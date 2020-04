Corona-Newsblog: Bund will Öffnung von Geschäften bis 800 Quadratmeter ermöglichen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 127.584 (¹), 132.210 (³)

Geheilte Deutschland: 72.600 (¹)

Todesfälle Deutschland: 3254 (¹), 3495 (³)

Bestätigte Infizierte Baden-Württemberg: 25.289 (⁴)

Todesfälle Baden-Württemberg: 756 (⁴)

Bestätigte Geheilte Baden-Württemberg: 11.952 (⁴)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Die Lage im Überblick:

Die aktuelle Entwicklung des Tages:

16.09 Uhr - Kreise: Bund und Länder wollen Masken in Handel und ÖPNV empfehlen

Im Kampf gegen das Coronavirus wollen Bund und Länder das Tragen von Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel "dringend" empfehlen.

Eine generelle bundesweite Maskenpflicht soll es demnach aber nicht geben, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin erfuhr.

15.18 Uhr: Bund will Öffnung von Geschäften bis 800 Quadratmeter ermöglichen

Der Bund will die Öffnung von Geschäften bis zu einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder ermöglichen. Das sieht eine Beschlussvorlage des Corona-Kabinetts für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Danach könnten die Länder solchen Geschäften unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen womöglich schon am kommenden Montag wieder die Öffnung erlauben. Die seit Wochen geltenden harten Kontaktbeschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus sollen grundsätzlich bis 3. Mai verlängert werden.

Merkel beriet am Mittwochnachmittag (seit 14 Uhr) mit den Ministerpräsident in einer Schaltkonferenz über die Details. Nicht ausgeschlossen war, dass es etwa bei den Regelungen zur Wiederöffnung der Schulen harte Auseinandersetzungen mit einzelnen Ländern geben könnte. Alle Seiten waren aber bemüht, auch hier eine weitgehend einheitliche Regelung zu finden.

Nach der Beschlussvorlage des Bundes sollen unabhängig von der Verkaufsfläche Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen wieder öffnen dürfen. Unter gleichen Auflagen soll das auch für Kultureinrichtungen wie Bibliotheken und Archive sowie zoologische und botanische Gärten gelten.

Unter jenen Dienstleistungsbetrieben, bei denen körperliche Nähe unabdingbar sei, „sollen sich zunächst Friseurbetriebe darauf vorbereiten“, unter bestimmten Auflagen sowie „unter Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung den Betrieb am 4. Mai wieder aufzunehmen“. Restaurants, Bars und Kneipen sollen wie bisher grundsätzlich geschlossen bleiben.

Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Synagogen sowie religiöse Feierlichkeiten und Veranstaltungen sowie Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sollen nach den Vorstellungen des Bundes untersagt bleiben. Hotels sollten auch weiterhin „nur für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung“ stehen.

14.37 Uhr: Rund jeder dritte Betrieb schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit

Was keine Finanzkrise und kein Staatsschuldenproblem jemals schaffte, hat das Coronavirus erreicht: Rund ein Drittel aller dazu berechtigten Unternehmen haben für ihre Mitarbeiter oder einen Teil davon Kurzarbeit angemeldet.

Die Zahl der anzeigenden Betriebe sei gemessen an der Vorwoche um zwölf Prozent auf 725.000 gestiegen, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Ende 2019 waren insgesamt knapp 2,2 Millionen Betriebe in Deutschland registriert, die mindestens einen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten haben und damit zur Kurzarbeit berechtigt sind. Hier geht es zur Meldung.

14.12 Uhr: Seehofer verlängert Grenzkontrollen um 20 Tage

Die seit März wegen der Corona-Pandemie geltenden Kontrollen an den deutschen Grenzen werden bis Anfang Mai verlängert. Die Maßnahme, die den Reiseverkehr von und nach Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz betrifft, gilt für weitere 20 Tage bis zum 4. Mai, wie ein Sprecher von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch in Berlin sagte. Über die Details will Seehofer nun mit seinen Länderkollegen beraten.

Betroffen sind nicht alle Außengrenzen Deutschlands. Kontrolliert werde dort, wo es besondere Erfordernisse gebe und die betroffenen Bundesländer diese Maßnahmen unterstützen, sagte der Sprecher. Das gilt etwa dann, wenn es in einem der Nachbarländer Corona-Risikogebiete gibt.

In Lindau hat es zuletzt Verwirrung darüber gegeben, unter welchen Umständen getrennte Paare an der deutsch-österreichischen Grenze zusammenkommen dürfen (plus).

Am deutsch-französischen Grenzübergang in Kehl: Die in der Corona-Krise eingeführten Kontrollen sollen für weitere 20 Tage gelten. (Foto: Uli Deck / DPA)

13.52 Uhr: Lucha: „Luftbrücke für Schutzausrüstung aus China eingerichtet“

Die Landesregierung will die Einfuhr von Corona-Schutzausrüstung aus China beschleunigen. „Seit dem 9. April besteht eine Luftbrücke, die wir gemeinsam für Baden-Württemberg und Sachsen eingerichtet haben“, teilte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart mit.

„Nahezu täglich kommen im Zwischenlager in Stuttgart Masken, Brillen und Schutzanzüge an.“

Den Angaben zufolge sind in dem Zwischenlager via Frankfurt und München eine halbe Million OP-Masken, 130.000 Schutzbrillen, 85.000 FFP2-Masken sowie 60.000 Schutzanzüge angekommen. Weitere Ware sei im Lager in Shanghai.

Allein in dieser Woche starten demnach mindestens sechs Flugzeuge in Shanghai. „Wir werden die Schutzausrüstung umgehend über unseren Spediteur im Land verteilen und an unsere Partner im Gesundheitswesen ausliefern lassen“, kündigte Lucha an.

13.16 Uhr: Knapp jeder zweite Beatmungsplatz im Südwesten ist derzeit frei

Obwohl in diesen Tagen der Höhepunkt der Corona-Krise erwartet wurde, ist knapp die Hälfte der Beatmungsplätze auf Intensivstationen in Baden-Württemberg derzeit nicht belegt. Das Land verfügt aktuell über 3140 solcher Beatmungsplätze; davon sind 1495 frei. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Außerhalb von Intensivstationen seien 788 weitere Beatmungsplätze vorhanden, wie zum Beispiel Beatmungsgeräte in OPs. Von diesen sind sogar noch 684 frei, um etwa Patienten mit weniger schweren Verläufen zu behandeln.

„Es ist gut, dass wir derzeit - von vereinzelten lokalen Engpässen abgesehen - noch ausreichend freie Beatmungskapazitäten in den Intensivstationen haben“ sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne), der für Ostern mit einem „gewissen Peak an Behandlungen“ gerechnet hatte. „Das ist mit Sicherheit ganz wesentlich ein Erfolg der eingeleiteten gravierenden Maßnahmen.“ Allerdings dürfe weiterhin keinesfalls Entwarnung gegeben werden.

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) (Foto: Andrea Pauly)

12.10 Uhr: Bundespressekonferenz: Aktuelle Fragen zur Corona-Krise

Derzeit läuft die Bundespressekonferenz, in der Pressevertreter aus ganz Deutschland Fragen an den Regierungssprecher und Vertreter der Ministerien stellen. Hier fassen wir die Fragen und Antworten zusammen:

Frage: Wie ist der aktuelle Stand bei der Aufnahme der 50 Kinder, die aus Griechenland aufgenommen werden sollen?

Björn Grünewälder, Pressesprecher im Bundesministerium des Innern: 58 Kinder werden Ende der Woche nach Niedersachsen gebracht, dort bleiben sie in 14-tägige Quarantäne. Von dort werden sie auf die Bundesländer verteilt. Es gebe eine hohe Bereitschaft zur Aufnahme. Die Verteilung werde erst entschieden, wenn die Kinder hier sind. Die 58 Kinder seien erst der Anfang, die Bundesregierung habe bereits Anfang März erklärt, "im Rahmen einer europäischen Lösung" 350 Kinder aufnehmen zu wollen. "Wir erwarten von den übrigen europäischen Staaten, dass sie ihren Beitrag leisten". Die Kinder seien unbegleitet, unter 14 Jahre alt und vermutlich vor allem aus dem Lager Moria auf Lesbos.

Frage: Wie werden die Förderprogramme der KfW angenommen?

Korbinian Wagner, Pressereferent im Wirtschaftsministerium: Derzeit sind 9000 Bewilligungen über 4,6 Milliarden Euro für die KfW-Förderung ausgesprochen worden. Im Sofortprogramm für Einmalzahlungen für drei Monate von bis zu 15.000 Euro sei eine Million Anträge bewilligt worden, das Volumen liege bei rund 8 Milliarden Euro.

Frage: Gibt es aktuelle Zahlen zu Rückholaktionen für deutsche Urlauber?

Maria Adebahr, Sprecherin des Auswärtigen Amts: Stand heute Mittag seien insgesamt 230.000 Deutsche aus dem Ausland nach Hause geflogen worden aus 62 Ländern, zuletzt aus sechs karibischen Inselstaaten. Außerdem wurden 5000 EU-Bürger und 2000 Drittstaatler an Bord genommen, darunter aus den USA oder aus Israel.

Frage: Werden die Einschränkungen an den deutschen Grenzen weitergeführt?

Björn Grünewälder, Pressesprecher im Bundesministerium des Innern: "Die Grenzkontrollen werden um weitere zwei Wochen an den deutschen Binnengrenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich und Luxemburg fortgeführt." Die Einreisebeschränkungen würden noch bis zum 4. Mai an den Grenzen kontrolliert werden.

Frage: Ist eine Lockerung der Maßnahmen möglich, auch im Hinblick auf den Ramadan?

Björn Grünewälder, Pressesprecher im Bundesministerium des Innern: Im Moment gebe es keinen Anlass, die Maßnahmen zu ändern - auch wenn es schwer falle, wie man zu Ostern gesehen habe.

Frage: Wie weit ist die Tracing-App? Kommt sie in absehbarer Zeit?

Hanno Kautz, Pressesprecher des Bundesgesundheitsministeriums: Die App werde gerade vom Robert-Koch-Institut getestet, da müssten derzeit aber noch Datensicherheitsaspekte geklärt werden. Bevor das nicht geklärt sei, werde die nicht aktiv sein. "Wir hoffen, so schnell wie möglich."

Frage: Hat sich durch die Einschätzung der Leopoldina die Haltung der Kanzlerin geändert in der Frage, welche Schüler zuerst wieder zurück in die Schule gehen dürfen?

Regierungssprecher Steffen Seibert: Der Umgang mit Kindergärten und Schulen sei sicher "mit das Schwierigste, was zu entscheiden ist". Die Schulen seien in der Kompetenz der Länder. Er werde einer Entscheidung heute nicht vorgreifen.

Frage: Welche Rolle spielt die Einschätzung der Leopoldina?

Regierungssprecher Steffen Seibert: Sie sei wichtig und gründlich ausgewertet worden, aber die Entscheidungen müssten letztendlich politisch getroffen werden.

Frage: Wie ist der aktuelle Stand bei der Zahl der freien Intensivbetten? Wo liegt die Reproduktionszahl aktuell und welche Rolle spielt sie?

Hanno Kautz, Pressesprecher des Bundesgesundheitsministeriums: Die R-Zahl liegt aktuell bei zwischen 0,8 und 1,2. Es gibt derzeit 10.000 freie Intensivbetten und 10.000 freie Beatmungsplätze, Es gibt nun den vierten Tag in Folge einen Rückgang der Neuinfektionen, das könne aber auch an Meldeverzögerungen liegen. "Wenn wir die absolute Zahl in Deutschland und die hohe Dunkelziffer sehen, müssen wir sagen: 1,5 Prozent der Bevölkerung sind infiziert. Wir stehen immer noch am Anfang der Epidemie."

Frage: Wie wichtig ist es, dass alle Bundesländer gemeinsam handeln?

Regierungssprecher Steffen Seibert: Es kann in Nuancen unterschiedliche Regelungen geben, aber im Grundgerüst des Regelwerks soll man sich ab heute einig sein.

Frage: Kommt das Corona-Kabinett zu dem Schluss, dass die posititven Tendenzen bei den Infektionenszahlen reichen, um gewisse Lockerungen zu ermöglichen?

Regierungssprecher Steffen Seibert: Das Wichtige heute ist die Besprechung zwischen Bund und Ländern, das Reglement liegt auf den Leitlinien, die Bund und Länder ausgearbeitet haben und konkretisiert haben. Er werde der Entscheidung nicht vorgreifen. Das Endergebnis sei entscheidend, nicht die Position des Bundes.

Frage: Wie ist der Stand bei der Beschaffung von Schutzmasken für die Bundesrepublik?

Laut Hanno Kautz, Pressesprecher des Bundesgesundheitsministeriums, sind seit vergangener Woche 80 Millionen medizinische Masken angekommen. Er sieht die BRD auf „ganz gutem Weg“ bei der Beschaffung für medizinische Schutzausrüstung.

11.52 Uhr - Landesposaunentag in Ulm auf 2021 verschoben

Eigentlich sollte der Landesposaunentag am Ende Juni in Ulm stattfinden. Doch dann kam die Corona-Pandemie. Jetzt ändert das Evangelische Jugendwerk den Rhythmus komplett.

Wie die Verantwortlichen des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (EJW) am Mittwoch mitteilen, wird deshalb der geplante Landesposaunentag auf 2021 verschoben und soll am 3. und 4. Juli stattfinden. Die Entscheidung sei zusammen mit dem CVJM Ulm und in Rücksprache mit der Stadt Ulm beschlossen worden, heißt es.

10.41 Uhr - Bund für Verlängerung von Kontaktbeschränkung bis 3. Mai

Der Bund will den Ländern vorschlagen, die bestehenden Kontaktbeschränkungen für die Bürger noch mindestens bis zum 3. Mai aufrecht zu erhalten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch nach einer Schaltkonferenz des Kanzleramts mit den Staatskanzleichefs der Länder vom Dienstag. Ein Eckpunktepapier mit entsprechenden Empfehlungen sollte am Mittwoch (ab 10.30 Uhr) in den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Mitgliedern des Corona-Kabinetts beschlossen werden. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung und die "Süddeutsche Zeitung" über Ergebnisse der Schaltkonferenz berichtet.

Merkel wollte im Corona-Kabinett demnach einen Beschlussvorschlag des Bundes vorbereiten, der am Nachmittag (14 Uhr) bei der Videokonferenz der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten diskutiert und voraussichtlich verändert werde, hieß es weiter. Zugleich wurde aus Bundessicht betont, bei möglichen schrittweisen Öffnungen im Schulbereich sei ein abgestimmtes Vorgehen wichtig.

8.28 Uhr - Lehrerpräsident: Schulstart nächste Woche „definitiv nicht“ sinnvoll

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, hat sich erneut gegen einen flächendeckenden Schulstart direkt nach den Osterferien ausgesprochen. „Nein, definitiv nicht“, sagte Meidinger am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“ auf die Frage, ob er es für verantwortungsvoll hielte, wenn Schülerinnen und Schüler am Montag in ihre Klassenzimmer zurückkehren würden. Man müsse den Schulen Zeit geben, um etwa Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln vorzubereiten und um Klassenräume dementsprechend anders zu möblieren, betonte er. „Da brauchen wir schon 'ne Woche, bis wir das alles hinkriegen.“

Wenn es zu einer Lockerung des Lockdowns komme, müsse überlegt werden, wie Schulen „sinnvoll schrittweise“ wieder öffnen könnten, sagte Meidinger mit Blick auf die Beratungen zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten am Nachmittag. „Das kann sicher nur für einzelne Jahrgangsstufen geschehen, weil wir ja kleinere Gruppengrößen bilden müssen.“

8.09 Uhr - So erlebt ein Senior im Allgäu den neuen Alltag

In der Corona-Krise gelten Alte und Vorerkrankte als Risikogruppe. Vor allem in Pflegeheimen werden sie nun besonders isoliert und dürfen nur in Ausnahmesituationen raus. Doch was macht das mit den Menschen? Ein Senior aus Leutkirch erzählt, was sich für ihn geändert hat.

7.55 Uhr - Kann das Coronavirus Geheilte erneut treffen?

Ein Patient wird nach negativem Virus-Test als geheilt entlassen. Tage später zeigt ein erneuter Test: Das Virus ist da. Wie kann das sein? Die Erklärung ist vermutlich einfach - und Grund zu Besorgnis gibt es nicht.

Was die Experten dazu sagen.

7.38 Uhr - Das Rätsel um die hohe Zahl infizierter Flüchtlinge in Ellwangen

Warum infizierten sich in der Landeserstaufnahme in Ellwangen Flüchtlinge in rasantem Tempo mit dem Coronavirus? Die Behörden auf der Ostalb beteuern, dass sie alles getan haben, um genau diese Entwicklung zu verhindern.

Hier lesen Sie mehr.

7:04 Uhr - Fußballclubs setzen auf kreative Spendenaktionen

Das Corona-Virus zwingt den Fußball zu einer Zwangspause. Die Unterbrechung bedeutet auch, dass die Clubs auf TV-Gelder und Zuschauereinnahmen verzichten müssen. Die Krise trifft kleine Vereine in der 3. Liga und der Regionalliga besonders hart.

Einige Clubs versuchen, sich mit kreativen Aktionen über Wasser zu halten.

6:24 Uhr - Mehr als 2200 Tote in den USA in 24 Stunden

In den USA ist innerhalb von 24 Stunden die weltweite Rekordzahl von mehr als 2200 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Laut einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität vom Dienstagabend (Ortszeit) starben seit dem Vortag 2228 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Die Gesamtzahl der Todesopfer durch das Coronavirus in den USA stieg damit auf mehr als 25.700.

Präsident Donald Trump stoppt US-Beiträge an die WHO. (Foto: Alex Brandon / DPA)

5:11 Uhr - Trump dreht WHO den Geldhahn zu

Mitten in der Coronavirus-Pandemie hat US-Präsident Donald Trump einen Stopp der Beitragszahlungen für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) veranlasst. Trump machte die Organisation für die Vielzahl an Toten mitverantwortlich.

Durch das Missmanagement der WHO und deren Vertrauen auf Angaben aus China habe sich die Epidemie dramatisch verschlimmert und rund um die Welt verbreitet, sagte Trump im Rosengarten des Weißen Hauses. Seine Regierung werde in den kommenden 60 bis 90 Tagen prüfen, welche Rolle die WHO bei der „schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus“ gespielt habe. So lange lägen die Zahlungen auf Eis.

Markus Söder (CSU) blickt in die Kamera. (Foto: Sven Hoppe / DPA)

Die letzten Meldungen vom Vorabend:

22.20 Uhr - Söder lehnt wegen Corona-Krise zeitnahe Schulöffnungen ab

Anders als einige Bundesländer lehnt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine zeitnahe Öffnung der Schulen nach den Osterferien wegen der Corona-Pandemie ab. „Ich bin sehr zurückhaltend bei Schulen“, sagte der CSU-Chef am Dienstagabend im „heute-journal“ des ZDF. Skeptisch sehe er auch, dass Grundschulen als erstes geöffnet werden sollen. „Da habe ich eine grundlegend andere Auffassung.“

Söder distanziert sich damit von der Ankündigung aus Nordrhein-Westfalen, schon nach dem Ende der Osterferien am 19. April die Schulen schrittweise öffnen zu wollen, und von einer Empfehlung der Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Grundschulen mit als Erstes wieder zu öffnen.

„Man muss über Abschlussklassen reden, ja auch nicht zu schnell. Grundschulen sind meiner Meinung nach erst als Letztes dran, denn die Kleinen können sich nicht so an Hygiene-Konzepte halten“, betonte Söder. Zur Wiederöffnung der Schulen nach der Corona-Zwangspause brauche es ohnehin ein längerfristiges Konzept. „Die Lehrerverbände sind ja sehr zurückhaltend mit vorschnellen Schulöffnungen, weil sie sagen, es muss auch eine Schule organisiert werden“. Als Beispiele nannte er Lehr- und Zeitpläne, die neu definiert und Abstandsregeln, die organisiert werden müsste.

21.20 Uhr - Tour-de-France-Start am 29. August 2020

Die diesjährige Tour de France soll nach einem Medienbericht aus Frankreich am 29. August in Nizza gestartet und am 20. September auf dem Champs-Élysées in Paris beendet werden. Das berichtet die Zeitung „Le Dauphiné“ am Dienstag auf ihrer Internetseite.

Zuvor hatte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron gesagt, dass wegen der Coronavirus-Pandemie „Veranstaltungen mit großem Publikum frühestens Mitte Juli abgehalten werden“ könnten. Das Vorhaben der Veranstalter, die Tour wie geplant vom 27. Juni bis zum großen Finale in Paris am 19. Juli trotz aller Widrigkeiten mit Fans an der Strecke stattfinden zu lassen, war somit hinfällig geworden.

