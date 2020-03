Corona-Newsblog: Bayern will Katastrophenzustand ausrufen - Kontrollen an Grenze zu Frankreich und Schweiz

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region:

Infizierte insgesamt: 4.838 (¹), 5.813 (³)

Infizierte Baden-Württemberg: 927 (⁴)

Geheilte insgesamt: 46 (²,³)

Kritische Fälle insgesamt: 10 (²,³)

Todesfälle: 13 (²,³)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Das Wichtigste im Überblick:

Katastrophenzustand in Bayern? PK um 10 Uhr

Maas kritisiert Trumps Egoismus

7:15 Uhr - Bayern will Katastrophenzustand ausrufen - PRessekonferenz um 10 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie beginnt am Montag in Bayern eine Zeit, die es so noch nie gab: Für die kommenden fünf Wochen bleiben im ganzen Land alle Schulen, Kindertagesstätten und Krippen geschlossen. Die Staatsregierung hat auch weitreichende Auflagen für den Besuch von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen verhängt. Sie will zudem den Katastrophenfall ausrufen, um beispielsweise die Bundeswehr mit ihren Krankenhäusern in die Krisenpläne einbeziehen zu können.

Am Dienstag sollen Bars, Kinos und Schwimmbäder geschlossen werden. Von Mittwoch an sollen auch ausgewählte Geschäfte ihre Pforten dicht machen müssen.

Bereits ab Montagmorgen sind strenge Kontrollen an der Grenze zu Österreich geplant. So soll eine rasante Ausbreitung des Coronavirus verhindert und die Zahl der Infizierten und Toten kleingehalten werden. Im Freistaat ist inzwischen bei Hunderten Menschen Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, betroffen ist vor allem Südbayern.

Um 10 Uhr soll es eine Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder, Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zu den Auswirkungen der Coronavirus-Infektionen in Bayern geben. Sie wird ausschließlich als Live-Stream im Internet übertragen: auf www.bayern.de, Facebook, Youtube und Instagram.

6.30 Uhr - Außenminister Maas kritisiert mutmaßlichen Impfstoff-Aneignungsversuch Trumps

Außenminister Heiko Maas hat den mutmaßlichen Versuch der US-Regierung kritisiert, das Tübinger Pharma-Unternehmen CureVac zu einem Standortwechsel zu bewegen. "Deutsche Forscher sind führend an der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen beteiligt, in weltweiten Kooperationen. Wir können nicht zulassen, dass sich andere ihre Forschungsergebnisse exklusiv aneignen wollen", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag).

Darüber habe er bereits mit seinen Kollegen aus Kanada, Südkorea, Brasilien und Australien gesprochen. Dies werde aber auch im Kreis der G7-Staaten zu bereden sein. "Dieses Virus werden wir nur gemeinsam besiegen, nicht gegeneinander" betonte Maas.

6.20 Uhr - Starke Einschränkungen an den Grenzen zu Frankreich und der Schweiz

Das Coronavirus hat Auswirkungen auf die Bewegungsfreiheit der Menschen in den Grenzregionen Baden-Württembergs. Ab 8 Uhr an diesem Montag muss man für die Fahrt nach Frankreich oder in die Schweiz einen guten Grund haben. Der Warenverkehr soll aufrecht erhalten werden und auch Berufspendler haben freie Fahrt.

"Für Reisende ohne triftigen Reisegrund gilt, dass sie nicht mehr einreisen können", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Sonntagabend in Berlin. "Die Ausbreitung des Coronavirus schreitet schnell und aggressiv voran. Wir müssen davon ausgehen, dass der Höhepunkt dieser Entwicklung noch nicht erreicht ist." Die an Baden-Württemberg grenzende französische Region Grand Est (Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne) gilt als Risikogebiet.

Sonntag, 23.20 Uhr - Innenminister Horst Seehofer lässt an den Grenzen streng kontrollieren.

Richtig so, kommentiert unser Redakteur.

Unterschied Pandemie, Epidemie und Endemie. (Foto: David Weinert / SZ)

Was am Sonntag wichtig war:

23.20 Uhr: Innenminister Horst Seehofer lässt an den Grenzen streng kontrollieren

