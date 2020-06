Corona-Newsblog: Badesaison im Land beginnt unter Auflagen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 870 (34.830 Gesamt - ca. 32.200 Genesene - 1761 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1761

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 6380 (182.764 Gesamt - ca. 167.800 Genesene - 8581 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 8551

Das Wichtigste des Tages:

Badesaison im Land beginnt unter Auflagen (14.37 Uhr)

im Land beginnt (14.37 Uhr) Weitere Lockerungen für Baden-Württemberg angekündigt (12.58 Uhr)

angekündigt (12.58 Uhr) Autobauer wollen Mehrwertsteuersenkung an Kunden weitergeben (10.51 Uhr)

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

++ Badesaison im Land beginnt unter Auflagen ++

(14.37 Uhr) Der Lenkungskreis der Landesregierung hat beschlossen, unter welchen Bedingungen Bäder und Seen im Land wieder öffnen dürfen.

Die Anzahl der am Badebetrieb teilnehmenden Personen, beispielsweise im Becken und auf Liegewiesen, ist durch geeignete Maßnahmen zu beschränken. Während des gesamten Badebetriebs muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten werden; Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln und Umarmen, muss vermieden werden.

Badegäste müssen ihre Kontaktdaten hinterlegen, um bei Bedarf eine Kontaktnachverfolgung gewährleisten zu können. Die Daten werden nach vier Wochen gelöscht.

++ Weitere Lockerungen für Baden-Württemberg angekündigt

(12.58 Uhr) Die grün-schwarze Landesregierung hat weitere Lockerungen von Corona-Maßnahmen angekündigt. Wer aus Staaten außerhalb des Schengenraums, also außerhalb Europas, nach Baden-Württemberg einreist, muss nicht mehr grundsätzlich in Quarantäne.

Nach Angaben eines Regierungssprechers soll dies ab diesem Freitag gelten. Die Quarantäne soll es nur noch dann geben, wenn ein Mensch aus einem Land einreist, das mehr als 50 Infektionen mit Corona pro 100 000 Einwohner aufweist.

Ausnahmen seien aber auch dann für bestimmte Berufsgruppen möglich, zum Beispiel für Lastwagenfahrer, erklärte die Lenkungsgruppe. Für Einreisen aus den EU-Ländern sowie aus Island, Liechtenstein, Norwegen, der Schweiz und Großbritannien nach Baden-Württemberg war die zweiwöchige Quarantäne bereits Mitte Mai aufgehoben worden.

Zudem kündigte die Lenkungsgruppe intensivere Kontrollen der Behörden von Sammelunterkünften an, in denen Baustellenarbeiter untergebracht sind. Ziel sei es, dort Infektionsherde zu vermeiden.

Reisebusse sollen ab dem 15. Juni wieder fahren dürfen. Dazu erarbeiteten das Verkehrs- und das Sozialministerium ein Hygienekonzept. In anderen Bundesländern sind Busreisen unter Einhaltung der Hygieneregeln bereits wieder erlaubt — etwa im Saarland oder in Nordrhein-Westfalen.

++ Deutsche Corona-Tracing-App sicher und sinnvoll?

(11.34 Uhr) Frankreich und Italien haben schon Corona-Tracing-Apps in Betrieb genommen – Mitte des Monats soll auch die deutsche Variante an den Start gehen. Kontakte von Infizierten sollen so leichter nachverfolgt werden können. Informatikprofessor Frank Kargl vom Institut für Verteilte Systeme der Universität Ulm hat mit Kristina Staab darüber gesprochen, wie sicher und verlässlich die App ist.

"Im Moment ist alles noch sehr frisch", meint Kargl. "Doch selbst wenn noch gravierende Fehler auftreten würden, könnten sie bis Mitte des Monats noch behoben werden. Die Vorgehensweise stärkt auch das Vertrauen in die App, da nun öffentlich geprüft werden kann, ob der dezentrale Ansatz wie versprochen umgesetzt wird. Das bedeutet, dass mit den erhobenen Daten nichts anderes gemacht wird, als Coronakontakte nachzuverfolgen." Das komplette Interview lesen Sie hier.

++ Autobauer wollen Mehrwertsteuersenkung an Kunden weitergeben ++

(10.51 Uhr) Die Autobauer in Deutschland wollen den Preisvorteil aus der bevorstehenden Mehrwertsteuersenkung voll an ihre Kunden weitergeben.

Die im Verband der Automobilindustrie organisierten Hersteller schafften die Voraussetzungen dafür, dass die Absenkung der Mehrwertsteuer in vollem Umfang den Kunden zu Gute kommen könne, teilte der VDA am Donnerstag mit.

„Die befristete Absenkung der Mehrwertsteuer ist eine wichtige Maßnahme, um die Nachfrage in Deutschland wieder in Schwung zu bringen“, hieß es weiter. Um den Absatz moderner Fahrzeuge zu beschleunigen, prüften die Unternehmen, wie die Wirkung der abgesenkten Mehrwertsteuer weiter verstärkt werden könne.

Mit einem riesigen Konjunkturpaket will die schwarz-rote Koalition die Wirtschaft in der Corona-Krise ankurbeln. Teil dessen ist eine befristete Absenkung der Mehrwertsteuer. Vom 1. Juli an bis zum 31. Dezember 2020 soll der Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf 16 Prozent und für den ermäßigten Satz von 7 Prozent auf 5 Prozent gesenkt werden, wie aus einem Beschlusspapier hervorgeht.

++ Hohe Nachfrage nach Hund, Katze und Kaninchen in Tierheimen ++



(06.30 Uhr) In zahlreichen Tierheimen in Bayern stehen zurzeit Zwinger und Käfige leer. Seit Beginn der Corona-Krise habe es verstärkte Nachfrage nach Hunden, Katzen oder Kaninchen gegeben und zugleich seien weniger Tiere abgegeben worden, sagte Ilona Wojahn, Präsidentin des Landesverbandes Bayern des Deutschen Tierschutzbundes und Leiterin des Tierheimes Dingolfing. Sie habe Anfragen von anderen Tierheimen bekommen, ob sie ihr Hunde zum Vermitteln abnehmen könnten, weil diese Heime selbst keine Tiere mehr hatten.

Die Menschen hätten während der Lockdown-Wochen wohl einfach mehr Zeit gehabt, ein neues Haustier einzugewöhnen, vermutete Wojahn. Die Tierheim-Mitarbeiter hätten die Interessenten jedoch gut geprüft, um die Pflege des Tieres auch nach Corona sicherzustellen: „Die Krise geht vorüber, aber wer kümmert sich dann um den Hund?“ Im Dingolfinger Tierheim seien nun die unkomplizierten Hunde weg. Die, die noch da seien, seien die verhaltensauffälligen, schwer vermittelbaren Fälle.

Auffallend sei auch, dass weniger Tiere abgegeben worden seien. So habe es wegen der Grenzschließungen keine illegalen Welpen-Transporte gegeben, sagte Wojahn. Ähnlich hoch wie in jedem Jahr sei heuer die sogenannte Babykatzen-Schwemme. Immer im Frühjahr würden trächtige Katzen oder Katzenbabys abgegeben. Weil aber mehr Katzen vermittelt worden seien, sei die Zahl insgesamt niedriger. „Wir haben zwischen 60 und 70 Katzen da. Letztes Jahr waren es um die 150.“

Andere Tierheime berichten von ähnlichen Erfahrungen.

Die letzten Meldungen von Mittwoch-Abend:

++ 47 Neuinfektionen in Baden-Württemberg

(18.32 Uhr) Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten ist in Baden-Württemberg auf mindestens 34.834 gestiegen. Das waren 47 mehr als am Vortag, wie das Sozialministerium in Stuttgart mitteilte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 12 auf 1772. Etwa 32.096 Menschen seien von ihrer Infektion wieder genesen. Geschätzt seien noch 966 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert, hieß es.

Die Reproduktionszahl wurde demnach vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit 0,79 angegeben. Sie gibt die Anzahl der Personen an, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt werden.

++ Ulm befürchtet Ansturm an Schwörmontag und sperrt Donau-Zugänge

Kein Wasserkarneval, aber eine kleine Feier: Die Stadt Ulm will am Schwörmontag große Menschenansammlungen und Partys vermeiden. Dafür sperrt sie am 20. Juli per Allgemeinverfügung die Zugänge zu Donau und Iller, wie eine Sprecherin am Mittwoch sagte.

Das beliebte „Nabada“, bei dem zig Motto-Boote, Flöße und Schlauchboote auf der Donau schwimmen, fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus.

„Wir müssen jetzt streng sein, Spaß macht uns das keinen“, sagte Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) bei der Vorstellung des Konzepts für den diesjährigen Schwörmontag. Hier lesen Sie mehr.

Das Wichtigste vom Mittwoch:

Ab Juli sollen wieder alle Kinder in Bayerns Kitas dürfen (14.04 Uhr)

sollen wieder alle Kinder in dürfen (14.04 Uhr) Arbeitslosigkeit steigt wegen Corona-Krise im Mai weiter an (10.07 Uhr)

wegen im Mai weiter an (10.07 Uhr) Ulm befürchtet Ansturm an Schwörmontag und sperrt Donau-Zugänge (17.40 Uhr)

+++ Hier geht es zum Newsblog von Mittwoch +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und seinen Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹