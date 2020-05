Corona-Newsblog: Bayern hat Hunderte Beatmungsgeräte für Covid-19-Patienten besorgt

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des Sozialministeriums und RKI:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca.1.850 (34.120 Gesamt - ca. 30.600 Genesene - ca. 1.670 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: ca. 1.670

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 11.010 (176.000 Gesamt - ca. 156.900 Genesene - ca. 8.090 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: ca. 8.090

Das Wichtigste des Tages:

Bayern hat Hunderte Beatmungsgeräte für Covid-19-Patienten besorgt (06.20 Uhr)

06.48 Uhr - Finden die Biberacher Filmfestspiele statt? Zwei Szenarien sind denkbar

Das Schützenfest ist bereits abgesagt – wie aber steht es in Zeiten von Corona um eine weitere Großveranstaltung, die 42. Biberacher Filmfestspiele? Diese sollen eigentlich vom 27. Oktober bis 1. November stattfinden. Nun haben sich die Veranstalter zu ihren Plänen geäußert.

„Eigentlich hatte ich gedacht, dass mit Corona auch das Einreichen von Filmen für unser Festival zum Erliegen kommt“, sagt Intendantin Helga Reichert. Das Gegenteil ist der Fall.

„Viele Arthaus-Filme bekommen, bedingt durch Corona, keinen Kinostart mehr, aber alle wollen natürlich ihre Filme zeigen und setzen ihre Hoffnung auf die Festivals“, sagt Reichert. Da einige Festivals im Frühjahr und Sommer aber wegen Corona bereits abgesagt sind, richtet sich der Fokus der Filmemacher und Schauspieler auf Festivals wie Biberach.

„Eigentlich eine unglaubliche Chance für uns“, so die Intendantin – wäre da nicht das Damoklesschwert Corona, dass auch über den hiesigen Filmfestspielen hängt.

06.20 Uhr - Bayern hat Hunderte Beatmungsgeräte für Covid-19-Patienten besorgt

Zur Behandlung von Patienten mit der Lungenkrankheit Covid-19 sind die Krankenhäuser im Freistaat mittlerweile deutlich besser mit Beatmungsgeräten ausgestattet als vor der Coronavirus-Pandemie.

Das Gesundheitsministerium hat nach eigenen Angaben vom Mittwoch bislang 1825 Beatmungsgeräte aus dem In- und Ausland beschafft. Zudem besorgten Krankenhäuser 1100 Geräte.

„Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 62,4 Millionen Euro“, hieß es in einer Mitteilung. Ministerin Melanie Huml (CSU) erklärte: „Schwere Erkrankungsfälle unter den Covid-19-Patienten können häufig nur mit künstlicher Luftzufuhr gerettet werden.“

Die letzten Meldungen von Dienstag

19.13 Uhr - Noch rund 2200 Menschen im Südwesten mit dem Coronavirus infiziert

Nach Angaben des Sozialministeriums sind derzeit in Baden-Württemberg noch etwa 2200 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der bislang nachweislich Erkrankten sei im Land zwar auf mindestens 34.071 gestiegen. Das waren 65 mehr als am Vortag, wie das Ministerium am Dienstagabend in Stuttgart mitteilte. Allerdings seien auch mindestens 30.209 Menschen von ihrer Infektion wieder genesen. "Damit ist die Zahl der Genesenen weiterhin deutlich höher als jene der noch Erkrankten", sagte eine Sprecherin des Ministeriums.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg landesweit um 9 auf 1673. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen lag im landesweiten Schnitt bei 4,1 je 100.000 Einwohner.

Die Reproduktionszahl wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit 0,84 angegeben. Das bedeutet im Mittel, dass ein mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierter knapp weniger als eine weitere Person ansteckt.

18.37 Uhr - Nach Angriff auf Weg zur Demo: Opfer schwebt in Lebensgefahr

Nach dem Angriff auf Teilnehmer der Stuttgarter Corona-Demonstration schwebt eines der drei verletzten Opfer in Lebensgefahr. Der 54-jährige Mann werde behandelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auch seine 38 und 45 Jahre alten Begleiter seien bei der Attacke am vergangenen Samstag verletzt worden. Es werde wegen versuchter Tötung ermittelt und ein politischer Hintergrund weiter nicht ausgeschlossen. Der Staatsschutz sei in die Suche nach den noch unbekannten Tätern eingebunden, hieß es weiter.

Die drei Männer waren am Samstag auf dem Weg zur Kundgebung auf dem Cannstatter Wasen angegriffen und niedergeschlagen worden. „Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter die Männer gezielt angriffen haben“, teilte die Polizei mit. In der Nähe des Tatorts seien zwei Schlagringe und weitere Gegenstände gefunden worden, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.

Das Wichtigste von Dienstag:

Autozulieferer befürchten zahlreiche Jobverluste

Basketball-Bundesliga darf Saison wohl fortsetzen - Ulm spielt mit

Hunderte Deutsche sitzen immer noch im Ausland fest

Forschung am „Hotspot“: Kupferzell nimmt an Corona-Studie teil

Tausende Prozesse in Bayern wegen Corona verschoben

