Corona-Newsblog: Bayern verhängt weitreichende Ausgangsbeschränkungen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 13.957 (¹ - Stand: 20.3., 10 Uhr), 16.666 (³)

Geheilte Deutschland: 115 (²,³)

Kritische Fälle Deutschland: 2 (²,³)

Todesfälle Deutschland: 44 (²,³)

Infizierte Baden-Württemberg: 2.748 (⁴ - Stand: 19.3., 15 Uhr)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Das Wichtigste im Überblick:

Wegen der Dynamik der Fallzahlen, unterschiedlicher Meldewege und Erfassungsmethoden gibt es Diskrepanzen zwischen weltweiten, bundesweiten und regionalen Daten.

12.35 Uhr - Bayern verhängt ab sofort weitreichende Ausgangsbeschränkungen

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verhängt ab heute Nacht für zwei Wochen Ausgangsbeschränkungen in ganz Bayern. "Für die Vernünftigen ändert sich nicht viel, aber für die Unvernünftigen gibt es jetzt ein klares Regelwerk", sagt er auf einer Pressekonferenz am Freitagmittag.

Das Verlassen der eigenen Wohnung ist ab Samstag nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche, Hilfe für andere, Besuche von Lebenspartnern, aber auch Sport und Bewegung an der frischen Luft - aber nur alleine oder mit den Personen, mit denen man zusammenlebt.

12.25 Uhr - Kretschmann plant letzte Maßnahmen vor der Ausgangssperre

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird um 14 Uhr ein Pressestatement abgeben. Darin geht es um weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern - und damit eine Überlastung der Krankenhäuser. Die Maßnahmen gelten als letzer Versuch, Ausgangssperren zu verhindern.

Derzeit halten sich zu viele Mensche nicht an die Empfehlungen, sich nicht in Gruppen zu treffen. Deshalb plant die Landesregierung, Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen zu verbieten. Sie bereitet unter anderem ein so genanntes Niederlassungsverbot für Gruppen vor.

12.10 Uhr - Bund und Länder wollen Corona-Maßnahmen nächste Woche unter Dach und Fach bringen

Bund und Länder wollen neue Corona-Maßnahmen in der kommenden Woche im Eilverfahren unter Dach und Fach bringen. Bereits am Montag wird das Bundeskabinett tagen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin ankündigte. Der Bundestag wird nach einem Bericht der Funke Mediengruppe voraussichtlich nur am Mittwoch tagen. Dazu sollten am Freitag aber noch Gespräche stattfinden, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Parlamentskreisen erfuhr.

Dabei wird es auch darum gehen, in welcher Stärke der Bundestag beraten wird. Nach der Geschäftsordnung des Parlaments muss mehr als die Hälfte aller Abgeordneten anwesend sein. Endgültig beschließen soll die Maßnahmen am Freitag dann der Bundesrat auf einer Sondersitzung, wie AFP aus der Länderkammer erfuhr.

11.55 Uhr - Experten: Deutschland schafft wegen Corona 40-Prozent-Klimaschutzziel

Als Folge der Corona-Krise wird Deutschland sein Klimaschutz-Ziel für das Jahr 2020 nach Einschätzung der Denkfabrik Agora Energiewende sicher erreichen. Es könnten je nach Ausmaß der Krise nicht nur wie angestrebt 40 Prozent weniger Treibhausgase als 1990 ausgestoßen werden, sondern sogar bis zu 45 Prozent weniger, sagte Agora-Direktor Patrick Graichen am Freitag in Berlin. Zugleich mahnte er, dass Investitionen in klimafreundliche Technologien ausfallen könnten und das Coronavirus dann dem Klima längerfristig schade. Die Politik müsse gegensteuern und Wachstumspakete „grün“ ausgestalten.

Es sei damit zu rechnen, dass im Verkehr und in der Industrie die Emissionen deutlich zurückgingen, erklärte Graichen. Die Menschen seien weniger mit dem Auto unterwegs, weil sie nicht mehr Reisen sollten oder dürften. Der individuelle Pkw-Verkehr macht rund 60 Prozent der Treibhausgas-Emissionen im deutschen Verkehr aus. Zudem seien im ersten Quartal 2020 schon rund 20 Millionen Tonnen CO2 in der Stromproduktion eingespart worden, weil es vergleichsweise warm und windig gewesen sei und der Gaspreis niedrig liege. Das setze besonders klimaschädliche Kohlekraftwerke unter Druck.

11.45 Uhr - Restaurantkette Vapiano ist zahlungsunfähig

Wegen eines drastischen Umsatzrückgangs in der Corona-Krise ist die ohnehin schon angeschlagene Restaurantkette Vapiano in die Zahlungsunfähigkeit gerutscht. Damit sei der Vorstand verpflichtet, spätestens innerhalb von drei Wochen den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen, teilte das Unternehmen am Freitag in Köln mit.

Der Vorstand wolle nun sorgfältig prüfen, ob sich das Insolvenzverfahren innerhalb der Frist noch abwenden lasse - etwa durch in der Corona-Krise angekündigte staatliche Hilfsprogramme.

11.30 Uhr - Polizei Konstanz ruft dazu auf, zu Hause zu bleiben

In einem Video ruft die Polizei Konstanz unter dem Hashtag #FlattenTheCurve die Bevölkerung dazu auf, zu Hause zu bleiben.

10.55 Uhr - Reisewarnung gilt bis Ende April

Die Reisewarnung der Bundesregierung wegen der Corona-Krise gilt zunächst bis Ende April und betrifft damit auch die Osterferien. Das gab Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Freitag auf Twitter bekannt.

10.25 Uhr - Nach Netflix drosselt auch YouTube Video-Übertragung in Europa

Wegen einer befürchteten Verstopfung des Internets durch Telearbeit und die verstärkte Nutzung von Unterhaltungsangeboten infolge der Corona-Krise verringert nach Netflix auch das Video-Portal Youtube die Übertragungsqualität in Europa. Wie die EU-Kommission am Freitag mitteilte, teilte dies die YouTube-Mutter Google mit.

In einer von der EU-Kommission am Freitag verbreiteten Erklärung kündigte Google an, bei der Übertragung von YouTube-Videos „vorübergehend auf Standard-Auflösung“ umzustellen. „Wir werden weiter mit den Regierungen der Mitgliedstaaten und den Netzwerk-Betreibern daran arbeiten, die Belastung des Systems so gering wie möglich zu halten, während wir weiter ein gutes Nutzer-Erlebnis bieten.“

Der Film- und Serien-Anbieter Netflix hatte schon am Donnerstagabend erklärt, nun „für 30 Tage die Bit-Raten aller unserer Streams in Europa zu verringern“. Nach Schätzung des Unternehmens könnte so der Netflix-Verkehr in den europäischen Datennetzen „um rund 25 Prozent reduziert werden, während weiter eine gute Dienstleistungsqualität für unsere Mitglieder sichergestellt ist“.

9.50 Uhr - Land will Niederlassungsverbot für Gruppen auf öffentlichen Plätzen

Auf öffentlichen Plätzen in Baden-Württemberg werden wegen des grassierenden Coronavirus Menschenansammlungen verboten. Die Landesregierung bereitet ein Niederlassungsverbot für Gruppen auf öffentlichen Plätzen vor, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen erfuhr.

Bei der betroffenen Gruppengröße handle es sich um eine einstellige Zahl, das Justizministerium müsse das juristisch prüfen. Das diene dazu, die tatsächlichen Sozialkontakte unterhalb einer Ausgangssperre so weit wie möglich und geboten zu verringern, hieß es aus den Kreisen.

Zugleich aber lasse Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Voraussetzungen und Regelungen einer Ausgangssperre schon vorgreifend prüfen, damit diese schnellstmöglich umgesetzt werden könnte - sollten die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin am Sonntag zum Schluss kommen, dass eine solche unabwendbar ist. Man setze jedoch alles daran, eine Ausgangssperre zu vermeiden, hieß es den Informationen zufolge.

9.27 Uhr - Drastische Einschnitte bei Hebammen und junge Familien

In den Kliniken der Region sind die Sicherheitsvorkehrungen momentan hoch. Das spürte auch eine junge Mutter, die kürzlich in der Asklepios-Klinik Lindau entbunden hat. Nur der Vater des Kindes durfte zu Besuch kommen, ihr zweijähriger Sohn sollte zu Hause bleiben.

Die Frauen sind sehr verunsichert. Meike Siegel, freie Hebamme in Lindau

Er hat geweint. Da die junge Mutter ein Einzelzimmer und er schlimmes Heimweh nach ihr hatte, durfte er dann doch zu ihr, vermutet sie. Ihr Mann musste ohne Umwege in das Zimmer und das zweijährige Kind die ganze Zeit auf dem Arm halten.

Die Situation sei momentan sehr angespannt, sagt Meike Siegel. „Und die Frauen sind sehr verunsichert.“ Siegel arbeitet als freie Hebamme in Lindau und in der Tettnanger Klinik. Vor allem die Hausbesuche bei den jungen Müttern seien schwierig, erzählt sie. Vor jedem Besuch ziehe sie nun Handschuhe und Mundschutz an.

Wie die Frauen mit der neuen Situation umgehen, lesen Sie hier (plus).

8.34 Uhr - Samstag soll über Ausgangssperren entscheiden

Kanzleramtschef Helge Braun hat den Samstag als entscheidenden Tag beim Beschluss über mögliche Ausgangssperren wegen des Coronavirus bezeichnet. Am Samstag schaue sich die Regierung das Verhalten der Bevölkerung besonders genau an, sagte er.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Sonntagabend mit den Ministerpräsidenten der Länder in einer Telefonkonferenz beraten. Dabei dürfte es auch darum gehen, ob und wann Ausgangssperren verhängt werden sollen. Mehrere Regierungschefs hatten am Donnerstag bereits mit Ausgangssperren gedroht. Auch die Kanzlerin hatte in ihrer Fernseh-Ansprache am Mittwoch angedeutet, dass Ausgangssperren eine mögliche Option seinen.

Man setze darauf, „dass die Bevölkerung die Maßnahmen versteht und bereit ist, ihr Sozialleben einzuschränken. Und wenn wir in Nachbarländer blicken, die schon Ausgangssperren verhängt haben, dann wird klar: Das wäre eine enorme zusätzliche Belastung“.

8.21 Uhr - Wie Gäste ihren Stammkneipen helfen können

Unter dem Motto „Support Your Locals“ („Unterstütze deine Einheimischen“) sollen Gäste jetzt Gutscheine bei ihren Stammlokalen kaufen, sie sofort bezahlen und sie einlösen, wenn die Kneipen nach der Corona-Pandemie wieder öffnen dürfen.

Mit dieser Aktion wollen Mathias Heinzler und Tobias Meinhold der Biberacher Gastronomie über die Corona-Krise und ihre wirtschaftlichen Folgen hinweg helfen.

Ziel ist, den Gastronomen möglichst schnell Geld zukommen zu lassen, damit sie die Zeit überbrücken können, bis die staatliche Unterstützung anläuft. Tobias Meinhold, Gastronom

Die Gastronomen können den Gutschein dann zumailen, ausdrucken oder bis zur Wiedereröffnung im Lokal hinterlegen. „Ziel ist, den Gastronomen möglichst schnell Geld zukommen zu lassen, damit sie die Zeit überbrücken können, bis die staatliche Unterstützung anläuft – und wenn es nur ein paar Hundert Euro sind“, sagt Meinhold.

Den ganzen Artikel lesen Sie hier (plus).

Außerdem: Mengener Einzelhändler wünschen sich mehr Informationsaustausch (plus) und die Tuttlinger Gastronomie bricht in der Corona-Krise ein (plus).

7.59 Uhr - Landwirten fehlen Erntehelfer

In etwa zwei Wochen ist der Spargel auf den Feldern von Thomas Geiger erntereif. Doch derzeit weiß der Tettnanger Spargelbauer nicht, ob dann genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen werden, um das kostbare Stangengemüse zu ernten.

Weil viele Erntehelfer wegen der aktuellen Grenzschließungen nicht einreisen dürfen, bangen viele Landwirte in der Region um ihre Existenzen.

Viele wollen gar nicht kommen, weil sie zum Beispiel selbst Familie haben und in der momentanen Situation zu Hause bleiben wollen oder Angst vor gesundheitlichen Folgen haben. Dieter Mainberger, Vorsitzender Kreisbauernverband Tettnang

In den vergangenen Monaten hat Geiger die Wohnungen, in denen die Erntehelfer auf seinem Hof untergebracht werden, saniert. „Wir haben dafür viel Geld ausgegeben, das nun auch wieder reinkommen sollte“, sagt der Landwirt.

Doch aktuell sehe es nicht so aus, als ob die Arbeitskräfte einreisen könnten. Dabei sei die Grenzschließung aktuell nicht das einzige Problem, meint Dieter Mainberger, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Tettnang: „Viele wollen gar nicht kommen, weil sie zum Beispiel selbst Familie haben und in der momentanen Situation zu Hause bleiben wollen oder Angst vor gesundheitlichen Folgen haben.“

Alle Details, und wie ein Facebook-Aufruf mögliche Helfer mobilisieren soll, lesen Sie hier (plus).

Das Problem betrifft nicht nur Tettnang, sondern die gesamte Region: Wegen der Coronakrise fehlen im Südwesten Saisonkräfte (plus).

Eigentlich verspricht es ein gutes Spargeljahr zu werden – doch Spargelbauer Thomas Geiger bangt momentan darum, ob genügend Saisonkräfte für die Ernte zur Verfügung stehen werden. (Foto: Angela Schneider)

7.40 Uhr - Altmaier will Kartellrecht lockern für Einzelhandel

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will in der Corona-Krise die Zusammenarbeit im Einzelhandel erleichtern, um die Lebensmittelversorgung zu sichern. „Wenn Lebensmittelindustrie und Einzelhandel kooperieren, um die Versorgung der Bürger in der Krise sicherzustellen, dann werden wir Fragen des Kartellrechts mit den Kartellbehörden aufnehmen und eine Lösung erzielen“, sagte Altmaier dem „Spiegel“ laut einer Mitteilung des Magazins vom Freitag.

Der Warentransport etwa von Früchten und Gemüse aus Spanien gestalte sich schwierig, berichtet der „Spiegel“ unter Berufung auf ein internes Schreiben des Großhandelsunternehmen Iberiana Frucht. Das Unternehmen beklage einen Mangel an Lastwagenfahrern wegen der geschlossenen Grenzen. „Viele Fahrer möchten kein Risiko eingehen und bleiben lieber zu Hause“, zitiert der „Spiegel“ aus dem Schreiben. Sie wüssten in der gegenwärtigen Situation nicht, ob „sie danach die Rückreise überhaupt wieder antreten dürfen“.

7.30 Uhr - Olympisches Feuer in Japan ohne Zeremonie eingetroffen

Das Olympische Feuer ist am Freitag in Japan eingetroffen. Die Flamme landete per Charterflug vor geladenen Gästen auf der Matsushima Air Base in der japanischen Provinz Miyagi. Auf ein rauschendes Fest verzichtete das Internationale Olympische Komitee (IOC) aufgrund der Coronakrise.

Hope has begun lighting our way in Japan. 🔥 #OlympicTorchRelay The flame will now be exhibited in the Tohoku Region, one of the areas most affected by the 2011 earthquake, sharing its message of recovery and the relay concept of #HopeLightsOurWay for #Tokyo2020. pic.twitter.com/T7pvgeTJCn— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 20, 2020

Das Olympische Feuer ist in Japan angekommen.

IOC-Präsident Thomas Bach ist weiterhin optimistisch, die Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) trotz der Pandemie planmäßig durchzuführen. Das IOC werde auf Empfehlung seiner eigenen Task Force und der Weltgesundheitsorganisation WHO handeln, sagte Bach der "New York Times". Momentan sei es „verfrüht“, eine Entscheidung über eine Verschiebung der Spiele zu treffen.

6.45 Uhr - Kalifornien verhängt Ausgangssperre

Der US-Bundesstaat Kalifornien verhängte am Donnerstag eine allgemeine Ausgangssperre für seine Einwohner, von der nur wenige Ausnahmen gelten. US-Präsident Donald Trump sagte das für Juni geplante Gipfeltreffen der G7-Staatengruppe in Camp David ab. Die Ausgangssperre in Kalifornien sollte bereits ab Donnerstagabend (Ortszeit) gelten, wie Gouverneur Gavin Newsom sagte. Ein Enddatum für die Maßnahme gibt es nicht. Newsom begründete dies damit, dass es sich um eine „dynamische Situation“ handle.

„Essenzielle“ Berufe und Dienstleistungen sowie das Einkaufen von Lebensmitteln seien von der Ausgangssperre ausgenommen, sagte der Gouverneur. Es handelt sich um die bislang drastischste Maßnahme der US-Behörden gegen die Ausbreitung des Virus. Kalifornien ist mit 39 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA und ist gegenwärtig mit 676 Fällen am stärksten von der Pandemie betroffenen.

6.30 Uhr - Ambulante Pflegedienste in Bayern am Limit

Das neuartige Coronavirus stellt die ambulanten Pflegedienste in Bayern vor große Schwierigkeiten. Die Menschen, die sie versorgen, sind meist alt und krank und laufen so Gefahr, an schweren Verläufen des Virus zu erkranken. Die Pflegedienste beschwichtigen — man lasse niemanden im Stich. Mit erhöhten Hygienevorkehrungen geht der Service uneingeschränkt weiter — noch. Denn Handschuhe und Desinfektionsmittel werden langsam knapp.

„Wir sind an der Grenze unserer Kapazitäten“, sagt Armin Heil, Leiter eines ambulanten Pflegedienstes in Tutzing. Unter strengen Hygieneregeln seien seine Mitarbeiter weiterhin rund um die Uhr im Einsatz, um alten und kranken Menschen auch während der Corona-Krise unverzichtbare Unterstützung zu Hause zu bieten — ob beim Essen, Waschen oder vielen anderen täglichen Aktivitäten. „Wir geben uns die größte Mühe, den Alltag so zu führen, wie er vorher war.“

Das Problem: Weil Mundschutze, Handschuhe und Kleidung ständig gewechselt und Desinfektionsmittel noch häufiger als sonst genutzt werden müssen, würden bei diversen Pflegediensten langsam die Hygiene- und Desinfektionsmittel knapp. Hier sieht Armin Heil die Staatsregierung in der Pflicht: „Das ist ein Versorgungsdefizit, was wir jetzt noch haben.“

6.15 Uhr - Supermarktketten liefern wegen Corona mehr Grundnahrungsmittel

Lebensmittelhändler reagieren wegen der Corona-Krise auf das veränderte Einkaufsverhalten von Verbrauchern. Seit dem letzten Februarwochenende verzeichnet Edeka Südwest eine erhöhte Nachfrage im Bereich Grundnahrungsmittel, sagte der Sprecher der Geschäftsführung, Rainer Huber, in Offenburg der Deutschen Presse-Agentur. Für die Mitarbeiter in den Märkten und im Großhandel bedeute dies einen erheblichen Mehraufwand. Waren müssten rasch geliefert und die Regale in den Märkten aufgefüllt werden. Dies gelinge, ein Lebensmittelnotstand sei nicht zu befürchten. Verbraucher seien jedoch aufgerufen, mitzuwirken.

„Wir beobachten, dass es in einigen Sortimentsbereichen, etwa bei haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln und Konserven oder auch Hygieneprodukten zu einer erhöhten Nachfrage kommt“, sagte Huber. Die tägliche Belieferung der Märkte mit ausreichend Ware sei jedoch über die Logistikzentren des Unternehmens gesichert. Einzelne Artikel könnten wegen der erhöhten Nachfrage aber kurzzeitig vergriffen sein. „Diese werden aus den Lagern der Großhandlung regelmäßig nachgeliefert.“

Dies gelte für die ganze Branche, sagte Stefan Genth vom Handelsverband Deutschland. Die stark erhöhte Kundennachfrage bei einzelnen Produkten belaste die Warenlogistik. Kunden müssten beim Einkauf flexibel sein und im Zweifel auf andere Produkte ausweichen.

Das sind die letzten drei Meldungen von Donnerstag, 19. März:

Donnerstag, 22.40 Uhr - Netflix drosselt Datenübermittlung in Europa in Corona-Krise

Netflix wird die Datenmengen in seinem Video-Streamingdienst in Europa zunächst für 30 Tage drosseln, um die Netze in der Coronavirus-Krise zu entlasten.

Der Marktführer reagierte damit am Donnerstag auf einen Aufruf von EU-Kommissar Thierry Breton. Die Netflix-Nutzer sollten trotzdem einen Dienst mit „guter Qualität“ bekommen, versicherte die US-Firma. Nach Einschätzung des Unternehmens wird Netflix durch den Schritt aber 25 Prozent weniger Datenverkehr verursachen. Breton begrüßte das Entgegenkommen.

In Europa gibt es insgesamt die Sorge, dass die verstärkte Heimarbeit und Nutzung von Unterhaltungsangeboten die Netze verstopfen können. Internet-Anbieter versicherten bisher, dass sie den Anstieg schultern können.

Donnerstag, 21.20 - Freiburg beschließt Ausgangssperre für Gruppen

Die Stadt Freiburg erlässt wegen der Corona-Pandemie eine Ausgangssperre für größere Gruppen. Ein sogenanntes Betretungsverbot für öffentliche Orte soll vom 21. März bis 3. April gelten, wie die Stadt am Donnerstagabend mitteilte.

Dabei handle es sich aber nicht um eine generelle Ausgangssperre, wie eine Sprecherin erklärte. Wer sich im Freien aufhalten möchte, dürfe das noch allein, zu zweit oder mit Personen, die im eigenen Haushalt lebten. Man dürfe zudem weiterhin zur Arbeit oder zum Arzt gehen sowie Lebensmittel einkaufen.

Nach dem heutigen Stand muss der Schutz der Bevölkerung vor allen anderen Erwägungen Vorrang haben. Martin Horn (parteilos)

Mit der Maßnahme wolle die Stadt die Ausbreitung des Virus eindämmen. Anlass sei die dramatische Lage der angrenzenden französischen Region Grand-Est, zu der auch das Elsass gehört. Freiburg und die Region lägen in einer besonders gefährdeten Region, auch die benachbarte Schweiz sei stark betroffen, heißt es in der Mitteilung.

Öffentliche Orte dürften dem neuen Verbot zufolge nicht mehr in größeren Gruppen betreten werden. Das Haus oder die Wohnung soll nur noch für dringende Angelegenheiten verlassen werden.

Von allen anderen Personen sei dabei ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Die gegenwärtigen Beschränkungen würden vorerst für zwei Wochen gelten. In Parks und Grünanlagen dürften sich keine Menschen mehr ansammeln. Man könne aber weiter durch Freiburg joggen oder mit dem Mountainbike in den Sternwald fahren, sagte die Stadtsprecherin.

„Uns ist bewusst, dass diese schwerwiegende Entscheidung deutliche Einschränkungen auf das Leben der Freiburgerinnen und Freiburger haben wird“, teilte Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) mit. „Aber nach dem heutigen Stand muss der Schutz der Bevölkerung vor allen anderen Erwägungen Vorrang haben.“ Die Fraktionen im Gemeinderat würden die Entscheidung mittragen.

Donnerstag, 19.20 Uhr - Landesregierung macht 6,2 Milliarden Euro locker

Nach heftigem Streit und intensiven Verhandlungen hat sich die grün-schwarze Landesregierung auf ein Soforthilfeprogramm geeinigt, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern.

Der Landtag hat die Corona-Krise als Naturkatastrophe eingestuft. Dem stimmten alle fünf Fraktionen zu. Damit kann Baden-Württemberg Kredite aufnehmen.

Ab Ende kommender Woche sollen Anträge gestellt werden können. Details will das Wirtschaftsministerium so rasch wie möglich bekannt geben.

Was am Donnerstag wichtig war:

Freiburg erlässt ein Betretungsverbot von öffentlichen Orten.

Zahl der Corona-Toten in Italien nun höher als in China

Bundeswehr soll Landkreis in Baden-Württemberg unterstützen

ZF, Hymer und andere Unternehmen melden Kurzarbeit an

Landkreis fordert Hilfe der Bundeswehr an

Hilfspaket für Solo-Selbständige geplant

Söder droht mit Ausgangssperre für ganz Bayern

EZB legt gigantisches Notprogramm auf

