht es zum Video.

9.30 Uhr: Mieter könnten geschützt werden

In der Bundesregierung werden bereits Hilfen für Mieter erwogen, die wegen der Corona-Krise ihre Wohnungsmiete nicht mehr zahlen können. „Dies gilt für Mieterinnen und Mieter von Wohnraum ebenso wie für Gewerbemieterinnen und -mieter“, sagte ein Sprecher des Justizministeriums den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Ministeriumssprecher Rüdiger Petz, wer heute zwei Monate hintereinander seine Miete nicht zahle, dem könne fristlos gekündigt werden. „Wir wollen das ändern und arbeiten daran, dass niemand seine Wohnung verliert.“

8.30 Uhr: Krisenstäbe arbeiten auch am Wochenende

Vor dem für Montag geplanten Kabinettsbeschluss zu beispiellosen Milliardenhilfen zur Abfederung der Corona-Krise beraten Regierung und Parlament. Es werde gesonderte Beratungsformate zwischen den zuständigen Bundesministern und Fraktionen geben, heißt es in einem Schreiben des Parlamentarischen Geschäftsführers der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), an die Abgeordneten von CDU/CSU. Am Dienstag wollen die Fraktionen beraten, am Mittwoch sollen die erforderlichen Gesetze den Bundestag passieren. Schon am Sonntag will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Bundesländern über die weiteren Schritte sprechen.

