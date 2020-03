Corona-Newsblog: Bayern verschiebt Abiturprüfungen - Merkel kündigt Fernsehansprache an

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Zum Aktualisieren hier klicken

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 7.156 (¹), 9,367 (³)

Geheilte Deutschland: 67 (²,³)

Kritische Fälle Deutschland: 2 (²,³)

Todesfälle Deutschland: 26 (²,³)

Infizierte Baden-Württemberg: 1.641 (⁴)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Das Wichtigste im Überblick:

11.22 Uhr: Baden-Württemberg erwägt Verschiebung der Abschlussprüfungen

Baden-Württemberg prüft, ob die Abitur- und andere Abschlussprüfungen verschoben werden. Bayern hatte am Morgen entschieden, den Beginn der Abiturprüfungen vom 30. April auf den 20. Mai 2020 zu verschieben. Das teilte das Kultusministerium in München mit.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) teilte der Schwäbischen Zeitung mit: „Unabhängig von der Entscheidung in Bayern arbeiten wir bereits seit einigen Tagen daran, wie wir mit dem Abitur sowie den Abschlussprüfungen an allen weiteren Schularten umgehen. Dabei prüfen wir selbstverständlich unterschiedliche Szenarien und Möglichkeiten, Prüfungen zeitlich und organisatorisch umzusetzen, darunter auch eine Verschiebung des Prüfungszeitraums. Die Entscheidung werden wir sorgsam abwägen und für alle Schularten noch in dieser Woche bekanntgeben. Unser Ziel bleibt: Für die Schülerinnen und Schüler darf kein Nachteil entstehen.“

11.08 Uhr: Katamaran fährt im Zwei-Stunden-Takt

Der Katamaran zwischen Friedrichshafen und Konstanz fährt ab Freitag, 20. März nur noch im 2-Stunden-Takt unterwegs. Das teilt die Reederei mit. Weitere Einschränkungen bis hin zum Aussetzen der Schiffsverbindung übers Wochenende lässt sich die Reederei derzeit noch offen. Grund für die Fahrplanänderung sei die deutlich geringere Nachfrage werktags.

Alle Details gibt es hier.

10.43 Uhr: BMW schließt Werke in Europa

BMW stoppt wegen wegen der Ausbreitung des Coronavirus seine Autoproduktion in Europa und Südafrika für vier Wochen. „Ab heute fahren wir unsere europäischen Automobilwerke und das Werk Rosslyn in Südafrika herunter“, sagte Konzernchef Oliver Zipse bei der Bilanzpressekonferenz des Autobauers in München. Das entspricht etwa der Hälfte seiner Produktionskapazität. Bereits am Dienstag hatten Volkswagen und Daimler mehrwöchige Produktionsstopps verkündet.

BMW erwartet, dass die Maßnahmen sein diesjähriges Geschäftsergebnis erheblich drücken werden. Demnach will BMW angesichts der Produktionspause unter anderem verstärkt Kurzarbeit nutzen, die Mitarbeiterzahl 2020 aber „auf dem Niveau des Vorjahres“ halten.

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

10.26 Uhr: Merkel will Fernsehansprache zur Corona-Krise halten

Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich heute Abend in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung richten. Das teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit. Er betonte, es gehe nicht um die Verkündung neuer Maßnahmen, sondern um einen Aufruf zur Beteiligung an den bestehenden Schutzmaßnahmen.

Die ARD kündigte die Übertragung der Ansprache für 20.15 Uhr an. Von Seiten des Senders hieß es weiter, Merkel wolle Verunsicherung in der Bevölkerung entgegenwirken.

Es geht in der Ansprache von Kanzlerin #Merkel nicht um neue Maßnahmen. Es geht um das, was in Deutschland jetzt zu tun ist, um die Ausbreitung des #Coronavirus zu verlangsamen und wie jeder sich daran beteiligen soll. #Covid19de— Steffen Seibert (@RegSprecher) March 18, 2020

10.02 Uhr: RKI: 10 Millionen Infizierte in nächster Zeit möglich

"Wir sind am Anfang einer Epidemie, die noch viele Wochen und Monate in unserem Land unterwegs sein wird", sagt der Leiter des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler. Bei einer Pressekonferenz nannte er aktuelle Erkenntnisse über das Virus: Die häufigsten Symptome der Erkrankung seien Husten, Fieber und Schnupfen. Einige positiv gestesteten Infizierten hätten allerdings über keine Symptome geklagt.

"Pandemien verlaufen immer in Wellen. Es könnte zwei Jahre dauern, bis ein Großteil der Bevölkerung die Infektion durchgemacht hat", sagt Wieler. Das Virus werde nur von Mensch zu Mensch übertragen. Deswegen seien die aktuellen Maßnahmen zum Schutz vor der Infektion so wichtig. Er appellierte an die gesamte Bevölkerung, sich an die Regeln zu halten. "Wenn wir es nicht schaffen, die Kontakte zu reduzieren, dann ist es möglich, dass wir bald 10 Millionen Infizierte haben", sagte Wieler.

9.16 Uhr: "Kein Bock auf Sterben" - Junge Menschen machen aufmerksam

"Hi, wir sind’s. Die Risikogruppe." So beginnt die Nachricht, die Raul Krauthausen auf Instagram an seine Mitmenschen schreibt. Er will sich und andere Menschen mit schweren Erkrankungen vorstellen und erklären, wie tödlich das neue Coronavirus für sie sein kann.

"Keiner von uns ist Rentner und wir gehen genauso gerne wie du in Clubs, Bars und auf Konzerte. Worauf wir keinen Bock haben, ist sterben. Genau das ist aber gar nicht so unwahrscheinlich, wenn du nicht einfach die nächsten Wochen zuhause bleibst und deinen sozialen Aktionsradius für ein paar Wochen einschränkst."

8.56 Uhr: Das gilt in Baden-Württemberg ab heute konkret

Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat folgende Maßnahmen beschlossen, um die Menschen vor einer Infektion zu schützen. Die neuen Regelungen gelten ab heute, Mittwoch, 18. März.

Diese Läden bleiben geöffnet: Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte sowie der Großhandel, Hofläden und Raiffeisenmärkte

Diese Geschäfte können jetzt auch am Sonntag und Feiertag geöffnet werden.

Alle anderen Einzelhändler, die nicht zu den oben genannten Einrichtungen gehören, werden geschlossen.

Krankheiten wie Grippe, Keuchhusten oder Magen-Darm können durch einfache Regeln vermieden werden. Deswegen jetzt: 5 Tipps zum Schutz vor Keimen.

Außerdem müssen geschlossen bleiben: Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Museen, Theater, Schauspielhäuser, Freilichttheater, Bildungseinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Akademien und Fortbildungseinrichtungen, Volkhochschulen, Kinos, Schwimm- und Hallenbäder, Thermal- und Spaßbäder, Saunen, alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten, insbesondere Fitnessstudios, und ähnliche Einrichtungen, Volkshochschulen und Jugendhäuser, öffentliche Bibliotheken, Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen, Eisdielen, Bars, Shisha-Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen, Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks sowie Anbieter von Freizeitaktivitäten (auch außerhalb geschlossener Räume), Spezialmärkte, Öffentliche Spiel- und Bolzplätze.

Diese Veranstaltungen sind untersagt: Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie Angebote von Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie Reisebusreisen. Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften und auch alle sonstigen Veranstaltungen.

Für Gaststätten gilt: Der Betrieb von Gaststätten wird grundsätzlich untersagt. Vom Verbot ausgenommen sind allerdings Gaststätten, die Speisen und Getränke anbieten sowie Mensen, wenn sichergestellt ist, dass die Plätze für die Gäste so angeordnet werden, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist, Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Gästen gewährleistet ist und die Gaststätten dürfen frühestens ab sechs Uhr geöffnet und müssen spätestens ab 18 Uhr geschlossen werden.

8.35 Uhr: Gastronomen und Händler bangen um ihre Existenz

Kneipen und Bars, Spielwaren- und Schmuckläden - Geschäfte, die nicht existenziell wichtig sind, müssen ab jetzt geschlossen bleiben. Das bringt zahlreiche Händler aus der Region in finanzielle Schwierigkeiten. Einige bangen sogar um ihre Existenz.

„Das sind drastische Einschnitte für uns, gerade vor dem Ostergeschäft.“ Benjamin Rupp, einer der Geschäftsführer von Spielwaren- und Lederwaren Rupp in der Wangener Altstadt, sieht angesichts der angeordneten Schließung in großen Teilen des Einzelhandels dunkle Wolken aufziehen.

Der Schaden, den Covid-19 anrichtet, ist immens, sagt Stefanie Winter, Inhaberin des Café Podium in Aalen. Sollte die Verordnung der Landesregierung wie angekündigt erst am 15. Juni außer Kraft treten, bedeute das das Aus sämtlicher Gaststätten.

„Uns persönlich ist es wichtig, dass man zusammenhält und nicht massenhaft bei den großen Onlinehändlern kauft“, sagt Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer des Stadtmarketings Friedrichshafen. Der Einzelhandel sei schon gebeutelt, deshalb hoffe er, dass die Bürger den Händlern vor Ort die Treue halten und ihren Konsum auf bessere Zeiten verschieben.

Für die Baumärkte beginnt jetzt allerdings die Hauptsaison, da die Menschen im Frühling damit beginnen, ihren Garten herzurichten. „Der April ist traditionell der umsatzstärkste Monat“, so Jan Mattes, Geschäftsführer von Baustoffe Honer in Spaichingen.

Wie es den Händlern in Friedrichshafen geht (plus).

Was die Gastronomen in Aalen beschäftigt (plus).

Wie die Einzelhändler in Wangen im Allgäu die Situation einschätzen (plus).

Welche Bereiche der Wirtschaft in Spaichingen besonders betroffen sind (plus).

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

7.15 Uhr: China meldet nur noch eine neue Infektion

China hat am Mittwoch lediglich eine neue Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Den zweiten Tag in Folge habe es nur eine neue Übertragung in der zentralen Stadt Wuhan gegeben, erklärte die Nationale Gesundheitskommission. Hinzu kämen zwölf neue Fälle, in denen das Coronavirus aus dem Ausland nach China eingeschleppt worden sei. Damit stieg die Zahl der eingeschleppten Infektionen auf 155.

In der Provinz Hubei mit der Hauptstadt Wuhan hatte das Virus seinen Ursprung genommen. Seit einer Woche liegen die Zahlen der neuen Infektionen dort nur noch im einstelligen Bereich. Anfang Februar waren dort noch täglich tausende neue Fälle gemeldet worden.

7.10 Uhr: Bayern gewährt Stundung für Steuern zinsfrei

Wer in Bayern aufgrund der Coronavirus-Krise in finanzielle Schieflage geraten ist, kann ab sofort fällige Steuerzahlungen zinsfrei stunden. Finanzminister Albert Füracker (CSU) setzte die steuerliche Hilfsmaßnahme im Vorgriff auf eine bundesweite Regelung in Kraft.

Wer seine Steuern aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie nicht zahlen kann, kann bis zum Jahresende entsprechende Anträge auf Stundung stellen. Dies betrifft sowohl die Einkommen- und Körperschaftsteuer als auch die Umsatzsteuer. Zudem kann auf Antrag auch die Höhe der Vorauszahlungen angepasst werden. Bei unmittelbarer Betroffenheit werde der Freistaat grundsätzlich bis zum Ende des Jahres von Vollstreckungsmaßnahmen absehen.

7 Uhr: Bayerische Polizei zieht Einstiegsprüfungen vor

Aus Angst vor Engpässen in der Corona-Krise zieht Bayern die Prüfungen für Polizeianwärter vor. Die Abschlussprüfungen sollte ursprünglich im Mai beginnen, nun wurden sie auf den 23. März vorverlegt, wie ein Sprecher der für die Prüfungen zuständigen Bereitschaftspolizei in Bamberg mitteilte. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

„Grund hierfür ist die Fürsorgepflicht, da die Prüfungen derzeit noch mit allen Prüflingen durchgeführt werden können, was in Zukunft aufgrund möglicher Infektionen eventuell nicht mehr gegeben ist“, teilte die Bereitschaftspolizei mit. Nach bestandener Prüfung stünden grundsätzlich 800 neue Polizeibeamte zur Verfügung — „und es könnte auf mögliche Personalausfälle reagiert werden“. Das Problem stelle sich derzeit aber ausdrücklich noch nicht.

6.30 Uhr: Jetzt heißt es zurückziehen und warten

Im Kampf gegen das Coronavirus müssen die Menschen etliche Einschränkungen in Kauf nehmen — jetzt ist mehr denn je soziale Distanz angesagt. Denn die Zahl der Infizierten wächst und wächst. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) appellierte an die Bürger, sich an die Einschränkungen zu halten.

Ungeachtet dessen geht die Regierung davon aus, dass die Zahl der Infektionen steigen wird. Erst in 10 bis 14 Tagen sei damit zu rechnen, dass die Maßnahmen wirkten, hieß es am Dienstag.

Unterdessen starb in Baden-Württemberg ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Mensch. Es handelt sich nach Auskunft des Landesgesundheitsamtes vom Dienstagabend um eine über 80-Jährige stationär behandelte Patientin aus dem Ortenaukreis, die bereits am Montag starb.

Damit stieg die Zahl der Todesfälle in Baden-Württemberg Stand Dienstagabend auf sechs. Dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium wurden am außerdem 536 neu bestätigte Infektionen mitgeteilt. Damit steigt die Zahl der Infizierten im Land auf 1641 an. Von den 1641 Fällen waren 916 männlich (56 Prozent).

Die letzten Meldungen von Dienstag, 17. März

Dienstag, 22.45 Uhr: Teilnehmer einer Gemeinderatssitzung positiv getestet

Am vergangenen Donnerstag fand eine Gemeinderatssitzung in Wain (Landkreis Biberach) statt. Unter den Teilnehmern war ein Besucher, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Das Gesundheitsamt bittet alle Teilnehmer dieser Sitzung ihre sozialen Kontakte auf das notwendigste Maß für 14 Tage ab dem vergangenen Donnerstag, 12. März, zu reduzieren. Bei Auftreten von Symptomen wie beispielsweise Husten, Fieber oder Halsschmerzen sollen sie sich beim Hausarzt oder beim Gesundheitsamt über das Bürgertelefon 07351 52-7070 melden.

Der Landkreis Biberach damit 38 bestätigte Coronafälle.

Dienstag, 22.35 Uhr: Kurzarbeit wegen Corona: Telefondrähte bei der Arbeitsagentur Ravensburg glühen

Die Zahl der Anrufe bei der Arbeitsagentur Ravensburg hat sich verzehnfacht, die Leitungen sind überlastet. Der Grund: Unzählige Unternehmen erkundigen sich, was sie tun müssen, um wegen der Corona-Krise Kurzarbeit anzumelden. Die restlichen Anrufer wollen sich laut Pressesprecher Walter Nägele arbeitslos melden.

Dienstag, 22.25 Uhr: Uni Ulm im Notbetrieb

Auf Beschluss des Pandemiestabs bereitet die Universität Ulm bis zum Donnerstag, 19. März (18 Uhr), die komplette Schließung vor. Die verbleibende Zeit bis zur Schließung soll für eine geregelte Vorbereitung des Notbetriebs genutzt werden. Was Studierende jetzt wissen müssen.

Was am Dienstag wichtig war:

Belgien beschließt fast dreiwöchige Ausgangssperre

Infektionen in Baden-Württemberg steigen sprunghaft an

Nur noch EU-Bürger sollen nach Deutschland reisen dürfen

Bund und Länder beschließen Krankenhaus-Notfallplan

UEFA verschiebt Fußball-EM

Kultusministerin hält an Prüfungsterminen fest - Schulprüfungen sollen leichter werden

Bayern setzt noch strengere Maßnahmen durch

Kretschmann hält Ausgangssperren aktuell nicht für erforderlich

Europa schottet sich weiter ab

+++ Hier geht es zum Newsblog von Dienstag +++