Corona-Newsblog: Bayern ruft Katastrophenfall aus - Baden-Württemberg will Flugverkehr einstellen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Bayern ruft Katastrophenzustand aus und verspricht finanzielle Hilfen für Betriebe

Baden-Württembergs Regierung legt Flugverkehr lahm

Einschränkungen an den Grenzen zu Frankreich und der Schweiz

Grenzkontrollen verursachen Stau in Österreich

12.05 Uhr: Regierung will Flugverkehr lahmlegen

Die Landesregierung will den Betrieb an allen Flughäfen in Baden-Württemberg wegen des Coronavirus einstellen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen in Stuttgart. Reisende aus dem Ausland würden aber noch zurückgeholt. Wer aus einer Krisenregion komme, müsse in Quarantäne.

Der Beschluss soll demnach im Lauf der Woche in Kraft treten. Das würde dann natürlich auch für den Bodensee Airport in Friedrichshafen gelten, wenngleich dessen Pressesprecher Andreas Humer-Hager Schwäbische.de zu verstehen gibt, dass man dazu noch keine offiziellen Informationen erhalten habe. Allzu viel Betrieb herrscht am Häfler Flughafen allerdings schon jetzt nicht mehr, weil seit Tagen Flüge gestrichen werden.

11.29 Uhr: Österreich: Stau wegen Grenzkontrollen bis Dornbirn

Im Gegensatz zum Grenzübergang in Konstanz meldet die österreichische Polizei massive Verkehrsbehinderungen durch die neuen Kontrollen. Aktuell reiche der Stau auf der österreichischen A14 zurück bis Dornbirn-Süd. Auch die Nebenstraßen sind laut Polizei von der Staubildung betroffen, da auch die kleinen Grenzübergänge nach Deutschland kontrolliert werden.

11.17 Uhr: Schweiz: Ruhige Kontrollen am Grenzübergang Konstanz

Eindrücke unseres Reporters am Grenzübergang Konstanz Autobahn: Alles läuft sehr ruhig ab. Die meisten Menschen haben Verständnis. Die Beamten der Bundespolizei sind heute Nacht erst von Sankt Augustin bei Köln hierher verlegt worden. Sie berichten, dass die Reisenden sie ihren Job machen lassen.

Christian Wehrle von der Bundespolizei in Konstanz im Interview. Durch die Kontrollen sollen Einkaufsfahrten ins Ausland unterbunden werden. Doch der Verkehr von Waren und Pendlern sei gewährleistet, heißt es.

10.58 Uhr: Laichingen plant Notbetreuung für Kinder

Die Stadt Laichingen und die Ortsteile Machtolsheim, Feldstetten und Suppingen planen eine Notbetreuung von Kindern, die nicht zu Hause beaufsichtigt werden können.

Die Verwaltung bittet Bürger, die die Voraussetzungen der Landesregierung erfüllen, sich bei der Stadt zu melden. Die Bedingungen der Anordnung und weitere Informationen gibt es hier. Sollten Eltern einen Notfallplatz benötigen, sollen sich diese bei der Kita-Leitung bis spätestens heute, Montag, 16.März, 12 Uhr melden.

Folgende Daten braucht es dazu: Kontaktdaten (Anschrift, Mail, Telefon), Bezeichnung Beruf beider Elternteile, Name Arbeitgeber.

Danach wird die Stadtverwaltung Laichingen im Einzelfall entscheiden, ob ein Notfallplatz angeboten wird. Hierüber werden die Gemeldeten am Montagabend (16. März) per E-Mail informiert.

Bücher - auch zum Lernen - sind jetzt, wenn die Kinder zuhause bleiben müssen, noch wichtiger. (Foto: Symbol: Monika Skolimowska / dpa)

Ob Kindergartengebühren zurückerstattet werden, kann zum heutigen Tag nicht entschieden werden. Hierüber werden die Eltern spätestens nach den Osterferien informiert, so das Schreiben.

10.22 Uhr: Bayerische Kommunalwahlen nur per Briefwahl

Innenminister Joachim Herrmann hat bei einer Pressekonferenz in München weitere Informationen zu den Kommunalwahlen in Bayern gegeben. Entgegen des üblichen Vorgehens werden die Stichwahlen in allen Kommunen, in denen es eine solche gibt, per Briefwahl durchgeführt. Unaufgefordert sollen die wahlberechtigten Bayern alle Unterlagen zugeschickt bekommen.

"Das wird ein großer Kraftakt", aber zum Schutz der Bürger sei das der beste Weg, sagt Herrmann.

Alleine in München gibt es Briefwähler „im sechsstelligen Bereich“ mehr. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Die bayerische Ministerin für Gesundheit und Pflege, Melanie Huml, sagte bei der Pressekonferenz in München: "Bitte achten Sie genau darauf, was notwendig ist. Wo müssen Sie wirklich hin?" Ein Fitnessstudio-Besuch sei beispielsweise gerade nicht notwendig.

Das Pflegepersonal und Ärzte in Krankenhäuser sollen durch den Ausruf des Katastrophenfalls unterstützt werden. "Im Anbetracht einer weltweiten Pandemie und was in Europa um uns herum passiert, muss der Staat Bayern handeln."

10.06 Uhr: Söder ruft in Bayern den Katastrophenfall aus

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnt bei seiner Ansprache: "Der Staat muss mit einem Geist auf diese Bewährungsprobe reagieren." Bayern und Österreich seien nahezu im Gleichklang. Diese Herausforderung sei ein Test für die Medizin und die Behörden.

Deswegen ruft Söder für Bayern den Katastrophenfall aus. Er soll ab sofort gelten. Außerdem stellt er Hilfen in Höhe von 10 Milliarden Euro in Aussicht. "Wir lassen niemanden allein. Weder die Bürger noch die Kleinbetriebe."

Ausgangssperren gebe es vorerst keine. Dennoch warnt Söder vor unnötigen Reisen und Ausflügen. Er pocht auf die soziale Verantwortung jeden Bürgers in Bayern.

Ab morgen schließt Bayern außerdem alle Vergnügungs- und Freizeitstätten. Dazu gehören beispielsweise Tierparks, Saunen, Schwimmbäder und Museen.

Es gibt keinen Grund für Hamsterkäufe. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder

Wichtige Läden des alltäglichen Bedarfs wie der Lebensmittelhandel, Apotheken, Drogerien, Baumärkte, Post, Tierbedarf, Reinigungen und Banken bleiben geöffnet.

Diese Läden sollen werktags bis 22 Uhr geöffnet bleiben und auch am Wochenende länger geöffnet sein. "Es gibt keinen Grund für Hamsterkäufe", betont Söder.

Speiselokale dürfen bis 15 Uhr geöffnet bleiben, danach sind nur noch Lieferdienste und sogenannte "Drive-Ins" erlaubt.

Außerdem sollen mehr Corona-Tests ausgebaut werden. Ältere Ärzte, Studierende und Ärzte in Elternzeit sollen zurückgeholt werden und das Gesundheitssystem unterstützen.

Ein Bayerischer Schutzschirm soll Betrieben, die von Corona betroffen sind, Liquidität ermöglichen. "Bevor ein Unternehmen komplett pleite geht, soll der Staat einsteigen", sagt Söder. Viele Betriebe wie Theater und Kulturstätten würden wegen der Veranstaltungsabsagen vor der Pleite stehen.

"Das ist nicht nur ein Stresstest, das ist auch ein Charaktertest", sagt Söder. Rücksicht zu nehmen, sei jetzt besonders wichtig. "Es kann auch noch sehr schlimm werden", warnt der Ministerpräsident.

9.54 Uhr: Baden-Württemberg schließt Schwimmbäder, Solarien und Museen

Baden-Württemberg schließt neben Schulen und Kitas nun auch alle Bars, Clubs und Restaurants sowie Einrichtungen wie Schwimmbäder, Solarien, Museen und andere. Das sagte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) dem SWR. Für Gaststätten gibt es eine Ausnahme: wenn sie den Abstand von 1,50 Meter zwischen Gästen garantieren können. Eine entsprechende Verordnung beschließt der Ministerrat im Laufe des Tages, teilte ein Sprecher Schwäbische.de mit.

Einen Katastrophenalarm wie in Bayern wollte Lucha nicht ausschließen, ebensowenig „wie am Ende“ Ausgangssperren, die bereits in anderen Staaten gelten. Ausgangssperren seien jedoch der allerletzte Schritt. Um diesen zu vermeiden, müsse jeder seine Sozialkontakte drastisch reduzieren. Er appellierte eindringlich, auch private Partys zu unterlassen.

Am Nachtmittag informiert Südwest-Justizminister Guido Wolf (CDU) über Maßnahmen an Gerichten und in Gefängnissen.

Krankheiten wie Grippe, Keuchhusten oder Magen-Darm können durch einfache Regeln vermieden werden. Deswegen jetzt: 5 Tipps zum Schutz vor Keimen.

9.22 Uhr: Stuttgarter Polizei kontrolliert 400 Bars und Restaurants

Die Polizei und die Stadt Stuttgart haben am Wochenende etwa 400 Gastronomie-Betriebe kontrolliert. Zahlreiche Bars, Clubs, Tanzlokale und "Prostitutionsobjekte" wie Wohnungen, Clubs oder Massagestudios hatten entgegen der erlassenen Allgemeinverfügung geöffnet. Laut Polizei sind acht Betriebe wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt worden.

8.06 Uhr: Fünf Corona-Fälle: Schärfere Maßnahmen in Tuttlingen

Vier Kindergärten und eine Schule schließen schon am Montag. Darüber hinaus lässt Tuttlingen nur noch Versammlungen bis 50 Personen zu und macht öffentliche Einrichtungen dicht.

Die Stadt Tuttlingen schränkt das öffentliche Leben nun noch weiter ein – mit dem Ziel, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Auch deshalb, weil es inzwischen den ersten bestätigten Fall an einer Schule gibt: Wie das Landratsamt am Samstag bekanntgab, hat sich ein Schüler der Johann-Peter-Hebel-Schule mit dem Virus infiziert. Aus diesem Grund soll die Schule nicht wie alle anderen Schulen im Land am Dienstag, sondern bereits am Montag geschlossen werden.

Eine Zusammenfassung aller Einschränkungen in Tuttlingen, gibt es hier.

7.15 Uhr: Bayern will Katastrophenzustand ausrufen - Pressekonferenz um 10 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie beginnt am Montag in Bayern eine Zeit, die es so noch nie gab: Für die kommenden fünf Wochen bleiben im ganzen Land alle Schulen, Kindertagesstätten und Krippen geschlossen. Die Staatsregierung hat auch weitreichende Auflagen für den Besuch von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen verhängt. Sie will zudem den Katastrophenfall ausrufen, um beispielsweise die Bundeswehr mit ihren Krankenhäusern in die Krisenpläne einbeziehen zu können.

Am Dienstag sollen Bars, Kinos und Schwimmbäder geschlossen werden. Von Mittwoch an sollen auch ausgewählte Geschäfte ihre Pforten dicht machen müssen.

Bereits ab Montagmorgen sind strenge Kontrollen an der Grenze zu Österreich geplant. So soll eine rasante Ausbreitung des Coronavirus verhindert und die Zahl der Infizierten und Toten kleingehalten werden. Im Freistaat ist inzwischen bei Hunderten Menschen Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, betroffen ist vor allem Südbayern.

Um 10 Uhr soll es eine Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder, Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zu den Auswirkungen der Coronavirus-Infektionen in Bayern geben. Sie wird ausschließlich als Live-Stream im Internet übertragen: auf www.bayern.de, Facebook, Youtube und Instagram.

Wir alle haben dasselbe Ziel: Die Ausbreitung von #COVIDー19 zu verlangsamen und Leben zu retten. Umso wichtiger ist es, Maßnahmen in der EU gut zu koordinieren, damit Versorgungsketten nicht abgeschnitten werden. Wir brauchen gerade jetzt mehr, nicht weniger Zusammenarbeit.— Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) March 16, 2020

6.30 Uhr: Außenminister Maas kritisiert mutmaßlichen Impfstoff-Aneignungsversuch Trumps

Außenminister Heiko Maas hat den mutmaßlichen Versuch der US-Regierung kritisiert, das Tübinger Pharma-Unternehmen CureVac zu einem Standortwechsel zu bewegen. "Deutsche Forscher sind führend an der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen beteiligt, in weltweiten Kooperationen. Wir können nicht zulassen, dass sich andere ihre Forschungsergebnisse exklusiv aneignen wollen", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Darüber habe er bereits mit seinen Kollegen aus Kanada, Südkorea, Brasilien und Australien gesprochen. Dies werde aber auch im Kreis der G7-Staaten zu bereden sein. "Dieses Virus werden wir nur gemeinsam besiegen, nicht gegeneinander" betonte Maas.

Das Logo des biopharmazeutischen Unternehmens CureVac steht mit dem Slogan „the RNA people“ auf einer Scheibe neben dessen Eingang. (Foto: Sebastian Gollnow)

6.20 Uhr: Starke Einschränkungen an den Grenzen zu Frankreich und der Schweiz

Das Coronavirus hat Auswirkungen auf die Bewegungsfreiheit der Menschen in den Grenzregionen Baden-Württembergs. Ab 8 Uhr an diesem Montag muss man für die Fahrt nach Frankreich oder in die Schweiz einen guten Grund haben. Der Warenverkehr soll aufrecht erhalten werden und auch Berufspendler haben freie Fahrt.

Wir müssen davon ausgehen, dass der Höhepunkt dieser Entwicklung noch nicht erreicht ist. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU)

"Für Reisende ohne triftigen Reisegrund gilt, dass sie nicht mehr einreisen können", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Sonntagabend in Berlin. "Die Ausbreitung des Coronavirus schreitet schnell und aggressiv voran. Wir müssen davon ausgehen, dass der Höhepunkt dieser Entwicklung noch nicht erreicht ist." Die an Baden-Württemberg grenzende französische Region Grand Est (Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne) gilt als Risikogebiet.

Sonntag, 23.20 Uhr: Innenminister Horst Seehofer lässt an den Grenzen streng kontrollieren.

Richtig so, kommentiert unser Redakteur.

Bundespolizisten stehen an der mobilen Autobahn-Übergangsstelle und kontrollieren den Verkehr. Mit Einreiseverboten und strengen Grenzkontrollen will Deutschland von Montag an die Ausbreitung des Coronavirus weiter eindämmen. (Foto: Peter Kneffel / DPA)

