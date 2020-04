Corona-Newsblog: Britischer Premier Johnson im Krankenhaus

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 85.778 (¹), 100,009 (³)

Geheilte Deutschland: 28,700 (³)

Kritische Fälle Deutschland: 3,936 (³)

Todesfälle Deutschland: 1,575 (³)

bestätigte Infizierte Baden-Württemberg: 19.287 (¹,⁴)

Todesfälle Baden-Württemberg: 383 (¹,⁴)

bestätigte Geheilte Baden-Württemberg: 1.197 (⁴)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Das Wichtigste im Überblick:

7.09 Uhr - Hotels wollen Alternative zum Homeoffice werden

Die von der Corona-Krise hart getroffene Hotelbranche will mit einem neuen Geschäftsmodell zumindest einen Teil ihrer Zimmer vermieten. Betriebe bieten ihre Räume „als Alternative zum Homeoffice“ an, wie der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Berlin bestätigte. Nun steigt auch die Hotelplattform HRS aus Köln mit in dieses Geschäft ein, wie sie am Montag mitteilte.

Zu den Hotelketten, die entsprechende Angebote machen, gehört Welcome Hotels. „Wenn Ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt und produktives Arbeiten schwer fällt, bieten wir in unseren Hotels eine perfekte Alternative“, wirbt das Unternehmen. Die Hotelkette Achat preist ihre Hotelzimmer als „Einzelbüros“ an — inklusive Zimmerservice und zu Sonderraten. Letztere ziehen sich durch die Angebotslandschaft: Oft finden sich Tagessätze von 39 Euro - teilweise auch darunter.

Auch der Dehoga preist die „optimalen Rahmenbedingungen“ in den Hotelzimmern. Der Verband verweist in diesem Zusammenhang auf das Portal homeoffice-im-hotel.de. Dort fanden sich am Sonntag 142 Hotels mit entsprechenden Angeboten.

7.06 Uhr - Menschen sorgen sich ums Geld

Laut einer Umfrage machen sich derzeit viele Bürger Gedanken wegen möglicher finanzieller Nachteile. Wucherpreise für vielleicht einmal knappe Waren wie Hygieneartikel besorgen 38 Prozent sehr oder eher stark, wie die Umfrage im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) ergab. Ein Drittel (33 Prozent) befürchtet stark, dass die private Altersvorsorge an Wert verliert. Die größte Unsicherheit gibt es darüber, wegen fehlender Klinik- oder Arztkapazitäten nicht ausreichend behandelt werden zu können. Dies besorgt 43 Prozent der Befragten stark.

Dass sie Geld für ausfallende Reisen, Veranstaltungen oder Kurse nicht wiederbekommen, besorgt laut der Umfrage 26 Prozent der Befragten stark. Rechnungen, Miete oder Kreditraten nicht mehr bezahlen zu können, treibt 23 Prozent stark um. Starke Sorgen, dass es nicht ausreichend Lebensmittel geben könnte, haben demnach 13 Prozent. Für die Umfrage befragte das Institut Kantar Emnid vom 31. März bis zum 1. April 1006 Menschen ab 14 Jahren.

6.54 Uhr - Städte im Südwesten verzichten auf Parkgebühren

Wegen der Corona-Krise verzichten einige kleine Städte im Land aus Sicherheitsgründen auf die Parkgebühren. Das kostenlose Parken soll ein Anreiz für die Menschen sein, weniger mit Bus und Bahn zu fahren, um so das Ansteckungsrisiko zu verringern. Größere Städte wie Karlsruhe und Stuttgart zögern bei dem Thema aber noch, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

In Friedrichshafen gilt die aufgehobene Gebührenpflicht für öffentliche Parkplätze und das Parkhaus im Graf-Zeppelin-Haus. Ebenso sollen laut der Internetseite der Stadt die beschränkten Parkzeiten aufgehoben werden. Die Stadt Konstanz bietet auf dem Parkplatz „Auf dem Döbele“ in der Innenstadt kostenfreies Parken an.

Die Stadt Freiburg ermöglicht Klinikpersonal und Mitarbeitern des Jugendamtes, die für gefährdete Kinder im Einsatz sind, kostenlose Parkplätze. Sie müssen sich aber ausweisen können.

In Stuttgart hat die CDU-Fraktion eine Anfrage in den Gemeinderat eingebracht, in der ein zeitlicher Stopp der Parkgebühren thematisiert wird. Ein Ergebnis liegt laut einer Sprecherin der Stadt Stuttgart noch nicht vor. Andere Städte verweisen stattdessen auf Fahrräder, die bei der Einschränkung des öffentlichen Nahverkehrs hilfreich seien, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

6.00 Uhr - Britischer Premier Boris Johnson im Krankenhaus

Der britische Premierminister Boris Johnson ist wegen seiner Covid-19-Erkrankung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Das teilte der Regierungssitz Downing Street in London am Sonntagabend mit. Er solle dort Tests unterzogen werden. „Es handelt sich um einen vorsorglichen Schritt, da der Premierminister noch zehn Tage, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet wurde, Symptome hat“, hieß es in der Mitteilung. Der Schritt weckte Zweifel an seiner Fähigkeit, die Amtsgeschäfte trotz Covid-19-Erkrankung fortzuführen.

Johnson führe die Regierung weiterhin, sagte ein Sprecher am Abend. Dennoch wurde damit gerechnet, dass sein Stellvertreter, Außenminister Dominic Raab, für die Leitung einer Sitzung am Montag einspringen würde.

Johnson hatte seine Infektion am 27. März bekannt gemacht und sich in Selbstisolation in seiner Dienstwohnung zurückgezogen. Noch am Freitag meldete er sich mit einer Videobotschaft zu Wort. Er fühle sich zwar besser, habe aber weiterhin Fieber.

Auch Johnsons schwangere Verlobte Carrie Symonds hat nach eigenen Angaben eine Woche mit Symptomen der Lungenkrankheit Covid-19 im Bett verbracht. Das teilte die 32 Jahre alte ehemalige Kommunikationschefin der Konservativen Partei am Samstag per Twitter mit. Getestet worden sei sie aber nicht. „Nach sieben Tage Ausruhen fühle ich mich stärker und bin auf dem Weg der Besserung“, so Symonds.

Die letzten drei Meldungen aus dem News-Blog von Sonntag:

21.28 Uhr - "Europa wird nicht gelebt", findet der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung

Wie bereits in den Jahren 2008 und 2015 zeigt sich auch in der Corona-Krise, wie wenig der Solidaritätsgedanke in der Europäischen Union zählt. Europa wird nicht gelebt, kommentiert Hendrik Groth.

21.18 Uhr - Kretschmann zu Corona-Krise: Wir sind auf richtigem Weg

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Menschen im Südwesten aufgerufen, sich trotz des schönen Frühlingswetters weiter an die Regeln zum Eindämmen der Corona-Epidemie zu halten. Am Sonntagabend teilte er via Twitter mit: „Wir sind auf dem richtigen Weg. Unsere Maßnahmen beginnen zu wirken. Jetzt kommt es darauf an, nicht nachzulassen. Auch wenn Kaiserwetter ist über die Ostertage, ich bitte Sie eindringlich: halten Sie sich weiterhin an die Regeln.“ Die Menschen sollten nur rausgehen, wenn dies nötig ist — und: „Dann nur zu zweit oder mit der Familie und mindestens 1,5 Meter Abstand halten.“

21 Uhr - Live: Die Ansprache der Queen

Halten Sie sich bitte weiter an die Regeln. Auch bei dem guten Wetter und auch über die Ostertage. Wir sind auch dem richtigen Weg, jetzt dürfen wir nicht nachlassen. #2getherBW #CoronaVirusDE #coronabw #COVIDー19

20.06 Uhr - Mehr als 19.000 Corona-Infektionen im Südwesten — 383 Todesfälle

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten im Südwesten ist auf 19.287 gestiegen (Stand: Sonntag 16.00 Uhr). Das waren 772 mehr als am Vortag, wie das baden-württembergische Gesundheitsministerium am Sonntagabend mitteilte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg um 20 auf 383. Nachweislich 1197 Menschen seien bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen, hieß es weiter.

Die wichtigsten Meldungen von Sonntag im Überblick:

Ausgangssperren in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen

Polizei kontrolliert streng Ausgangsbeschränkungen

Die Queen wendet sich an ihre Untertanen

Vorarlberg produziert Schutzmasken im eigenen Land

Zahl der Infizierten und Toten im Südwesten steigt weiter

Aufnahmestopp in Pflegenheimen in Bayern

Von der Leyen fordert "Marshall-Plan" für die Zeit nach der Krise

Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle.