Corona-Newsblog: BaWü schließt Schulen und Kitas ab kommendem Dienstag

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region:

Infizierte insgesamt: 2.369 (¹), 3117 (³)

Infizierte Baden-Württemberg: 454 (⁴)

Geheilte insgesamt: 46 (²,³)

Kritische Fälle insgesamt: 9 (²,³)

Todesfälle: 7 (²,³)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Das Wichtigste im Überblick:

Zweiter Todesfall in BaWü

Bundesregierung gibt unbegrenzte Kreditzusage

Stuttgart schließt alle Clubs, Bars, Museen, Kinos und Bäder

Bayern schließt alle Schulen, Landesregierung BaWü berät ab 12 Uhr darüber

Diese Veranstaltungen in der Region werden verschoben oder abgesagt

Coronavirus - Die wichtigsten Fragen und Antworten

14 Uhr - Baden-Württemberg schließt alle Schulen und Kitas ab kommendem Dienstag

Auf einer Pressekonferenz am Freitagmittag im Stuttgarter Landtag informiert Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) über die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Das sind seine wichtigsten Aussagen:

"Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, wie wir sie bisher nicht erlebt haben."

"Das Kabinett hat die Entscheidung getroffen, ab kommendem Dienstag bis nach den Osterferien alle Schulen und Kitas im Land zu schließen."

"Öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern in einem Raum sind zu untersagen."

"Ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen rufen wir dazu auf, zu Hause zu bleiben."

"Die Behandlungskapazität in Krankenhäusern werden wir nach Kräften erhöhen."

"Für alle Maßnahmen brauchen wir die Bevölkerung. Wir alle müssen eine erhebliche Zeit auf Dinge verzichten, die wir gerne machen. Wir müssen uns um andere kümmern, um diejenigen, die ihre Wohnung nicht verlassen können."

"Wir sind auf die Solidarität und das vernünftige Verhalten der Menschen in unserem Land angewiesen. Bisher können wir sehr zufrieden damit sein, wie sich die Menschen in dieser Krise verhalten"

Das sagt Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne):

"Wir haben derzeit eine ansteigende Kurve, die nicht gleichförmig ist, sondern sich exponentiell entwickelt. Die Lage ist sehr dynamisch."

"Entscheidend ist, die sozialen Kontakte um 50 Prozent zu reduzieren."

"Die Krankenhäuser rüsten intensivmedizinisch auf und sie werden finanziell entschädigt, wenn sie nicht sofort notwendige Eingriffe verschieben."

"Ein Besucher pro Patient eine Stunde am Tag wie in Bayern."

"Wir müssen Zeit gewinnen, damit der Virus sich verlangsamt und nach den Osterferien das Leben mit dem Virus neu organisieren. In diesem Zeitraum haben wir vermutlich bereits erste Medikamente zur Verfügung."

"Wir haben derzeit keine Alternative. Wir müssen das tun, was wir steuern können."

Das sagt Innenminister Thomas Strobl (CDU):

"Es geht darum, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Das heißt, dass wir Sozialkontakte einschränken müssen."

"Insbesondere an der Grenze zu Frankreich werden die Kontrollen verstärkt. Es wird Einschränkungen geben."

"Der Föderalismus ist kein Problem, sondern eine große Chance. Die Maßtäbe müssen aber überall gleich sein, deshalb müssen wir uns untereinander abstimmen."

"Ich bin überzeugt, dass die Bürger Verständnis haben und jeder weiß, dass er einen persönlichen Beitrag leisten kann."

13.30 Uhr - Das Wort „exponentiell“ und die dramatischen Folgen in der Corona-Krise

Schafft man es nicht, die Ausbreitung des Coronavirus schnell einzudämmen, könnte das deutsche Gesundheitssystem ins Wanken geraten. Warum? - Und mit welchen Folgen?

13.20 Uhr - Bundesregierung gibt unbegrenzte Kreditzusage

In der Coronavirus-Krise will die Bundesregierung den Unternehmen mit unbegrenzten Kreditprogrammen helfen. Das sagten Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag in Berlin.

Über einen drastisch erhöhten Garantierahmen bei der Staatsbank KfW könnten eine halbe Billion Euro zur Verfügung gestellt werden, so Altmaier. Die Regierung stelle der KFW zunächst 20 Milliarden Euro zur Verfügung. Scholz sagte: „Es gibt keine Grenze nach oben bei der Kreditsumme, die die KfW vergeben kann.“

Altmaier sagte: „Es ist der Moment für gemeinsames Vorgehen.“ Scholz betonte: „Unser Land steht vor einer sehr ernsten Situation.“ Ein mulmiges Gefühl sei selbstverständlich. Die Herausforderungen seine gewaltig. Die weltweit stattfindenden Austauschprozesse von Waren und Gütern seien unterbrochen, Schulen würden geschlossen, Messen seien abgesagt. „Diese Krise betrifft uns alle.“ Er betonte: „Deshalb wird hier nicht gekleckert, es wird geklotzt.“

13.07 Uhr - Stuttgart schließt alle Clubs, Bars, Kinos, Museen und Bäder

Im Kampf gegen das Coronavirus zieht die Stadt Stuttgart die Notbremse und fährt das öffentliche und gesellschaftliche Leben weitgehend auf Null. Neben sämtlichen Veranstaltungen in Kultur, Sport und Freizeit werde „mit sofortiger Wirkung“ auch der Betrieb von Clubs, Bars, Museen, Kinos und Bädern untersagt, teilte ein Sprecher der Landeshauptstadt am Freitag mit.

Restaurants seien von dem Verbot ausgenommen. Für Alten- und Pflegeheime sowie für Krankenhäuser war ein weitgehendes Besuchsverbot bereits erlassen worden.

12.55 Uhr - Zweiter Todesfall in BaWü bestätigt

In Baden-Württemberg ist ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Mensch gestorben. Es handele sich um einen 80 Jahre alten Mann aus Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen), der in einer Klinik behandelt wurde und positiv auf das neuartige Virus getestet worden war, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Stuttgart mit. Der Mann sei der zweite Tote in Zusammenhang mit der Pandemie in Baden-Württemberg. Zuvor war ein 67 Jahre alter Mann in Remshalden gestorben, der ebenfalls das Virus in sich trug.

„Wir haben von Anfang an darauf hingewiesen, dass der Krankheitsverlauf bei einer Infizierung mit dem Coronavirus zwar bei einer großen Mehrheit der Bevölkerung moderat ist, es aber eben auch - vor allem bei älteren Menschen — sehr ernsthafte, kritische Verläufe gibt“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) laut der Mitteilung. Der zweite Todesfall zeige eindringlich, wie ernst die Situation für das Gesundheitswesen sei. „Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe von höchster Dringlichkeit.“

12.15 Uhr - Ravensburger Bildungszentrum St. Konrad schließt wegen Corona

Nach Bestätigung des Gesundheitsamtes ist bei zwei Schülern des Gymnasiums am Ravensburger Bildungszentrum St. Konrad das Covid-19-Virus (Coronavirus) festgestellt worden.

Im Zuge der Eindämmungsmaßnahmen wird am Montag, 16. März, das Bildungszentrum inklusive des Kindergartens geschlossen bleiben (zum Artikel).

12.10 - Regierung ruft wegen Coronavirus zu Nachbarschaftshilfe auf

Geschlossene Schulen und Kindergärten, Menschen in Quarantäne und Besuchsverbote in den Altenheimen: Angesichts der geplanten oder zu erwartenden drastischen Einschränkungen im Alltag ruft die baden-württembergische Landesregierung zur Nachbarschaftshilfe auf.

Jüngere Menschen sollten vor allem Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen helfen, für die das Coronavirus eine besondere Gefahr darstellt. „Machen Sie Aushänge in Ihrem Wohnhaus, in ihrer Straße oder Viertel“, appellierte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) an die Bürger. „Nutzen Sie die sozialen Medien, um sich zu vernetzen und Angebote und Bedarfe mitzuteilen!“

Im Internet schließen sich bereits Initiativen unter dem Hashtag #NachbarschaftsChallenge zusammen.

12.05 Uhr - Vorarlberger Krankenhäuser verhängen Besuchsverbot

Alle Vorarlberger Krankenhäuser verhängen ab sofort ein Besuchsverbot. Das teilt das Land in einer Pressemitteilung am Freitagmittag mit. Von dem Verbot ausgenommen seien nur Palliativstationen und Besuche von Kindern.

Im Vordergrund stehe der Schutz der älteren und chronisch erkrankten Patienten sowie der Mitarbeiter in den Spitälern, heißt es in der Mitteilung.

11.50 Uhr - Deutsche Bahn stellt Fernverkehr nach Italien ein

Das neuartige Coronavirus sorgt im deutschen Südwesten für Zugausfälle. Betroffen ist der internationale Bahnverkehr nach Italien, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. Die regelmäßig fahrenden EuroCity-Express-Züge (ECE) von Frankfurt am Main durch Baden-Württemberg über Offenburg und Freiburg nach Basel und Mailand fallen von sofort an aus.

Direktverbindungen nach Italien seien nun nicht mehr möglich. Die Bahn reagiere damit auf entsprechende Anordnungen der Behörden. Diese gelten voraussichtlich bis zum 3. April. Italien ist Coronavirus-Risikogebiet.

Betroffen von den Regelungen sind den Angaben der Deutschen Bahn zufolge auch Fernverkehrsverbindungen nach Italien von Bayern aus, diese enden nun in Österreich. Im internationalen Zugverkehr mit dem Nachbarland Frankreich gebe es wegen des Coronavirus derzeit keine Einschränkungen. Ratsam für Reisende sei jedoch, sich regelmäßig über mögliche Zugausfälle und Einschränkungen zu informieren.

11.35 Uhr - Innenminister Strobl fordert schärfere Grenzkontrollen

Zur Eindämmung des Coronavirus fordert Innenminister Thomas Strobl (CDU) schärfere Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich und der Schweiz. Zu den Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus gehöre aus seiner Sicht zwingend eine Intensivierung der Grenzkontrollen, schreibt Strobl in einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vom Freitag, der der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart vorliegt.

„Ich möchte Sie deshalb eindringlich bitten, die Grenzkontrollen zu Frankreich und der Schweiz durch die Bundespolizei noch stärker als bisher zu intensivieren.“ Baden-Württemberg sei durch die direkten Grenzen zu beiden Ländern besonders betroffen.

Ihm sei bewusst, dass es bei der Bundespolizei zu personellen Engpässen kommen könne. „Deshalb ist es selbstverständlich, dass wir die Grenzschutz-Aktivitäten des Bundes mit Beamtinnen und Beamten der Landespolizei unterstützen“, schreibt Strobl.

11.10 Uhr - Landrat Klaus Pavel informiert über Corona-Situation auf der Ostalb

Mehrere Teilnehmer einer Skireise wurden im Ostalbkreis positiv auf das Coronavirus getestet. Auf einer Pressekonferenz hat Landrat Klaus Pavel über die Lage informiert. Hier finden Sie die Konferenz im Live-Stream.

Am späten Donnerstagabend startete der Kreis einen dringenden Aufruf an Skireisende, die mit mehreren Busunternehmen am Samstag, 7. März, nach Ischgl gereist sind. Mehrere Teilnehmer wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

10.45 Uhr - Auswirkungen auf die Region

Schulschließungen werden wahrscheinlicher, die Fallzahlen steigen vereinzelt und immer mehr Menschen aus der Region sind durch Einschränkungen betroffen. Das sind die Auswirkungen im Überblick:

Ostalb

Ulm/Alb-Donau

Biberach

Oberschwaben/Allgäu

Bodensee

Sigmaringen/Tuttlingen

10.30 Uhr - Fußball-Bundesliga will Spielbetrieb nächste Woche unterbrechen

Die Deutsche Fußball Liga will den Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga vom kommenden Dienstag an bis zum 2. April unterbrechen. Der Spieltag an diesem Wochenende solle aber so weit möglich weiter ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden, teilte die DFL am Freitag mit.

10 Uhr - Tägliche Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts

Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, informiert auch am Freitagvormittag wieder über die aktuellen Entwicklungen bei der Ausbreitung des Coronavirus. "Wir gehen davon aus, dass die Epidemie für unser Land ein Stresstest wird", sagt er. Das sind seine wichtigsten Aussagen über den Verlauf der Krankheit und weiteren Maßnahmen:

Diese Epidemie breitet sich nicht gleichmäßig aus, sondern es wird immer wieder regionale Ausbrüche geben.

geben. Wir werden unsere Zählweise umstellen und uns nur noch auf die offiziellen Meldungen der Gesundheitsämter verlassen. Das heißt nicht, dass die Fallzahlen sinken, wir können es aber nicht mehr leisten, Fälle einzeln nachzuverfolgen, um sie mitzuzählen.

und uns nur noch auf die offiziellen Meldungen der Gesundheitsämter verlassen. Das heißt nicht, dass die Fallzahlen sinken, wir können es aber nicht mehr leisten, Fälle einzeln nachzuverfolgen, um sie mitzuzählen. Mit zunehmendem Alter und Grundkrankheiten wird die Schwere der Krankheit schlimmer.

Alles, was wir bisher von dieser Krankheit gelernt haben, ist, dass rund vier von fünf Menschen nur leichte oder gar keine Symptome haben. Das ist gut so. Die sind dann immun und werden dazu beitragen, das diese Epidemie endet.

nur leichte oder gar keine Symptome haben. Das ist gut so. Die sind dann immun und werden dazu beitragen, das diese Epidemie endet. Was müssen wir tun? 1. Verlangsamung: Infizierte Personen in Quarantäne schicken und Kontaktpersonen nachverfolgen. Das werden wir irgendwann nicht mehr schaffen, aber wir werden es trotzdem immer weiter versuchen. 2. Wir versuchen, diese epidemische Kurve abzuflachen. Wir wollen, dass möglichst viele der schwer Erkrankten nicht gleichzeitig behandelt werden müssen. Gleichzeitig müssen wir Kapazitäten in Krankenhäusern erhöhen, diesen Vorgang müssen wir beschleunigen. Hier ist mein Apell an die Krankenhausbetreiber, dass sie sich darauf einstellen.

Infizierte Personen in Quarantäne schicken und Kontaktpersonen nachverfolgen. Das werden wir irgendwann nicht mehr schaffen, aber wir werden es trotzdem immer weiter versuchen. Wir versuchen, diese Wir wollen, dass möglichst viele der schwer Erkrankten nicht gleichzeitig behandelt werden müssen. Gleichzeitig müssen wir diesen Vorgang müssen wir beschleunigen. Hier ist mein Apell an die Krankenhausbetreiber, dass sie sich darauf einstellen. Natürlich gibt es Veranstaltungen, die stattfinden müssen. Aber jeder von uns sollte darüber nachdenken, was er noch tun muss oder worauf er verzeichten kann.

Es ist sehr wichtig, die Beatmungsplätze in Krankenhäusern so hoch wie möglich zu halten. Es ist aber nicht auszuschließen, dass es nicht genügend Plätze gibt. Wir haben ein Erfassungssystem entwickelt, damit jeder sehen kann, welche Krankenhäuser noch Kapazitäten haben.

so hoch wie möglich zu halten. Es ist aber nicht auszuschließen, dass es nicht genügend Plätze gibt. Wir haben ein Erfassungssystem entwickelt, damit jeder sehen kann, welche Krankenhäuser noch Kapazitäten haben. Wir haben sehr früh die Epidemie in unserem Land erkannt. Das ist die gute Nachricht. Wir haben viele Einblicke in den Verlauf der Krankheit und die Zahlen der Erkrankten. Wir werten regelmäßig Proben aus. Diese Werkzeuge, die wir in den letzten Jahren etabliert haben, sind sehr aussagekräftig. Darum können wir sagen, dass wir erst am Anfang der Epidemie stehen und die Maßnahmen noch auf den Weg bringen können.

aus. Diese Werkzeuge, die wir in den letzten Jahren etabliert haben, sind sehr aussagekräftig. Darum können wir sagen, dass wir erst am Anfang der Epidemie stehen und die Maßnahmen noch auf den Weg bringen können. Ich fordere alle Entscheidungsträger auf, bitte bereiten Sie sich weiter vor. Diese Krise können wir optimal managen, wenn alle ihre Ressourcen optimal einsetzen.

Diese Krise können wir optimal managen, wenn alle ihre Ressourcen optimal einsetzen. Wenn wir davon sprechen, die Ausbreitung verlangsamen zu wollen, dann sind Schulschließungen ein gutes Mittel. Aber die Epidemie wird in verschiedenen Regionen zu verschiedenen Zeiten auftreten. Deshalb ist es sinnvol, dass die Bundesländer das nach ihrer jeweiligen Situation entscheiden.

Unterschied Pandemie, Epidemie und Endemie. (Foto: David Weinert / SZ)

9.15 Uhr - Söder: Entscheidung eng mit Baden-Württemberg abgesprochen

"Unser Gesundheitssystem steht vor einer großen Herausforderung", sagte Markus Söder gleich zu Beginn der Pressekonferenz in München. Weil es keine Medikamente gibt, müsse die Ausbreitung von Covid-19 verhindert werden, auch um ältere oder kranke Menschen zu schützen. "Wir dürfen nicht nur debattieren, wir müssen handeln", so Söder.

Die Entscheidung, Schulen und Kindergärten bis zum Ende der Osterferien zu schließen, sei in enger Abstimmung mit Baden-Württemberg gefallen. Nach den Osterferien solle geprüft werden, ob die Maßnahme erfolgreich war. "Kein Schüler soll einen Nachteil haben", machte Söder deutlich - und nahm damit Bezug auf die anstehenden Abiturprüfungen. Söder appellierte an die Eltern, ihre Kinder nicht von den Großeltern betreuen zu lassen, um diese zu schützen.

zu schließen, sei in enger Abstimmung mit gefallen. Nach den Osterferien solle geprüft werden, ob die Maßnahme erfolgreich war. "Kein Schüler soll einen Nachteil haben", machte Söder deutlich - und nahm damit Bezug auf die anstehenden Abiturprüfungen. Söder appellierte an die Eltern, ihre Kinder nicht von den Großeltern betreuen zu lassen, um diese zu schützen. Von den Schließungen sind alle Schulen Bayerns betroffen - es wird keinen Unterricht geben. Schüler sollen zu Hause arbeiten und Aufgaben erhalten, zum Beispiel über die digitale Lernplattform des Freistaats.

betroffen - es wird keinen Unterricht geben. Schüler sollen zu Hause arbeiten und Aufgaben erhalten, zum Beispiel über die digitale Lernplattform des Freistaats. Wenn Eltern in einem systemkritischen Beruf arbeiten, wie zum Beispiel als Ärzte oder Pfleger, und keine Betreuung durch das andere Elternteil möglich ist, soll es eine Betreuung für Schüler der Klassen eins bis sechs an den Schulen geben, sagte Kultusminister Michael Piazolo.

arbeiten, wie zum Beispiel als Ärzte oder Pfleger, und keine Betreuung durch das andere Elternteil möglich ist, soll es eine Betreuung für Schüler der Klassen eins bis sechs an den Schulen geben, sagte Kultusminister Michael Piazolo. Auch das Besuchsrecht in Krankenhäusern oder Behinderteneinrichtungen soll massiv eingeschränkt werden, um sogenannte Risikogruppen zu schützen. Krankenhäuser sollen außerdem massiv unterstützt werden. "Die Wahrscheinlichkeit durch die Entwicklung ist groß, dass wir bald viel mehr Intensivbetten brauchen werden", sagte Söder. Operationen würden demnach verschoben und Krankenhäuser würden finanziell unterstützt werden.

soll massiv eingeschränkt werden, um sogenannte Risikogruppen zu schützen. Krankenhäuser sollen außerdem massiv unterstützt werden. "Die Wahrscheinlichkeit durch die Entwicklung ist groß, dass wir bald viel mehr Intensivbetten brauchen werden", sagte Söder. Operationen würden demnach verschoben und Krankenhäuser würden finanziell unterstützt werden. Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen sollen in Bayern außerdem nicht mehr stattfinden, sagt Söder.

sollen in Bayern außerdem nicht mehr stattfinden, sagt Söder. Die Kommunalwahl am Sonntag soll trotz der Umstände regulär stattfinden, sagte der Ministerpräsident. Für eventuelle Stichwahlen sollen aber bereits Briefwahlunterlagen vorbereitet werden.

09.10 Uhr - Friedrichshafen schließt eine Schule und zwei Kindergärten

Die Stadt Friedrichshafen schließt als vorsorgliche Sofortmaßnahme die Don-Bosco-Schule in Ettenkirch sowie die beiden Kindergärten in Ettenkirch (kirchlich und städtisch). Das teilte die Verwaltung am Freitagvormittag mit. Ein Elternteil eines Kindes wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Die betroffenen Eltern sollen informiert werden.

08.02 Uhr - Bayern schließt alle Schulen bis zu den Osterferien

Wegen der Coronavirus-Krise schließt Bayern ab Montag alle Schulen. Bis zum Beginn der Osterferien am 6. April werden alle Kindergärten, Schulen und Kitas geschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen erfuhr. Damit sind in Bayern faktisch bis zum 20. April die Bildungseinrichtungen geschlossen.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Donnerstag in Berlin erklärt, dass landesweite Schulschließungen in Bayern notwendig werden könnten, um Situationen wie in Italien zu verhindern. Auch in Baden-Württemberg sind Schulschließungen wahrscheinlich. Heute will das Kabinett darüber beraten.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). (Foto: Nicolas Armer / DPA)

7.15 Uhr - Olympia 2020 in Tokio soll stattfinden

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, hat erneut bekräftigt, dass die Olympischen Spiele 2020 in Tokio trotz der Coronavirus-Pandemie stattfinden sollen. "Wir arbeiten mit vollem Engagement auf den Erfolg dieser Spiele mit der Eröffnungsfeier am 24. Juli hin und tun alles dafür, damit sich auch die Athleten entsprechend vorbereiten können." Die Schlussfeier ist auf den 9. August terminiert.

Bach führte aus, dass es aufgrund der Corona-Krise "ernsthafte Probleme" mit den Qualifikations-Wettbewerben gebe, die zuletzt reihenweise verschoben werden mussten. Bislang seien 55 Prozent der Athletinnen und Athleten für die Sommerspiele qualifiziert. "Wir werden sehr flexibel sein und gegebenenfalls die Qualifikationskriterien verändern", sagte der 66-Jährige.

07.05 Uhr - Stadt Ravensburg verbietet bereits Veranstaltungen ab 100 Personen

Die Stadt Ravensburg geht in der Coronakrise einen besonders drastischen Schritt und verbietet jetzt alle städtischen Veranstaltungen ab 100 Besuchern. Außerdem werden sämtliche Tanz- und Partyveranstaltungen in Gaststätten, Clubs und Diskotheken im Stadtgebiet untersagt – und zwar unabhängig von der zu erwartenden Anzahl an Besuchern.

Auch Events im Konzerthaus sind verboten. Das gelte ab sofort und bis auf Weiteres. Derweil gibt es im Kreis Ravensburg mittlerweile 14 bestätigte Covid-19-Fälle (zum Artikel).

6.35 Uhr - Erster Corona-Fall bei Bayerns Achtelfinalgegner FC Chelsea

Nationalspieler Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea ist positiv auf das neue Virus Sars-Cov-2 getestet worden. Das gab der Londoner Club bekannt. Die Premier League kündigte umgehend ein Notfall-Treffen mit allen Clubs an, das am Freitag stattfinden soll. Dabei soll es um die Ansetzungen an den kommenden Spieltagen gehen.

Nach dem positiven Corona-Test von Callum Hudson-Odoi muss nun das gesamte Team des FC Chealsea in Quarantäne. (Foto: Martin Rickett / DPA)

Der FC Chelsea ist der Achtelfinal-Gegner vom FC Bayern München in der Champions League. Das Hinspiel hatte der deutsche Rekordmeister mit 3:0 in London gewonnen. Am Mittwoch würde das Rückspiel in München stattfinden. Das scheint aktuell aber fraglich.

Auch der Teammanager vom FC Arsenal, Mikel Arteta, wurde positiv auf Corona getestet. Damit gibt es in der englischen Premier League bereits zwei offizielle Fälle. Bei beiden Londoner Clubs stehen alle Profis unter Quarantäne.

6.25 Uhr - Dringender Aufruf des Gesundheitsamts Ostalbkreis

Das Landratsamt Ostalbkreis bittet die Teilnehmer einer Skiausfahrt vom vergangenen Samstag, 7. März, zwingend Zuhause zu bleiben und sich beim Gesundheitsamt melden. Mehrere Teilnehmer der Ausfahrten nach Ischgl sind laut Mitteilung positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Ergebnisse seien dem Gesundheitsamt des Ostalbkreises am Donnerstagabend übermittelt worden. Folgende Busunternehmen seien betroffen: Beck + Schubert (Skiausfahrt Dr. Skate), OK.go und Köppel Reisen. Weitere Informationen finden Sie hier.

6.10 Uhr - Landeselternbeirat warnt vor Chaos wegen Zwangsferien

Das Land ist aus Sicht des Elternbeirates auf allgemeine Schulschließungen bis Ostern absolut nicht vorbereitet. „Wir haben keine Möglichkeiten, auf digitale Bildungsangebote auszuweichen, weil wir nach wie vor in der Steinzeit sind“, sagte der Vorsitzende des Landeselternbeirats, Carsten Rees.

„Nachdem die Bildungsplattform ella zusammengebrochen ist, stehen wir saublöd da.“ Rees wies auf die Lage von Schülern hin, die mitten in Prüfungsvorbereitungen steckten, etwa aufs Abitur lernen.

Der Elternbeirat erwarte umfassende Antworten von der Landesregierung. „Ich befürchte Chaos, weil wir nicht ausreichend vorbereitet sind.“ Es gebe viele Fragen etwa auch zur Betreuung von Kindergartenkindern und keine befriedigende Antworten.

Ganz anderer Meinung sind die Gymnasiallehrer im Land. Die bevorstehende Schließung aller Schulen und Kindergärten hätte nach deren Ansicht deutlich früher beschlossen werden müssen. „Das Bewusstsein für den Ernst der Lage ist bei der Landesregierung erst langsam gereift“, sagte Ralf Scholl, der Vorsitzende des Philologenverbands Baden-Württemberg. „Jetzt ist es aller-, allerhöchste Eisenbahn für einen konsequenten Schnitt.“

