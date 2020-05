Corona-Newsblog: Bahn fährt in Baden-Württemberg ab Juni wieder wie üblich

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Zum Aktualisieren hier klicken

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 2.148 (34.000 Gesamt - ca. 30.200 Genesene - ca. 1652 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: ca. 1652

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 12.162 (174.697 Gesamt - ca. 154.600 Genesene - ca. 7935 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: ca. 7935

Das Wichtigste am Montag:

Bahn fährt in Baden-Württemberg ab Juni wieder normal (14.20 Uhr)

fährt in ab Juni wieder normal (14.20 Uhr) Bundesweit dürfen zahlreiche Gastronomen wieder öffnen (10.42 Uhr)

dürfen zahlreiche wieder öffnen (10.42 Uhr) Baden Württemberg: Kitas öffnen - Abiprüfungen beginnen (06.15 Uhr)

beginnen (06.15 Uhr) Bayern: Mehr Schüler - Lockerungen für Biergärten (7.55 Uhr)

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

14.20 Uhr - Bahn fährt in Baden-Württemberg ab Juni wieder normal

Nach der coronabedingten Ausdünnung des Fahrplans im März fahren die Bahnunternehmen in Baden-Württemberg ihr Angebot wieder auf das Normalmaß hoch. Zum Fahrplanwechsel Mitte Juni sollen im Regionalverkehr, von Ausnahmen etwa durch Baustellen abgesehen, wieder 100 Prozent der Verbindungen angeboten werden, wie Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und Vertreter der Betreiber Abellio, DB Regio, Go-Ahead und SWEG am Montag in Stuttgart ankündigten.

Die Pünktlichkeit habe laut Hermann durchweg deutlich über 90 Prozent gelegen, die Ausfallquote unter einem Prozent. Allerdings lag auch die Auslastung der Züge anfangs bei unter 20 Prozent. Inzwischen ist auch sie wieder höher geworden, liegt aber noch weit unter den gewohnten Werten.

Ein Zug der Deutschen Bahn fährt aus einem Tunnel. (Foto: Frank Leonhardt / DPA)

Was Pünktlichkeit und Ausfälle angeht, hoffen die Unternehmen, etwas aus der Krise mitnehmen und die Werte halten zu können. So seien Abläufe und Absprachen verbessert und Wartungstermine vorgezogen worden. „Wir haben nahezu unter Laborbedingungen Eisenbahn betreiben können“, sagte der Chef der DB Regio Baden-Württemberg, David Weltzien. Daran gelte es anzuknüpfen.

Für die Probleme, die seit dem vergangenen Sommer im Nahverkehr aufgetreten waren, sollen betroffene Pendler wie angekündigt von Juni an eine finanzielle Entschädigung erhalten. Für die Corona-Zeit werde es zudem eine Entschädigung für Eltern geben, die das Schülerticket ihrer Kinder weiterbezahlt haben, sagte Hermann.

13.08 Uhr - Heil setzt auf Einigung mit Ländern bei Lohnfortzahlung

Bundessozialminister Hubertus Heil setzt auf eine schnelle Einigung mit den Ländern beim Thema Verdienstausfallentschädigung für Eltern in der Corona-Krise. Er freue sich, dass jetzt Bewegung in das Thema komme, es sei höchste Zeit zu handeln, sagte der SPD-Politiker in Berlin.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und CSU-Chef Markus Söder hatten sich zuvor offen für das Vorhaben gezeigt, die Entschädigungszahlungen für Eltern, die wegen geschlossener Kitas nicht zur Arbeit können und deshalb Verdienstausfälle haben zu verlängern. Die SPD hatte mehrfach Druck in diese Richtung gemacht.

Er setze darauf, dass Bund und Länder in den verbleibenden drei Sitzungswochen des Bundestages vor der Sommerpause gemeinsam eine Anschlussregelung finden, sagte Heil. Er verwies darauf, dass es sich zwar um eine individuelle Regelung pro Elternteil handele. Rechnerisch sind demnach insgesamt bis zu zwölf Wochen Entschädigung für den Verdienstausfall möglich.

Wer in der Corona-Krise wegen der Betreuung kleiner Kinder nicht arbeiten kann und deshalb kein Geld verdient, erhält bisher für maximal sechs Wochen 67 Prozent des Nettoeinkommens als Entschädigung, höchstens 2016 Euro im Monat.

12.17 Uhr - Arbeitsminister will in der Fleischindustrie durchgreifen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich in Berlin zum Arbeitsschutz in Schlachthöfen geäußert. Dubiose Vertragsstrukturen mit Sub-, Sub- und Subunternehmen seien ein großes Problem in der Fleischindustrie. "Es ist Zeit, in diesem Bereich durchzugreifen und aufzuräumen", sagte Heil.

Das sogenannte Corona-Kabinett der Bundesregierung wollte heute zusammen kommen, um über die Missstände in der Fleischindustrie zu beraten.

Es gebe allerdings noch Beratungsbedarf, deswegen ist die Sitzung auf Mittwoch verschoben. Heil gehe davon aus, dass es dann auch eine Entscheidung gebe. Zu dem Beratungsbedarf der CDU/CSU könne er nichts sagen.

Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales. (Foto: Kay Nietfeld / DPA)

In mehreren Schlachtbetrieben Deutschlands hatte es in den vergangenen Wochen Corona-Ausbrüche gegeben. Begünstigt werden die Infektionen durch die Enge in Sammelunterkünften ausländischer Arbeiter und die fehlende Einhaltung von Hygieneregeln in der Corona-Krise.

2017 habe es bereits einschneidende Änderungen für den Schutz von Arbeitenden gegeben, sagte Heil. Diese seien aber ausgetrickst worden. Einige hätten mit großer Energie versucht, die Regelungen zum Arbeitsschutz zu umgehen.

11.31 Uhr - Strobl warnt vor Extremismus bei Corona-Demos

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) warnt vor der Instrumentalisierung der Corona-Demos durch Extremisten. Bei den Protesten gegen die Corona-Beschränkungen seien zwar auch viele „normale Leute“, sagte Strobl am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“.

Man könne nicht sagen, dass alle, die dort demonstrieren, Extremisten oder Antisemiten seien. Aber: „Es sind schon auch Leute aus dem extremistischen politischen Bereich dort, die versuchen, ihr eigenes Süppchen zu kochen und die versuchen, diese Veranstaltung für ihre extremistischen Zwecke zu instrumentalisieren.“

Es ist im Grunde genommen nahezu alles dabei, das muss man wissen, wenn man auf eine solche Demonstration geht. Innenminister Thomas Strobl (CDU)

Bei den Protesten versammelten sich Strobl zufolge unter anderem Linksextremisten, Rechtsextremisten, Verschwörungstheoretiker und Antisemiten. „Es ist im Grunde genommen nahezu alles dabei, das muss man wissen, wenn man auf eine solche Demonstration geht“, sagte Strobl.

Corona-Demonstration auf dem Aalener Rathausvorplatz: Rund 200 Menschen nahmen am Samstag teil. (Foto: Turad)

10.42 Uhr - Bundesweit dürfen zahlreiche Gastronomen wieder öffnen

Bundesweit werden die Corona-Regeln für das Gastgewerbe gelockert. Aber wer nun in Restaurants, Cafés oder Hotels geht, muss sich an ein paar Regeln halten.

In Baden-Württemberg gilt für Beschäftigte Maskenpflicht. Wer in Mainz essen geht, muss drinnen und draußen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, ablegen dürfen die Gäste diesen nur, während sie am Tisch sitzen.

Beim Gang zur Toilette muss der Schutz wieder aufgezogen werden. Auch in Biergärten und Außenbereichen von Restaurants in Bayern gilt von diesem Montag an: Wer aufsteht, muss eine Maske aufsetzen.

Die Regeln im Überblick - hier lesen Sie mehr.

9.59 Uhr - Corona-Kabinett berät über Missstände in der Fleischindustrie

Angesichts der Corona-Ausbrüche in verschiedenen Fleischbetrieben berät die Bundesregierung über strengere Regeln für die Branche. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will heute im Corona-Kabinett dazu Vorschläge zum Arbeitsschutz vorlegen.

Nachtrag (10.48 Uhr): Das Corona-Kabinett der Bundesregierung hat die Beratungen über Konsequenzen aus den Coronavirus-Ausbrüchen in deutschen Schlachtbetrieben auf diesen Mittwoch verschoben. Es gebe noch Beratungsbedarf, hieß es am Montag aus Regierungskreisen in Berlin.

In der Diskussion geht es inzwischen aber um mehr: Nicht nur von den Grünen, auch aus den Reihen der CSU erschallt angesichts der Arbeitsbedingungen mit vielen Niedriglöhnern aus Osteuropa der Ruf nach höheren Fleischpreisen.

Hintergrund sind die Infektionen in mehreren Fleischbetrieben, quer über die Republik verteilt. Am Sonntag teilte der Landkreis Osnabrück mit, dass ein Betrieb in Dissen die Produktion aussetzt, nachdem Tests ergeben haben, dass 92 Mitarbeiter infiziert sind.

Zuvor waren bereits Betriebe etwa in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Schleswig-Holstein betroffen. In einer Fleischfabrik bei Pforzheim hat sich inzwischen mehr als ein Drittel der Belegschaft mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Personen, die mit Covid-19 infiziert sind oder waren, liegt laut jüngster Meldung bei rund 400.

Der Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein (CSU) brachte eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch - derzeit sieben Prozent - ins Spiel. Hier lesen Sie mehr.

9.17 Uhr - Blick in die Region

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

8.36 Uhr - Maas berät über Öffnung für Touristen

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will am heutigen Montag mit seinen Kollegen aus beliebten Urlaubsländern der Deutschen beraten, wie die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie nach und nach gelockert werden können.

Zahlreiche Menschen haben die Tourismus-Lockerungen diese Woche genutzt und sind zum Urlaub auf die Ostfriesischen Inseln gefahren. (Foto: Sina Schuldt)

Zu der Videokonferenz sind Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Portugal, Malta, Slowenien, Zypern und Bulgarien eingeladen. Ziel des Treffens ist ein koordiniertes Vorgehen bei der Öffnung der Grenzen für Touristen. In Deutschland gilt vorerst bis zum 14. Juni eine weltweite Reisewarnung für Urlauber. Hier lesen Sie mehr.

7.55 Uhr - Bayern: Mehr Schüler - Lockerungen für Biergärten

Nach wochenlanger Corona-Pause dürfen Wirts- und Biergärten in Bayern ab Montag wieder öffnen. Auch immer mehr Schüler kehren in die Klassenräume zurück. Die Staatsregierung hat für die Lockerungen der Anti-Pandemie-Maßnahmen aber Vorgaben gemacht.

So darf in Bayern zunächst nur die Gastronomie im Außenbereich öffnen — also Biergärten, Wirtsgärten oder Freischankflächen. Um 20 Uhr muss schon zugesperrt werden. Laut Branchenverband Dehoga dürfen Personen aus zwei Hausständen beisammensitzen. Ansonsten gilt der Mindestabstand von 1,50 Metern.

Erst eine Woche später, also ab 25. Mai, dürfen die Wirte dann die Innenbereiche öffnen — bis 22 Uhr.

An den Schulen geht es am Montag auch für die unteren Klassen wieder los: für Erstklässler, die fünften Klassen der Mittelschulen und die fünften und sechsten Klassen an Realschulen und Gymnasien. An den Wirtschaftsschulen dürfen, je nach Art, die achte, die siebte oder auch die sechste Jahrgangsstufe zurück.

Doch der Unterricht ist nicht wie gewohnt, denn die Stundenpläne sind oft auf die Kernfächer beschränkt. Sport, Musik oder Kunst fallen häufig aus. Zudem soll in geteilten Lerngruppen unterrichtet werden, die sich wochenweise oder auch tageweise abwechseln.

06.15 Uhr - Baden Württemberg: Kitas öffnen - Abiprüfungen beginnen

Zehntausende Kinder in Baden-Württemberg können am Montag nach wochenlanger Zwangspause ihre Freunde aus der Kita wiedersehen. Doch an Umarmungen nach der langen Trennung von Erzieherinnen und Spielkameraden ist wegen der Infektionsgefahr nicht zu denken.

Die Kitas im Südwesten dürfen laut einem Beschluss der Corona-Lenkungsgruppe nur für maximal die Hälfte der Kinder wieder öffnen.

Kinder in der erweiterten Notbetreuung oder mit besonderem Förderbedarf haben Vorrang. Im Südwesten werden rund 444.000 Kinder in 9.000 Einrichtungen betreut.

Weniger vergnüglich wird der Montag für rund 29.500 Schüler an allgemeinbildenden Gymnasien im Land sein. Für sie beginnen am Montag die Abiturprüfungen. Als erste Fächer stehen Spanisch, Italienisch und Portugiesisch auf dem Programm. Ursprünglich sollten die Prüfungen am 22. April beginnen.

Von Montag an dürfen in Baden-Württemberg zudem berufliche Bildungseinrichtungen wie etwa Berufsschulen den Betrieb wieder aufnehmen.

Das waren die letzten Meldungen von Sonntag

21.11 Uhr - Maas will nach dem 15. Juni keine weltweiten Reisewarnungen mehr

Die Bundesregierung geht davon aus, dass in weiten Teilen Europas trotz der Coronavirus-Pandemie in diesem Sommer Urlaub möglich sein wird. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“, es gebe bei der Bekämpfung des Coronavirus in vielen Ländern positive Entwicklungen. Nach dem 15. Juni solle es „eigentlich“ keine weltweiten Reisewarnungen mehr geben, sagte Maas.

Sondern wir wollen das ersetzen durch Reisehinweise, aus denen die Leute erkennen können: Wo kann man hinfahren? Wo ist es verantwortbar? Wo ist man willkommen?,

sagte Heiko Maas. Jeder müsse dann selbst entscheiden „ob er dahin in den Urlaub will bei den Einschränkungen, die es überall geben wird“.

Der Außenminister will am Montag mit seinen Amtskollegen aus den beliebten Reiseländern Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Portugal, Malta, Slowenien, Zypern und Bulgarien in einer Videokonferenz über Lockerungen der Auflagen beraten.

20.42 Uhr - Innenminister zieht positive Bilanz zu Corona-Demonstrationen

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat eine positive Bilanz zu den Polizeieinsätzen bei den bayernweiten Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen gezogen. Das umsichtige Handeln der Polizisten habe wesentlich dazu beigetragen, „dass das Recht auf Versammlungsfreiheit und der Schutz vor Corona-Infektionen bestmöglich in Einklang gebracht werden konnte“, sagte Herrmann laut einer Mitteilung am Sonntag in München.

Die Mehrheit der Demonstranten war vernünftig und hat die Mindestabstände eingehalten. Dafür bedanke ich mich ausdrücklich,

sagte der Innenminister laut Mitteilung. Gegen Uneinsichtige oder Randalierer sei die Polizei konsequent vorgegangen und habe entsprechende Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Polizei war zwischen Freitag und Sonntag bei mehr als 100 Einsätzen vor Ort, bei denen Menschen gegen die ihrer Meinung nach zu strengen Auflagen für die Bürger in der Corona-Krise protestierten. Rund 900 zusätzliche Beamte von der Bereitschaftspolizei waren am Samstag laut Innenministerium im Einsatz. In München sprach die Polizei am Samstag bei den Versammlungen 569 Platzverweise aus. 69 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten wurden den Angaben zufolge zur Anzeige gebracht.

In der Region haben folgende Demos stattgefunden:

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

Das Wichtigste vom Wochenende:

Maas will nach dem 15. Juni keine weltweiten Reisewarnungen mehr

Keine Quarantäne mehr nach Einreise aus EU-Ländern

Grenzkontrollen zu Deutschland, Österreich, Schweiz teilweise gelockert - Zäune abgebaut

Tausende bei Demos gegen Corona-Beschränkungen im Südwesten

Geplante Öffnung der Kindergärten macht Gemeinden Sorgen

+++ Hier geht es zum Newsblog vom Wochenende +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und seinen Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aus folgenden Quellen:

Dashboard RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO⁵